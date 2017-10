Buscando el sol de Mordor 20 años después (o cómo cambiar Nueva York por Londres)

Me he mudado a Mordor. Y tengo un ataque de gris. Parece que aquí sucede con frecuencia. Sobre todo si tienes sangre mediterránea. Van pasando los días y la nube se va apoderando de tu estado de ánimo. Mordor es el nombre cariñoso con el que he bautizado Londres. Llegué en octubre, quizás si hubiera aterrizado en abril, con esa explosión de primavera que vaticinan los cuadros pintados por David Hockney, le habría puesto otro nombre.

Pero es probable que el problema no sea Londres sino Nueva York. Viví allí durante 13 años y es imposible evitar las comparaciones. En el imaginario popular de los occidentales son dos de las ciudades más fascinantes del mundo. En el mío Nueva York fascina mucho más que Londres, aunque sé que es imposible ser justa habiendo pasado tanto tiempo en una ciudad y tan poco en otra. Claro que si queremos ser realmente objetivos habría que preguntárselo a los millones de inmigrantes que hacen trabajos sucios en ambas ciudades y jamás llegan a pisar el MoMA, o la Tate, a duras penas consiguen un día libre para darse un paseo por las orillas de sus ríos o peor aún, no se lo llegan a dar porque el transporte público es tan caro que mejor se lo ahorran para enviar el dinero a sus respectivos países.

No puedo decir que yo sea uno de esos inmigrantes. Escribo desde el privilegio de ser una inmigrante por voluntad y no por necesidad, aunque eso no significa que cambiar de país sea fácil. Es la tercera vez que lo hago.

Cuando tenía 19 años pasé en Londres cinco meses. Servía cafés en un chiringuito grasiento de Oxford Street, cobraba una miseria, me dejaba maltratar por una inglesa antipática y cuando por fin se cerraba el local, solo quería beber y olvidar, así que me iba al pub, esa institución tan británica como la monarquía, con la que comparte el mismo aroma a moqueta sudada. No negaré que pese a todo ello fui feliz: era la primera vez que vivía sola y la experiencia de ser independiente supera cualquier circunstancia adversa. Ni me enteré de que apenas salía el sol: solo tenía ojos para una ciudad llena de razas que nunca había visto en una España entonces aún aburridamente homogénea. Era sorprendente ver a gente vestida de muchos modos, incluidas abuelas con aire postpunk y pelos de colores, no como esas señoras que aún se dejan ver por Madrid, salidas de la misma peluquería mari-puri, con la misma permanente, el mismo tinte de pelo, el mismo abrigo marrón, la misma caspa. ¡La gente de mi edad vivía sola! A nadie se le ocurría quedarse con sus padres hasta los 30, como hicieron muchos de mi generación en España. Todos estudiaban y trabajaban. Era lo normal. En España, la excepción.

Nunca saboreé las delicias de los restaurantes indios porque el placer por la gastronomía no se suele descubrir hasta la treintena, cuando por fin te lo puedes pagar. Las fish and chips bastaban para sobrevivir. Sí podía entrar en museos y galerías de arte, porque era gratis, pero era obligatorio hacer cuentas: el tube ya entonces era desproporcionadamente caro gracias a la señora Margaret Thatcher, así que cada vez que te movías de un barrio a otro de la ciudad tenías que valorar muy bien si tu economía podría afrontarlo. De noche íbamos a rave-parties en sitios innombrables, por lo general fábricas abandonadas y okupadas que viniendo de España parecían de ciencia ficción. La música, habiendo crecido con el escueto catalogo español de los 80 y sin Youtube, me parecía un regalo de los dioses y no me cansaba de bailarla y saborearla. Eso sí, regresar a casa tras las fiestas era una pesadilla que solía incluir una media de dos horas de autobús. Con 19 años no te puedes permitir el lujo de pagar un taxi en Londres.

Lo malo es que ahora, con 39, tampoco. Los precios de esta ciudad se han disparado hasta tal punto que la clase media, o sea yo y casi todos los demás, solo puede aspirar a una vida llena de limitaciones. Pienso en los miles de españoles que veo a mi alrededor estos días en Londres, que ya no vienen con 19 años y la cabeza hecha un lío como hice yo la primera vez, si no con 25 o 28, con las carreras terminadas y objetivos laborales concretos, pero que se ven obligados a hacer lo mismo que yo entonces, servir cafés y contar los peniques para llegar a fin de mes, entre otras cosas porque como a mi generación nadie se preocupó en España de enseñarles inglés, así que difícilmente pueden aspirar a otro trabajo. En mi caso la experiencia londinense me valió para saber que si no me peleaba por lo que me gustaba, el periodismo, sería infeliz poniendo cafés el resto de mi vida. Londres fue una lección de vida. Pero entonces los jóvenes españoles aún teníamos la opción de soñar en colores. A los de hoy les ha tocado volver a soñar en blanco y negro.

