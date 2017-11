El orgullo del heavy español de los ochenta (¡contiene grandes éxitos!)

Para acompañar la lectura del artículo, nuestra lista en Spotify

Observen atentamente esta fotografía. Fue tomada en el garaje que estaba al lado de la puerta de la discoteca Canciller, en Madrid. Nos la ha cedido amablemente Fernando, guitarrista del grupo Último Deseo.

La instantánea es de 1989. Fíjense en el caballero que está a un lado apoyado en la pared, cómo mira a los otros dos prendas. Se nota que este vecino del Canci ya lleva demasiado heavy a sus espaldas a esas alturas de la década. En sus ojos, llenos de rabia contenida pero apenas disimulada, están el thunder, la blood, el power, the war, the destruction, los warriors y su puta madre, todos los tópicos del metal que tanto odia, todos a una, como diciendo: me cago en vuestro corazón, llevo desde el Heaven and hell de Black Sabbath sin dormir una noche del tirón.

No sabemos si ese hombre habrá sobrevivido. Han pasado veinticinco años. Pero de estar vivo hoy, habría visto consumada su venganza. En la actualidad, si hiciéramos el experimento de ponerle la ropa de los tres individuos de la fotografía a un conejillo de indias y lo soltásemos por Malasaña u otro barrio de referencia… adivinen. Efectivamente, solo follaría ataviado con el look del jubilado de la derecha. Y esto… ¿por qué? ¿Qué nos ha pasado? ¿Hacia dónde va nuestra sociedad? ¿Cómo hemos permitido que se folle más vestido como un jubilado del año 89 que se apostaba en la puerta de un garaje para echar el día contando cuántos coches entraban y salían que como unos tipos que con sus melenas al viento y provocación sexual solo anhelaban un mundo en libertad?

Lo cierto es que en su momento los jevis tampoco es que ligasen mucho entre los modernos, pero al menos tenían a la calle cogida por los huevos. Hoy nadie va a decir ¡huy, por esa esquina no me atrevo a pasar, que está llena de fans de Rhapsody y me da miedo que me peguen en la cabeza con el arpa! Antes era sensiblemente distinto. Para retratar aquellos años, para recordar el poder del heavy español de los ochenta, hemos traído a «Busco en la basura algo mejor» a un invitado que vivió la época. Se llama Óscar, natural del barrio de Usera, Madrid. Él estuvo allí.

Óscar, ¿cómo se hace uno heavy?

Con lo primero que flipé en mi vida, cuando era niño, fue con las pintas de los punks. Pero recuerdo un día que estaba viendo la televisión con mis padres y aparecieron Obús. Estaban tocando «Va a estallar el obús» (vídeo) del Prepárate.

Lo veía y me decía: «¡Hostias!». Sentía que era transgresor. Algo no correcto, que me absorbía, que me flipaba. Y mientras, mis padres estaban tan escandalizados que decían: «¡Pero qué gentuza! Qué pinta de maleantes, ¡pero sin son quinquis! ¡Están sacando quinquis por la tele! Pero mira qué caras, ¡qué gentuza!». Entonces yo flipaba todavía más, estaba viendo algo malo que encima me molaba. Luego otro día apareció Barón Rojo presentando Volumen brutal y ya me subió una descarga por el cuerpo.

Enseguida me puse de pie y les empecé a imitar, como tocando la guitarra, y me dije: «este es mi rollo». Meses después ya hice que mi familia me regalara las primeras cintas y luego en el colegio me fui juntando con la gente a la que también le molaba. En el barrio veías a cuatro o cinco pasar con sus vaqueros pitillo, sus chupas de cuero o vaqueras, la ropa ceñida. Era la polla. Y si iban con radiocasetes o con litros ya era lo más. Y las chicas. Para mí las tías fuesen como fuesen siempre me parecían diosas solo por ser jevis. Qué feeling tenían, qué glamour. Estaban por todo el sur de Madrid, era escandaloso. Recuerdo también la sensación de comprar un disco y volver a casa rezando: «Que me mole, que me mole por dios, que hasta que vuelva a tener pelas para comprar otro…». Y la bendición me la dio Rosendo. Estaba en la puerta del Discoplay, sería el año 83, me acerqué, le pedí un cigarro y me dijo: “Claro que sí, niño”. Yo tendría 13 años o así (risas).

En ese vídeo de «Dame una oportunidad» sale Antonio Flores.

