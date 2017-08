Hay dos tipos de hombres: los que se enamoran de la Maga y los que no. Soy de los segundos; me parecen mucho más atractivas las mujeres como Blanca, el alter ego de Milena Busquets en su última novela.

Hacía bastante tiempo que no disfrutaba tanto, me atrevería a decir que desde Estupor y temblores en mi cámbrico como lector. También esto pasará me ha conectado con las lecturas de inspiración autobiográfica de Amélie Nothomb, con la seducción y el divertimento que destilan los textos ligeros e inteligentes. La narración de Milena Busquets es ácida, malévola y tan penetrante como la prosa de Houellebecq, aunque desprovista de cualquier atisbo de sordidez. La voz de Blanca con sus pensamientos mundanos se clava en el estómago, te revuelve y te hace sonreír de una manera constante y terapéutica.

Tiene Giorgio Nardone un librito menor llamado La mirada del corazón en el que utiliza el poder lapidario de los aforismos para conseguir un efecto sanador. Aunque el libro explica cómo utilizar estas perlas de sabiduría de forma estratégica no deja de ser un ensayo con un halo coelhiano que a las mentes cartesianas nos provoca picor. Y lo introduzco porque una de las singularidades de También esto pasará es que recoge tal cantidad de frases certeras, de las que penetran, asombran y aportan luz imprevista por capítulo que convierte la lectura en el parnaso del ingenio cuando se abordan los lugares comunes que nos encontramos al aterrizar insospechadamente en la crisis de la mediana edad.

Milena Busquets considera que su novela constituye una «carta de amor» y «un homenaje» a su madre, ya que la tiene presente mediante conversaciones internas alrededor de su viaje y estancia en Cadaqués tras su muerte. Sin embargo, la presencia continua de su progenitora no funciona trasluciendo el duelo que es apenas perceptible, no hay rastro de Kübler-Ross en ningún párrafo, la madre como recurso literario nos acompaña y nos calma como interludio entre los paseos vitales de la protagonista.

Así como Helena o el mar del verano conformaba un relato de iniciación, de descubrimiento del amor y de los sentidos al inicio de la adolescencia, También esto pasará aborda la etapa en que se transita de la juventud a la madurez y visualiza el período de cuestionamiento personal y aceptación por el que hay que pasar irremediablemente. Ambas novelas se engarzan no solo por tratar un momento de cambio, también lo hacen en el terreno formal por su calidad literaria y en el emocional por el vacío que te dejan cuando las acabas.

Blanca, Milena: me encantaría cruzarme contigo durante un paseo, y que me miraras con atención para convertirme por un instante en una de esas continuas fantasías que te acompañan y que describes con la ligereza y la retranca propia de los periodistas gallegos. No entiendo cómo alguien puede soñar con la Maga existiendo en la literatura y fuera de ella personas como tú.