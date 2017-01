¿Cuál es la mejor escena de los Monty Python?

Terry Jones nos ha dado una terrible noticia al anunciar que padece demencia en un estado avanzado. Resulta conmovedor leer en Facebook a su compañero y amigo durante medio siglo Michael Palin decir que aún lo reconoce cuando lo ve y sonríe pero que ya apenas puede hablar, víctima de una enfermedad que es «la cosa más cruel que puede suceder a alguien para quien las palabras, ideas, argumentos, bromas e historias fueron el material de la vida». A diferencia de las películas la vida siempre acaba mal, y a veces con un ensañamiento difícil de comprender. En cualquier caso es alguien que puede sentirse muy orgulloso de lo que deja a sus espaldas y que será recordado y querido durante mucho tiempo. Fue miembro de los Monty Python desde su origen y dirigió y escribió La vida de Brian, El sentido de la vida, Erik el vikingo y Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores entre otras, y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, la serie Monty Python’s Flying Circus. En todas ellas hay momentos inolvidables, sketches o escenas que ya forman parte de la cultura popular y que no nos cansaremos de seguir viendo. Así que a continuación repasaremos algunas de ellas, aunque pueden añadir las que deseen.

Cuatro hombres de Yorkshire

Esta escena fue ideada en 1967, dos años antes de la formación oficial del grupo y del estreno de su serie Flying Circus, aunque más adelante pasaría a formar parte de su repertorio. Uno de los autores originales fue precisamente Marty Feldman, a quien ya rendimos homenaje en su día. Aunque la mayoría de nosotros no hayamos conocido a ningún caballero de Yorkshire, este perfil nos resulta extrañamente reconocible. Cuanto más humildes son los orígenes de una celebridad o simplemente de alguien bien posicionado más mérito cabe atribuirle a su trayectoria, así que termina siendo un cliché oírles hablar de sus durísimas infancias, como en esta brillante parodia.

Entrevista de trabajo

Otra escena que también fue previa al grupo y también incorporada posteriormente. Fue emitida en 1968 en la serie How to Irritate People e incorpora ese humor surrealista e imprevisible que pasaría a ser la seña de identidad de los Monty Python.

El chiste mas gracioso del mundo

Llegamos por fin a Monty Python’s Flying Circus, en cuyo primer episodio de su primera temporada se incluyó este sketch, que ha llegado a convertirse uno de los más recordados. Sí, nosotros también hemos intentado traducir el chiste del alemán aún a riesgo de nuestras vidas, pero no ha habido manera.

El loro muerto

En dicha primera temporada también se emitió este otro, quizá el más conocido de toda la serie. Para ese personaje que se niega a reconocer la evidencia Michael Palin se inspiró en un vendedor de coches que conoció, aunque fue idea de Graham Chapman darle ese punto de locura al centrarlo en un loro muerto. Desde entonces la broma tuvo un insólito recorrido, como la referencia a ella que hizo Margaret Thatcher con ese gracejo suyo tan característico. Pero como veremos más adelante no fue el único homenaje.

Spam

La carne enlatada llamada «Spam» se volvió ubicua en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, así que supieron tocar la fibra de muchos ingleses con esta escena en la que todo en el menú la incluye. La camarera es Terry Jones en una de sus múltiples caracterizaciones femeninas y el término, en una de esas imprevisibles derivas de la cultura popular, acabó bautizando a la publicidad basura que inunda internet.

Partido de fútbol de filósofos

En los últimos tiempos, las diferencias entre Grecia y Alemania han girado en torno a cuestiones materiales, pero en otra época la rivalidad estaba en el ámbito de la especulación filosófica. Qué mejor manera de resolverla que mediante un partido de fútbol entre sus mayores estrellas del pensamiento.

El ministerio de los andares tontos

Emitido en la segunda temporada de Flying Circus, parece ser que John Cleese acabó bastante harto de esta pieza (escrita a medias con Terry Jones), principalmente por su exigencia física.

Me gustaría tener una discusión

Este otro se incluyó en la tercera temporada y refleja una discusión tuitera cualquiera varias décadas antes de que se inventara dicha red social. Visionarios.

Miguel Ángel

Monty Python Live at the Hollywood Bowl fue una representación teatral grabada en 1982 que incluyó algunos sketches de la década anterior. Este es fantástico, con un papa que no deja margen a la creatividad de un artista incomprendido, cuya obra posteriormente algunos han intentado plasmar tal como podría haber sido.

Es una bruja

En 1975 el grupo protagonizó su primera película, en la que a diferencia de las posteriores Terry Jones compartió la dirección con Terry Gilliam. Aunque inicialmente estaba previsto que montasen a caballo, la falta de presupuesto de Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores les llevó a usar cocos para imitar el sonido del galope… y ya de paso elaborar una escena al respecto. Una cuestión que queda abierta es la manera en que pudo llegar un coco a la Inglaterra medieval. Lo que por el contrario dejan perfectamente zanjado es cómo identificar a una bruja, gracias a este impecable razonamiento.

Todo esperma es sagrado

Irlanda es un país próspero, de hermosos paisajes y muy nobles costumbres alcohólicas, pero en lo que respecta a la libertad de expresión resulta francamente mejorable. Prohibieron en su día Fantasía, de Disney, por promover una visión materialista de la vida, Pistoleros de agua dulce de los hermanos Marx por incitar a la anarquía, y en lo que respecta a Terry Jones, en fin, las autoridades competentes deben imaginarlo con olor a azufre, cuernos y tridente. Tres películas suyas han sido prohibidas a lo largo de los años en aquel país, desde Servicios muy personales, pasando por La vida de Brian, hasta El sentido de la vida, aunque él siempre lo ha considerado un logro del que presumir en las entrevistas. De esta en concreto se les atragantó esta parte sobre la vida sexual de un matrimonio católico, que arranca con el propio Terry pariendo un hijo mientras friega.

Frente Judaico Popular

La vida de Brian es, probablemente, la más aclamada de sus películas. Además de figurar como director y guionista (en esta faceta junto al resto del grupo), Terry Jones protagonizó varios papeles, como el de la madre de Brian o el del eremita que pasó dieciocho años en silencio hasta que llegó Brian a pisarle el pie. ¿Qué escena no mencionar de esta cinta? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Así que por escoger una pues nos quedamos con la de arriba, que nos muestra esas rencillas tan frecuentes en aquellos ámbitos muy ideologizados, así como ciertos desvaríos teóricos que hoy forman parte de nuestro día a día. Unos visionarios, como decíamos.

Funeral de Graham Chapman

Aquel que encarnó a Brian, Graham Chapman, cantó en la película «Always Look On The Bright Side Of Life» junto al compositor del tema, Eric Idle, y fue coautor de la escena ya mencionada de El loro muerto. Qué mejor homenaje cabía hacerle tras su muerte por cáncer, con apenas cuarenta y ocho años, que refiriéndose a él en los mismos términos que a aquel loro, incluyendo el término «fuck» en el discurso funerario y rematándolo con todos sus allegados cantando a coro aquella canción. El funeral terminó convirtiéndose así en una obra más de los Monty Python, una que nos mostró que aunque no pueda vencerse a la muerte, al menos nos queda el humor y el recuerdo de quienes se van.