Sí, no sé por qué sería. Pepemari de Bella Bestia (José María San Segundo) tocó con él y me dijo que era un tío de puta madre, supermajo, superamable, muy legal. Y Pepemari, que ha tocado con todo dios después de Bella Bestia, no puede decir lo mismo de otros que van más de guays. No sé por qué estaría ahí el Flores con ellos. Y con ese disfraz (risas), pero Volumen brutal es un disco insuperable. El disco definitivo del rock español. Lo tiene todo, blues, rock sureño, me encanta lo bien tocado que está, lo bien producido, las letras que en aquel momento eran muy buenas. Fue una de las primeras cintas que me compré en el Rastro, este y el Criaturas de la noche de Kiss, que fue el ultimo que hicieron con las caras pintadas. No veas luego qué varapalo cuando se quitaron el maquillaje. Fue como si Spiderman saliese sin el traje. Del Volumen Brutal igual la que más me gusta es Son como hormigas.

Me encantan los dobletes de guitarra del principio. Había gente en su día que decía que la letra era un poco facha porque se quejaba de tener que pagar impuestos. Pero mira lo que decía: «Mañana pagará por su aparcamiento, pasado pagará por cualquier invento». Se ha cumplido a rajatabla. Barón llenaron dos días seguidos el Pabellón de los deportes cuando sacaron Barón al rojo vivo. Siete mil personas un día y siete mil el siguiente. Vendieron ciento veinticinco mil copias del disco. Fue algo… En mi barrio Barón Rojo sonaba todo el rato. En la calle, en los que estaban tomando unos litros con el radiocasete en un parque, si se paraba un coche porque iba a recoger a alguien, tenía a Barón puesto.

Diego A. Manrique contó en Rolling Stone que Barón Rojo tocó en Reading porque antes Mariskal Romero había acordado con un directivo discográfico inglés que sacase Volumen Brutal en Inglaterra a cambio de una entrada para ver la final del Mundial 82 en el Bernabéu.

Ni idea. Lo que me hizo gracia de ese concierto fue que el Sherpa (José Luis Campuzano, bajista) contó que se fueron para Inglaterra en plan españoles, llegando tarde a todos los sitios, pasando de todo, y tuvo que ser Bruce Dickinson quien se les encontró y les dijo que tenían que salir, que estaban locos, y se los llevó corriendo al escenario. Si no hubiese sido por él no les habrían dejado salir por llegar tarde.

Has mencionado a Bella Bestia.

Pepemari es un tío de puta madre. El otro día comentaba que nadie se acuerda de que Bella Bestia metió setenta y cinco mil personas en el Rockodromo de la Casa de Campo. Por cierto, que se llevó de teloneros a La Polla Récords y el Evaristo, que es muy colega suyo, se puso a provocar al público. Les decía «¡tiradme cosas! ¡Más! ¡Esto es una puta mierda!». Y claro, se reía porque estaba tocando con el equipo de Bella Bestia, que estaban por detrás gritándole ¡córtate tronco! Bella Bestia tuvo un tirón impresionante, llegaron a salir hasta en el 1,2,3.

Ahí están con el batería en la jaula. Al primero que vi hacer eso fue a los Samson, el primer grupo de Bruce Dickinson antes de Maiden, que iba en su jaula con la cara tapada con una especie de máscara de sado. Bella Bestia tenían pintas muy glam, pero eran muy heavies. No eran nada moñas, tenían un sonido muy duro. Escucha «Súbete a mi piel» (vídeo), que ni siquiera es la más cañera del disco y ya se ve que ahí no hay concesiones.

Era como los Mötley Crüe del principio, porque había que diferenciar; estaba el glam macarra, como estos casos o WASP, y el glam insulso. Veías a Blackie Lawless con sus pintas y no te parecía una nenaza, sino un macarra de mucho cuidado.

Qué me dices de esta letra: «Puntapié en el trasero» (vídeo).

Eso era Bella Bestia con el primer cantante, Tony Cuevas, que luego formó Niagara. Las letras reflejaban las forma de hablar de entonces, aunque ahora ese título te pueda parecer de cachondeo o te resulte ridículo. Antes te preguntaban ¿cómo vas? Y contestabas: ¡a tope! Solo tienes que ver las pelis de quinquis, se hablaba así. Lo que me chirría aquí de Tony es la imagen. No puedes llevar el pelo corto con esas pintas.

¿No le habían cortado el pelo en la mili?

Pues no lo sé. El caso es que no puedes llevar el pelo corto y determinadas pintas, eso es de grupos de segunda.

