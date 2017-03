Diez razones para no ver el último capítulo de Dexter

No solo de Breaking Bad vive el hombre. Otra serie se acaba este mes de septiembre, y sin embargo nadie habla en Twitter sobre ella. O, más bien, nadie habla de ella en 2013.

Hubo un tiempo en que Dexter molaba hasta el punto de ser una serie discutida, troceada y parodiada en internet. Desde entonces, se ha ido sumergiendo en la indiferencia a cada nuevo episodio, hasta el punto de eclipsarse tras esta octava temporada sin importarle a casi nadie. La gran diferencia con Breaking Bad es sencilla: en Dexter, los guionistas toman al espectador por un idiota. Pero no es demasiado tarde para devolverles la pelota: el próximo domingo 22, hagamos huelga de torrents caídos.

He aquí diez razones para no ver el capítulo final de Dexter. Con SPOILERS, advertimos.



1. Por acabar siendo tan mala como los libros

Dexter se inspira en el libro Darkly Dreaming Dexter, de Jeff Lindsay. La primera temporada de la serie es muy similar a la novela, con la diferencia de que la hermana de Dexter en la versión en papel se entera de que su hermano es un asesino en serie. Eso es un punto de inflexión a partir del cual el Dexter de literatura y el de televisión viven vidas paralelas. Los libros degeneran mucho antes (básicamente a partir del tercer tomo) pero la serie cae tan rápidamente en barrena desde la quinta temporada que uno acaba dudando cuál de los dexters es más predecible y aburrido.

2. Por el peor capítulo de la historia de la televisión



Temporada seis, que recordarán por ser aquella en la que el malo es el bobalicón del hijo de Tom Hanks. A mitad de temporada, los guionistas se olvidan de la trama para embarcar a Dexter en un viaje a Nebraska siguiendo al hijo del Trinity Killer y donde tiene, oh milagro, una visión de su hermano Brian. Recuperar personajes de tiempos mejores, sin duda un recurso para conseguir audiencia de primero de guionista.

3. Por crear al personaje más tonto de historia de la televisión



Por un momento, el detective Quinn parecía que iba a ser el nuevo sargento Doakes: una amenaza permanente que Dexter no podía matar al no tratarse de un asesino. Sin embargo, a cada nueva temporada el pobre Quinn no solo no ha crecido, sino que ha sido repetidamente humillado por los guionistas: alcoholizado, putero, corrupto… Ni siquiera le dan el honor de una muerte digna en acto de servicio como a LaGuerta o Doakes.

4. Por olvidarse de Masuka

El comic relief de la serie, ese personaje que te permite retomar el aliento y echarte unas risas entre cadáver y cadáver, es el colega forense de Dexter, Vince Masuka. Al principio parecía que era un personaje destinado a ir a alguna parte. ¿Sería cómplice de Dexter? ¿Sería su condena? ¿Habría estado alguna vez en una cárcel turca? ¿Cuál era el rollo de Masuka? Pues bien, ha acabado la serie con la misma risa tonta del principio, con menos tiempo en pantalla y como protagonista de la subtrama más ridícula de la serie: la de su hija salida de ninguna parte.

5. Porque se han ventilado al único motor de la serie

A falta de malos a la altura del Ice Truck Killer o Trinity, el gran interés de Dexter era ver cómo reaccionaría Debra al enterarse de que su hermano del alma era en realidad un asesino en serie. Y se lo toma regular un par de capítulos, sí, pero enseguida se muestra muy comprensiva e incluso le cede cortésmente algún sospechoso. Pero no nos engañemos: el antagonista de la última temporada de Dexter siempre tenía que haber sido Debra Morgan.

6. Porque lleva varias temporadas de morralla

La última temporada que moló fue la cuatro, aquella en la que Dexter colegueaba con el inquietante Trinity Killer que creó John Lithgow, para descubrir, una vez le hubo matado, que este había asesinado a Rita antes. Fue un season finale brillante. Más de uno desea que la serie se hubiese cerrado con aquel último momento de lucidez.

7. Por su colección de secundarios irrelevantes

Con algunas excepciones notables, la gran mayoría de los personajes secundarios de Dexter son figuras de papel-cartón, monigotes en manos de guionistas caprichosos que les hacen aparecer y volatilizarse en función de su interés. Ejemplos hay decenas, pero en esta última temporada se llevan medalla de honor el detective Elway encarnado por el joven Indiana Jones, el aprendiz adolescente de Dexter y su #epicfail y la secuela de LaGuerta, que desaparece de escena sin tener apenas dos líneas de diálogo.

8. Porque la última temporada está siendo una broma

Todo en esta temporada final parece escrito con desgana: personajes, escenas, diálogos… Al principio de la temporada nos descubrieron a la doctora Vogel, la creadora del código que Dexter aprendió de su padre para sobrevivir como asesino en serie. ¿Era buena? ¿Ocultaba algo? ¿Sería una asesina en serie ella también? Durante media temporada la duda era razonable. Pues bien, la doctora Vogel se fue deshaciendo a cada nuevo capítulo, hasta que fue despachada como un pelele por su hijo psicópata celoso de Dexter. Y, mientras tanto, la novia psicópata de Dexter se pasa la temporada preparando burritos.

9. Por el cliffhanger en el penúltimo capítulo

Es el final, así que mola que Dexter perdone la vida a un asesino. Salvo que es un tipo que acaba de matar a la que Dexter considera como su segunda madre. Un tipo por el que se juega ser cazado en lugar de escapar con su novia psicópata. Un tipo que todos sabíamos que se iba a acabar ventilando a la ilusa de Debra Morgan. Salvo que los guionistas decidan salvarle la vida. Una vez más.

10. Para que no se planteen hacer nada más con Dexter

Ni una película (secuela o precuela), ni otro videojuego, ni, especialmente, un spin off con el hijo de Dexter matando asesinos con acento argentino.