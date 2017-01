One Hit Wonder: Cuando el éxito dura solo una canción (II)

II Parte. Los 80

¡Los años 80! En todas las épocas ha habido artistas con un único gran éxito, pero fue en aquella década cuando la televisión convirtió este fenómeno en algo verdaderamente grande. Artistas que aparecían de la nada, sonaban en todas partes, veían sus videoclips emitidos en todas las emisoras, se hacían internacionalmente famosos… y que de repente perdían el impacto inicial, a veces hasta el punto de dar la impresión de haber desaparecido de la esfera terrestre. Vamos a recordar algunos de esos éxitos, aunque con esta década podría confeccionarse una lista digna del listín telefónico. En otras entregas incluiremos más.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Thomas Dolby

El hit: She blinded me with science

Quién era: Un extraño visionario del pop electrónico.

Sus puntos fuertes: Ritmos pegadizos, letras originales, un uso pionero del videoclip y grandes títulos de disco como The golden age of wireless (¡en 1982!) o Un alien se comió mi Buick.

Por qué el éxito: Thomas Dolby sonaba a los 80 como pocos artistas. Seguramente usaba los sintetizadores hasta para la lavar la ropa, así que no esa extraño que al final diese la campanada con uno de sus temas. She blinded me with science abría su disco The golden age of wireless y era, con mucho, la mejor canción del álbum. También ayudó al éxito el que Thomas Dolby fuese uno de los grandes experimentadores del videoclip como arma de promoción, además del uso de efectos visuales (efectos primitivos, de acuerdo, pero recordemos la época de la que hablamos: la verdad es que por entonces, ¡lo suyo era muy rompedor!), precisamente un concepto que explotó comercialmente en aquella década.

Qué pasó con él: En realidad, casi podríamos calificarlo como un “Two hit wonder”, ya que poco después volvió a sonar bastante con su irresistible single Hyperactive (he de decir que siempre he sido un enorme fan de esta canción). Pero nunca volvió a tener el mismo éxito.

Veredicto: Un tipo carismático y brillante que consigue que la expresión “pop electrónico” no me cause sarpullidos… aunque por desgracia no todas sus canciones estaban al nivel de las dos citadas aquí, ni mucho menos.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Dexys Midnight Runners

El hit: Come on Eileen

Quiénes eran: Un grupo británico de pop.

Sus puntos fuertes: Reunir dos arreglos pegadizos en una misma canción.

Por qué el éxito: En circunstancias normales nadie hubiese oído hablar de esta banda, ni siquiera en aquella época, porque no eran nada del otro mundo. Sucedió sin embargo que un buen día, probablemente sin saber cómo, parieron algo más pegadizo que la peste y arrasaron en todas partes. Los arreglos de violín y el cambio de tono del estribillo eran de lo más “radio friendly”, así que terminaron erigiendo uno de los hitos radiofónicos de los ochenta. A mí el tema no me gusta, pero reconozco su potencial comercial en cuanto lo escucho.

Qué pasó con ellos: Lógicamente había que ser como los Beatles (o aquellos tiempos, digamos que como Police) para repetir la fórmula mágica a voluntad. Y evidentemente los Dexys Midnight Runners nunca fueron capaces de producir otro tema con el mismo gancho.

Veredicto: Cancioncita con anzuelo incorporado. Comieron pez un día, pero no aprendieron a pescar.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Midnight Oil

El hit: Beds are burning

Quiénes eran: Un grupo australiano de rock con fuerte carga política.

Sus puntos fuertes: Un día despertaron y lo tenían. El Hit. Una de esas canciones con derecho a estar en una lista de candidatas a “single definitivo de los 80” junto al Thriller y demás.

Por qué el éxito: Básicamente porque la canción tenía el ADN del triunfo. No sé si ellos lo habían previsto, probablemente no. Quizá únicamente pretendían editar una canción con mensaje ecologista, pero me gustaría ver la cara del productor que los grabó, quien sin duda empezó a tener signos de dólar como pupilas en cuanto escuchó lo que estaban haciendo. Efectivamente, Beds are burning empezó a sonar a todas partes, a todas horas. Literalmente.

Qué pasó con ellos: En realidad no fueron un auténtico One Hit Wonder excepto de cara al gran público internacional. En Australia gozaron de varios éxitos y a nivel mundial no cayeron en un completo olvido, de hecho son un grupo bastante respetado. Pero sí es cierto que para la mayor parte de la gente no existen más allá de esta Beds are burning.

