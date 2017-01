Interstellar: Grandilocuencia fallida

Había leído y escuchado comentarios tan dispares sobre la nueva película de Christopher Nolan que, francamente, no sabía qué esperar. Hay gente a la que le ha gustado, probablemente porque es un tipo de largometraje que no se ve a menudo. Hay incluso gente que la considera una gran película. A otros les ha dejado indiferentes. A otros, en cambio, nos ha hecho removernos incómodos en nuestra butaca tras casi tres horas de espectacular inconsistencia. Con tal división de opiniones es difícil que una única opinión vaya a satisfacer a todo el mundo, pero supongo que esperarán que sea sincero. Si me preguntan a mí, pueden esperar sin miedo a que la editen en DVD, ahorrarse la entrada y verla tranquilamente en el sofá de sus casas por un precio mucho menor. ¿Que visualmente es espectacular cuando vista en pantalla grande? Sí, claro. Pero ni siquiera en ese aspecto mejora o iguala lo que hemos visto ya otras veces. Aunque eso sería un aspecto casi secundario. Vayamos al grano.

Interstellar es una combinación entre ciencia ficción épica y melodrama sentimental. Dicho de manera más simple: es un indisimulado intento de combinar la grandeza científico-fantasiosa de 2001: Una odisea en el espacio con el humanismo grandilocuente de Solaris. ¿Suena ambicioso? Mucho. ¿Lo han conseguido? En mi opinión, no. La trama describe una misión espacial encargada de buscar un nuevo hogar para la humanidad, ya que los recursos de la Tierra parecen estar agotándose, particularmente a causa de unas destructivas plagas en las cosechas. El viaje en busca de nuevos mundos habitables tendrá lugar a través de un agujero de gusano cercano a Saturno (vamos, como el monolito de la novela de Arthur C. Clarke) y el esqueleto básico del viaje espacial está claramente tomado de la película de Kubrick, a la que homenajea en algún que otro momento. Los astronautas de la misión se enfrentarán a diversos dilemas de índole fundamentalmente sentimental, especialmente por la necesidad de continuar la misión a sabiendas de que posiblemente no vuelvan a ver a los suyos, dado que según la teoría de la relatividad el tiempo transcurrirá mucho más despacio para ellos que para quienes se han quedado en la Tierra. Es decir, tenemos un drama emocional en la línea de Solaris, pero que aquí es más lacrimógeno que filosófico, y a veces rayano en lo directamente cursi. Pueden empezar a hacerse una idea. Sin duda, la grandilocuencia del planteamiento ha convencido a algunos espectadores de que han visto algo grande. En mi modesta opinión, esa grandilocuencia del planteamiento no se ha traducido en grandeza artística. Es más; creo que Interstellar es una película que habrán disfrutado mucho más quienes la hayan visto con una predisposición emocional. Porque de otro modo saltan las inconsistencias ante nuestros ojos y el guión hace aguas por muchos lados.

Y no me refiero únicamente a lo atropellado del aspecto científico. No soy físico, ni me preocupa particularmente la corrección científica de una película siempre que el argumento lo compense por otras vías. Pero en este caso hay que comentarlo, porque en Interstellar hay mucha jerga científica hasta el punto de que es uno de los puntos fundamentales del guión. No es una jerga particularmente difícil de seguir, ni siquiera para quienes no siempre aprobábamos ciencias en la escuela. No deberían ustedes esperar grandes quebraderos de cabeza, porque la trama parte de conocimientos de física bastante básicos que podrá haber visto usted, y bien explicados, en cualquier documental de Neil deGrasse Tyson o Michio Kaku. El problema, no como físico que no soy sino como espectador que sí soy, es que esa jerga científica se traiciona a sí misma conforme avanza el argumento, hasta alcanzar niveles de absurdo manifiesto. Salidas de tono del estilo «el amor es la única fuerza que puede romper los límites del espacio-tiempo» (sic) no ayudan a que el asunto resulte convincente, pero es que además los conceptos físicos básicos con los que se nos bombardea constantemente terminan mezclados con deducciones salidas no se sabe muy bien de dónde y con una creciente cantidad de deus ex machina metidos con calzador para rellenar los huecos que los guionistas no han tenido a bien elaborar más. Hacia el final del film, pues, todo es como un gran deus ex machina… que también los hay en 2001 o Solaris, sí, pero son infinitamente más elegantes e inteligentes. Y sobre todo, en esos filmas clásicos no se abusa de ellos hasta hacer saltar las alarmas del espectador que no se haya dejado llevar por la vertiente emocional. Pero insisto: no es lo que más me ha impedido el disfrute que la película no sea científicamente correcta. Entiendo que en este género hay que tomarse ciertas licencias. El problema es que el guión acaba entrando en una imparable espiral de licencias hasta más allá de lo razonable y se las da de científico cuando al final termina recurriendo a giros sin ningún fundamento.

