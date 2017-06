Nadie murió de hipotermia genital viendo porno argumental

El objetivo principal de la pornografía es excitar, llevar al espectador al orgasmo. Una película que fracase en ese objetivo, con o sin argumento no debería considerarse pornografía. Se puede hacer —y se ha hecho— drama, acción, terror, ciencia ficción o comedia en filmes para adultos, pero el objetivo pornográfico no debe perderse nunca de vista. Aún más, una trama puede hablar del sexo en sí mismo, ser pornográfica en su naturaleza y, además, contener sexo explícito, permitiendo un bucle excelente y un objetivo cumplido por partida doble. Lo apuntaré más adelante. Por lo demás, concuerdo bastante con el dicho popular de que «el porno es para pajas» o no es.