Veredicto: Un grupo respetable que parió una canción universal.

_____________________________________________________________________________________

Artista: BVSMP

El hit: I need you

Quiénes eran: Los reversos del Guaperas Malote.

Sus puntos fuertes: Ponerse a caminar al lado de una desconocida y terminar llevándosela al huerto a base de emitir mortíferas Ondas De Buen Chico.

Por qué el éxito: Porque la canción era una horterada pastelona pero, y esto me duele reconocerlo, tenía un estribillo muy, muy pegadizo. Pero bueno, aparecieron de la nada, tuvieron este éxito que sonó a nivel mundial y después, volvieron a desaparecer.

Qué pasó con ellos: La verdad es que no lo sé, pero tiene pinta de que hoy estén trabajando en un banco, vendiendo seguros o algo así. Y ligándose alguna clienta de vez en cuando con esa cara de no romper platos ni en una boda griega.

Veredicto: En la primera entrega de esta serie alguien criticaba mi afirmación —más o menos veleidosa— de que la debacle del Hip Hop había comenzado con MC Hammer. Pues le doy la razón: la debacle ya había empezado antes.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Lipps Inc

El hit: Funkytown

Quiénes eran: Un productor que contrató a varios mercenarios para grabar un disco.

Sus puntos fuertes: Francamente, aunque la canción estaba prefabricada, era muy poderosamente bailable.

Por qué el éxito: Publicada en 1980 (técnicamente, aún eran los 70), Funkytown estaba a caballo entre las dos décadas no solamente en lo temporal, sino también en lo estilístico. Combinaba el pop electrónico con la música disco, todavía en boga por entonces. Ayudó a popularizarla el auge de la televisión musical, con un videoclip protagonizado por varias bonitas rubias —el marketing, si va al grano, dos veces bueno—, e incendió las pistas de baile de medio mundo, empleando sonidos que los DJs electrónicos de hoy todavía están copiando.

Qué pasó con ellos: Lipps Inc fue un invento para el estudio, así que no había una verdadera banda para rentabilizar el éxito.

Veredicto: Bailemos.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Gary Numan

El hit: Cars

Quién era: El Sheldon Cooper del tecnopop.

Sus puntos fuertes: Era tan 80’s que me extraña que no le pusieran su nombre a la década.

Por qué el éxito: Una buena canción, con una estructura interesante… pero cuyo éxito probablemente le sorprendió incluso a él, porque la música de Numan ya sonaba rara incluso entonces.

Qué pasó con él: Ha tenido una carrera larga y ha obtenido más reconocimiento que éxito, así que es un “One Hit Wonder” únicamente en lo comercial. Músicos como Trent Reznor le deben bastante a Gary Numan y no se han molestado en ocultarlo; al contrario, lo han dejado bien claro hablando de él o incluso invitándolo a sus conciertos (vean esta buena interpretación del tema junto a Nine Inch Nails). También ha recibido muchos elogios por parte de músicos de escenas tan aparentemente alejadas a él como el heavy metal o el grunge.

Veredicto: Un único éxito, pero un artista interesante.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Martika

El hit: Toy soldiers

Quién era: Una cantante de pop hispano-estadounidense.

Sus puntos fuertes: Una canción fabricada directamente para el karaoke.

Por qué el éxito: Bueno, si tengo que escuchar varias veces seguidas esa canción podría terminar arrancándome la piel a tiras, pero es lo que hay. El tema arrasó por todas partes y fue un sonadísimo número uno. No sabría explicarlo, supongo que tiene los elementos necesarios para agradar a “todos los públicos”.

Qué pasó con ella: Durante medio minuto pareció que iba a formar parte del mainstream de los 90, pero entonces llegaron los Guns n’ Roses y el grunge. Había pasado el momento de ponerse a buscar nuevas Madonnas y la pobre Martika se quedó sin caramelo. Incluso tuvo que aguantar alguna que otra humillación, como que los productores de ese gran clásico del cinema d’auteur llamado Arachnophobia regrabasen la banda sonora que le habían encargado a ella porque ¡no les gustaba cómo cantaba! Eso sí, hoy en día —a sus cuarenta y tantos años— se conserva de maravilla, aunque nunca ha vuelto a saborear el éxito.

Veredicto: Una canción que prefiero olvidar, para ser sincero. No sé por qué no la incluyeron en el artículo Canciones para arruinarte el día.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Robbie Nevil

El hit: C’est la vie

Quién era: Un músico de California. No es francés pese al título ni inglés pese a la pinta de… de… de cantante inglés.

