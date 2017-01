Silver Kane, el rey del pulp

“No dedicarle el tiempo suficiente a mis hijas ha sido el gran pecado de mi vida. Una vez iba con la pequeña por la Diagonal y al agarrarle la mano para cruzar la calle me dijo ‘¿sabes que es la primera vez que me das la mano?’ Era tan verdad que me entraron unas ganas secretas de llorar”.

Francisco González Ledesma (El País, 26 de marzo de 2011)

“En el ejercicio de su oficio el escritor debe omitir lo que resulta tedioso o irrelevante y suprimir lo que resulta innecesario”

Robert Louis Stevenson

Mi pasión por los comics me llevó de niño del Conan de Roy Thomas y John Buscema, una de las obras cumbres del noveno arte estadounidense, a los relatos originales del creador del héroe, R.E. Howard, y sus colaboradores Lin Carter y L. Sprague de Camp, publicados por primera vez en Estados Unidos en la revista de relatos Weird Tales. Fue entonces cuando por primera vez en mi vida leí literatura pulp: acción a raudales, narración directa, tramas expansivas, imaginación desbordante y, sobre todo, síntesis. La velocidad con la que se desarrollaban las historias era incompatible con la descripción pormenorizada, tanto del contexto como de la complejidad de los personajes: las cosas sucedían porque sucedían y Conan solo era un bárbaro de Cimmeria.

Mi largo comercio con Silver Kane empezó a los doce años en un mercadillo de libros usados en Vilagarcía de Arousa, en mitad de un verano gallego con los suficientes episodios de lluvia como para disfrutar de la lectura en la casa de mis tíos, junto a una ventana que daba al mar. Mi padre también había leído historias de Conan, y ese día en el mercadillo me habló de las novelitas del Oeste de la desaparecida Bruguera, delante de un montón de ejemplares que casi se estaban vendiendo al peso. Me dijo: “Si te gusta Conan, mira alguna de éstas. Pero llévate las de Silver Kane, son las mejores”.

No es mi intención hablaros de Francisco González Ledesma, uno de los mejores escritores españoles de los últimos ciento cincuenta años, creador del inspector Méndez y reconocido internacionalmente como uno de los grandes de la novela negra de todos los tiempos. Lo que quiero es reivindicar la obra de Silver Kane, seudónimo que eligió el escritor, según cuenta él mismo, una noche triste, y con el que escribió, si hacemos caso a los investigadores de su obra, más de mil trescientas novelas cortas de consumo popular, aunque él mismo reduce el número a menos de quinientas. Quiero explicaros que, obligado a entregar al menos una novela a la semana para poder sobrevivir económicamente, Silver Kane creó uno de los mundos literarios más complejos, coherentes, excitantes y divertidos de la historia de la literatura española. De este modo, devino posiblemente en el único contemporáneo que puede codearse de tú a tú con la explosión de imaginación y calidad que los grandes escritores latinoamericanos desparramaron durante todo el siglo XX.

Silver Kane empezó a escribir pulp a principios de los cincuenta y tocó prácticamente todos los géneros que la editorial Bruguera editaba en cantidades industriales: terror, ciencia ficción, thriller y misterio, e incluso están localizadas varias novelas románticas escritas bajo otro seudónimo, Rosa Alcázar. Pero sobre todo escribió historias del Lejano Oeste y, es ahí, en el género estrella de la editorial, donde surge con una fuerza arrolladora la obra cumbre de la literatura popular española. La vieja discusión de si un bestseller es incompatible por principio con la calidad literaria se disuelve en nada cuando leemos cualquiera de sus obras.

A pesar de escribir por obligación y consciente de estar creando un producto cultural de consumo masivo destinado al pronto olvido, Kane se documentaba de manera exhaustiva. La geografía y la historia del western son para él algo muy serio, por lo que el contexto en el que suceden sus historias es mucho más real de lo que suelen ser los usos del pulp. El lenguaje, aunque sencillo, está también muy cuidado, con escasísimos errores y erratas, al contrario de lo habitual en este tipo de producto, y sobresalen en él los diálogos afilados y las narraciones de las peleas y los duelos armados. La violencia aparece descarnada, sucia, rápida y brutal, sin épica y sin lírica: tan solo una costumbre más entre quienes viven de su gatillo. También son remarcables los encuentros entre pistoleros y damas del Lejano Oeste, ya sean cantantes, granjeras, chicas de compañía o simples buscavidas, con inolvidables momentos llenos de erotismo y diálogos memorables. Las historias avanzan a un ritmo frenético, como corresponde al western y al pulp, y las tramas enganchan al lector gracias a la rápida identificación con los protagonistas, con los que se empatiza enseguida, y a los hábiles resortes narrativos propios de otros géneros que el autor integró en sus obras.

