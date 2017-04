Antonio Alcántara se ha convertido en una singularidad cuántica

En 2011 se publicó este hilo en uno de los foros más importantes en habla hispana, cuya idea original data de 2008 y que fue recopilada en 2010 dentro del libro Hervir un Oso, de Jonathan Millán y Miguel Noguera, y cuya lectura recomiendo decididamente.

A grandes rasgos viene a decirnos que “[…] como el tiempo en Cuéntame avanza ligeramente más deprisa que la realidad que narra, las sucesivas sub-series serán progresivamente más veloces que sus series modelo. Siguiendo esta progresión, la velocidad de las sub-series iría en aumento hasta alcanzar la máxima velocidad posible: la velocidad de la luz.”

El ingeniero y matemático Santiago García rebatió públicamente esta teoría indicando que era “Totalmente erróneo. El tiempo en la serie no avanza de forma proporcional con el tiempo de la realidad. Para empezar porque hablamos de un sistema discreto y no continuo, siendo un episodio de varios minutos ¿90? a la semana durante unas semanas ¿13? ¿26? al año, de tal manera que extrapolar no es válido”.

No obstante, y a la espera de que alguien más cualificado, como puede ser mi compañero Juan José Gómez Cadenas corrija mis cálculos, voy a contemplar esta hipótesis e intentar definir en qué términos se puede comprender el hecho de que Antonio Alcántara alcance la velocidad de la luz.

Partamos por suponer un momento en que Alcántara 1.0 (de ahora en adelante Ax.0) esté viendo en la tele a A2.0, quien a su vez esté viendo en la tele a A3.0, quien a su vez esté viendo a A4.0, quien a su vez esté viendo a A5.0, quien a su vez esté viendo a A6.0, quien a su vez esté viendo a A7.0, quien a su vez esté viendo a A8.0 y así sucesivamente hasta n-1.

Sin embargo, n tiende a infinito. No hay ecuación diferencial que resuelva esto sin entrar en territorios multidimensionales o plantear que ese preciso tiempo t es el Horizonte de Sucesos a partir del cual se crea un punto cero de generación de información cuyo t+1 es solo imaginable a partir de hipótesis de trabajo a nivel subatómico, o al menos fuera de la mecánica de Newton.

Si suponemos la hipótesis inicial de que la línea de t (tiempo) es natural e infinita, en algún momento preciso se va a producir ese punto de convergencia en el que Ax.0 esta viendo a todos los Ax+1, Ax+2 hasta Ax+n-y. El problema es que ni y es 1, ni x es 1, porque suponiendo la hipótesis inicial, el momento en que A1.0 ve por primera vez a A2.0 sucede en el t=2029, pero el transcurso sigue siendo continuo y finito.

Lo que sí podemos dar por válido es que si la línea t es natural e infinita, existirá ese momento t del que hablamos, que estaría determinado por x e y.



En cualquier caso, y teniendo en cuenta que n tiende a infinito, entiendo que t podría determinarse mediante una serie de ecuaciones diferenciales de segundo orden.

El problema es que siendo n infinita, ese punto si bien determinable, en realidad crea una convergencia de índole natural e infinita. Es decir: el número de Ax.0 es natural e infinito, por lo tanto, y efectivamente tal y como lo plantea la hipótesis inicial, o la velocidad de Ax+n-y es c (la de la luz), o tendríamos que plantear una hipótesis cuántica, en la cual se generaría un Horizonte de Sucesos que crearía un número natural e infinito de Alcántaras cuya velocidad sería superior a c (esencialmente singulares), y cuya agrupación como elemento comprensible podríamos llamar SCAA (Singularidad Cuántica Antonio Alcántara) tal y como se indica en el título del artículo.

Es decir, no hay un Antonio Alcántara más veloz que la luz, sino que la SCAA se compone de infinitos Antonios Alcántaras cuya velocidad es cada vez mayor, pero todos tienen mayor velocidad que c.

Voy a intentar explicar un par de términos, sobre todo para los lectores que no estén familiarizados con este tipo de discurso. Hay dos formas básicas de “imaginar” el infinito. Una es la más habitual, la sucesión de los números naturales (1,2,3,4,5,6,7,8…..) y la otra es la discretización de una magnitud finita en infinitas partes, por ejemplo, entre el 1 y el 2 esta el 1.25, 1.5, 1.75, pero entre el 1.25 y el 1.5 están el 1.30, 1.35, 1.40, y a su vez entre el 1.30 y el 1.35 está el 1.31, 1.32, 1.33, y entre el 1.31 y el 1.32 está el 1.312, 1.313, 1.314… y así de manera infinita.



La comprensión de esta realidad hace que podamos entender algo esencialmente infinito de una manera finita (abarcable).

La sucesión infinita de números naturales no permite ninguna operación, más allá de su propia comprensión como concepto. En cambio, el hecho de que podemos discretizar un elemento infinito (por ejemplo, la superficie de una cúpula, que al ser una curva esférica tiene infinitas partes) en elementos finitos (polígonos cuya unión darían un modelo de esa cúpula, nunca exactamente igual, pero sí como aproximación: cuantos más polígonos, mejor es la aproximación) permite el estudio y comprensión de elementos reales que sin el desarrollo de ese concepto de límite (y sus derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales que traen aparejado) no podríamos controlar.

En el caso de la SCAA, t (tiempo) es como la sucesión infinita de números naturales, solo permite su conceptualización y ser tomado como hipótesis, nada más. Sin embargo, al ser considerado como hipótesis, planteamos que en algún punto de t se producirá esa citada convergencia total de Alcántaras. Ese punto t determina la SCAA que sería un concepto esencialmente comprensible y finito formado por infinitos elementos comprensibles y finitos (cada uno de los Antonios Alcántaras cuya velocidad es superior a la de la luz).



Como el hecho de “imaginar” un cuerpo finito (Antonio Alcántara) desplazado a una velocidad superior a la de la luz es en sí mismo una singularidad (teóricamente, solo las partículas subatómicas podrían vulnerar dicha velocidad, y desde luego, eso está por ver), podemos agrupar ese número infinito de Alcántaras (cuyas propiedades para el estudio pueden ser tomadas como iguales, puesto que dentro de la singularidad, nos da igual que su velocidad sea c+1 que c+1000, siempre que sea superior a la de la luz, c) en un único concepto comprensible y esencialmente finito, que sería la SCAA.

No podemos comprenderlo, pero podemos imaginarlo, y por ende, echarnos unas risas.