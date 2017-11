¿Cuál fue el mejor chiste de Chiquito de la Calzada?

A Gregorio Esteban Sánchez Fernández le sobrevino la fama a una edad algo tardía, con sesenta y dos años, pero tal vez debió ser así. Para entonces ya tenía una larga trayectoria a sus espaldas como cantante flamenco, había vivido en Japón —un país donde «una barra de pan costaba como un empaste y un filete la entrada de un piso»— e incluso tuvo esporádicas intervenciones televisivas como en la serie Vacaciones en el mar. Fue la suya una vida sujeta a influencias muy diversas, pero como el gran artista que era supo absorberlas todas para inventar algo nuevo que creó escuela. Su estilo era único, pero no inimitable, porque desde su conversión en una celebridad en el programa Genio y figura en 1994 millones de españoles repetíamos como posesos su peculiar idiolecto, entonación y andares. En sus intervenciones nos enseñó que en un chiste lo importante no era el desenlace sino la manera de contarlo y para ello parecía contar con recursos ilimitados, como si el talento no le cupiera en el cuerpo y se desbordara de forma incontrolada: se inventaba palabras o daba un nuevo significado a las ya existentes, arrancaba con un cante, recurría a la mímica o en mitad de un chiste se ponía a contar otro. Al final no sabíamos bien qué estaba contando pero daba igual. Su mirada vivaz y su acento malagueño apuntalaban el carisma de alguien que, aunque no pudiéramos conocerlo personalmente, sabíamos que era un hombre bueno. Ahora se nos ha ido, ya lo único que nos queda es solicitar a la RAE que incluya «fistro» en el diccionario y volver a disfrutar de sus mejores momentos. Voten su favorito o añadan el que deseen.

(La caja de voto se encuentra al final del artículo)

_______________________________________________________________________

El pollo

_______________________________________________________________________

La Menetérica

_______________________________________________________________________

El doctor Grijando

_______________________________________________________________________

La hormiga

_______________________________________________________________________

Los tres bambinos

_______________________________________________________________________

El mono, la mona y el león

_______________________________________________________________________

El legionario

_______________________________________________________________________

Juegos olímpicos

_______________________________________________________________________

El cocinero

_______________________________________________________________________

El enano que entra a un bar

_______________________________________________________________________

Burro anémico

_______________________________________________________________________

Paso de cebra

_______________________________________________________________________

La enana

_______________________________________________________________________

Mono salvaje

_______________________________________________________________________

El perro del mariquita

_______________________________________________________________________

Pareja de recién casados

_______________________________________________________________________