Sara Carbonero se pone mucho botas como las que lleva.

Les fue mejor separados. Bella Bestia con Lista para matar fueron de primera división y Tony Cuevas, con Niagara, sacó un discazo. De hecho, cuando vinieron a tocar King Kobra a España, los vieron y se los llevaron a Estados Unidos.

Hombre, King Kobra. ¿El cantante de ese grupo no se cambió de sexo?

Sí, de Marc Free pasó a ser Marcia Free años después tras una operación. En Estados Unidos estuvieron como unas dos semanas con Niagara y la cosa no cuajó, pero en el primer elepé tenían auténticos temazos, era un discazo.

El tercer cantante de Niagara fue Manzano, ¿dirías que fue el Bon Jovi español?

El segundo disco de Banzai, en el que está Manzano, suena increíble. Tiene unos riffs cojonudos. Pero creo que a él le iba más cantar temas suaves que temas enérgicos. Se le daban mejor las moñadas. A mediados de los noventa le vi en un concierto con Niagara y me encantó, aunque creo que en solitario no era muy brillante.

Pero no creo que en España llegase a haber un fenómeno equiparable al de Bon Jovi, en el rollo sexual. El cantante que más le enrollaba a las pibas era el Fortu, con su careto calorro, a las chicas jevis de este país les molaba más el prototipo de tío macarruzo.

¿Y los Júpiter?

A mí es que los teclados trompeteros me echan mucho para atrás. Hay un blog, Reflexiones del Pistolas, donde decían que no se pueden llevar esas pintas con esas caras, que no puedes ir de Bon Jovi cuando tienes cara de conducir un tractor. Yo no exageraría tanto, pero sí que deberían haber llevado una imagen mejor adaptada a su aspecto.

Es que esos pelos teñidos con unos rasgos tan castizos, no sé, no sé… Para mí hay ciertas estéticas que son muy concretas. El pelo que lleva ahí Narciso (el cantante) si es un chaval con una cara más aniñada, vale, pero es que este tío tenía demasiada cara de tío. Y las chupas largas, esas gabardinas, tampoco he podido nunca con ellas.

Decías que antes se hablaba así, ¿también se decía «nena», «niña» a las chicas como Jupiter en «Destrozado por tu pasión» (vídeo)?

No, que recuerde no. El vocabulario era el de siempre. Piba, tronca, ¿pero nena? Qué va. A mí me gustaban los grupos que tenían letras callejeras, que es algo que se fue perdiendo. El heavy empezó como algo dirigido a la gente de la calle. Eran letras que si te hablaban de la droga no decían que era mala, o que te podías morir, cantaban que era lo mejor. Mira la canción de Obús «La Raya» (vídeo).

Esta letra es una apología de la cocaína. Cuando dice «me las meto con inspiración» (risas). Ahora parece increíble que algo así pudiera salir en televisión. Las letras de Barón Rojo eran más cuidadas, tenían un lenguaje más refinado, pero Obús eran callejeros totales, la puta esencia de la calle. Los grupos de ahora ¿qué letras tienen? Les escucho y digo: ¿qué me estás cantando? No me interesa una puta mierda. Es que antes, el grupo de más espaditas que había era Manowar, y tú coges «Death tone», la primera del «Battle Hymns», y te está contando que le suda la polla lavarse y que su asistente social le tiene hasta los huevos, es un rollo de peña conflictiva, ¿pero las chorradas medievales? Me transmiten menos que el Cuéntame. Y aquí nosotros teníamos a Obús, que eran el grupo de todos los macarras del barrio. Eran perfectamente compatibles con Los Chichos. De hecho, había gente que tenía en las casetes por una cara a los Chunguitos y por la otra a los Obús. El mejor ejemplo es su canción «El que más».

Al loro lo que dice. «El que más, levantado un coche… el que más, pasándote costo… el que más, tirando de un bolso… el que más, burlando a la poli» (risas). Tenían un espíritu muy callejero. Tú escuchas esta canción y parece que estás viendo al Pirri. Y sigue «Adquirió una reputación para subsistir…». Es que mucha gente vivía así en los barrios, con esos valores. Era muy habitual que peña jevi le llegase a los pijos por las calle y les pidiera «una librita», y si le decían que no, les soltase un guantazo y se llevase todo lo que tenían. Había, de hecho, gente tan sumamente hija de puta que nos lo hacía a nosotros, los propios jevis, en las colas de los garitos. Era gentuza de nivel extremo. Peña que no se cortaba una cala si tenía que pegarse con gitanos, que decía: «me la suda que seas gitano, te voy a dar la del pulpo». Por cierto, que a Obús el bajo se lo regaló Gene Simmons y también una canción se la compuso Adrian Smith, el guitarra de los Maiden. Luego, mientras que el público de Barón era más clasicote, el de Obús era el que más iba cargado de tachas. Y el Fortu, que era el puto frontman, el puto frontman de España.

