Enric González: Una historia intitulable

No es noticia lo que no se puede titular con una frase y explicar en unas pocas líneas. Eso lo he escuchado bastantes veces, y no es del todo falso. Uno de los problemas del periodismo consiste en el proceso de fabricación de la noticia: se toma un fragmento de la realidad, se afila su arista más novedosa para convertirlo en actualidad, se eliminan los elementos complejos y se ofrece al cliente como una verdad en canapé, engullible de un bocado.

Eso se hace porque la realidad en bruto (dejemos la verdad a los filósofos y los científicos) cuesta de tragar y aún más de digerir.

Tomemos como ejemplo un caso imaginario ocurrido en un país imaginario, al que llamaremos Palestina.

Una noche, hará un par de años, una joven europea sale de un restaurante de Ramala (típica ciudad imaginaria) y camina sola por la calle, hacia su casa. Cabe deducir que la joven trabaja en algún tipo de cooperación o asistencia internacional. De repente un hombre se lanza sobre ella con el ánimo inequívoco de perpetrar una agresión sexual. Pero en ese momento pasa un coche de policía y un agente detiene al agresor. Ya tenemos un fragmento titulable: “La policía palestina impide la violación de una cooperante”.

Como era de esperar, la vida sigue. El agresor y la víctima son conducidos a comisaría, donde la policía redacta una denuncia y encarcela al hombre. El agresor (concedámosle la condición de presunto, por respeto a la justicia) resulta ser un veinteañero universitario que aspira a ingresar en el funcionariado de ese país imaginario. Pasa tres meses en prisión preventiva y luego queda en libertad bajo fianza.

Durante ese tiempo, la familia del acusado contacta con la víctima para proponerle una compensación por el sistema tradicional. Es decir, ofrece el pago de una cierta cantidad de dinero, o de cabras, o de lo que sea, en términos a convenir por los patriarcas del clan del acusado y del clan de la víctima, a cambio de que se retire la denuncia. Ese es un procedimiento habitual en el país imaginario del que hablamos. Pero la víctima imaginaria (una joven noble y valiente, lo sé porque la conozco) no quiere compensaciones, sino justicia. Por otro lado, carece de patriarcas clánicos que la representen. Cuando rechaza la propuesta empiezan las amenazas, que la víctima ignora elegantemente.

Un juez fija fecha para la vista. Llegado el día, el policía que detuvo al acusado no se presenta. Su testimonio es considerado imprescindible por el fiscal. Se aplaza el juicio. ¿Qué ocurre? Que el policía es del mismo pueblo que el acusado y no quiere meterse en líos: probablemente él también piensa que sería mejor un arreglo entre clanes. Nueva fecha, nueva vista. El policía tampoco se presenta. Ahora lleva el caso una jueza. La jueza permite que la víctima sea sometida a un interrogatorio bochornoso por el abogado defensor: se le pregunta si es virgen, se le pregunta si tiene amistades masculinas, se le pregunta qué vestía en la noche de autos. La jueza cabecea: la culpa es de la víctima. La imaginaria joven, noble y valiente, sobrelleva la situación con entereza.

Cortemos aquí y titulemos con desparpajo, porque por algo hablamos (imaginariamente) de árabes: “La justicia palestina, una vergüenza”. Podríamos añadir un subtítulo o un sumario, que para eso están, recordando que la jueza impresentable y el policía impresentado cobran su salario gracias a los subsidios europeos.

Sigamos. El caso causa escándalo en las cancillerías afectadas. Un diplomático (trabajador y eficaz, lo sé porque lo conozco) toma cartas en el asunto e interpela a una de las máximas autoridades políticas del país imaginario. La autoridad política decide que el asunto puede dañar gravemente la imagen exterior de su país imaginario. La autoridad política telefonea al policía y le advierte de que si no se presenta la próxima vez, se van a enterar él y su familia.

Se celebra una nueva vista. El policía se persona en la sala (parecida a un trastero pequeño, aunque con peor decoración) y testifica. El juez es nuevo y parece en plena sintonía con las autoridades políticas, porque decide que el acusado es culpable de violación, aunque no se consumara, y califica el delito de muy grave, ya que, dice, puede dañar la imagen externa del país. El juez establece que al acusado han de caerle tres años de cárcel como mínimo (en caso de que se produzca reconciliación entre las partes, o sea, que haya compensación con dinero, cabras o lo que se tercie), o siete años como máximo (si no hay reconciliación).

¿Cómo titulamos ahora? Podríamos ir a lo descriptivo: “La justicia palestina castiga las agresiones sexuales con mayor severidad que la europea”. O a lo valorativo: “Presiones políticas extranjeras interfieren en la independencia de la justicia palestina”.

Esta historia imaginaria aún no ha concluido. Pero ya es evidente que sólo se puede titular a pedazos. Entera es demasiado complicada, demasiado real.