La verdadera historia de Grease: retrato de un pueblo endemoniado

Un día de estos estarás descansando tranquilamente en tu salón, con la mirada fija en algún punto detrás de la tele, a cientos de kilómetros de allí, cambiando distraído de canal con la esperanza de no encontrar nada interesante, y en un último y desafortunado intento, cuando creías que volverías a empezar, en la pantalla aparecerá Grease.

Grease es algo que sucede de repente, cuando menos te lo esperas, como sufrir un infarto o engordar medio kilo. Es una de esas películas inevitables que, como Ghost, Pretty Woman o cualquiera de Will Smith, regresa una y otra vez a tu televisor sin avisar, condenada a vagar eternamente por la programación.

Y cada vez que lo hace se adhiere viscosamente al mando adueñándose de él, impidiéndote cambiar de cadena. Te la encuentras haciendo zapping y ya no puedes continuar. Hay algo hipnótico en ella. Algo que te atrae mágicamente. Endiabladamente. Y aunque ya la hayas visto cincuenta veces te vuelves a enganchar con la carrera de coches o las pruebas de atletismo de Danny o la fiesta de pijamas. No puedes apartar la mirada. Es superior a ti. Y eso ocurre porque Grease, aunque pudiera parecerlo, no es una película sobre el enamoramiento de dos jóvenes estereotipos estadounidenses. Es una película sobre un pueblo maldito.

Se han escrito muchos artículos sobre Grease. Algunos desde el punto de vista cinematográfico. Otros desde el sociocutural. Alguno, seguramente, desde el gastronómico. Pero nadie ha hablado jamás sobre el maleficio bajo el que se encuentran sus personajes. Sobre la siniestra historia de embrujamiento que Randal Kleiser supo esconder tras un inocente amor de verano con la misma discreción con la que Tim Robbins ocultó un túnel detrás de un póster de Rita Hayworth.

En apariencia, todo en el pueblo es normal. Son los años cincuenta. Danny Zuko y Sandy Olson viven un inspirador romance estival. Él es un greaser arquetípico, integrante de la banda de los T-Birds y alumno del instituto Rydell. Ella, una adolescente ingenua y un tanto cursi que se incorpora al mismo instituto que Danny, aunque ambos lo ignoran. El primer día de clase, Kenickie, líder de los T-Birds, conmina a Danny a referir al resto de la pandilla los pormenores de sus líos de faldas en la playa. Por otra parte, Sandy, interrogada por The Pink Ladies, la cuadrilla a la que pertenece su amiga Frenchy, comienza a explicar cómo es ese galán del que se quedó prendada en verano.

Y entonces ocurre. Chicos y chicas que hasta ese momento se gobernaban con mesura y normalidad empiezan a comportarse de la forma más extraña, fruto del encantamiento. Ya no se rigen por pautas de conducta reconocibles en cualquier grupo de adolescentes o en una determinada tribu social. De repente comienzan a actuar como perturbados. Como pacientes fugados de un manicomio.

Lo primero que hacen los pobres endemoniados es cantar en lugar de hablar. Están manteniendo una conversación tranquila, casi previsible, y en un momento dado Danny Zuko comienza a acompañar sus palabras con una melodía asombrosamente pegadiza, a pesar de ser improvisada. Al mismo tiempo, y en un lugar distinto del instituto, Sandy hace exactamente lo mismo, quizá sometidos ambos al mismo sortilegio. Es entonces cuando se inicia una música cuya proveniencia ignoramos y que se acopla a la perfección a la diabólica melodía, revelando así su idéntica condición maligna.

Sin mediar palabra, las muchachas que se encuentran detrás de Sandy, Rizzo, Frenchy, Marty y Jan, evidentemente poseídas, emprenden una coreografía que encaja como un guante con la armonía formada por las voces de Sandy y Zuko y la extraña música, que parece escucharse en todo el pueblo. Danny y los T-Birds también arrancan a bailar. Súbitamente, ellos y ellas, todos al unísono, entonan un coro a modo de estribillo formado por preguntas que ambos grupos formulan a los protagonistas mientras estos se suben a sitios y les contestan cantando desde lo alto como si fuese lo más normal del mundo.

