Nadal en París: una exhibición para la historia

Aunque entraba dentro de lo posible que Rafael Nadal ganase su decimoquinto torneo mayor, en especial si ese torneo se celebra sobre la tierra batida de París, cabe recordar que lo posible no siempre es sinónimo de lo previsible, de lo que uno puede esperar a ciegas que termine ocurriendo. No es una ley divina escrita sobre mármol, desde luego, pero sí es habitual que los grandes tenistas lo tengan muy difícil para retornar a lo más alto tras pasar largas épocas de desconexión con las musas, sobre todo si esos malos momentos se producen en momentos tardíos de su carrera. Además del lógico efecto desmoralizador de encontrarse empantanado, se debe casi siempre a la presencia de una nueva generación de campeones que lo impide. Por otro lado, como sabemos, el juego del mallorquín siempre ha sido muy exigente desde el punto de vista físico y con su historial de achaques progresivos era de sentido común suponer que a estas alturas un tenista que empezó tan joven y que compitió con tanta intensidad durante tantos años encontraría serias dificultades para mantenerse en primera línea.

Pero Nadal lo ha superado todo, y la desmoralizante travesía por el desierto de las pasadas temporadas ha quedado atrás, por lo menos de forma momentánea. Todo eso, de por sí, ya convierte su victoria parisina en una gesta histórica. Pero hay más. Lo que termina de redondear el dulce momento es la manera en que lo ha conseguido: jugando uno de los mejores partidos de su carrera desde todos los puntos de vista concebibles —técnicos, tácticos, psicológicos— frente a un rival que está en muy buena forma, pero al que ha neutralizado con una demostración de tenis rayana en la perfección.

Es verdad que el relevo generacional no está siendo lo potente que debería; Roger Federer y el propio Nadal están ahora mismo aposentados en sendos tronos de la tetralogía del grand slam cuando, al menos según la lógica histórica, serían otros los que deberían estar ocupando esos lugares, aunque esta situación un tanto extemporánea viene matizada por la indiscutible realidad de que hablamos del mejor jugador de todos los tiempos, Federer, y del mejor que ha existido sobre la arcilla, Nadal. También es cierto que en esta ocasión el español ha navegado por el flanco fácil del cuadro del torneo, evitando a su particular bestia negra, Novak Djokovic, y al siempre incómodo y en ocasiones muy peligroso Andy Murray, si bien ya no necesita demostrar que requiere de un cuadro fácil para ejecutar una blitzkrieg en Roland Garros. Todo esto es así, hay que admitirlo. Pero Nadal ha ido más allá de todo eso con un despliegue de aplastante savoir faire que anestesió las gradas de la Philippe Chatrier, cosa que sucede cuando un partido «muere» porque uno de los contrincantes ha pisado la pista en modo invulnerable. Anestesia que duró hasta que el público parisino, a golpe de fanfarria histórica, despertó para darle a Nadal la ovación —por fin— más sentida que se recuerda hacia ese jugador al que no hace tantos años apenas conseguían asimilar como un campeón propio. En fin, los números son conocidos por todos: nadie ha obtenido más de siete títulos en un slam, salvo Nadal y sus diez trofeos parisinos, y de todos sus récords este será sin duda el más difícil de igualar y no digamos de superar. En cuanto al marcador, el 6-2, 6-3, 6-1 que le ha hecho a Stan Wawrinka es una paliza sin paliativos, comparable a aquella que infligió a David Ferrer (6-3, 6-2, 6-3) y, cómo no, a la apoteósica masacre que el pobre Federer experimentó en 2008, con un 6-1, 6-3, 6-0 que quedará para los anales. Y aun así, el marcador no basta para describir lo que ha sucedido en la pista.

Para empezar, está el inesperado enfoque estratégico de Nadal durante el partido. En las finales francesas estábamos acostumbrados a ver un Nadal monocorde que recurría una y otra vez a su principal y más famosa arma, los tiros muy pesados y con mucho efecto que sobre tierra desequilibraban una y otra vez el ataque del noventa por ciento de los rivales. Lo veíamos emplear ese arma sobre todo frente a Federer, cuyo revés era muy, muy vulnerable al diabólico topspin de Nadal, pero también frente a otros tipos de jugadores. Cuando Nadal estaba inspirado y empleaba ese recurso, casi nadie a lo largo de más de una década ha encontrado respuesta, y cuando Nadal ha perdido en sus canchas preferidas se ha debido más a circunstancias del momento, o más bien a que una mala tarde la tiene cualquiera (o que una buenísima tarde la puede tener también cualquier rival, recuerden a Soderling), que al hecho de que realmente alguien hubiese conseguido descifrar los secretos para neutralizar a Rafa. Ahí están los diez títulos de Roland Garros y los diez de Montecarlo como apabullante prueba de que su estilo tradicional sobre tierra ha sido inatacable.

