Luz azul: ¿tan ogro como la pintan?

Si la luz azul es o no dañina para nuestros ojos, es un tema bastante recurrente desde hace tiempo. Me sirve de excusa para tratar este asunto el reciente Premio Nobel de Física concedido a los descubridores de los LED (diodos emisores de luz) azules, Akasaki, Amano y Nakamura. Como físico aplicado que soy, les confieso que estoy feliz de que el Nobel de este año haya ido a algo tan prosaico y entendible como son las «bombillas LED» azules. Mientras que los LED rojos y verdes existían desde mucho tiempo atrás (quién no recuerda los típicos pilotos rojos de muchos aparatos), sin LED azules no podía haber luz blanca ni todas sus aplicaciones en iluminación o pantallas. Los científicos japoneses (Nakamura se nacionalizó norteamericano tras muchas disputas con su empresa en Japón) consiguieron fabricar los LED azules y con ellos una plétora de aplicaciones.

Pero es posible que haya quien se pregunte que si a pesar de tan importante reconocimiento disponer de estas fuentes pequeñas y baratas de luz azul puede resultar peligroso para nuestra salud. Antes de ir con un poco de detalle sobre esta polémica, déjenme recordarles unos conceptos simples de física (que pueden saltarse los especialistas). La luz visible son ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda de entre unos 400 (azul) y 700 (rojo) nanómetros (milésimas de milésimas de milímetro). Otras radiaciones electromagnéticas solo se diferencian de la luz en el valor de su longitud de onda, mucho más larga en las ondas de radio y miles de veces más pequeña en los rayos X. Como la longitud de onda está relacionada inversamente con la energía de la onda, nadie se esconde de las ondas de radio, que son de poca energía, pero se toman muchas precauciones con los rayos X, ya que al ser más energéticos son claramente dañinos.

Próximos a la luz azul, los rayos ultravioletas (UV) son invisibles para nuestros ojos y tienen una longitud de onda menor. Están presentes abundantemente y pueden causar quemaduras en la piel y daños en los ojos. Por eso es una práctica necesaria, y aceptada universalmente, protegerse adecuadamente de la radiación ultravioleta. En el caso de la piel, evitando exposiciones prolongadas al sol y usando cremas protectoras y en el caso de los ojos llevando gafas de sol que absorban los rayos UV antes de llegar al ojo.

Pero en los últimos años han aparecido sugerencias que recomiendan no solo protegerse de la luz ultravioleta, sino también evitar la luz azul. En este caso no hay un consenso en la comunidad científica, existiendo dos tendencias enfrentadas sobre si la luz azul nos resulta dañina o por el contrario es necesaria, e incluso beneficiosa.

Es conocido que un exceso de luz azul puede dañar nuestra retina. Por ello, nuestros ojos están equipados de forma natural con inteligentes mecanismos de protección. Tanto el cristalino, la lente interna del ojo, como un pigmento que protege la retina (pigmento macular) son amarillentos, lo que hace que una buena parte de la luz azul que llega al ojo sea filtrada impidiendo que la mayor parte alcance las células sensibles en la retina. Sin embargo, hay quien piensa que se debería «ayudar» a los ojos en la tarea de filtrar la luz azul con lentes o lentillas específicas amarillas que eliminaran la mayor parte de la luz azul que llega a la retina. O en el caso de las tabletas o teléfonos colocando filtros que eliminen parte de la luz azul, justamente proveniente de los LED azules de las pantallas.

Pero por otro lado, está bien demostrado que cuando nos encontramos en entornos ricos en luz azul, nuestro ánimo mejora. Por ello en una posición opuesta, hay quien promueve el uso de lámparas especiales con mayor proporción de luz azul, especialmente en personas de edad avanzada, en las que el cristalino se vuelve más amarillo y por ello de manera natural reduce la presencia de luz azul en la retina.

¿Cómo se ve sin azul? Si se quita, o se reduce, la presencia de azules, las escenas se vuelven menos vivas y, en mi opinión, más aburridas. La foto de abajo es un ejemplo aproximado de una escena de playa real (con azules) y filtrada eliminando la mayoría de azul. Una persona con un cristalino muy amarillento vería la escena más parecida a la imagen de abajo. Con la edad, y de manera paulatina, vamos perdiendo proporción de azul en la retina. No estoy seguro que yo quisiera eliminar todavía más…

Conociendo que la luz azul anima, no es extraño que muchos lugares de trabajo, o de compras, tengan una iluminación con luz más «blanca», lo que indica más proporción de azul, para promover la actividad. O que prefiramos iluminaciones más «amarillentas», es decir con menos azul, cuando queremos descansar.

¿Y que pasa con la luz azul de las tabletas o los teléfonos? Para explicarlo les muestro unas imágenes de mediciones que he realizado en un iPad. Una foto de detalle de los píxeles (los azules son un tercio) y una comparación de los espectros (colores emitidos) por el iPad (con la pantalla en blanco) comparado con el de la luz reflejada por una hoja de papel blanco en un día nublado. El pico de emisión que aparece a unos 450 nm en el iPad se corresponde a la componente azul. Aunque es más intenso en comparación al del espectro solar, al ser muy estrecho, la cantidad de luz azul con longitudes de onda por encima de 400 nm no debe ser muy diferente en ambos casos. El porcentaje de azul que nos llega de una tableta es por tanto similar al que tenemos al leer en una habitación iluminada por la luz indirecta en un día nublado. Aunque no he hecho la medida, supongo que si se trata de día soleado la cantidad relativa de azul será mayor.

¿Es la luz azul como un «ogro» que va dañando silenciosamente nuestra retina o una compañera a la que estamos bien adaptados, que nos hace la vida más agradable y nos estimula positivamente? Creo que no tenemos aún una respuesta absoluta, pero en mi opinión, una protección adecuada de la luz ultravioleta y que nos permita disfrutar de los colores azules es un compromiso suficiente y saludable.

Me parece que ni el aumento artificial de luz azul ni su eliminación son necesarios en la mayoría de las personas. ¡No es tan ogro el azul como lo pintan!