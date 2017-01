Miedo y asco en Las Vegas

Cuando uno se estrena en un lugar como Las Vegas siempre lo hace condicionado por lo que ha visto en la televisión o leído por ahí… con una idea muy preconcebida del asunto. Casino (1995, Martin Scorsese) es buena fuente de inspiración, con sus luces nocturnas, su Robert De Niro trajeado y molón, esa ciudad que puede joderte la vida en un par de manos. Pero las ilusiones se disiparon nada más dejar el coche al aparca. El Check In empezaba a las 16:00h, allí estábamos en mitad de una gigantesca cola cinco minutos antes pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando todos los turistas teníamos ganas de llegar a la habitación, dejar las maletas y relajarnos, los recepcionistas empezaron a recoger sus cosas e irse, dejando el mostrador vacío. Desconcierto, perplejidad, what the fuck. Nadie entendía nada pero te quedas parado porque no quieres perder tu sitio en la espera. Diez minutos después, empezaron a llegar otros recepcionistas, oliendo bien, descansados, con la elegancia propia de quien compraba trajes en el Hipercor en los 90 pero que hoy día se están demodé. Después me aclararon amablemente que se trataba de un cambio de turno. A mi pregunta de si cambiaban de turnos en pleno Check In, sin darse el testigo los unos a los otros, dejando la recepción vacía y desatendida, una respuesta simple, concisa junto a una sonrisa falsa: “Yeah, why not?”. Detalles como éste evidenciaban por qué el Imperial Palace Hotel (3535 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas) era de los más baratos de The Strip, alrededor de 90 dólares la noche. Sin desayuno ni muchas comodidades adicionales. Si acaso el delirio que suponía comprobar que el mando para una televisión de los 90 era el de una Play Station 2 encadenado a la pared para que no pudieras robarlo (lo juro)… ni usarlo desde la cama. Desafortunadamente no fue la mayor de las sorpresas, quedaba por descubrir el horror. Quizás exageramos un poco, quizás también lo hizo el General Kurtz en Apocalipse Now, pero uno, que no es especialmente finolis ni le van los grandes lujos, sí que sintió bastante asco al ver aquel cuarto de baño con moqueta en el que las zapatillas se hundía en pequeños charcos de agua acumulada tras el lavado de cuerpos ajenos. Y el grifo goteaba. Martin (Scorsese), tú a mí esto no me lo habías contado.

Tu acompañante te mira con cara de “a qué lugar me has traído, te dije que esto iba a ser una mierda”. La ecuación del “dinero que me he gastado para llegar hasta aquí en relación al disfrute propio que estoy experimentando” no cuadra. Ni siquiera consuela ese paseíllo de la juventud femenina en bikini bebiendo combinados de alcohol azul celeste en recipientes de plástico de un metro de largo con forma de Torre Eiffel, adquiridos en los bajos del Hotel París (3655 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109), una buena opción para hospedarte si todavía te quedan ganas de ir a Las Vegas. Sin ser de los más caros, 130 dólares/noche, podría decirse que era el mejor hotel de la “otra Liga”, el primero tras The Venetian (Real Madrid) y el Bellagio (F.C. Barcelona).

Ya en la calle, sorpresas las justas. Cartón piedra a tutiplén, mucho calor y mexicanos trabajando 14 horas al día en repartir publicidad de prostitución legal. Tienes la Strip controladísima de todos los Callejeros Viajeros y similares que has visto, hablar de ello aquí sería repetirse, volver a los lugares comunes y manidos, además de tentar a la gente de bien que ha llegado a estas líneas del artículo a que lo abandonen y busquen mejores cosas que hacer en esta web (esperemos), o en otro lugares de Internet y de la vida. Así que mire, francamente, si Ud. todavía desea ir a la Ciudad del Pecado cójase una Lonely Planet, le informarán con más ilusión y mejor. Sólo un apunte: lo de los buffets libres 24 horas es totalmente mentira. De hecho, la mayoría de los restaurantes no admiten nuevos clientes a partir de las 21:30. Sólo el Nodless, en la primera planta del Bellagio, tiene un horario más amplio. Platillos tradicionales de tallarines de Malasia, Tailandia, Japón, China y Vietnam para disfrutar hasta las tres de la madrugada. Pero, lo dicho: no tendremos la osadía de afirmar que si Ud. ha estado en Las Vegas y lo ha disfrutado es indigno de un magazine de la alcurnia de Jot Down, no caeremos en ese error. Todo lo contrario. Regrese y háganos saber en qué nos hemos equivocado.

Fotografía: Palíndromo