La canción de la época igual fue «Al otro lado del silencio» (vídeo)», la balada de los Ángeles del Infierno.

Supongo que todo dios tuvo algún colega que la había diñado y todos se identificaron rápidamente con la letra de la canción. En aquella época el que no había palmado por macarra había palmado por la heroína, por eso le llegaba tanto al alma a la peña. La sentían de verdad. Hubo un chico en mi barrio que cuando se murió pusieron la canción en el funeral. Es que antes había mucha mortandad entre los jóvenes, tronco (risas).

Qué bigote más recio y viril tenía Juan Gallardo (el cantante).

El bigote en la época era algo bien visto. Yo confieso que me gustan. Otro dato curioso de Ángeles del Infierno es que eran de San Sebastián, que se supone que era la ciudad heavy del País Vasco, mientras que Bilbao era la punk. ¿No sabes? Lo mismo que cuando dicen que París es punk y que allí el jevi no lo peta. Y luego hacerse famosos por una balada no está mal. Axl Rose dijo que una vez, cuando Scorpions habían sacado el «Still Loving You», que estaba esperando en un cruce y se pararon cuatro coches y en cada uno sonaba esta canción, y dijo: «yo quiero que esto me pase a mí» (risas). En cualquier caso, Ángeles del Infierno también tenía canciones con letras callejeras de puta madre, como «No pares».

Escucha, es una letra típica de quinquis. De un menda que fantasea con que es el malo del barrio y van a por él. Muy angelino. Molaba porque las letras eran películas, lo escuchabas y te metías en la historia. Es que son buenos de verdad. Siguen teniendo éxito en Estados Unidos y en Latinoamérica arrasan. Se lo merecen porque se lo curraron. Fueron teloneros de AC/DC al principio y se ganaron al público. La pena es que Juan Gallardo en los noventa fue perdiendo la voz, porque hacía unos agudos formidables.

Y su canción «Junkie» (vídeo).

Entonces era el boom de la heroína en España. En el descampado de al lado de mi casa había montones de jeringuillas. Jugabas al fútbol y siempre te dabas un susto, pero el heavy cuadraba muy bien con esto, con estas historias de yonquis te identificabas que te cagas, sobre todo cuando no tenían moralina. En los bajos de Argüelles, yo no viví esa época, pero hubo unos años en los que la gente se picaba ahí mismo en los pasillos, estaban desparramados sin cortarse metiéndose bucos. O en el pub que iba yo, el Alarma de Usera, en el baño te encontrabas muchas veces jeringas. Mucha peña tiraba de jaco. Joder, me acuerdo una vez que un yonqui en la puerta de un garito me pidió un poco de cerveza, le puse cara como de asco y me dijo: «no, no, que es para lavarme las manos». Y yo con el doble de cara de asco le di un poco: «pero que se te van a quedar pringosas, colega…» (risas). Y ese era el efecto de estas canciones, o te identificabas a muerte o te espantabas, por eso había gente que prefería coger sus Mecano y que les dijeran cosas bonitas. Desgraciadamente, con el tercer disco Ángeles del Infierno perdieron potencia, no sé si quisieron pillar el rollo americano festivo, pero se les fue la esencia de los dos primeros.

¿Te molaban Evo?

Bueno, esto le molaba a la gente que le gustaba el metal tipo Lizzy Borden. Nunca entendí el corte de pelo que se hizo en este disco. El primero, Animal de ciudad lo presentaron en Tocata y me molaba más.

Unos que recuerdo que me fliparon, pero solo por una canción, fueron Tritón, con «A tope de lujo y pasión» (vídeo). El disco que tenían no estaba a la altura de esa canción. Javi Mira me encanta como toca. Pero pusieron toda la carne en el asador con ese tema y el disco entero nunca me ha llegado.

Suena a «Dinero, mujeres y rock» (vídeo)» de Sobredosis, un grupo que consigue que Gigatrón parezcan Bob Dylan.

