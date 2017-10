¿Cuál es la mejor película sobre el atraco a un banco?

Por alguna razón que se nos escapa los bancos no terminan de caer bien a la gente. Mira que se desviven en su publicidad por resultar cercanos, se diría que su actividad no es otra que repartir abrazos y sonrisas, pretenden ser tus amigos y como bajes la guardia incluso algo más… pero no hay manera, el sentimiento no es correspondido. Si hay algo a lo largo del tiempo que invariablemente haga disfrutar al público es ver cómo el amor triunfa ante la adversidad, las familias se reconcilian y las cámaras acorazadas son desvalijadas. Tiene algo de deseo íntimo y de acto de justicia, además por su dificultad un robo a un banco es un trabajo bien hecho que merece su recompensa: vemos cómo los protagonistas lo planean con ingenio y meticulosidad, luego lo ejecutan afrontando con sangre fría los necesarios imprevistos que dan tensión a la trama y si aparece de por medio la policía los consideramos unos aguafiestas de última hora capaces de arruinarnos el final feliz. A veces se recrea algún caso real, como en la cinta que se estrenará dentro de unos días, Un golpe a la inglesa, también hay quien se toma lo de robar un banco en el sentido más literal imaginable e incluso hay atracadores de bancos de escasa ética. Por el cine sabemos además que asaltar un banco en Australia termina de forma calamitosa, como vemos aquí o aquí. En fin, el subgénero da para mucho, así que repasemos a continuación las más destacadas, voten o añadan su favorita.

Atraco perfecto

Cuando no es un banco lo que se atraca el guionista tiende a buscar alguna justificación moral, mostrando a la víctima como una arpía que lo merece —véase Ocean’s Eleven o El golpe— o bien el protagonista es un policía infiltrado como en Reservoir Dogs o los perpetradores finalmente acaban traicionándose entre ellos, como en El último golpe. Algo de esto hay en la que fue tercera película de Kubrick, que si bien tiene como objeto la recaudación de un hipódromo merece incluirse aquí por su influencia en el cine posterior. El protagonista comienza a rumiar la idea durante su estancia en la cárcel, que es donde suelen surgir esta clase de proyectos, su pretensión es que sea rápido y nadie salga herido, pero como siempre suele ocurrir con los planes perfectos la realidad acaba desbaratándolos.

Bonnie y Clyde

Dillinger, Bonnie y Clyde, Butch Cassidy y Sundance Kid, Ramón el vanidoso… los atracadores tradicionalmente han cautivado la atención del público, que a menudo los ha visto como émulos contemporáneos de Robin Hood aunque no tuvieran la menor intención de repartir el botín entre los pobres. El cine, viendo el potencial que allí había, se ha apresurado a trasladar a la pantalla sus vidas transformando la realidad en una leyenda más sugerente, pues si te interpretan Warren Beatty y Faye Dunaway necesariamente sales ganando.

Dos hombres y un destino

Aquí tenemos a otros que antes mencionábamos. A la vista de cómo eran realmente Butch y Sundance, de nuevo no nos cabe duda de que habrían quedado muy complacidos de saber que Paul Newman y Robert Redford los encarnarían. Poco importaba que huyeran hasta la misma Bolivia pretendiendo comenzar una nueva vida, robar bancos ya no era un medio sino un fin y allí seguirían buscándose problemas hasta que ya no pudieran escapar a su destino.

Atraco a las tres

Hasta tal punto se mitificó a los atracadores en la pantalla que estos empleados de una sucursal, a la manera de modernos quijotes, de tanto ver cine negro se lanzaron a emularlo en sus propias vidas. Decían necesitar el dinero, pero viendo el entusiasmo con el que fantaseaban sobre el golpe y el botín en realidad lo que buscaban era algo de aventura en sus rutinarias existencias. El resultado es una de las mejores comedias que se hayan rodado nunca y un reparto entrañable e inspiradísimo, como en esta escena entre López Vázquez y Rafaela Aparicio.

Los violentos de Kelly

Como en otros ejemplos que estamos viendo, es frecuente que este subgénero de los atracos a bancos esté asociado a la comedia. Dado que el objetivo de los protagonistas no es excesivamente heroico, lo que se busca entonces es la complicidad con el espectador mediante el humor. Además la película se estrenó en 1970, el mismo año que MASH, una época en la que las proezas militares empezaban a ser vistas con notable escepticismo, cosa que esta historia supo plasmar a la perfección. Aparte de Clint Eastwood y Donald Sutherland estaba por ahí alguien en principio de nombre poco conocido, Karl-Otto Alberty, aunque uno de cada tres nazis que hemos visto en el cine haya sido él.