Cuando me fui a Nueva York, con la carrera ya terminada, un poco más de inglés en el cerebro y un par de años de trabajo como periodista bajo el brazo, me prometí que si tenía que volver a poner cafés mejor regresaba a mi país, no quería repetir la misma experiencia en suelo americano. Si la vida me obligaba a una profesión que no quería, mejor lo hacía cerca de casa, no a 6000 kilómetros. Entonces aún existía incluso esa posibilidad: servir cafés en España, algo que actualmente es una utopía.

Tuve suerte y pude trabajar como periodista freelance durante 13 años, con algún parón para dedicarme a otras pasiones como el cine. Pasiones que jamás habría explorado si me hubiera quedado en España. Y aquí comienza mi oración a Nueva York: esa ciudad que las películas de los 70 retrataron en toda su hostilidad pero que hoy te acoge con mucha más amabilidad que Londres. Es cierto que viniendo de España, un país donde la iniciativa personal siempre ha sido penalizada con el enjuiciamiento colectivo —por ejemplo, “¿pero tú qué haces haciendo cine si eres periodista?”— tanto Londres como Nueva York son dos locomotoras de proyectos donde gente de todas las edades hace apuestas diarias por sus sueños y quienes están a su alrededor siempre les animan con ellos. Jamás oirás a un londinense o a un neoyorquino hacer una broma pesada “a la española” respecto a un proyecto ajeno. Reinventarse es posible, necesario, incluso obligatorio. En eso, ambas ciudades son primas hermanas. Están cargadas de esa energía creadora y productiva que te lleva a atreverte a hacer, a osar. Aunque en Nueva York se respira en cada esquina, en cada encuentro, casi en cada persona, en Londres en cambio, está ahí pero es una energía más difusa, es más difícil atraparla porque la ciudad es mucho más dispersa y eso juega en su contra.

Londres está en Europa —aunque los británicos lo nieguen— y Nueva York es América. Y esa diferencia geográfica es mucho más que una distancia en el mapa. Son años luz respecto a muchas cosas. La burocracia inglesa, por ejemplo, es inequívocamente europea. Desde hacer un papeleo a conseguir que alguien te repare una bicicleta significa en Londres armarse de paciencia. Esperar y hacer cola para cualquier nimiedad, aunque la cola la formes tú y otro señor, es lo normal. La transacción más sencilla acaba con un “vuelva usted mañana” o con horas de espera inútil —no se les da bien hacer dos cosas a la vez— y si uno intenta forzar la cuerda solo se encontrará con el rostro agriado de un inglés molesto porque le llevas la contraria. Y pocas cosas hay tan desagradables como el aire de superioridad que un inglés está siempre dispuesto a enarbolar para tratar de hacerte sentir estúpido. Viniendo de Nueva York, donde cualquier tipo de espera produce sarpullidos en los neoyorquinos —”el tiempo es dinero” es un axioma que forma parte del ADN de esa ciudad— es difícil volver a adaptarse a la vieja Europa.

Pero no negaré sus ventajas: por ejemplo la sanidad aún es gratuita, mientras que en Nueva York necesitas demostrar que eres pobre de solemnidad para que el estado se haga cargo de tu gripe, o de tu cáncer. La clase media paga unos 500 dólares al mes por su seguro médico, y a menudo sus sueldos no llegan a los 2000 dólares. Un atraco que ahora Europa, absurdamente, se esfuerza en emular. Todavía es posible ser estudiante universitario sin pasarte los próximos 30 años de tu vida pagando la factura como en Estados Unidos, pero también aquí nos acercamos a eso, a la idea predemocrática de que solo quien tiene dinero puede acceder a la educación. No obstante, a Europa aún no ha llegado el concepto de loser, el perdedor, alguien que ni se ha forrado ni aspira a ello, el que se conforma con una vida tranquila en la que hay más baremos de medir que el éxito económico y la capacidad de consumo indiscriminado. El loser es un concepto estrictamente americano que en Londres no pesa como en Nueva York, quizás porque Europa aún conserva unos ideales sociales con unos mínimos humanitarios que en Estados Unidos han sido barridos por la dictadura del vil metal. Eso sí, cuando se habla de razas y etnias el dinero aparece con claridad en ambas ciudades funcionando como agregador social. Tu raza o tu religión, ya seas negro, indio, árabe, musulmán o asiático solo se mezclará con los blancos londinenses o neoyorquinos en la medida en que te lo permita tu cuenta corriente. Cuánto más abultada, más posibilidad de interactuación. El racismo es un hecho palpable, aunque oficialmente no exista.