Pero nada de eso tendría gran importancia si la faceta melodramática fuese más consistente. Los desvaríos pseudocientíficos serían altamente perdonables si la faceta psicológica hubiese estado más cuidada. Lo malo es que sucede lo mismo con los personajes y las relaciones entre ellos. Hay tantos detalles que no sabría por dónde empezar, pero sí resulta más difícil de llevar que en el aspecto dramático se recurra también a semejante cantidad de deus ex machina. No es que no haya buenos momentos dramáticos, que los hay, o que no puedan resultar altamente efectivos especialmente para el público más predispuesto. Pero el guión está tan empeñado en entrelazar las historias íntimas de los personajes con la trama fantástica, que esos personajes terminan contagiándose de la inconsistencia, reaccionando a menudo de manera exagerada, poco realista, cediendo su verosimilitud a las exigencias del argumento pseudocientífico. Nolan, y este comentario sí ha sido de los más extendidos, no acaba de entender a sus personajes en tanto seres humanos. Muchos momentos dramáticos pretendidamente intensos nacen del hecho de que los personajes no reaccionen como lo harían personas normales y corrientes, sino con una especie de histerismo teatralizado que parece más dirigido a complacer —y ustedes me perdonarán— al sector más «llorón» de la audiencia, pero no a quienes esperen una mínima verosimilitud psicológica en el drama. Sí, admito que para el espectador que se deja llevar por la emoción, este enfoque puede funcionar. Pero piensen en quienes no nos hemos dejado llevar por la emoción: lo cierto es que en algunos (o muchos) instantes uno puede sentirse alejado de la historia si le da por preguntarse si la conducta de los personajes tiene coherencia o si los diálogos entre ellos serían los que tendrían lugar en unas circunstancias similares. Como sucedía con los errores científicos, entiendo que esa exageración es un arma legítima en el drama cinematográfico, sí, pero cuando se suma a las inconsistencias en la trama espacial y cuando se abusa demasiado de las licencias, todo termina siendo un artificio que francamente requiere muy mucho de la credulidad del espectador también en el aspecto dramático. El intento de combinar 2001 con Solaris era ambicioso y supongo que tentador, pero había muchas posibilidades de quedarse a medias y eso es exactamente lo que ha sucedido, al menos a nivel artístico. Insisto: entiendo que toda película, como ficción que es, tiene sus puntos discutibles… y no crean que soy el típico espectador puñetero que los busca y los rebusca. Al contrario, prefiero pasarlos por alto para disfrutar de lo que estoy viendo. Pero en Interstellar hay demasiados puntos discutibles, como film de ciencia ficción y también como film dramático. Demasiados. Sus innumerables inconsistencias son sencillamente intransitables, pese a que el argumento no es particularmente complicado, ni siquiera con sus juegos espacio-temporales.

¿Las cosas buenas? El principio es prometedor y hasta que se meten cosas con calzador, la historia parece ir funcionando. Pese a su excesiva duración —a mí al menos se me ha hecho bastante larga y creo que lo mismo podía contarse en menos metraje— no deja de ser entretenida; hay acción y movimiento, eso es innegable (también hay mucho ruido, por cierto; no sé si era problema de la sala o de la propia película, pero ¡volumen atronador!). En el film pasan muchas cosas y apenas hay vacíos. Algunas subtramas sobraban o son de relleno, pero ahí están, y aunque se me haya hecho larga nunca diría que Interstellar es aburrida. El ritmo es bueno y va de menos a más, así que difícilmente vaya a entrarle el sueño. Es visualmente espectacular, aunque curiosamente el CGI no es de una factura «state of the art» (Gravity, por ejemplo, era superior en ese aspecto e incluso 2001, vista en pantalla grande, impresiona mucho más con sus antiguos efectos analógicos). Pero bueno, hay medios y eso se traduce sobre todo en una ambientación muy conseguida, especialmente en las naves espaciales (gran trabajo de producción ahí). El guión, del que ya he dicho que es inconsistente, al menos sabe transmitir la información que quiere transmitir (faltaría más, porque apenas dejan de hablar).

Pero bueno, repitiendo la idea para resumir: Interstellar es una película que disfrutará quien la vea primando la emocionalidad sobre cualquier otra cosa, porque de otra manera no resiste un análisis racional ni siquiera durante el mismo momento del visionado. Tiene demasiados defectos para ser una gran película. ¿Que es un buen espectáculo? Sí. Pero le faltan varios de los ingredientes básicos del buen cine. ¿Que usted la ha disfrutado? Le felicito, pero espero que entienda por qué yo no compartiría su opinión, aunque soy consciente de que hay mucha gente que piensa de manera muy distinta. Es una película que está polarizando bastante al público. Insisto: quienes la ven con el corazón, o quienes la ven con la cabeza. ¿Que usted aún no la ha visto? Allá usted si decide ir a la sala, pero sepa que o bien acude con sus receptores melodramáticos al máximo y la disfruta por la vía sentimental, o bien tendrá la sensación de que podría haberse ahorrado la entrada esperando al DVD. Como decían en los cómics de Makinavaja: «yo con avisar ya he cumplido».