Pues a mí siempre me ha gustado mucho esa canción y a ellos les tengo mucha simpatía. Tenían el rollo Mötley Crüe y muy buena producción para la época. Con esas letras provocadoras, pero nada pretenciosas, honestas.

Y Azuzena. La leyenda urbana decía que le gustaba pegar a los hombres con un látigo.

Santa al principio eran la caña, con canciones como «Reencarnación» (vídeo) Luego se quisieron ir al AOR y ya fue otra historia. Pero lo que hicieron al principio no era nada moñas, era supercañero.

Cambiaron a partir de la transición del 85, si escuchas «No eres suficiente para mí» (vídeo) ya ves que no es lo mismo. De pronto mucha peña empezó a sonar AOR por el pelotazo que había dado Bon Jovi en Estados Unidos. Pensarían que suavizando un poco el heavy lo mismo le daba para vivir de ello, pero fracasaron todos excepto Sangre Azul.

¿Panzer te molaban?

El último disco es el que más me gustaba. El Pina, el cantante, luego estuvo muchos años en Radio 3 hasta que se lo cargaron en una de las purgas. Era un grupo bastante heavy, nunca hizo concesiones a las moñadas. El Pina tenía una novia en mi barrio y le sacaba los perros a pasear, yo cuando le veía me emocionaba.

Jamás entendí que no triunfaran más. Aunque lo que sí hacían mucho ellos era reivindicar la pasión por el rock en las letras, no iban a temas específicos como Obús.

¿Y el rollo que llevaban Ñu?

Pse… lo que recuerdo es una vez que me descojoné mucho con José Carlos Molina. Estábamos en el Rockodromo y tocaban China, Yngwie Malmsteen y Barricada. Y no sé por qué, pero José Carlos Molina estaba en la zona VIP con unas pibitas. Mis amigos intentaron vacilarle. Le dijeron desde las vallas con voz de grupies ¿nos firmas un autógrafo? Y contestó: “no sé escribir”. Como diciendo a mí me vais a tocar los huevos vosotros (risas).

¿Qué te pareció la canción de Bruque «El heavy no es violencia» (vídeo)?

El horror. Lo puto peor. El heavy era algo marginal, aunque tuviese superventas, si le quitabas ese componente callejero, ya no era lo mismo. Piensa que en su día cuando yo me hice jevi, solo por el hecho de serlo, por la pinta, ya había peña que se cortaba de vacilarme en el barrio, porque igual a mí me podían dar, pero a saber qué amigos tenía yo. Se tenía mucho respeto a los jevis. Fue muy famosa la puñalada que le dieron a un tío en el concierto de Scorpions en el estadio del Rayo Vallecano, que lo mataron. Y en la Sala Argentina de San Blas también apuñalaron a uno, se lo cargaron y la discoteca tuvo un bajón de gente increíble. Es que era peña que decía «para qué me voy a liar a puñetazos si puedo dar un pinchazo, que es más económico para los dos ¿no? Yo te pincho y me ahorro el esfuerzo y el que recibe se ahorra los palos» (risas).

La policía antes siempre te paraba si te veía con pintas. Sobre todo en las zonas donde se pasaba costo y eso. Luego en los noventa empezaron a pasar de nosotros. Recuerdo una vez en mi barrio que pararon a un par de jevis chungos. El madero le pidió el carné y el jevi le dijo que le diera la placa. El poli insistió y este le contestó «¿Usted qué es, teniente o coronel?». Así que le soltó un bofetón y entonces el jevi automáticamente le metió un buco en todos los morros que lo tiró al suelo. La que se armó… en un par de horas se llenó todo el barrio de coches de policías dando vueltas por todas las calles buscándolos. Si le robaban el bolso a una vieja no aparecía tanta madera ni de coña.

Había peña muy violenta, muy extrema. Yo recuerdo a uno que por una discusión de tráfico se puso a darle una paliza a un menda que llevaba a su mujer a parir al 12 de Octubre. Le importó una mierda. Le empezó a dar de hostias pim, pam, pim, pam y la señora llorando, gritando y casi pariendo «por favor, por dios, que alguien me ayude, socorro…». Y de este tipo no puedo hablar mal porque luego me salvó a mí. En las fiestas de Usera teníamos una caseta con un bar unos de una asociación. Teníamos que dormir dentro por la noche para que no vinieran y nos robaran todo. Pues una noche aparecieron unos gitanos, me fui corriendo a por el cuchillo jamonero, no llegué y me dieron una paliza que, vamos, no se me cayeron todos los dientes porque llevaba ortodoncia. Y en esto que este tío estaba en la caseta de al lado durmiendo, salió y les empezó a dar a todos a la vez. Fíjate cómo fue la cosa que un gitano le devolvió nuestro cuchillo jamonero y le pidió perdón. En esas fiestas también recuerdo que los de Orcasitas venían a Usera y recibían, igual que cuando los de Usera iban a las fiestas de Orcasitas. Se montaban unas que parecían la toma de La Bastilla, con miles de tercios y litronas volando, increíble.