De Londres me gusta que los carniceros y los pescaderos sean tipos rudos y tatuados con rostros salidos de una película de Ken Loach que manejan el cuchillo sin miedo, mientras que en Nueva York el acto banal de ir a comprar carne no es muy entretenido. Tampoco lo son sus mujeres. Las neoyorquinas son tristemente clónicas: el porcentaje de mechas rubias por cabeza es incontable, efecto colateral de esa aberración llamada Sexo en Nueva York que consiguió convencer a toda una generación de americanas blancas de que tenían que parecerse a Sarah Jessica Parker y aspirar a encontrar un marido con pasta que les pagara la peluquería. El Nueva York anterior a aquel hito de la HBO no era así. Las neoyorquinas presumían de originales, —pensad en Debbie Harry, o Patti Smith— como aún pueden hacerlo las inglesas, que nunca serán reconocidas por el buen gusto en el vestir pero al menos se atreven a experimentar con su pelo y con su look, y nunca te preguntarán, incluso antes que tu nombre, en qué trabajas, obsesión de los neoyorquinos, que ni siquiera en los momentos de absoluto relax son capaces de abandonar el networking. La otra cara de esa moneda es que en Nueva York hay tanta gente con talento que por un lado te puedes enamorar a diario de personas y proyectos, y por otro, ese talento también te obliga a dar siempre lo mejor de ti mismo. El reto es continuo. Y por eso está lleno de magníficos profesionales, aunque sé que en Londres tampoco escasean.

Admito que el café es mucho mejor en la ciudad del Támesis, aunque ese horror llamado Starbucks es parte del paisaje de ambas ciudades. Pero, después del café, ¿qué cosas contribuyen a que el día a día incluya una dosis mínima de felicidad? Por ejemplo que desplazarte por la ciudad sea un acto sencillo y no una excursión extenuante. La bicicleta ha llegado a ambas urbes, pero el carril bici neoyorquino es una autopista comparada con el escaso medio metro que las calles londinenses le ceden a las dos ruedas. Da más miedo pedalear aquí, aunque según las cifras, los ciclistas mueren con la misma asiduidad en Londres que en Nueva York, unos 20 al año.

En la ciudad de los rascacielos el metro funciona 24 horas al día y te puedes subir a un taxi a cualquier hora si tienes prisa sin pensar demasiado en las consecuencias económicas. En Londres el metro se acaba a medianoche y es obligatorio hacer números si tomas un taxi, porque su precio solo es asequible a un selecto grupo de londinenses al que yo no pertenezco. Y no es que el metro cueste precisamente poco. Ni que sea rápido. Desplazarse bajo tierra cuesta exactamente el doble que en Nueva York. Eso significa que la capacidad de improvisación que tiene un neoyorquino no la tiene un londinense, al que solo le queda el consuelo bobo de saber que la singular tapicería del metro de Londres algún día dará titulares en las revistas de tendencias.

Además, aunque la gama de ciudadanos sea heterogénea y atrevida en ambas urbes, el metro neoyorquino ofrece más espectáculo; en Londres hay más contención. Claro que también hay más alcoholismo, así que los viernes y sábados puedes ser testigo de escenas inenarrables en el tube de última hora. Los americanos tampoco llevan bien su relación con el licor, pero lo del alcoholismo de los ingleses, con la ansiedad consumista que les provoca que les cierren el pub a las once, roza el esperpento. Supongo que solo en Londres se puede ver algo tan punk como una mujer vomitándole en la boca a su novio mientras él le acaricia la cabeza y se traga el vómito con una sonrisa. Pero sinceramente, preferiría no haber sido testigo de ese estado de degradación humana.

Entablar conversación con un desconocido en la ciudad de los rascacielos ocurre a menudo, en el metro o en los bares. En Londres aún no me ha ocurrido. Los ingleses no son fríos, son poco espontáneos y eso cortocircuita muchas posibilidades de comunicación. Los estadounidenses le tienen menos miedo a lo inesperado, y los neoyorquinos lo buscan activamente. De ahí que sea mucho más fácil ligar en Nueva York. Por suerte Londres no es una ciudad solo inglesa, es una ciudad del mundo, llena de inmigrantes y son ellos quienes realmente contribuyen a darle cierta calidez a las relaciones. Pero para una española, quizás porque España está a un tiro de piedra, Londres te hace sentir que estás de paso, porque “tu casa” está ahí al lado. La ciudad está llena de europeos que viven mentalmente en sus países y aunque probablemente sean muchos más los europeos de paso en Nueva York, al estar más lejos y ser más difícil viajar Europa, enseguida te sientes en casa y los vínculos emocionales que se crean acaban siendo muy estrechos en poco tiempo, mientras que en Londres las relaciones de amistad se construyen más despacio.

