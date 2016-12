Las trampas de la memoria

La idealización de los recuerdos de infancia y juventud es inherente a todas las generaciones, pero si hay un caso extraordinario es el de aquellos que nacieron en los setenta, coincidiendo con la implantación de la EGB, y disfrutaron de los míticos ochenta en la primavera de sus vidas. La fiebre abarca la radio, colonizada por emisoras temáticas; los libros, la televisión, los musicales y las redes sociales. Sin duda la existencia de internet ha contribuido a difundir en primera persona la nostalgia de esta generación con más eficacia que otras anteriores que no disponían de un arma tan potente para contar batallas —pese a que fueran de mayor calado— mientras que las posteriores, al tener referentes más diversos, son menos proclives a los aquelarres costumbristas. En un futuro será difícil recordar con tanta unanimidad a una madre poniendo una tirita, de acuerdo con los nuevos modelos de familia.

Además de la oportunidad de publicar sus reliquias y unos fuertes vínculos comunes, ¿qué circunstancias excepcionales se han dado para mitificar esta generación? Si sus abuelos sufrieron una guerra y sus padres una dictadura, los niños de la EGB vivieron la Transición. Y en la transición. Entre lo rural y lo cosmopolita, entre lo artesano y el fast food, entre la censura y la era digital. Un estado que ha marcado su temperamento y ha generado una colección de fetiches mediocres: la bollería industrial, el plástico y la televisión en blanco y negro. Ni tuvieron que jugar con un palo ni pudieron disfrutar de una consola, pero perciben que los juguetes mecánicos o los muñecos arquetípicos desarrollaban su imaginación y contribuyeron a convertirlos en una quinta especial. Quizás muchos de los juguetes de aquella época se siguen fabricando hoy debido a esa nostalgia quimérica que quiere contagiarse como legado y que ha propiciado una de las principales virtudes de la generación EGB: perpetuarse. Así han llegado algunas muñecas al portal del siglo XXI, con sus pertinaces pasitos mecánicos, para devolver un reflejo anacrónico en el espejo de los escaparates. La misma suerte han corrido series de dibujos animados que aguantan el tipo, después de haber vivido en todos los formatos, y otras que piden a gritos que respeten su memoria distorsionada.

Otro de los motivos de orgullo de la generación posfranquista es la calidad de sus estudios primarios. Las generaciones posteriores tienen, además de unos referentes muchos más amplios, más información gracias a la Red, saben más idiomas, han viajado más y son menos; pero la idea de la vigencia de lo que les enseñaron y cómo se lo enseñaron hace cuarenta años prevalece para reafirmar la identidad de los «egeberos». Era una enseñanza tan revolucionaria que incluía el aparato reproductor, no puede haber mejorado. La LOGSE les has servido ya de adultos para concebir la idea de que el suyo era el mejor sistema educativo en el mejor de los mundos posibles y mirar por encima del hombro a los más jóvenes. Un cliché interiorizado incluso en aquellos que desconocen el funcionamiento de otros planes de estudio posteriores al suyo y que podría ser un pretexto del subconsciente para no sentirse vapuleados por el agravio comparativo que supone haber conocido el mundo a través de un globo terráqueo cuando estaba a punto de suceder el hecho que marcaría un antes y un después: el nacimiento de internet.

La generación del presunto retroceso educativo venía al mundo mientras se fraguaba uno de los fenómenos más evocados: la Movida, un movimiento cuya trascendencia se ha magnificado hasta abrumar a sus protagonistas: un reducido grupo de amigos que lo único que tenían en común con sus coetáneos era pasárselo muy bien y proporcionarles la banda sonora para aquella juerga. Y habría sido suficiente. Para añorar algo es necesaria su ausencia, pero la primera generación en negarse a envejecer y lograrlo con cierto éxito ocupa ahora los despachos y no está dispuesta a dejar que sus iconos se extingan. Los cuarentañeros incombustibles se mimetizan vistiéndose en las mismas tiendas que los de veinte y pueblan las redes compitiendo con los nativos de internet, pero no olvidan.

Jóvenes aunque sobradamente hipotecados, los niños acunados al son de «Libertad sin ira», ven, sin ira, cómo se desmorona hoy el castillo de naipes construido durante toda su vida. «Gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz» decía la letra de la canción de Jarcha. Afortunadamente la hembra ya no forma parte del kit y ha pasado a ser persona, seguramente el avance más destacable de esta generación adiestrada en la contención que requería el momento y que en su madurez, cuando vivir estaba por encima de sus posibilidades se adaptó, sin ira, a los engranajes de un sistema a punto de estallar.

Evocando un tiempo de libertad regalada, los hijos de la democracia contemplan cómo el estado de bienestar se les muere en la cama sin haber hecho más ruido que el del eco de la misma música.