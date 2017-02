Moonlight: ser adulto es un disfraz

Chiron tiene un sueño recurrente. Es un recuerdo filmado en púrpura y verde. En él, la madre de Chiron le grita, le insulta y se marcha por una puerta. Cada vez que sueña ese sueño, Chiron se despierta empapado en sudor y angustia. Tiene unos treinta años y es un tipo duro, grande y musculoso pero, dentro del sueño, aún acaba de cumplir quince años, quizá nueve. Dentro del sueño, Chiron sigue siendo un niño.

Chiron es el protagonista de Moonlight, la segunda película de Barry Jenkins. En una entrevista concedida a Film Comment, Jenkins afirmaba que el sueño de Chiron era muy parecido a uno de sus propios sueños recurrentes, porque la madre de Jenkins había hecho cosas muy parecidas a la madre de Chiron. Jenkins es un director nacido en Miami hace treinta y siete años y es negro. Al final de Moonlight, Chiron es un tipo negro nacido en Miami y tiene unos treinta años. Ambos crecieron en los noventa en barrios castigados por el crack, y las madres de ambos se precipitaron en una espiral de autodestrucción y abandono que las separó de sus hijos cuando sus hijos eran niños empezando a enterarse de qué iba la vida y quiénes eran ellos mismos.

Con esta estructura emocional, Moonlight está tan ajustada a un modelo que debería importar poco al resto del público que no encajase en esa pauta. Y, sin embargo, todos tenemos sueños recurrentes donde regresamos a nuestra casa de la infancia y a nuestra propia infancia. A veces son lugares cálidos para protegernos de la dificultad que supone resistir la realidad adulta. Otras veces son recuerdos perdidos, embalsamados en cápsulas que, sin quererlo, han tejido la crisálida que nos envuelve y, de alguna manera, nos define. Por eso Moonlight nos apela a todos.

En su propio tagline, la película dice que «Esta es la historia de una vida». Y es una vida jodida: desde que es un niño apodado Little, cuando es un adolescente casi sin nombre, hasta ser un adulto al que llaman Black, la trayectoria de Chiron se tambalea entre el abuso, el dolor y la pelea por descubrir, e incluso decidir, quién demonios es. A Little le pegan en el colegio por ser débil y solitario, al adolescente sin nombre le pegan porque no quieren que sea gay, Black se oculta de todo ese pasado detrás de un coche tuneado, unas fundas de oro en los dientes y un cuerpo hipertrofiado por el gimnasio. Escuchándolo en inglés, el filme podría describirse por una frase que aparece al principio del metraje: «In moonlight, black boys look blue», que, además de ser el título de la obra teatral en la que se basa, jugaría con el doble significado de blue entre «azul» y «triste». Pero no. Ese azul tiene más que ver con la delicadísima fotografía de James Laxton, que extiende una pátina de belleza extraña a toda la cinta.

Así, si The Wire narraba la realidad cruda en crudo, Moonlight genera una curiosa disonancia estética entre lo que nos cuenta y cómo lo cuenta. Parece decirnos que siempre hay una posibilidad para la belleza aunque, en ciertos segmentos, se diría que el filme está demasiado enamorado de sí mismo, perdiendo cierta jerarquía en la organización de los hechos. Digamos que todo parece importante y, a lo mejor, no lo es. Pero Jenkins se empeña en que todo lo que sucede en la película esté contado de la mejor manera posible.

Afortunadamente, estas imperfecciones derivadas de la búsqueda de la perfección se disculpan como pecados de juventud, que no dejan de ser pecados de amor. Sobre todo cuando, en realidad, Moonlight es un filme de intérpretes. Y los intérpretes sí son perfectos. Alex Hibbert, Ashton Sanders y Trevante Rhodes dan vida a Chiron en tres etapas de su vida y los tres, en una correlación asombrosa, conservan la misma mirada dulce y triste del personaje. Naomie Harris es odiosa y a la vez frágil en el papel de la madre de Chiron, y Mahershala Ali, como traficante de cierto escalafón y figura paterna de facto, nos enseña que sí hay una posibilidad para la belleza y el cariño. Solo hay que estar dispuesto a recibirlo venga de donde venga.

«Sé que no supe quererte cuando más necesitabas que te quisiera», le dice su madre a Chiron en otro momento del metraje. Moonlight nos dice que el amor que colocamos y recibimos, cuándo lo colocamos y lo recibimos, y a quién se lo damos y de quién lo recibimos conforma el patrón que coserá el disfraz de adulto que llevamos puesto. Y llevar un traje de buena persona no te vuelve bondadoso o tierno ni disfrazarse de malo te convierte en un hombre malo, porque las vidas no son blancas o negras. Probablemente son azules.