Contra Wawrinka, sin embargo, Nadal ha parecido otro. Ha jugado sobre la tierra batida casi como si se tratase de una final sobre cemento. Esto es, con muchos tiros profundos, más agresivos y planos, con menos efecto que de costumbre. Con el propósito constante de mandar en cada punto y de no conceder al suizo ni un segundo de respiro. Con un saque más ambicioso, no siempre certero, pero dañino en momentos clave. Consiguió más saques directos que Wawrinka, muchos más tiros ganadores y un porcentaje impoluto de acierto en las subidas a la red, que no fueron pocas para lo que se esperaba en este partido, lo cual dice mucho sobre la novedosa estrategia de Nadal y sobre el éxito con que la aplicado.

Para colmo, le ha salido todo bien, y parecía tocado por esa misteriosa varita mágica que de vez en cuando convierte a los jugadores en máquinas. En pocos momentos del partido hemos visto al Nadal defensivo de tantas otras ocasiones; nunca fue a remolque y apenas necesitó desplegar sus famosos contraataques, porque era Wawrinka quien estaba corriendo de un lado a otro por el fondo de la pista. El helvético se sentía tan frustrado que lo hemos visto pegarse con una raqueta e incluso romper otra, como en los mejores (y más bipolares) tiempos de Marat Safin. No cabe duda de que Wawrinka estaba sorprendido no solo por el insólito estado de forma de Nadal sino también por el tenis de incesante ataque que ha puesto en práctica. Resumido con otras palabras: los papeles tácticos estaban cambiados y cuando Nadal ha jugado un tenis Wawrinka mejor que el propio Wawrinka, el suizo no ha sido capaz, porque no lo sería nunca, de jugar al estilo defensivo de Nadal mejor que el propio Nadal. Ya vemos que entre las peores cosas que pueden sucederle a un tenista hay que contar que Nadal se vuelva tan agresivo sobre su superficie favorita, rompiendo con la tradición y con la zona de confort del oponente.

Lo de esta final ha sido una de esas cosas que suceden cada varios años y es muy difícil deducir qué cabe esperar después de esto. Si consiguiera llegar a otra final (Wimbledon, US Open) y repetir el espectacular desempeño, podríamos hablar de que el decimosexto slam se acerca. También puede suceder lo contrario, claro, porque el estilo agresivo con el que el isleño nos ha sorprendido a todos requiere de un porcentaje de acierto altísimo y de un nivel de ejecución que solo se alcanza en días de particular inspiración, sobre todo en un tenista que pocas veces ha jugado en ese registro.

Sin embargo, pase lo que pase, a estas alturas todo lo que Nadal consiga es una hazaña de regalo más, porque su palmarés ya hace años que lo sitúa en el Olimpo histórico del tenis. Hace año y medio casi parecía una insensatez confiar en verlo jugar una final como esta y de esta manera, con una autoridad insultante más propia de un jugador que estuviese justo ahora en el pináculo de su carrera. Pero lo acabamos de ver, y es importante hacer notar que el campeón de Manacor ha sabido ajustar sus parámetros al rival, a la ocasión y al momento en que se encuentra, y esto es algo muy difícil de conseguir en tenis. Modificar un estilo, sobre todo cuando ha dado tantos frutos durante tantos años en una superficie concreta, es un logro tan admirable como el propio título conseguido. Y como poco abre ciertas puertas para la esperanza a corto plazo, si Nadal de verdad consigue aquello que hizo Agassi en su día: reordenar su tenis para plantar cara a rivales más jóvenes que puedan surgir, o de su franja de edad pero en un momento más dulce de su carrera, como sucedía con Wawrinka.

Más allá de que nos alegremos del triunfo del español, con las inevitables exageraciones patrioteras a veces circulan —recuerden que el más grande sigue siendo y será Federer por mucho tiempo—, contemplar a un Nadal en estado de gracia y desplegando un arsenal inesperado ha constituido un espectáculo memorable que deseamos ver repetido en breve. Si consiguiese trasladar esa misma actitud (y una estrategia similar) a Wimbledon, una nueva victoria, aunque difícil, ya no es descartable. Ni siquiera irrazonable. Ahora mismo, con el sorprendente y bendito momentum que ha impulsado su tenis para hacerlo salir del marasmo todavía reciente, nadie puede decir cuánto tiempo durará este fabuloso retorno de Nadal a los fueros de ganador. No es un fenómeno frecuente en este deporte, al contrario; ocurre muy, muy pocas veces. Pero crucemos los dedos para que Nadal consiga ofrecernos otra de estas tardes de disfrute competitivo, táctico y técnico en Londres. Y si no sucediere, tampoco pasaría nada; la final del Roland Garros 2017 estará siempre ahí, para que podamos volver a verla y deleitarnos con la finura de un veterano que ha afilado sus cuchillos de siempre, y otros nuevos, en el momento justo y el lugar indicado. Con los grandes campeones sucede esto: que uno siempre ha de estar preparado para que lo asombren.