Y acto seguido, como si se acabase el hechizo, todos se vuelven a comportar con normalidad. Como si allí no hubiese pasado nada. Continúan con su conversación y con sus vidas ignorando cuanto acaba de suceder, de un modo similar a como se despierta esa pobre gente dominada por los hipnotizadores en los programas de televisión, retomando su última frase desde donde la habían dejado. Porque lo cierto es que ellos no lo saben —lo terrible es que no lo saben—, pero viven oprimidos bajo el imperio de las fuerzas del mal.

El efecto de la brujería es, de hecho, imprevisible. Durante la fiesta de pijamas, los T-Birds aparecen en su coche y aparcan bajo la ventana de la casa de Frenchy. Rizzo desciende por el tejadillo y se marcha con Kenickie, Danny se aleja caminando calle abajo y el resto de los chicos se trasladan a una pizzería. Entonces Sandy Olson, sin motivo alguno, sale a la calle en camisón, la infernal música se vuelve a escuchar, y la pobre chica se pone a cantar de nuevo a pleno pulmón, deambulando por el jardín contiguo a la casa en mitad de la noche como un ánima de la Santa Compaña. Es una imagen pavorosa. En su mirada se puede advertir cómo la muchacha no es dueña de su espíritu. Una posesión demoníaca mucho más grave que la que atendió el padre Karras en El exorcista.

Pero las dos escenas más siniestras son las de la reparación del coche y la del reencuentro entre Sandy y Danny. En la primera, mientras los T-Birds se hallan en el taller arreglando su Ford De Luxe de 1948, al que denominan Greased Lightning, Danny, visiblemente endemoniado, se sube a una mesa y empieza a cantar y bailar, seguido de inmediato por el resto de los chicos. En un momento determinado de la macabra danza Danny pasa por debajo del coche y se teletransporta a otro lugar mucho más limpio donde también se encuentran los T-Birds, pero en mayor número y vestidos de otro modo, y Greased Lightning está tuneado de arriba abajo, lo cual solo puede ser obra del diablo. Al final, después de descender del cielo sobre un motor a lo Miley Cyrus, Danny se pone de pie sobre el coche y, como por arte de magia, todo regresa al estado anterior al de la horrible posesión.

El reencuentro de Danny y Sandy es especialmente violento porque, además de producirse los habituales episodios de brujería, en esta ocasión son todos los alumnos del instituto Rydell los que caen víctimas de la condenación, mostrándonos el director una serie de imágenes estremecedoras en las que cientos de jóvenes desgraciados cantan y bailan como malditos. Las escenas son de tal crudeza que nos obligan por momentos a apartar la mirada.

En los instantes finales observamos cómo Danny y Sandy aparecen en el mismo coche tuneado que se nos mostraba en el trance demoníaco del taller y se marchan del pueblo volando sobre el vehículo mágico hacia el cielo, lo que indica con claridad meridiana que se ha producido la redención de los dos protagonistas, quienes por fin abandonan el infierno liberados por el poder del amor. Sus compañeros, presos aún de sus pecados ocultos, se despiden de ellos desde abajo, todavía sometidos a una maldición que les obliga a actuar contra su voluntad, aunque lo desconozcan.

Randal Kleiser, director de la película y responsable de otros dos grandes títulos del cine de terror como El lago azul y Cariño, he agrandado al niño, utiliza con gran pericia la metáfora en Grease para reflexionar sobre la naturaleza de la salvación en un sentido opuesto a la doctrina calvinista de la gracia irresistible, al enfatizar la influencia del libre albedrío en las vidas de Danny y Sandy y cómo su empeño en estar juntos les rescató de la perdición. Fue su voluntad la que los salvó, su deseo de convertirse en pareja a pesar de la tentación, quedando así liberados de la maldición y pudiendo entregarse libremente al fornicio.

No me gusta ser portador de malas noticias, y haber revelado la verdadera historia infernal oculta tras los enredos insustanciales de un grupo de adolescentes no es algo que me agrade, pero si sirve para que las cadenas de televisión se lo piensen dos veces antes de emitir Grease, habrá valido la pena. Espero que tengan en cuenta que no se trata de una tonta popcorn movie, sino de una película sobre un pueblo endemoniado. No creo que sea suficiente con no recomendarla para menores de dieciocho años. Si pueden retirarla de la programación y permitirnos hacer zapping sin miedo a encontrárnosla y que nos atrape de nuevo, muchísimo mejor.