La geografía londinense tampoco propicia el intercambio humano. Si te sales del centro de la ciudad —Picadilly y alrededores— Londres es más parecido a New Jersey que a Nueva York: barrios construidos de forma idéntica, con una calle principal para los comercios y docenas de calles laterales con casitas a ambos lados donde aparentemente no hay vida humana. A menudo tengo la sensación de que Jack el Destripador va a salir de un rincón oscuro y rebanarme. No estoy acostumbrada a calles sin comercios ni personas. Y Nueva York es efectivamente la ciudad que nunca duerme. Para mí eso es parte de la idea absoluta de ciudad, calles vivas a cualquier hora. Los barrios londinenses emulan a los pueblos que les dieron origen, con sus parques infinitos y maravillosos, en los que perderte cuando el cielo no está pintado de gris. Central Park es una broma al lado de cualquiera de ellos. Pero yo soy más de asfalto. Esto, lo admito, es una cuestión puramente subjetiva.

De Nueva York también me gustaba la posibilidad de tomarme un café al lado de un multimillonario sin necesidad de saber que es un señor rico. La ostentación económica solo se practica en galas y saraos sociales, no en el día a día. En Londres a menudo me siento fea, pobre y mal vestida: la gente con dinero se viste como gente con dinero incluso para ir a comprar el pan. En Nueva York admito que hay mucho mal gusto pero que un millonario se ponga una estúpida camiseta hawaiana y unas chancletas para ir a cenar al mismo restaurante que yo me reconcilia con sus abultadas cuentas corrientes. En Londres eso es difícil puesto que la gente con dinero solo frecuenta los sitios de gente con dinero, y si por un casual se toman un café a tu lado, desde su abrigo a sus zapatos te harán sentir miserable. Monarquía y aristocracia siguen teniendo presencia y poder. Por algo aún existe una calle llena de clubs privados, St James Street. Las diferencias de clase siguen estando bien marcadas. Creo que los disturbios y saqueos del 2011 lo dejaron bien claro.

Además, en Nueva York, como la gente vive en casas mínimas, es habitual encontrarse entre semana con amigos para tomar algo (y salir de tus 20 metros cuadrados de hogar) sin que eso arruine tu bolsillo. En Londres no es tan frecuente puesto que el ocio gastronómico no es precisamente económico.

Encontrar casa es un infierno en ambas ciudades y las dos están sufriendo el mismo mal: el centro urbano está reservado a las grandes fortunas. Los desorbitados alquileres no permiten ni a los jóvenes ni a las familias de clase media tener un techo en el corazón de ambas ciudades, que se han convertido, en la última década, en un gran centro comercial para potentados en los que su personalidad se difumina y se globaliza para llegar a ser prácticamente la misma cosa.

La educación pública y gratuita existe para mayores de cuatro o cinco años a los dos lados del Atlántico pero las guarderías son carísimas —1300 euros al mes en Nueva York y unos 1600 en Londres— por lo que ser padres es un lujo que cada vez menos gente se puede permitir. Aun así, en Londres se ven muchos más niños que en Nueva York, quizás porque hay más espacio: las casas-agujero para “inquilino + gato” son inequívocamente neoyorquinas. Meter ahí a una familia no suele acabar bien.

Curiosamente, en Nueva York, pese a lo difícil que es conseguir la ansiada green card (permiso de trabajo), está lleno de trabajos-chapuza que se pagan en negro con los que ir tirando. En Londres eso no es tan común, pero aún existen prestaciones sociales, que aunque recortadas, todavía ayudan a miles de personas con pocos recursos.

No he tenido que recurrir a ninguna de ambas cosas. No llené mi cuenta corriente en Nueva York y calculo que siendo periodista, en Londres tampoco se producirá el milagro. Después de 13 años construyéndome una vida entre rascacielos y avenidas supongo que es inevitable tener morriña, aunque lo que más me está costando, y sé que sonará ridículo, es enfrentarme a estos días oscuros y plomizos made in UK. En Nueva York el frío te congela hasta las neuronas pero el sol casi siempre está ahí, iluminando un cielo azul muy parecido al de Madrid. En Londres los ataques de gris pesan en el estado de ánimo. Pero con una hija en camino y la primavera ahí al lado espero ganarle la batalla al cielo londinense. Además sé que soy afortunada, porque he elegido estar aquí. Hay toda una generación de jóvenes de mi país sin elección.

Y eso es, en realidad, mucho más gris que los pesados cielos de Mordor.