Mariano y yo

Mariano Rajoy me llamó un día por teléfono y yo le colgué cuatro veces seguidas. Es la pura verdad y juro que fue sin querer.

Era un viernes de agosto y en ese momento yo estaba utilizando el móvil para grabar una rueda de prensa de Rafael Hernando. El portavoz del PP en el Congreso, el que cada día inventaba un mote distinto para el presidente de Ciudadanos —«naranjito», «pichón…»— nos estaba contando que «el señor Rivera» era un hombre de Estado, no como otros, y que lo tuviéramos claro, estábamos ante «el principio de un gran amor» porque acababan de empezar a negociar un pacto de investidura. Claro, sonaba el teléfono y yo colgaba sin mirar. No quería perderme ningún detalle romántico.

La verdad es que yo esperaba, más o menos, la llamada de Rajoy, porque una nativa de La Moncloa me había advertido que el presidente quería disculparse conmigo por los cortes que me había pegado en aquellas ruedas de prensa previas a la negociación PP-Ciudadanos. Os acordaréis: era la época en la que el pequeño Suárez, con treinta y dos diputados recién nacidos, se atrevía a poner un ultimátum al hombre que había convertido la indolencia en un arma de destrucción masiva, porque él no mata nunca a sus enemigos, espera siempre a que se maten entre ellos. Si algo nos ha enseñado Rajoy es que si te quedas en la orilla y lo deseas con todas tus fuerzas, al final, verás pasar los cadáveres de tus rivales por el río.

En una de las ruedas de prensa, repreguntó él mismo que si alguien tenía «algo importante», y en otra, directamente, me acusó de antipatriota: «No son preguntas que ahonden en el futuro de nuestro país», me reprendió, como si «el futuro» y «nuestro país» fueran mis deberes y yo hubiera hecho pellas. Mi primera pregunta fue, tras enumerarlas —que fue lo que le fastidió— si aceptaba sin matices las seis condiciones que le había impuesto Rivera para empezar a negociar. Por ejemplo, la de apartar a los imputados por corrupción. Por aquellos días Rajoy trababa de transmitirnos que Rivera podía poner las condiciones, pero que él —como siempre— iba a administrar los tiempos. Por eso, una mañana con ocho cámaras apuntándole dijo que no podía tomar aquella decisión solo y otra tarde, con otras tantas cámaras delante dijo que quién había dicho eso, que en la reunión del comité ejecutivo del PP no se había hablado de condiciones para nada. ¿Por qué entonces había tardado ocho días, siendo tan urgente la formación de Gobierno, en decirle que sí a Rivera? Esa fue mi segunda pregunta antipatriótica.

Rajoy terminó diciendo: «Yo, normalmente, cuando me comprometo a algo, lo cumplo». Normalmente. Lo del presidente de Murcia ya, tal.

En Twitter, que es la venganza que tenemos los pobres —el gusto de hacer un unfollow, la justicia divina de que un tema tuyo aparezca entre lo más visto—, se había montado cierto revuelo. Eldiario.es incluso publicó un vídeo en el que se oía mi vocecita —soy mucho más mala escribiendo que hablando— con toda la secuencia: «La respuesta despectiva de Rajoy a una periodista que le preguntó por la corrupción» se titulaba.

Por eso aquel viernes, aunque podía haber sido cualquiera ofreciéndome fibra óptica, en el quinto ring, temiéndome lo mejor, me la jugué; dejé a Hernando en la sala de prensa del congreso hablando de amor y descolgué:

—¿Es usted Natalia Junquera?

—Sí, soy yo.

—Le paso con el presidente.

No me dio tiempo a preparar La Respuesta Perfecta, a darle donde le duele, en la Constitución, y memorizar el artículo 20 sobre la libertad de información porque Rajoy se puso enseguida y, con mucha familiaridad, como si los vecinos del primero y el segundo nos acabásemos de encontrar en el rellano, me dijo:

—¡Natalia! ¿Cómo estás?

—Bien, bien. Aquí, en el Congreso, escuchando a Hernando, que nos acaba de decir que se está enamorando.

—Mira, quería disculparme, porque la verdad, ayer no estuve fino.

Me rendí enseguida.

—Muchas gracias, presidente, le agradezco el gesto y la llamada.

Pero él no se quedaba tranquilo.

—No, no, no. Es que tú estabas haciendo tu trabajo, que lo haces muy bien, además…

—Gracias, presidente.

Rajoy insistía. Al final, cuando ya se estaba poniendo un poco violenta la cosa, le dije:

—Bueno, presidente, le perdono. Pero no lo vuelva a hacer.

Nos reímos en gallego, que es una forma distinta, como para adentro. Luego le confesé que me daba tan mala vida que acababa de enviarle a mi compañero que cubre el Gobierno —entonces de vacaciones en Galicia— un S.O.S. rogándole que volviera.

—¿Y qué te contestó?

