¿Cuál es tu canción favorita sobre las raíces, la patria y el terruño?

Hace unos cuantos días que ya no se habla de otra cosa que de fronteras y soberanía nacional, de patriotismo y de identidades colectivas. Nuestro entorno repentinamente se ha llenado de banderas flameantes que se enarbolan en manifestaciones o que engalanan las fachadas de nuestras ciudades. No vamos ahora a a sermonear a nadie al respecto porque cada uno tiene ya su opinión formada, y si cada uno tiene su propia opinión es precisamente porque a todos nos importa. No es sorprendente, al fin y al cabo la comunidad nacional nos arropa en nuestra soledad como individuos, nos dota de identidad y nos rescata de la insignificancia cotidiana, su épica patriótica nos estremece y la tradición que la vertebra otorga sentido y trascendencia a nuestras vidas, convertidas así en eslabones entre el pasado y el futuro: cuando sintonizamos con las voces ancestrales nos proyectarnos hacia la eternidad. En fin, una cosa tremenda, señora.

Tal vez no sea así en todos los casos, de acuerdo, pero al menos hay mucha gente que lo vive de esta manera y entre ellos son innumerables los artistas que a lo largo del tiempo han volcado esas emociones en su obra. La música tiene un particular vínculo con la sentimentalidad patriótica, pues no existe momento más solemne que aquel en que suena un himno nacional en cualquier evento colectivo. Pero no es de himnos de lo que queremos hablar, dado que no hay discusión en que el mejor del mundo es el soviético (ahora ruso, con cambios en la letra), especialmente si lo canta el Coro del Ejército Rojo. Tampoco queremos referirnos a canciones folclóricas tradicionales, sino a aquellos temas recientes de la música popular que se hayan convertido en himnos informales o que simplemente canten de forma inspirada a la tierra, al terruño, al paisaje y al paisanaje, a las tradiciones y a los antepasados. Sería imposible mencionarlos todos, así que quien lo desee puede añadir sus favoritos en la sección de comentarios.

«Aita semeak», de Oskorri

Defenderé

la casa de mi padre.

Contra los lobos,

contra la sequía,

contra la usura,

contra la justicia,

defenderé

la casa

de mi padre.



Perderé

los ganados,

los huertos,

los pinares;

perderé

los intereses,

las rentas,

los dividendos,

pero defenderé la casa de mi padre.



Me quitarán las armas

y con las manos defenderé

la casa de mi padre;

me cortarán las manos

y con los brazos defenderé

la casa de mi padre;

me dejarán

sin brazos,

sin hombros

y sin pechos,

y con el alma defenderé

la casa de mi padre.



Me moriré,

se perderá mi alma,

se perderá mi prole,

pero la casa de mi padre

seguirá

en pie.

Probablemente a muchos les resulte familiar «La casa de mi padre», el más célebre poema de Gabriel Aresti, quien antes de su muerte trabó amistad con Natxo de Felipe, fundador del grupo de folk Oskorri. La relación, que este último definió como «una verdadera universidad», se vio reflejada precisamente en su primer disco, Gabriel Arestiren oroimenez, homenaje al poeta vascuence a cuyas letras dieron música. Ocho años después, otro álbum del grupo titulado Alemanian Euskaraz contenía «Aita semeak», una de las tres o cuatro canciones más características de la banda, en la que se percibe claramente la influencia de este escritor. Ahora la casa del padre que simboliza la tradición de la que se es heredero y que se ha de legar a su vez a las generaciones venideras, la patria (que precisamente deriva del latín «tierra paterna»), ha sido robada en un fatal descuido mientras el padre y el hijo estaban en la taberna pimplando, por eso el autor concluye cantando que el País Vasco no morirá mientras él viva. Celtas Cortos interpretó una versión del tema.

