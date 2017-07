¿Y si Kubrick no hubiese dirigido sus películas?

Dirigida e interpretada por Woody Allen: Un grupo de soldados está encerrado en una celda, esperando el momento de su fusilamiento por un delito de cobardía. Uno de ellos, el protagonista del film, está cada vez más nervioso, diciendo constantemente cosas como “¿y qué pasará cuando muramos?” o “¿y si una bala me da en la cabeza? ¡Eso debe de producir una jaqueca terrible!”. Finalmente son llevados al paredón, mientras el protagonista sigue hablando sin parar: “oigan, ¿para qué malgastar valiosas balas que podríamos emplear contra el enemigo? ¿Y si al final perdemos la guerra porque justo nos faltan cuatro o cinco balas que hemos malgastado aquí?”, o “yo me conformaría con unos azotes, les aseguro que he aprendido la lección y que si me dejan ir no volverán a verme el pelo”, o “yo no soy un cobarde, es sólo que estaba siendo precavido por la patria”. Cansado de aguantar su constante cháchara, el oficial encargado de la ejecución decide fusilarlo a él en primer lugar, mientras nuestro protagonista sigue insistiendo con voz temblorosa “De verdad, no hace falta que se moleste, ¡no tengo ninguna prisa! Además, los judíos necesitamos más tiempo para rezar” mientras se da la vuelta y se pone a canturrear salmos en hebreo mientras balancea la cabeza frente al paredón, como si éste fuera el Muro de las Lamentaciones. El oficial da la orden y el pelotón dispara. De repente, en un cambio de plano instantáneo, vemos al protagonista de pie en un prado verde. Un hombre desconocido se acerca a él: es la Muerte. Ambos se ponen a conversar sobre el sentido de la existencia, mientras se marchan caminando lentamente y el protagonista dice “Bueno, en realidad muerto no se está tan mal, pero… hace un poco de frío, ¿no? ¿Esto va a así siempre en el Más Allá? ¿Cuánto falta para el verano?”