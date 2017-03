¿Cuál es tu canción favorita sobre la nostalgia y la fugacidad del tiempo?

Debía ser complicado para los escritores de otros tiempos esculpir aforismos para la posteridad sin poderlos rematar con «según dice un estudio», que siempre da más autoridad a cualquier sentencia que a uno se le ocurra, al fin y al cabo nadie va a reparar en su rigor o en si tan siquiera existe. Así por ejemplo Proust nos dejó escrito que «el recuerdo de las cosas pasadas no es necesariamente el recuerdo de las cosas tal y como ocurrieron» y solo podía cruzar los dedos para que el lector se lo creyera… Mientras que hoy en día le hubiera bastado rematarlo con dicho latiguillo y respirar tranquilo, porque, efectivamente, hay un estudio que lo confirma: la memoria reescribe el pasado añadiendo información del presente. Somos tan creativos recordando, de hecho, que la nostalgia es el material con el que se han forjado innumerables obras maestras de la literatura, el cine y la música. Muchísimas canciones nos han hablado de aquellos momentos de esplendor que tal vez nunca existieron y que definitivamente ya no volverán. A continuación repasaremos algunas, aunque por supuesto quien lo desee puede añadir su predilecta.

«Turn! Turn! Turn!», de The Byrds

Antiguamente sí que había canciones nostálgicas realmente buenas y no lo de ahora. Esta en concreto tiene ya más de medio siglo, y si atendemos a su letra el origen es aún más lejano, nada menos que el Libro del Eclesiastés. La Biblia, por la fuerza poética de muchos de sus pasajes, ha sido una inagotable fuente de inspiración para los grupos y solistas de todas las épocas, que a menudo apenas han tenido que hacer poco más que transcribir literalmente algún fragmento. En este caso a la enumeración de todo lo que tiene su tiempo bajo el cielo solo añadieron el estribillo que le da título y el verso «I swear it’s not too late».

«Yesterday», de The Beatles

Si tanto el amor como la nostalgia son asuntos muy frecuentados en la música, un tema que abordase la nostalgia por un amor perdido debía ser necesariamente un melocotonazo. Así supieron verlo McCartney y Lennon en la canción que pasó a ser desde entonces y de forma oficial la más versionada y emitida de la historia. Sobre los detalles de la que inicialmente iba a llamarse «Huevos revueltos» ya hablamos en su día en este artículo.

«If I Could Turn Back Time», de Cher

La música de los años cuarenta, sesenta y ochenta es la mejor que hay y te hace sentir más feliz y energético, según dice un estudio. Esta última fue una década a la que ni su sombrío comienzo bajo la amenaza nuclear (que tuvo su eco musical) logró arrebatar un optimismo contagioso incluso cuando cantaba, como en el tema anterior, al deseo imposible de retroceder en el tiempo para evitar la ruptura con el ser amado. Supuso en 1989 el regreso de Cher, aunque la letrista fue Diane Warren, quien curiosamente dice haber carecido casi por completo de vida amorosa y a pesar de (o tal vez por) ello se ha dedicado durante muchos años a escribir versos tan sentidos como estos.

«Glory Days», de Bruce Springsteen

En otro ejemplo ochentero de que nostalgia no es sinónimo de melancolía lánguida, vemos a Springsteen cantando a pleno pulmón mientras el consigliere tocaba la mandolina en uno de los temas más conocidos de Born in the USA. En él buscaba encarnar a un norteamericano de clase trabajadora que rememora frente a una cerveza sus felices días de juventud, como una huida ante una madurez inevitablemente decepcionante.

«Sunrise / Sunset», de Jerry Bock y Sheldon Harnick

El violinista en el tejado retrataba entre números musicales y en tono de comedia a una comunidad judía en la Rusia zarista para hablarnos del choque entre la tradición y el cambio, de la identidad y la convivencia entre diferentes… temas que desde luego siguen vigentes. Pero también, en esta descripción de la experiencia de unos padres que ven a su hija casándose y se preguntan cómo ha podido crecer tan rápido si ayer mismo era una niña.