«Take Me Home, Country Roads», de John Denver

Naturalmente si hay un género que encarna este asunto que abordamos es el country, a él pertenecen varios de los temas que mencionaremos, como esta maravilla que suena tan bien de John Denver. Frente a los sentimientos tan frecuentes a lo largo de la vida de desarraigo e incertidumbre ante el porvenir, la idea de pertenencia a algún lugar genera sosiego, de forma que el protagonista quiere regresar al hogar de sus recuerdos, al lugar al que cree pertenecer. No falta tampoco un aspecto fundamental de toda mitología nacional como es la exaltación del paisaje, entendido como algo cuyo origen se pierde en las brumas del tiempo y del que en cierta manera brotamos a la manera de un champiñón, esa «mamá montaña» a la que interpela el autor.

«We the People», de Billy Ray Cyrus

Por si no fuera suficiente motivo de orgullo ser el padre de Miley Cyrus y haber actuado en Sharknado 2, Billy Ray tiene a sus espaldas una larga y fructífera trayectoria como cantante de música country y cristiana. En su álbum Southern Rain publicado en 2000, incluyó este tema que lleva por título las tres primeras palabras de la constitución estadounidense, que están escritas en un mayor tamaño de letra en el documento original y se convirtieron con el paso del tiempo en una expresión habitual con la que apelar al patriotismo americano. La canción apela al americano medio, así que por ahí vemos desfilar a camioneros y agricultores, camareras y bomberos, todos trabajando día a día para sacar el país adelante, para concluir citando al completo el preámbulo constitucional: «Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América».

«An American Trilogy», de Elvis Presley

Dixie es como se llama coloquialmente al sur de Estados Unidos y más en concreto a una canción folclórica considerada un himno oficioso de la Confederación; tal vez no muchos la conozcan por su nombre pero la hemos escuchado en el cine infinidad de veces. Por su parte, «All My Trials» es un tema de música espiritual que en los años cincuenta y sesenta adquirió popularidad como forma de protesta política. Por último, «El Himno de la Batalla de la República» fue un cántico de la Unión durante la guerra civil americana que desde entonces se ha usado casi como un segundo himno nacional en ceremonias públicas, merece particularmente la pena la versión de Johnny Cash. Las tres fueron reunidas en un popurrí a comienzos de los setenta por un cantante country llamado Mickey Newbury, aunque fue la interpretación de Presley la que se hizo inmortal.

«Galicia canibal», de Os Resentidos

Decía Houellebecq que el nacionalismo alcanza su punto de incandescencia en la guerra, no es de extrañar entonces que muchas canciones patrióticas aludan a batallas y sean a su vez himnos militares. A la vista del extraordinario éxito que esta canción alcanzó en los ochenta y que se ha mantenido desde entonces como himno informal, parece ser que las fuerzas telúricas se manifiestan en Galicia también a través de matanzas, pero del puerco, que los chorizos no se hacen solos y aparte de guerrear hay que xantar.

«El imperio contraataca», de Los Nikis

«España, evangelizadora de la mitad del orbe; España martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio…; esa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los vectores o de los reyes de taifas». Esta es una de las citas más recordadas del ilustre Marcelino Menéndez Pelayo y aquí Los Nikis se quedaron con el concepto aunque prefirieron resaltar otros aspectos, como el cinquillo y la tortilla de patatas, como expresión del volksgeist de un imperio que volverá a resurgir.

«My Tennessee Mountain Home», de Dolly Parton

En este sencillo, que daba título al disco del que formó parte publicado en 1973, Dolly Parton rememoraba los paisajes y la vida cotidiana del Tennessee en el que se crió. No hace falta haber vivido allá para saber a qué se refiere cuando habla de esos campos en los que suenan los grillos, del porche con su mecedora desde el que ver pasar los días y de la visita dominical a la iglesia. Un panorama apacible y cargado de nostalgia en el que solo falta Forrest Gump al fondo corriendo sin rumbo y que es el que tantas y tan buenas canciones de country ha alumbrado, como esta misma.

«Rocky Road To Dublin», de The Dubliners

De este grupo de folk irlandés fundado en los años sesenta podrían mencionarse varios ejemplos, al fin y al cabo se dedicaban a actualizar canciones tradicionales. En este caso nos cuentan la historia de un emigrante que primero se traslada a la capital y finalmente acaba en Liverpool, donde los lugares comenzaron a burlarse de él por su origen: «de la pobre vieja isla de Erin ellos comenzaron a abusar». Así que su orgullo nacional le lleva a darles su merecido blandiendo un «shillelagh», que es como llaman a los garrotes.