Aunque Silver Kane consiguió mucho más: supo aunar en su visión del western varios imposibles que otorgan a su creación la categoría de única. A la vez que sus historias son fáciles de leer, en ellas trazaba tramas envueltas en un misterio con resolución final, al mejor estilo de Agatha Christie. Invariablemente hay en ellas giros inesperados, sorpresas, trampas dentro de otras trampas que llevan al lector de un lado a otro con una precisión exquisita hasta la explicación final, siempre consistente. El uso prácticamente perfecto de los resortes de la novela detectivesca integrado en una historia ambientada en el Lejano Oeste americano. También fue capaz de dotar a sus personajes de algo inusual en el pulp: una personalidad ciertamente compleja. En este aspecto, el western de Kane entronca directamente con Howard Hawks, y sospecho que el alma republicana de González Ledesma se coló bajo su seudónimo para dejar una impronta progresista en la moral de sus historias y en los motivos que mueven a sus héroes. Como corresponde a los códigos sagrados del género, los protagonistas de sus historias buscan reafirmar su libertad. No responden ante ninguna autoridad, excepto a la ley del viejo Oeste y a su propia idea de lo que está bien y lo que está mal. Pero, igual que en el universo hawksiano, el héroe busca hacer justicia normalmente a cambio de nada. Los pistoleros de Kane siempre terminan embarcados en una aventura que busca reparar algún mal, ayudar a alguien indefenso, saldar alguna cuenta pendiente simplemente porque creen que es lo correcto. Hacen el bien porque son libres para hacerlo, algo que no necesita justificación alguna. También en el dibujo de los personajes femeninos está presente la moral progresista. Al contrario que en el western de John Ford, las mujeres son agresivas, independientes y sexualmente arrebatadoras. Incluso en muchas historias aparecen algunas realmente malvadas, y otras son muy atrevidas en el aspecto amoroso hasta el punto de poner a los valientes y duros pistoleros en situaciones para las que no tienen recursos. Este aspecto de sus novelas tiene además el valor añadido de salir a la luz en plena dictadura nacional-católica, y sin duda contribuyó enormemente al éxito comercial de su obra.

Otra de las fuentes de las que bebe Kane y que integra en su obra de manera tan sencilla como sobresaliente es la novela negra norteamericana, y aquí también entra en juego la fructífera relación Hawks-Kane. Lo que el género negro perdió por el camino desde Philip Marlowe hasta Hannibal Lecter fue el sentido del humor. El humor como vehículo del escepticismo, del cinismo, la mejor arma para convertir la ausencia de fe en una virtud. Pocas veces se lee en ninguna crítica de El sueño eterno, pongamos por caso, la calidad humorística de sus diálogos. Pura dinamita. Las obras de Silver Kane siempre están salpicadas de este humor cínico, sobre todo a partir de los años setenta, cuando el western ya estaba de capa caída en Hollywood y él, dando una nueva pirueta, comienza a introducir la autoparodia en sus novelas. Una vez más, encontró la tecla acertada y sus obras siguieron vendiéndose y leyéndose por doquier.

Cómo consigue sintetizar todo esto en una novela de apenas cien páginas y hacerlo no una sino mil veces, revela sin asomo de duda que nos encontramos de frente ante la genialidad. Grandes escritores como Robert Louis Stevenson o Jorge Luis Borges confesaron más de una vez su inseguridad respecto a si eran capaces de sintetizar en su literatura, de omitir aquello que no era estrictamente necesario. Silver Kane logró la perfección en este aspecto del arte de escribir. Seguramente, el poner su talento al servicio de la producción industrial y esclavista de la editorial Bruguera de la época fue lo que provocó la conjunción necesaria de factores. Su obra es todo un universo de referencias agitadas dentro de la coctelera de un genio, expuesto de la manera adecuada para dar con la fórmula perfecta de la literatura popular de evasión. Cada historia es un pequeño puzzle de piedras preciosas que encajan con total naturalidad y ofrecen al lector el tesoro más valioso: la pura diversión.

Sé que proporcionar horas y horas de inagotable felicidad a desconocidos como yo no es ni siquiera un vano consuelo para un padre que siente no haber disfrutado de sus hijas. Pero mi obligación es agradecerle todos los momentos de alegría, y no se me ha ocurrido una idea mejor que escribir este humilde manifiesto desde el que reclamo el verdadero reconocimiento que merece su obra, un reconocimiento que debería empezar por una reedición sistemática y cronológica que pudiéramos disfrutar antiguos y nuevos lectores. El mundo, hoy más que nunca, merece la vuelta de Silver Kane. La vuelta del rey del pulp.