Sus puntos fuertes: Una actitud lánguida de “me la sopla que estén de obras, este siempre ha sido mi sitio de venir a parecer un artista y no pienso cambiarlo porque hagan aquí un centro comercial”. Si no me creen, vean el videoclip adjunto.

Por qué el éxito: Un estribillo de esos que oyes de fondo en el restaurante y que tu acompañante, varias horas después, canturreará mientras te abraza pensando que ha encontrado al hombre de su vida. O, para quienes no ligamos nunca con en mi caso, un estribillo para silbar mientras te planchas las camisas. El caso es que C’est la vie es un tema que sirve tanto para bailar como para ambientar el ascensor. Polivalencia es la palabra.

Qué pasó con él: Se puso a presentar Gran Hermano.

Veredicto: Nadie sostiene la guitarra como él. Una vez más, vean el vídeo.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Chris Rea

El hit: On the beach

Quién era: Un cantante y guitarrista británico, aunque suena más americano.

Sus puntos fuertes: Su voz afelpada.

Por qué el éxito: En realidad ya había tenido un éxito en los setenta con la balada Fool if you think it’s over, pero fue On the beach la que lo llevó a un público masivo internacional. Aunque no es mi estilo, lo cierto es que el tema siempre me gustó bastante: era una buena canción, muy “easy listening” y con un efectivísimo fraseo de guitarra.

Qué pasó con él: Ha seguido con su carrera, aunque la verdad es que nunca le he prestado mucha atención.

Veredicto: Un buen tema, muy para tomar un Bloody Mary junto a la piscina.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Devo

El hit: Whip it

Quiénes eran: They are not men? They are Devo.

Sus puntos fuertes: Fueron la banda más inteligente de la historia de la música. Algún día escribiré sobre ellos, porque sabe Dios que lo merecen.

Por qué el éxito: Los lectores deberían indignarse con que los incluya en una lista así, más que con Blind Melon o cualquier otra cosa. Porque para algunos de nosotros, Devo son como una religión. Sería largo de explicar, pero los iniciados comprenden a qué me refiero: Devo están más allá del bien y del mal, son un concepto poderoso unido a unos gorros de plástico. Eso sí, entre el gran público únicamente tuvieron un éxito, esta pegadiza Whip it.

Qué pasó con ellos: Aunque la influencia posterior en otros muchos músicos ha sido verdaderamente enorme y podemos ver referencias a Devo en muchas manifestaciones culturales, el gran público jamás ha entendido a este grupo, y muchos críticos musicales tampoco. Eso sí, ellos han alcanzado un considerablemente estatus de culto y muchísimos músicos famosos los adoran. Incluso Nirvana grabaron una versión de ellos.

Veredicto: Devo son el futuro de la civilización.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Nena

El hit: 99 Luftballoons

Quiénes eran: Una banda de pop alemán.

Sus puntos fuertes: El guitarra se parecía a George Harrison y el teclista a Michael Monroe, así que carisma no les faltaba.

Por qué el éxito: Una melodía para la que la palabra “pegadiza” se queda corta, ¡y eso que estaba cantada en alemán! Eso sí, sacaron una versión en inglés para aprovechar el evidentísimo tirón comercial de la canción y fue con esta con la que reventaron los charts internacionales, aunque (increíblemente) en germano me suena mejor.

Qué pasó con ellos: Lo que tenía que pasar. De haber podido publicar canciones con este gancho comercial más a menudo se hubiesen convertido en superestrellas, pero no fue el caso. Gozaron de éxito en su país durante un breve periodo, pero a nivel internacional desaparecieron casi inmediatamente.

Veredicto: No todo el que viene de Alemania va a saber tocar la guitarra como Michael Schenker.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Rick Astley

El hit: Never gonna give you up

Quién era: Venga ya, todos sabéis quién es. Es la persona más famosa del mundo.

Sus puntos fuertes: Sonar en todas partes. EN TODAS PARTES. Vosotros no sabéis lo que fue aquello. No podías huir. No podías esconderte. Aún me tiemblan las piernas.

Por qué el éxito: No sabría decirlo con exactitud. Supongo que alguien hizo un experimento en plan Nicola Tesla, mezclando todos los sonidos típicos del mainstream de los 80, y el asunto se les fue de las manos… al igual que rumoreaban que Tesla había provocado la apocalíptica explosión de Tunguska con uno de sus experimentos, debe de haber algún genio pirado detrás de todo el asunto Rick Astley.

