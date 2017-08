¿Qué vídeo musical captó mejor la estética de los ochenta?

Dice la ley de Poe que no es posible distinguir una postura ideológica extrema de su parodia. Pues bien, algo similar podría decirse en torno a la estética imperante en los ochenta, no hay caricatura que supere al original. Y si algo es imparodiable es que carece de defectos que puedan exagerarse cómicamente, así que la conclusión lógica y necesaria que nos dicta la razón es que la manera de vestir y peinarse de esta década fue sencillamente perfecta, la más elegante nunca vista. Una época en que si uno iba al cine no era para ver el remake de la secuela de un reboot sino Depredador, Willow o Dirty Dancing, si encendía la radio era para escuchar temazos que aún hoy en día siguen sonando en bucle en M-80 y si le daba por ver en televisión el vídeo de alguna de esas canciones asistía a una explosión de colorido y estilo que aturdía a cualquiera. Nos centraremos entonces en este breve recorrido en aquellos que crearon escuela, los que aún hoy recordamos con la mirada perdida o nos despiertan sobresaltados en mitad de la noche, los realmente buenos. Así que voten o añadan su favorito.

«Loverboy», de Billy Ocean

Un vídeo musical que comienza con alguien montado a caballo por la playa promete cierta épica; si además la cámara se aproxima y vemos que el jinete es un alienígena que lleva un blasón medieval ya la cosa se pone realmente interesante, y si a continuación entra en una cueva que no tiene nada que envidiarle a la cantina de Mos Eisley es ya para alzar los brazos al cielo clamando por que no acabe nunca. Mientras el protagonista rescata de su interior a otra marciana con mucha laca en el pelo van intercalándose ciertas figuras geométricas flotantes, efecto de lo más futurista que intuimos diseñado con las más modernas computadoras. Naturalmente nada de todo esto que vemos guarda la menor relación con el tema que escuchamos, pero qué importa.

«Mr. Roboto», de Styx

Seguimos con las visiones de aquel tiempo sobre el mundo por venir. Por ejemplo este anuncio de 1985 nos ponía la carne de gallina a todos imaginando a los futuro usuarios de internet como interesados por el teatro kabuki… ahí erraron un poco el tiro, ciertamente. En cualquier caso era recurrente vincular al país asiático con las nuevas tecnologías, como en este tema con su estribillo cantado en japonés fiel a su década en sus contundentes hombreras y en general en su entrañable ausencia de sentido del ridículo.

«Rock Me Tonite», de Billy Squier

Un momento… ¿Hemos mencionado el sentido del ridículo? Billy Squier tiene algo que decirnos. Tras consultar a más de cuatrocientos profesionales del ámbito musical, el autor del libro I Want My MTV extrajo una conclusión categórica, una verdad compartida por todos ellos: este es el vídeo más lamentable jamás rodado. El caso es que ahí lo vemos entregado a un extraño baile que dentro de su cabeza debía tener sentido, rasgándose la camisa en un momento de arrebato y arrastrándose por los suelos como diciendo al espectador «hazme tuya». También es muy bonito el momento en que toca una guitarra imaginaria y luego canta a un micrófono igualmente invisible. Una maravilla, en definitiva, que atrapa toda la magia de los ochenta.

«Wham Rap! (Enjoy What You Do?)», de Wham!

El grupo que lanzó a la fama a George Michael no podía estar ausente en este repaso, la única duda estaba en mencionar «Young Guns (Go For It!)» —un buen retrato de la moda juvenil del momento— o el que tienen sobre estas líneas con esos pantalones encogidos que destilan sofisticación. Nos quedamos con estos últimos, con la esperanza de que algún día regrese esa moda.

«I Think We’re Alone Now», de Tiffany

En la segunda temporada de Cómo conocí a vuestra madre nos contaron que Robin fue una estrella pop juvenil de Canadá con una canción en torno a los centros comerciales. No era difícil ver ahí cierta alusión a Tiffany, más concretamente a su tema «I Think We’re Alone Now». De hecho, por si aún quedase alguna duda, en la siguiente temporada volvieron a aludir a su pasado con otra canción, «Sandcastles in the Sand» en la que la propia Tiffany hacía un breve cameo. Tiene su gracia pero, como decíamos al comienzo, no hay parodia que supere al original cuando de esta década musical se trata.

«I Feel For You», de Chaka Khan

Tras haberse hecho un nombre como cantante de funk en los setenta con el grupo Rufus (llegó a hacer un cameo en The Blues Brothers), emprendió una carrera en solitario en la que tuvo su mayor éxito con esta versión de un tema de Prince, para el que contó con la colaboración en la armónica de Stevie Wonder. Pero aquí lo que nos interesa es el vídeo, con ese baile robótico que ya empezaba a popularizarse, las ropas de colores chillones y, como mandan los cánones, una mujer con un vestido rojo. Desde la película de Gene Wilder La mujer de rojo, hasta la canción de Chris De Burgh «The Lady In Red» se convirtió en un cliché imprescindible de la época, si alguien necesita ideas para alguna fiesta de inspiración ochentera esto no puede faltar.