Fuera del Canci también había muchas peleas, en el parque. Pero dentro no. Ahí la gente se cortaba mucho porque los juraos también eran quinquis, muchos de ellos acababan de salir del talego y ese era el curro que les ofrecían, así que la gente dentro iba con cuidado. Pero por lo general había muy buen rollo. Eso lo recuerdo muy bien. Si tú estabas en la barra de un garito, fumando un peta con unos amigos y había alguien a lado, u otro grupo de gente, pues se lo pasabas. Había un compadreo entre extraños muy guapo. Sin embargo, canciones como esta de Bruque han hecho que la gente se ría de los jevis, que pareciéramos ridículos, además del giro que dieron después muchos grupos hacia el AOR.

¿Grupos como Sangre Azul?

Qué pelo a lo Warriors llevaba el Tony (risas). Esto estaba muy bien producido, al nivel de los grupos extranjeros, tenía un estilo americano tipo Dokken o Ratt, que en Estados Unidos eran grupos que sonaban constantemente en la radio. Carlos Raya era un guitarrista excepcional. Yo una vez flipé, me los encontré en mi barrio con sus pibas. Iban vestidos igual que sobre el escenario, todo maqueaos, y eran las cinco de la tarde. Me quedé como si hubiera visto… no sé… la hostia, eran los tíos de los que me estaba grabando los vídeos ahí con mi Panasonic VHS. Ellos en su rollo eran los número uno. Fueron muy bien aceptados por la gente a la que le gustaba el hard rock americano, pero por los jevis fatal. A los jevis de la calle no les gustaba esto. No se identificaban con Bon Jovi, con esos pelos y esas pintas. Se podían maquear poniéndose, como mucho, sus tachas, pero eran como el Pirri. Veían un grupo como Sangre Azul y no veían ni a sus Maiden ni a sus Judas. Cuando Whitesnake cambió de rollo esta gente también puso el grito en el cielo. Un día en un garito estrenaron el clip de 1987 y la gente se puso a tirarle tercios a la tele. Es que el heavy daba muchos disgustos. Yo primero tuve que pasar por que Kiss se quitasen la pintura. Luego Leño se separaron. Y lo peor de todo fue cuando los Judas sacaron el Turbo. Me causó un shock, casi se me saltan las lágrimas. Me costaba respirar cuando lo oí por primera vez. Me quedé, en plan: ¿pero cómo… cómo me han hecho esto? Me encontré después con un amigo que también lo había oído y estábamos casi llorando, con los ojos llorosos los dos. Hubo jevis que a raíz de esto dejaron de prestarle atención a Judas para siempre. Era como si Vicky Larraz sacase un disco heavy. Lo gracioso es que luego, con el paso de los años, me he dado cuenta de que era un discazo.

Y Sangre Azul estaba bien, pero mucha gente como te digo no podía asimilarlos. También creo que en el tercero, El silencio de la noche, con temas tipo «Abre fuego» (vídeo) perdieron mucho.

Joder, recuerdo un festi cuando sacaron este disco, el año 89, uno de estos que ponía pasta la Comunidad y las entradas estaban tiradas, que el cartel lo programó un psicópata. Eran: Lancelot, Raven, Kreator, Sangre Azul y luego Barón Rojo. No puede haber un orden más desquiciado. Lancelot, bueno, eran el grupo del hijo del presidente Joaquín Leguina, tenían la canción esa del pirata (audio), de la poesía de Esprocenda.