Qué pasó con él: Desapareció. Por completo. Y daba la impresión de que para siempre. Hasta que ocurrió lo impensable (¡los mayas! ¡los mayas!). Una nueva tecnología, Internet, lo rescató del olvido para que volviese a ser nombrado en todas partes… ¿Cómo es posible? ¿Por qué su fama es eterna? Está claro, ¿no? ¡Rick Astley es el puñetero Anticristo!

Veredicto: El veredicto, aquí.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Glenn Medeiros

El hit: Nothing gonna change my love for you

Quién era: Un chaval de Hawaii que grabó un disco porque nadie le dio una colleja a tiempo. Más atentos la próxima vez.

Sus puntos fuertes: Ser la encarnación de ese chico guapito, encantador y sensible del que tu hermana te hablaba todos los veranos mientras tú intentabas jugar al futbolín con tus amigos.

Por qué el éxito: Fue el Justin Bieber de la época, solo que entonces la humanidad aún conservaba su dignidad y se procuraba que esta gente tuviese una carrera breve. Pero bueno, supongo que el ciclo hormonal de las quinceañeras requiere un producto calibrado para satisfacer las necesidades de ese nicho de mercado, antes de que cumplan 16 y se enamoren de un greñas con chaqueta de cuero.

Qué pasó con él: Hoy es profesor de colegio en su Hawaii natal, actúa ocasionalmente en un hotel hawaiano y, si tu hermana no fue cuidadosa, podría incluso haberse convertido en tu cuñado.

Veredicto: Por entonces me parecía lo peor, pero la verdad es que la aparición de Justin Bieber hace que Glenn Medeiros parezca Elvis Presley. El mundo se está yendo a la mierda.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Bobby McFerrin

El hit: Don’t worry, be happy

Quién era: Un cantante estadounidense.

Sus puntos fuertes: Solo le gusta oírse a sí mismo, por eso sustituyó el concepto del grupo por su propia voz haciendo todos los instrumentos. Me extraña que Axl Rose no le haya imitado.

Por qué el éxito: Hasta entonces era un artista más bien underground que se caracterizaba por la extraña manía de grabarlo todo con su voz, pero un buen día se puso a silbar mientras se afeitaba (supongo) y le salió nada menos que la melodía del Himno Internacional del Optimismo.

Qué pasó con él: Aquello lo convirtió en una superestrella internacional y aunque no ha tenido otros éxitos semejantes, a día de hoy mucha gente todavía recuerda quién es. Gracias a él, además, pudieron comprarse un chalet en la costa los jetas de 4 non blondes, que le fusilaron la melodía para grabar su propio éxito de un solo día.

Veredicto: Seamos optimistas. Si les pones Mozart a los geranios, crecen más deprisa. Si les pones esta canción, se convierten en Scarlett Johansson. Don’t worry, be happy.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Wax

El hit: Right between the eyes

Quiénes eran: Un dúo de pop formado por un británico (el que se parece a Jimmy Page) y un estadounidense (el de la barba).

Sus puntos fuertes: Aunque no lo parezca, eran músicos serios.

Por qué el éxito: Su categoría de One hit Wonder es dudosa, teniendo en cuenta que uno de ellos ya había gozado del gran éxito militando en 10cc y editando temas como la famosa I’m not in love (mis amigos me escupen y me tiran objetos punzantes cuando digo en voz alta que me gusta). Pero bueno, para terminar de arruinar mi vida social: Right between the eyes también me parece un tema redondo en su género (… y aquí se desvanece mi última oportunidad de conseguir una novia).

Qué pasó con ellos: Desaparecieron del mapa. El inglés volvió con 10cc y el americano supongo que se ha dedicado a recordarle a las nenas que “yo soy el del vídeo aquel” durante más años de los recomendables. Pero esto son meras conjeturas.

Veredicto: En serio, la canción me gusta bastante. Por favor, respetadme. Soy un ser humano.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Sabrina

El hit: Boys, boys, boys

Quién eran: Una cantante italiana que sacudió España mostrando pezón en un famosísimo programa de TVE que tenía una amplia audiencia familiar y, pese al horario nocturno, incluso infantil. Y algunos, que formábamos parte de aquella audiencia infantil, la bendeciremos eternamente por ello.

Sus puntos fuertes: Pregunta retórica, supongo. Porque la música, no.

Por qué el éxito: Aquel estupidísimo tema discotequero se convirtió en un éxito europeo e impuso la moda, digna de estudio sociológico, de las cantantes pechugonas.

