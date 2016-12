Tomarse en serio las series

En su día la cadena Antena 3 concluyó de mala manera la primera temporada de Juego de tronos. Nunca supo qué hacer con ella. En algún lugar he leído que las últimas sesiones habían concitado la atención de un millón de espectadores, lo que, para estos tipos de la comunicación, es una cifra despreciable.

Comenzaron dando dos capítulos juntos, luego los pasaron de uno en uno, pero volvieron a los dos seguidos, o a los tres, o a los doce, porque las sesiones terminaban a altas horas de la madrugada. Por supuesto jamás avisaron, ni advirtieron, ni anunciaron los cambios, de modo que el espectador no sabía si acabaría saliendo a cenar o a desayunar una vez concluido el capítulo. Es el célebre método Renfe: dejar a todo el mundo abandonado en medio de la estepa durante la noche entera sin decir ni pío. En fin, una machada.

Pero quizás las series han de darse de ese modo, de cualquier manera y sin el menor respeto por el cliente. Alguien que se interese por estas cosas, piensan los directivos, ¿qué ha de ser? Un infeliz. Por lo tanto, hay que masacrarle con sorpresas, a poder ser, de lo más desagradables. De otra parte, la serie misma es obligado que sea lo más confusa posible, como sus programadores. Comencé a seguirla porque alguien docto me dijo que era la Guerra de las Dos Rosas adaptado para público sin estudios primarios. Identificado con tal descripción, me apresté a verla muy ilusionado. Amo las divulgaciones de Shakespeare de la BBC y cuanto peores son, más me gustan. Esta, desde luego, estaba mal concebida, peor dirigida, pésimamente interpretada y con un guion más confuso que el de Matrix. Me ha gustado mucho y estoy esperando la siguiente tanda, si la ponen.

Y es que, justamente por eso, por su rústica realización, la serie me pareció excelente. Se supone que son cuatro (¿o quizás seis?) reinos, cada uno con sus príncipes y bastardos, sus cortesanos eunucos y sus guerreros idiotas y malhablados, todos luchando por el trono que reunirá por fin a las diferentes estirpes de Invernalia, o un nombre parecido, bajo un solo cetro. Puro Shakespeare. Eso sí, no hay modo de saber quién es quién y si Aoryn Burthegor pertenece a la casa de Vodkazas o a la de Negronis y si la reina Mirablauvas es del reino de Cantonflas o del de Chaplinia. Tampoco es fácil averiguar de quién se trata en cada plano, siendo así que todos los guerreros llevan luengas barbas y parecen el mismo, y todos tienen pinta de islámicos, como Rubalcaba. Luego están los jóvenes, pero tampoco hay manera de adivinar cuáles son los verdaderos herederos, the real thing, y cuáles los bastardos, que, como siempre sucede, son los más listos y los que más trabajan porque nadie quiere dejarles mandar, cuando es evidente que son los únicos miembros de la familia con un poco de seso. En España hay un gran sentimiento popular en favor de la bastardía y yo lo comparto. Es una pena que los bastardos hayan caído en desuso en las familias reales actuales. Darían mucho juego.

Pero es que esta es la ley de las series: el argumento y la filmación, lo más confusos posible de manera que el cliente no tenga ni idea de lo que está viendo y no pueda en ningún momento decir: «¡Alto!, que en la última sesión ese caballero llevaba un casco con cuernos y fumaba en pipa, pero ahora aparece con yelmo de cangrejo y chupa hojas de menta». Es importante mantener la confusión porque en cada nuevo rodaje alguien se muere, o se bebe dos litros de anís y no puede ni abrir la boca, o se escapa con la script y hay que sustituirlo a toda prisa. Un ejemplo salaz: aquí las chicas se desnudan todas y varias veces, pero da lo mismo porque todas son modelo inglés y, como es bien sabido, las chicas inglesas llevan la dirección a la derecha y es tarea ardua distinguirlas porque uno se queda como bobo mirándoles el volante. Yo creo que solo he identificado a una de las chicas desnudas, una rubia teñida que cuando termina la primera temporada acaba de dar a luz a tres dragones. Preciosos, eso sí.

Así ha de ser. Confuso, tosco, sin pies ni cabeza, poblado por cientos de nombres tan imposibles de memorizar como los de las novelas rusas y con actores de tercera que han tenido por maestro al mismo discípulo nonagenario de Stanislavsky. Pero atención, es imprescindible introducir alguna rareza fija que mantenga el morbo y dé continuidad. En este caso se trata de un enano saladísimo al que las estadísticas inglesas daban el number one, el más amado por la concurrencia, o sea que a este no lo matan. Y es el más amado porque el pobre enano es la única persona normal de la serie.

Así ha de ser, insisto, porque si no nadie las seguiría a lo largo de doce meses, semana tras semana, con lo difícil que es recordar qué comimos hace siete días. He visto algunas series, unas tenían lugar en una mansión de terratenientes británicos todos homosexuales, incluidos los heterosexuales, otras en un puerto americano atiborrado de contenedores (los cuales, a su vez, iban atiborrados de cadáveres, droga, furcias, espaldas mojadas y algún obispo), también en un suburbio habitado por mujeres histéricas que jugaban a la oca con la lujuria de los maridos de sus mejores amigas, inolvidable la que traía a una familia italiana encantadora dedicada al chantaje, el asesinato, el robo, la estafa y la tortura, o aquella, en el 10 de Downing Street, donde vive el más repugnante reptil de la política asiática. Todas ellas tenían el encanto de la improvisación, la inverosimilitud, la imitación de un realismo para nenes, el confuso guion de quien en el último momento recibe la orden de sustituir al galán (que acaba de romperse la crisma en un accidente de bicicleta) por un señor algo calvo y con evidente ceceo, pero es que es el único actor que quedaba libre esa semana. Chapuzas, vaya.

Estas son las leyes del folletín y siempre han sido así. Cuando su soporte era el papel, cuando Balzac o Dickens firmaban los folletines, no eran muy distintos. Personajes secundarios que acababan por ocupar todo el escenario a petición de la clientela, familias enteras que desaparecían o cambiaban de nombre, lugares montañosos que de repente se convertían en playas con spa, etcétera. El folletín tiene sus reglas y no porque el soporte sea electrónico y televisivo va a cambiar el género. Nadie sería tan necio como para seguir una serie bien hecha, profunda, inteligente y de moralidad kantiana. Para eso ya están las tertulias. Lo que sí ha cambiado en la historia del folletín es la clientela. Antes iba dirigido a las clases menos educadas, ignorantes o analfabetas, y a las mujeres en general, lo que obligaba a los autores a una cierta altura intelectual. Los folletines actuales van dirigidos a la pequeña burguesía y a los universitarios, aunque las series españolas más famosas, como Aída o las de comisarios surrealistas, parecen buscar la complacencia de la aristocracia. Claro, es otro nivel. Lo que no ha cambiado es la persistencia de un aficionado, siempre varón, que toma con fanatismo el asunto, ve cada capítulo cincuenta y ocho veces de promedio, y es el único capaz de identificar a todos los personajes, conoce los lugares de la acción como si estuvieran en su barrio, distingue los diferentes vestuarios de cada rama dinástica, puede repetir las frases más agudas de algunos actores sobresalientes, ha llegado incluso a leer con heroísmo inaudito las novelas homónimas, se reúne con otros fanáticos como él, se disfraza del enano o de la reina de los dragones, y se pone muy nervioso cuando lee artículos como este. A él va dedicado.