Para empezar, bueno, se toleraba. A muchos de estos grupos de rock urbano la verdad es que los sostenía el público jevi. Sobre todo a Barricada, que siempre estaban sonando en Disco Cross y salían en la Heavy Rock montones de meses. Pero lo que vino después fue muy gordo. En esos años todavía te dejaban meter bebida en el Rockódromo y la gente iba con garrafas de veinticinco litros que se tenían que ayudar unos a otros a beberlas. Cuando se apagaban las luces se veía todo lucecitas de la gente haciéndose canutos. Y siempre se escuchaban gritos en plan ¡EH TÚ QUÉ PASA! Tengo un pirata yo de Judas Priest en mi barrio, en el Ramón Valero, que en mitad de «Victims of change» se escucha a uno decir EH EH EH QUE TE HE VISTO QUE TE HE PILLAO QUE TE VAS A CAGAR (risas). Joder, aquel día los teloneros eran los Warlock y se colaron en el camerino y se llevaron el perchero de las chupas, se las levantaron todas. Bueno, pues en ese concierto en el Rockódromo que digo, luego salieron Raven. Ya el ambiente caldeado. Y después, Kreator. Eso fue la polla. Toda la peña loca, todos los thrashers desbandados. Habían arrancado la tapa de un contenedor y estaban haciendo surf por encima del público… En los conciertos la peña se lo pasaba que te cagas. Entonces acabaron Kreator y los thrashers estaban como en una película de tiburón, con la boca abierta enseñando los colmillos esperando a que salieran Sangre Azul. Aparecieron y les empezaron a tirar cosas, yo no he visto nunca en mi vida a un grupo esquivar más objetos sobre un escenario.

Recuerdo que los jevis de Madrid, a partir del 87, ya decían que había cambiado el ambiente. Lo llamaban la invasión de la laca. Para ellos esto no era heavy, era pastel infiltrado. Muchos dejaron de aparecer por los lugares habituales. Piensa que era peña que llevaba el típico punto taleguero tatuado en la mano, que eran hinchas del fútbol, muchos de los que estaban en el Fondo Sur del Real Madrid eran jevis. La mitad se colaban en el campo cada domingo, ni eran socios. Y al principio, cuando empezaba a llenarse eso de nazis, les tenían un respeto que te cagas. Yo les he visto achantar a skins allí con cuatro voces. Por eso, a esta gente, ese rollo afeminado del AOR, esa musiquilla, con vocecitas suaves, como que no. Yo lo noté por un Tocata. Todos los años hacían un programa especial heavy. El 83 cojonudo, el 84 de puta madre, y de repente el 85 decías: «coño, esto no es con lo que yo he empezado, esos pelos con mechas, esas ropas de Miami Vice… ¿esto es heavy o Duran Duran? La alternativa entonces empezó a ser el thrash. Cuando apareció Metallica fue un verdadero shock. A mí me entró muy bien porque yo había empezado a la vez a escuchar heavy metal y punk, pero hubo gente a la que no le entraba. No les molaba ni el thrash ni las moñadas y de repente no tenían dónde meterse, no había grupos de relevo para lo suyo. Igual Queensryche, pero también tuvieron un año que las pintas parecían más de Boy George y Culture Club.

Pero la tendencia al AOR fue muy dañina para el heavy español. Le quitó toda la rebeldía que pudiera tener. Porque después de la laca vinieron cosas peores, las rayas al lado, los pantalones anchos… Había gente que había llevado el rollo glam muy bien, que molaban mucho sus pintas, pero luego pasaban una línea que ya no era glam, era travesti. También cambió la mentalidad de la peña. Algo que para mí es la mayor degeneración del heavy, que no me la creo, es el cambio político de la peña. Antes, si entraba un tío con una bandera de España en la cazadora en una discoteca jevi se la tenía que quitar, le echaban o le partían la cara. Y de repente, llegó un año en el que empezó a dar igual. De mi interior no sale coger y decirle a alguien quítate la chupa y montar una movida, pero algo hemos tenido que hacer mal para que un tío con la bandera monárquica venga a nuestros sitios y se sienta como en casa. Antes los jevis, cuando había una huelga, eran los primeros que llegaban y ponían silicona en una cerradura o reventaban la luna de un bar que estuviese abierto. No eran teóricos del marxismo, pero tenían los cojones que tanta falta hacían. Ahora he empezado a ver jevis criticando a los okupas. Un día hablando con uno me echó en cara que en la revolución rusa se cargaron al zar. ¿Pero qué me estás contando? ¿Estás empatizando con el puto zar? Pero es que son cosas de locura, no sé si es por las putas historias de guerreros de los Blind Guardian que ahora los niños simpatizan antes con el Cid o el zar, es flipante. Hemos pasado del «me da igual la política, pero esa bandera monárquica me la quitas de delante porque no la puedo ni ver», al «paso de política pero soy español ante todo». Antes, cualquier jevi, hasta el más pasota o más macarra, estaba ahí si había palos con la poli, huelga o lo que fuera.