Qué pasó con ella: Se ha mantenido en muy buena forma física —consciente, supongo, de que la música no es lo suyo— y todavía actúa en discotecas y salas por Europa. Eso sí, no volvió a tener un hit de esa magnitud, aunque ha seguido siendo un personaje conocido.

Veredicto: Ni prensa, ni políticos, ni zarandajas. Fue ella la que cambió España para siempre.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Limahl

El hit: Never ending story

Quién era: Un cantante británico de pop.

Sus puntos fuertes: Ponerle sintonía a una famosa película.

Por qué el éxito: El alemán Michael Ende fue básicamente el J.K. Rowling de los 80, así que poner música a la versión cinematográfica de La historia interminable era una jugosa oportunidad. El film incluyó esta vaporosa canción repleta de “ihh ihhs” y “aahh ahh ahhs”, un tema que supuestamente recogía la atmósfera mágica del libro.

Qué pasó con él: En realidad, Limahl tiene el mérito de haber sido un One Hit Wonder por dos vías distintas, ya que también lo consiguió con los infectos Kajagoogoo. Eso sí, no hemos vuelto a saber nada de él.

Veredicto: Lo lamento mucho si esto suena primitivo, pero amigo Limahl… en los 80 no podías peinarte como Julia Otero y pretender ser considerado un hombre.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Modern Talking

El hit: Brother Louie

Quiénes eran: Dos ángeles caídos del cielo.

Sus puntos fuertes: En tres palabras, estilismo, estilismo y estilismo.

Por qué el éxito: Porque resulta francamente difícil escribir una canción con más chorraditas pegadizas (“lui lui lui”, “du bi bari tui”, “suri luki chumi”) a no ser que te llames Georgie Dann y sepas darle uso musical a palabras de cuatro sílabas.

Qué pasó con ellos: No lo sé, imagino que un día hizo viento, al cantante se le deshizo el peinado y decidió no volver a salir de casa nunca jamás, porque él sale a la calle a luchar contra la fealdad, no contra los elementos.

Veredicto: La melodía es pegadiza, pero —y me dirijo ahora a los lectores varones heterosexuales— quizá no sea buena idea silbarla despreocupadamente cuando uno va a los lavabos públicos de alguna estación. Es un consejo que os doy gratuitamente.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Jermaine Jackson

El hit: Dynamite

Quién era: El Hermanísimo.

Sus puntos fuertes: Podía ponerse un chaleco reflectante y hacerlo pasar por ropa cool.

Por qué el éxito: Otro caso limítrofe de One Hit Wonder, ya que Jermaine había conocido el gran éxito con los Jackson Five. Pero bueno, obviamente su carrera en solitario no siguió los pasos del gran Michael Jackson, ni siquiera estuvo a los niveles comerciales de su otra hermana, Janet. Pero bueno, aquí está su único hit, Dynamite. Que es entrañable, claro que sí, con su memorable videoclip (pocas cosas resumen tanto el espíritu de los 80) y su no menos memorable solo de teclados (¡bravo! Ni Rick Wakeman).

Qué pasó con él: La gente siguió prefiriendo a Michael. Con razón.

Veredicto: Yo también quise vestir como Jermaine, pero todo el tiempo me paraban por la calle para pedirme que desatascase una alcantarilla o repintase las líneas de los pasos de cebra.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Frankie Goes to Hollywood

El hit: Relax

Quiénes eran: El resultado de coger a los Villlage People y quitarles la diversión, el carisma y la buena música. Lo que queda es Frankie Goes to Hollywood.

Sus puntos fuertes: Admito que el bajista se dejaba la piel fingiendo que tocaba de verdad.

Por qué el éxito: Yo qué sé. Eran los 80.

Qué pasó con ellos: Consecuentemente, los 80 no iban a durar siempre.

Veredicto: Solo diré que Johnny Cash ha grabado una versión de Depeche Mode y no una versión de ellos. Por algo será.

_____________________________________________________________________________________

Artista: M.A.R.S.

El hit: Pump up the volume

Quiénes eran: Unos Djs que se unieron para grabar este único tema.

Sus puntos fuertes: Samplearon como una quincena de canciones de otros artistas y crearon la “canción puzzle”.

Por qué el éxito: Bueno, a pesar de ser una simple remezcla de retales ajenos, lo cierto es que lo hicieron con estilo y Pump up the volume se convirtió en un hit internacional que llegaron a conocer incluso quienes no hubiesen pisado una discoteca ni para ir a cobrar un cheque. Su influencia en el sonido discotequero posterior ha sido más que considerable, por cierto. Con una sola canción.