«Sweet Home Alabama», de Lynyrd Skynyrd

La historia es conocida, Neil Young compuso un par de temas en torno a la esclavitud y la segregación que no dejaron muy bien parado al estado de Alabama, esta banda aunque originaria de Florida se sintió agraviada por ello, entonces tomaron prestado ese característico riff del grupo británico Them y entonaron unos versos reivindicando el dulce hogar de Alabama al tiempo que le dejaban un recado: «bueno, oí al señor Young cantando sobre ella / bueno, oí al viejo Neil menospreciándola / bueno, espero que Neil Young recuerde / que en cualquier caso un sureño no lo necesita cerca».

«Mediterráneo», de Joan Manuel Serrat

Nunca se canta de forma más encendida al terruño que cuando ya no se está en él. Fue la nostalgia la que le llevó a componer este tema, según contó el propio autor en una entrevista: «Estaba en México, llevaba semanas en el interior. Soñaba, literalmente con él. Agarré el coche y me fui a un lago, aunque solo fuera por hacerme a la idea del mar que yo añoraba. Es en esos casos cuando me doy cuenta de que para mí, el mar, y concretamente el Mediterráneo es una identidad: una identidad feliz».

«American Pie», de Don McLean

Según nos cuentan las películas bélicas, la tarta de manzana es lo que más echan de menos los soldados que combaten en el frente a miles de kilómetros de su hogar, es la quintaesencia misma de lo americano. A ella le dedicó Don McLean esta canción que rememora el día de 1959 en que murieron en un accidente de aviación Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper para hablar no solo de música, sino de su propia maduración y de la vida en Norteamérica en los cincuenta y sesenta.

«Dégénération», de Mes Aïeux

Mes Aïeux significa «mis antepasados», así que este grupo folclórico vinculado al nacionalismo quebequés ya deja claras sus intenciones desde el principio. Tienen canciones como «Qui nous mène?» que hablan sobre la globalización, así como otras dedicadas a personalidades históricas de la tradición regional, pero es esta sin duda la más conocida. De nuevo tenemos apelaciones a la tierra y al linaje, con la advertencia a las nuevas generaciones para que sepan transmitir ese legado.

«This Is England», de The Clash

El último álbum antes de la disolución de esta banda de punk trajo este tema cargado de épica aunque, en contra de lo que pudiera parecer, tenga muy poco de exaltación patriótica. La época que retrata, sumida en duras reconversiones y en plena fiebre jingoista liderada por Thatcher, es la que luego pudimos ver en la película y la serie del mismo nombre.

«Living in America», de James Brown

El mismo año en que se publicó la canción anterior, Rocky IV tuvo uno de sus momentos culminantes con la actuación de James Brown justo antes del combate de trágico final entre Apolo y el malvado ruso. La letra nos habla del sueño americano y de la tierra prometida que podía encontrarse en varias ciudades estadounidenses, entre las que menciona a Detroit…

«Azzurro», de Celentano

En 1911 la selección italiana jugó uno de sus primeros partidos vistiendo de azul, dado que era el cincuenta aniversario de la unificación del país y homenajearon así el estandarte de la Casa de Saboya que la hizo posible. Ese color sería desde entonces el que distinguiría a una selección que tantas alegrías ha dado a los italianos, que desde 1968 tiene como himno no oficial «Azzurro».

«Y viva España», de Manolo Escobar

Es bastante revelador que el canto más entusiasta que se haya hecho a España no sea español. Este pasodoble compuesto por dos belgas en 1972 tuvo tanto éxito que pronto se tradujo a otros idiomas, como el alemán, el finlandés y finalmente el castellano.

«America, Fuck Yeah!», de Team America

Concluimos con este tema que formó parte de la banda sonora de Team América, una apasionada enumeración de todas las aportaciones de Estados Unidos al mundo, desde el sushi y las Navidades hasta las tetas.