El día en el que me di cuenta de que todo había muerto fue en un concierto de Hamlet, por el 92 o así. Habían sacado un material muy guapo, me encantaba la canción «6 balas» y me fui a verlos tocar en Revolver, en la calle Galileo.

Y de repente salieron unos mendas en pantalón corto, empiezan a tocar en plan bestia como los Pantera, todo el mundo flipando y yo pensando: «joder qué bien se pilota la peña a los teloneros». Siguieron un cuarto de hora, media hora y entonces me di cuenta: «¡hostias! ¡Que son los Hamlet! ¡que han cambiado el rollo!».

En el barrio pasó igual. De un día para otro, de los coches donde siempre sonaba jevi, paraban y salía una peña con su ropa y sus Yumas, empezaron a salir los mismos pero con el chundachunda y las pintas completamente cambiadas. Te quedabas… era gente que estaba en el heavy no porque les flipase, sino porque lo que les gustaba era la droga, de modo que se fueron al rollo nuevo donde había más droga todavía.

Después el grunge no creo que enterrara al heavy, un movimiento no entierra a otro, eso es mentira. Lo que pasó es que el heavy llegó a sus horas bajas en todas partes. De los Maiden, el No prayer for the dying lo regalé después de escucharlo solo una vez. Ya en el año 90 los éxitos se miden con cuentagotas. El Rust in peace de Megadeth y tres cosas más. Para el 92 y 93 ya no se salvaba ni dios, todo era bazofia. Me refiero a lo que sacaban las compañías, donde se invertía la pasta. Y a mí lo que me pasó es que el grunge no me gustó, no tenía ni la genialidad del jevi ni la pegada del punk, se quedó en un término medio que no. Algunas cosas me han acabado gustando, pero no. Las salas jevis empezaron a apostar por estos nuevos grupos. Te metían Soundgarden, Pearl Jam y mucha gente empezó a tirar por ese lado.

Más adelante, empezaron a cerrar los garitos. El Barrabás de Alcalá de Henares y el de Vicálvaro, el Templo de Alcorcón, el de Getafe, primero fueron cayendo los locales de los pueblos y luego fue llegando a Madrid. Hubo un Canci en los noventa, también Studio Rock reabrió un poco, pero desapareció todo. Había uno, el Osiris de Argüelles, que era el que más barata daba la priva. Tenía los cubatas no sé si a doscientas pesetas, te pillabas unos mocarros… yo la primera vez que fui eché unas rabas como no he vuelto a hacerlo en la vida. En los ceniceros veías que habían dejado los canutos a la mitad de los globacos que se cogía la peña. También (risas) los pinchas te vacilaban. Una vez que estaban poniendo Stryper, que me dan asco, les pedí Metallica o Megadeth, y el menda cortó la canción por lo sano y puso no sé qué grupo calorro de rumba. No te creas que la gente se sorprendió, se pusieron todos a bailar y dar palmas, que ese era también su rollo. La movida es que este bar lo cerró la policía en 1989, había demasiadas quejas de los vecinos. Llegaron con una lechera y todo. Hubo un menda que les gritó «¡perros, esbirros!» y lo metieron del tirón en la furgoneta. No quiero ni pensar qué le harían. Iban agresivos a tope y eran las ocho de la tarde, a plena luz del día. Ahora solo resisten los garitos de los bajos de Argüelles. Y el Hebe, de Vallecas, este sí que nunca hizo ni una sola concesión. Ahí solo veías chalecos con tachas, pedías algo al pincha y te podía decir: «¡aquí no se viene a mariconear ni una mierda!». Ahí sigue el garito, tal vez por eso.

Lo que nunca comprendí fue a los que renegaban del rollo y sustituían una cosa por otra. Entiendo que se pueda añadir, ¿pero sustituir? Ahí ves cómo es realmente la gente. Toda esa mierda de «hay que cambiar» o «hay que evolucionar»… Una peña que dos años antes era fan del hard rock y ahora lo era del grunge, y te hablaba diciendo «joder, qué tiempos aquellos». ¡Pero si solo habían pasado dos años! Habían hecho una ruptura tan gorda que… Ya lo dijo Lemmy, creo, que el heavy no fue la revolución que todos esperábamos ¡A todo le llega su final!

____________________________________________________________________________________