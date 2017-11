Elogio de The Good Wife

Hay series que, pese a arrancar con un perfil no muy alto (debido por lo general a la cadena en que se emiten, a lo ajustado del presupuesto o a la poca originalidad del argumento), alcanzan un insospechado nivel de excelencia según pasan los capítulos: las tramas ganan complejidad mediante inteligentes ramificaciones, los personajes, especialmente los secundarios, adquieren un espesor y una ambigüedad de los que estaban muy alejados al comienzo… Es lo que ha hecho que Justified, a priori una serie más bien tópica y poco prometedora (un agente del FBI que vuelve a su pueblo natal de Kentucky para poner orden entre los paletos), haya creado un atractivo microcosmos sureño con bien repartidas dosis de violencia y humor, destacando especialmente en el dibujo de villanos tan carismáticos como Boyd Crowder, a quien interpreta con brillantez Walton Goggins (era difícil caer de pie tras encarnar a un secundario de la talla de Shane Vendrell en The Shield, pero Goggins ha elegido con tino un papel a su altura), la gran Mags Bennett (Margo Martindale) o el escalofriante Ellstin Limehouse (Mykelti Williamson). Y la misma explotación inteligente de los propios recursos es lo que ha llevado a The Good Wife a ser un bocado sorprendente y refinado en la televisión actual.

Alicia Florrick (Julianna Margulies) es la mujer de Peter Florrick (Chris Noth), ex-fiscal del Estado que ha sido destituido por un escándalo sexual. Alicia ha de retomar su antigua carrera de abogado en el bufete de un amigo de la Universidad, Will Gardner (Josh Charles), rivalizando por la plaza con un joven y ambicioso abogado, Cary Agos (Matt Czuchry). En el bufete traba amistad con Kalinda Sharma (Archie Panjabi), la investigadora que le ayudará a ganar muchos casos. Además, ha de cuidar de sus dos hijos adolescentes y lidiar con las habladurías y miradas de reojo.

The Good Wife se desarrolla mediante la cansina fórmula de los capítulos autoconclusivos; sin embargo, la variedad e interés de los distintos casos hacen de algunos episodios inmejorables ejemplos de narración y suspense (aunque la imbatibilidad de Alicia en los juzgados me parece irritante). El argumento que unifica la serie, la nueva vida profesional de Alicia, transcurre con demasiada lentitud al comienzo para tender luego, casi sin darnos cuenta, una red de tramas que redirige todo el rumbo de la serie con una firmeza e inteligencia inéditas poco antes. Es un cambio cualitativo muy gradual: no hay saltos bruscos de la historia sino que los guionistas encuentran el camino preciso para extraer lo que ya estaba contenido en el primer capítulo (me viene a la cabeza otra serie que estoy viendo con una estructura similar a The Good Wife pero con resultados casi opuestos: Fringe). La condena del marido de Alicia lanza a su familia a una sobreexposición a la mirada pública difícil de tolerar, con ataques de los rivales políticos de Peter incluidos. Así, la tarea de una esposa buena (¿sería La esposa abnegada una traducción correcta, y horrible, del título?) pasa por cuidar a la familia, llevar la comida a casa y, por si fuera poco, dar apoyo al marido embustero.

Todos los que hablan de la serie comentan su gran baza: los secundarios. Es muy destacable, y ha sido premiado, el excelente trabajo de la Margulies dando vida a la cerebral Alicia Florrick. Pero es imposible no caer rendido ante la magnética presencia de Kalinda, tan reservada y misteriosa (y bien vestida). O ante la perseverancia y la ambición de Cary. O ante el deseo contenido de Will, la mirada controladora e irónica del también impecable Eli Gold (Alan Cumming)… Y todo ello con una admirable economía de elementos que da una importancia inestimable a los silencios, las miradas, los gestos… La sutileza y la elegancia se han convertido en las señas de identidad de The Good Wife y en la mejor recomendación para engancharse a esta serie.

http://espitolas.blogspot.com.es/