—Pues solo me envió una foto de un concierto de la orquesta Panorama.

Para los de fuera, la orquesta Panorama es un fenómeno galaico con más poder de convocatoria que Ricky Martin y un juego de luces y efectos especiales que ni Madonna. El presidente y yo hablamos de las orquestas gallegas unos cuantos minutos, casi tantos como los que dedicaron Rajoy y Trump a repasar la actualidad internacional, incluidas, supongo, las pausas para traducir del inglés al castellano y viceversa. Me informó de que se iba a pasar unos días de descanso a Sanxenxo. Le comenté entonces que quizá conocía al padre de una amiga mía que acababa de fallecer. Lo conocía. Se interesó por él y su familia. Más riquiño no se podía ser.

En los días sucesivos, mi vida cambió. Me daban la palabra la primera en las ruedas de prensa. En el PP, como las dependientas sonrientes de las tiendas pijas, me llamaban «cariño». Y en nuestro siguiente encuentro, en rueda de prensa en el Congreso, yo volví a hacer una pregunta y Rajoy me contestó una verdad como una casa. Nunca se me olvidará. Le pregunté por qué había firmado Hernando y no él mismo —ya que se había molestado en ir al congreso un domingo—, el acuerdo final con Ciudadanos, y me respondió que era víctima de la frase con la que unos meses atrás él mismo se había burlado de la solemnidad con la que Rivera y Pedro Sánchez habían firmado su pacto. «Por los Toros de Guisando», me dijo.

Mira, la piel de gallina.

Como todo lo bonito, fue intenso, pero breve. Las cosas volvieron enseguida a la normalidad, es decir, a los «no me consta», y muchos «no se preocupe que será usted la primera en saberlo», etc. En el congreso nacional del PP me di cuenta de que Rajoy ya me había olvidado completamente porque me confundió, entre una melé de señoras, con una fan. Yo había aprovechado un contacto visual para hacerle un gesto con la mano indicándole que quería hacerle una pregunta. Él asintió, con una sonrisa que yo traduje precipitadamente en cinco columnas de periódico. Mala suerte de los cámaras que se habían cansado de perseguirle por la Caja Mágica, pensé. Finalmente, me agarró por el hombro, miró al infinito y preguntó:

—¿Quién nos hace la foto?

Cuatro señoras y una amiga nos apuntaron, con buenos reflejos, con su móvil. Y entonces, instintivamente, yo grité: «No, no. ¡Fotos no!»

El pobre Rajoy, ojiplático, no entendía nada. Le expliqué que era periodista y que quería una respuesta, no un selfi. Qué desilusión.

—¿Nos va a decir hoy si sigue Cospedal o ya mañana?

—Mañana.

—¿Mañana seguro?

—Mañana.

Y mañana fue. De hecho, los jóvenes vicesecretarios del PP se enteraron en Rajoy live, ese mismo sábado, mientras los citaba en su discurso, de que seguían en la cúpula.

Una cosa dejó clara ese congreso del PP: queda Rajoy para rato. Es, con mucha diferencia, el hombre al que más tiempo he dedicado en el último año y lo puedo decir: está en plena forma. Un día me empezó a robar hasta los sábados, que era cuando a él le gustaba cogerse un AVE y recorrer España «porque en cada pueblo hay alguien enarbolando una bandera del Partido Popular». Luego me quitó el sueño en dos campañas agotadoras en las que te levantabas en un sitio, dormías en otro y en el medio pisabas cuatro comunidades autónomas —ahí entendí yo la melancolía de las top models, que se despiertan en Nueva York y se acuestan en Milán—. Los periodistas íbamos arrastrados siguiéndole por el país adelante, pero él nos hacía llegar cada día esos vídeos en los que salía tan pichi «caminando rápido» a las siete de la mañana por paseos marítimos o fluviales varios.

Las elecciones pasaron, pero yo aún tardé varios días en recuperarme de las secuelas. Me despertaba cansadísima hasta que descubrí que pasaba las noches dando mítines porque me los había aprendido de principio a fin, es decir, desde la herencia recibida en 2011 hasta los veinte millones de puestos de trabajo en 2020. Durante el día hacía vida normal, pero por las noches soñaba que era Mariano Rajoy. Tenía conversaciones con Moragas, cerraba los ojos en el metro y tronaba en el vagón el himno reguetón del PP. También empecé a hablar raro. Decía, por ejemplo: «Eso es un chisgarabís» o comenzaba frases afirmando, convencidísima, «como en cualquier faceta de la vida…».

Las estaciones pasan, Rajoy permanece. Por el camino cayeron David Cameron, Mateo Renzi, anunció su retirada François Hollande y hasta José María Aznar se echó a un lado. El pacto con Ciudadanos, o como lo llaman en Génova, «las lentejas», salta por los aires. Nunca ha estado el líder del PP tan fuerte, ni tan débiles sus rivales.

¿Limitación de mandatos a ocho años? Será si quiere Rajoy.