El robo al Banco de Inglaterra

Un ingeniero de minas estadounidense se reúne con miembros del IRA en el Londres de principios de siglo para llevar a cabo el robo de «la hucha de la reina». Las películas sobre atracos son como las de fugas de la cárcel pero en sentido inverso. En este caso tienen un edificio aparentemente inexpugnable en el que están decididos a entrar y para ello analizarán su estructura, sus materiales, las guardias, las alarmas y el recorrido del alcantarillado… todo para cavar un túnel que los lleve finalmente al oro.

Tarde de perros

Estamos acostumbrados a que los autores de un golpe tengan previstas todas las variables y vayan siempre dos pasos por delante, como ingenieros del latrocinio que tras meses de estudio y ensayo se lanzan a una coreografía de apenas unos minutos con la que apabullan a sus víctimas y de paso a los espectadores. Cómo no encontrar refrescante ver a dos patanes que improvisan constantemente, apenas controlan sus nervios y terminan encerrados durante horas sin saber muy bien qué hacer. Claustrofóbica, tensa e hilarante por momentos, fue la recreación de un robo real ocurrido en Brooklyn en 1972.

Plan oculto

Spike Lee es un gran admirador de la anterior, así que alejándose un poco de sus fueros habituales rodó una de las mejores obras de su carrera. El guionista de En el nombre del padre añadió a esta historia el detalle de que el banquero tuviera un pasado nazi, como si el público necesitara ayuda para identificar al malo de la película. Por lo demás las piezas de la trama van tan ajustadas como una de esas puertas acorazadas y sus ciento veintinueve minutos se pasan volando.

La jungla de cristal 3: la venganza

A juicio de muchos esta fue la mejor entrega de la saga y Simon es, sin duda, uno de los mejores villanos que hemos contemplado: un tipo elegante, con una visión lúdica de la vida y que pone bombas en colegios pero de mentira, porque tiene su corazoncito. Ojalá el final alternativo fuera el definitivo y así hubiera podido disfrutar un poco de su bien merecida fortuna.

La huida

Tan importante como lograr acceder a la caja fuerte del banco es poder huir a continuación y esa es la parte en la que se centra esta historia, la segunda colaboración de Steve McQueen con Sam Peckinpah.

Heat

Aquí tenemos a Al Pacino unos años después pero esta vez al otro lado de la ley. Esta podría ser o no la mejor película sobre un atraco, depende de los gustos de cada uno, donde sí podemos ser categóricos es que contiene la mejor escena en torno a un robo; siempre es buena ocasión para volver a ver aquellos vibrantes diez minutos. Como a menudo la realidad termina imitando la ficción, unos meses después de su estreno tuvo lugar «El tiroteo de North Hollywood».

The Town

Este film ambientado en el barrio bostoniano de Charlestown comienza definiéndolo como la capital americana del robo de bancos, cosa que tiene más que ver con el dramatismo que se le quiere imprimir a la historia que con los datos reales al respecto. En cualquier caso las escenas de acción están muy logradas y en conjunto vuelve a demostrar que Affleck es bastante mejor director que actor.

Comanchería

Nominada a cuatro Óscar en la última edición de los que tristemente no obtuvo ninguno, Comanchería destacaba por sus intérpretes y por su banda sonora compuesta por Nick Cave, todo ello al servicio de una buena historia aunque el guion pecase en ocasiones de ese vicio del cine contemporáneo de explicar al espectador lo que está viendo. Los protagonistas encarnan a la clase media-baja americana venida a menos en los últimos años, que en este caso termina estallando de desesperación y reacciona en contra del sistema bancario de una forma muy expeditiva.

Un trabajo en Italia

Michael Caine protagonizaba junto a los minis este asalto a un furgón blindado en Turín en una película que con su ingenua sofisticación sesentera recuerda levemente a las de James Bond. Así que primero hackean el moderno equipo de computadoras que hacen bip mientras regulan el tráfico de la ciudad, a continuación asaltan el convoy escoltado por una camioneta con un cañón de agua (¿?) y entonces emprenden la huida en una fantástica persecución que quedó grabada en las retinas de millones de espectadores. Aún con todo, lo mejor fue su escena final, convertida desde entonces en un icono artístico y en objeto de muchas reflexiones en torno a alguna posible solución, aquí dieron con una.