«Fernando», de ABBA

Cualquier canción es capaz de generar nostalgia, independientemente del tema que trate, pues a la manera de las dichosas magdalenas del autor antes mencionado pueden hacernos recordar cuándo fue la primera vez que las escuchamos, con quién estábamos, cómo éramos… Solo así se entiende el formidable éxito del musical Mamma Mía! del que el grupo sueco es el verdadero protagonista. En el caso de este tema en concreto la letra además emplea el recurso de la nostalgia. Si bien la versión en inglés aludía a la Revolución mexicana, la versión española era algo distinta.

«Sally Maclennane», de The Pogues

Ya en el mismo título del álbum apuntaban alto: Ron, sodomía y el látigo. El contenido mantiene el nivel y en el caso de «Sally MacLennane» hay quienes le dan diversos significados, pero puede interpretarse como el nombre del pub en el que Jimmy se divertía con sus amigos. Allí soñaba con volver algún día esperando que el tiempo se hubiera detenido, pero ya decía Heráclito que uno no puede bañarse dos veces en el mismo río.

«All Good Things (Come to an End)», de Nelly Furtado

En esta vida todo caduca salvo el vinagre y aquello que se puede meter al congelador. El amor no encaja en ninguna de las dos categorías y esa fragilidad lo hace más preciado, tal como aquí nos contaba esta cantante de raíces portuguesas. También hizo una versión en castellano.

«Forever And Ever, Amen», de Randy Travis

Aunque también hay quien afirma lo contrario, como esta legendaria voz del country: «They say time can play tricks on a memory / Make people forget things they knew / But it’s easy to see it’s happening to me / I’ve already forgotten every woman but you».

«20 de abril», de Celtas Cortos

Este fue probablemente el mayor éxito del grupo vallisoletano, en el que se narra una carta dirigida a una antigua amiga con la que se había perdido el contacto. Una excusa argumental hoy día ya inconcebible, las redes sociales han matado ese lirismo. La canción ha tenido versiones a cargo de otras bandas españolas, así como en inglés y en italiano.

«1979», de The Smashing Pumpkins

La añoranza de la adolescencia nos permitiría reunir un repertorio inagotable de composiciones, aquí tenemos otra, cuyo vídeo fue muy celebrado en su momento y tuvo una segunda parte.

«Time Waits for No One», de The Rolling Stones

Corresponde al disco de 1974 It’s Only Rock ‘n Roll y el mismo título resulta bastante esclarecedor. Una idea que resaltan en cada verso instándonos a no malgastar un segundo ni dejar pasar ninguna ocasión, tempus fugit. Algo similar a aquello que decía Góngora: «Aprended, flores, en mí / lo que va de ayer a hoy, / que ayer maravilla fui / y hoy sombra mía aún no soy».

«In the Good Old Days (When Times Were Bad)», de Dolly Parton

Los malos recuerdos tienden a olvidarse o bien la carga emocional que llevan asociada varía, de manera que aquello que inicialmente nos mortificaba con el tiempo es recordado con humor. Por ello las composiciones que aluden al tópico «in the good old days» son casi un subgénero musical, y entre ellas sobresale, por contraste, esta de Dolly Parton. No percibimos ni rastro de complacencia en el propio pasado, narra tal cúmulo de calamidades de su infancia que habría hecho enmudecer a los cuatro caballeros de Yorkshire.

«Hurt», de Johnny Cash

El tema original correspondía a Nine Inch Nails aunque la versión que recordamos es, naturalmente, la de Johnny Cash. La letra es muy buena, la voz excepcional y el vídeo contiene escenas de su juventud junto a otras rodadas en su casa y en el museo sobre él de Nashville, apenas unos meses antes de que murieran tanto él como su mujer (que aparece brevemente, pese a que su salud ya no se lo permitía). El resultado de todo ello no hace prisioneros, es la desolación hecha poesía, con una grandeza trágica digna de Ozymandías.