«Addicted To Love», de Robert Palmer

Inicialmente iba a ser interpretada a dúo con la cantante anterior aunque el proyecto quedó frustrado por diferencias entre sus compañías discográficas. Aquí teníamos a varias modelos de rostro inescrutable acompañándole, que emulan a las mujeres que pintaba por entonces el artista Patrick Nagel, como por ejemplo en la portada de Rio de Duran Duran. Posteriormente el cantante participó en un anuncio de Pepsi de estilo muy similar que se convirtió en uno de los más recordados de la década.

«Harden My Heart», de Quarterflash

Excavadoras, lanzallamas, motos todo terreno, enanos seductores, malabaristas de fuego… este vídeo lo reúne todo, como si estuviera destinado a emitirse justo antes del fin del mundo. Y no es ni mucho menos la excepción. Como el cocido en la casa de un pobre, en la tormenta de ideas previa a la realización de un vídeo cualquiera se ve que al final todo acababa en el puchero, ahí tenemos otro ejemplo notable de eclecticismo en «Total Eclipse of the Heart». En este caso, por si no fuera bastante aún, le añadieron uno de los elementos más distintivos de aquellos años: los solos de saxofón. Definitivamente aquella década fue la edad de oro de la música.

«Self Control», de Laura Branigan

Laura Branigan participó en las bandas sonoras de Flashdance, Cazafantasmas y Miami Vice, entre otras, e incluso hizo sus pinitos como actriz en series como El coche fantástico. Semejantes credenciales ya inspiran respeto, pero no contenta con ello regaló al mundo este vídeo. En él podemos verla con unas hombreras dignas de la NFL mientras fantasea con un enigmático hombre enmascarado que la sacia en el momento cumbre, a partir del 3:20. Apoteósico.

«Is This Love», de Whitesnake

Si uno no tuviera más información de aquel tiempo que estos vídeos diría que todo el mundo, al menos en el ámbito anglosajón, vivía en un loft. También había mucho humo en todas partes, da igual que la escena se sitúe en una azotea, en una calle o en un pasillo, ese efecto no podía faltar junto con la melena al viento. Por supuesto a la hora de vestir era imprescindible una americana varias tallas mayor, que debía llevarse siempre arremangada para estar elegante. En definitiva, todo un clásico, tanto la canción como su vídeo.

«Don’t Leave Me This Way», de The Communards

Esta fue la versión original de la canción a cargo de Thelma Houston en 1977, no puede decirse que la banda británica aportara mucho más allá de algunos arreglos de synth pop… En cualquier caso fue muy popular y en el vídeo vemos un amplio muestrario de la estética en el vestir y el peinado de aquel tiempo.

«The Land of Make Believe», de Bucks Fizz

Es evidente que la nostalgia es selectiva y si hacemos un análisis desapasionado del zeitgeist ochentero hay que admitir que la horterada y la vergüenza ajena eran fuerzas muy poderosas en él. Algo así como un Eurovisión perpetuo. De hecho este grupo apareció en 1981 para competir en aquel festival. Quedaron en la posición catorce, con solo seis países por debajo, así que no eran demasiado buenos ni siquiera para los cánones eurovisivos de hace treinta y seis años. No obstante, aquí lo importante es el vídeo y en este caso tenemos uno que incluye referencias a El mago de Oz, Las Crónicas de Narnia, Superman y cualquier otra cosa que se les pasara por el magín, nada era demasiado heterodoxo.

«You Might Think», de The Cars

BrainDead fue una curiosa serie del año pasado, a medio camino entre House of Cards y Hombres de negro, cancelada tras su primera temporada, tal vez porque la política real terminó siendo más entretenida e inverosímil que la de ficción. Pues bien, en ella aquellos que habían sido abducidos por los alienígenas sentían una irrefrenable pulsión por matar cada vez que sonaba «You Might Think». Tal vez sea una reacción habitual en cualquiera que escuche algún tema pop de aquellos años, pues si algo les caracterizaba era un estribillo extremadamente pegadizo y machacón. Este tema es un buen ejemplo de ello, con un vídeo que además mostraba unos efectos digitales hoy día algo anticuados aunque llamativos en su momento.

«Torture», de The Jacksons

En un recorrido por los ochenta es necesario incluir a Michael Jackson, así que aquí va este vídeo en el que no aparece. Participó en la grabación del tema, pero en la del vídeo al parecer andaba demasiado ocupado. No importó, sus hermanos procuraron imitarlo con tanto empeño que al final no se le echa en falta.

«Va a estallar el obús», de Obús

En ese Madrid de comienzos de los ochenta que parecía un Pyongyang manchego, un oasis de cemento en mitad de un secarral, vemos a cuatro melenudos con chupas de cuero y rostro hierático comenzar el día como debe ser, tomándose unos churros y un café con leche en un vaso de cristal. Pero no tienen tiempo que perder y a continuación caminan con paso firme por la jungla del asfalto entre raudos Renault 5 y Seat 124. Estamos ante una estética bastante distinta de todo lo anterior, pero también genuina de la época, al menos en nuestro país.