Qué pasó con ellos: Que yo sepa, únicamente se unieron para grabar este tema. Tampoco sé quiénes son, así que —quién sabe— podría estar Jermaine Jackson detrás de todo el asunto.

Veredicto: Tiene groove, no como algunos de los horrores que pinchan ahora por ahí, que parecen más pensados para hacer salir a los topos de sus madrigueras.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Transvission Vamp

El hit: Baby I don’t care

Quiénes eran: Un grupo británico de pop-rock.

Sus puntos fuertes: Si no tenían a la cantante más sexy de toda la década, poco le faltaba.

Por qué el éxito: Además del arrollador atractivo de Wendy James (personalmente, aquella Wendy me parece una de las mujeres más impresionantes que han pasado por la industria) dieron con una fórmula pegadiza que mezclaba el formato pop con algunos guitarrazos en plan Ramones. Su Baby I don’t care sonó muchísimo, y lo cierto es que no sé si calificarlos como One Hit Wonder ya que tuvieron repercusión con algunas canciones más (caso de I want your love… ¡mi vestido rosa favorito!).

Qué pasó con ellos: No desaparecieron del candelero inmediatamente, porque contaban con el gancho mediático de Wendy James. Pero su fama fue fugaz y el público perdió rápidamente el interés en una época donde empezaron a pasar muchas, muchas cosas en la industria musical. Wendy James quiso lanzarse en solitario aprovechando su repentino estrellato, pero no funcionó.

Veredicto: Eran un grupo francamente medianito, pero ella es de lo más parecido que he tenido a un amor platónico… con permiso de Jennifer Connelly, claro.

_____________________________________________________________________________________

Artista: The Proclaimers

El hit: 500 miles

Quiénes eran: Dos mellizos que, cansados de ser el hazmerreír de la clase, decidieron convertirse en estrellas.

Sus puntos fuertes: Parece ser que la visión nocturna, no.

Por qué el éxito: Básicamente porque la canción podría ilustrar el concepto de “pegadiza” en el diccionario. Ese ritmo machacón, esa letra repetitiva, esos gallos calculados, y esos “tralarata” (¿Qué dicen ahí? ¿”Catarata”? ¿”Trae la lancha”?) que te pillan desprevenido cuando creías que ya lo habías oído todo en el tema.

Qué pasó con ellos: Como era lógico, lo tenían difícil para volver a componer una canción tan de anuncio y de hecho no lo consiguieron. En su descargo, hay que decir que mantuvieron su dignidad, porque no se vendieron y no se cambiaron de gafas para parecer cool.

Veredicto: Vean el vídeo… no hay forma de que se muevan al unísono. Es increíble. Y eso que son mellizos.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Culture Club

El hit: Karma Chameleon

Quiénes eran: Un grupo británico de pop.

Sus puntos fuertes: El andrógino carisma de su cantante Boy George. Podría aniquilar a los Modern Talking a base de estilismo.

Por qué el éxito: Lo cierto es que la canción era agradable y tenía buenas melodías, así que no era extraño que llegase a un público masivo, porque fue uno de los singles más pegadizos de los 80.

Qué pasó con ellos: No tuvieron más hits de esta magnitud, fueron el caso típico de banda que ha llegado más allá de sus posibilidades reales, aunque el peculiar Boy George siguió siendo un personaje mediático.

Veredicto: Tengo que decir que he visto partidas de cartas más intensas que la de este videoclip.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Katrina & The Waves

El hit: Walking on sunshine

Quiénes eran: Un grupo británico con cantante americana.

Sus puntos fuertes: Los mismos que los de un virus.

Por qué el éxito: Porque esta canción va más allá de lo pegadizo. Walking on sunshine se convirtió en una verdadera plaga, con esa alegría insoportable que hace que Don’t worry, be happy parezca un réquiem. El grupo sonaba muy americano —y no solamente por el acento de la vocalista— así que los EE. UU. adoptaron felizmente la canción y de ahí, al planeta entero.

Qué pasó con ellos: Afortunadamente, la flauta mágica no volvió a sonar, porque otro Walking on sunshine podría haber significado el final de la civilización.

Veredicto: Definitivamente, la pobre Katrina no sabía bailar.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Edie Brickell & New Bohemians

El hit: What I am

Quiénes eran: Un grupo estadounidense de rock.

Sus puntos fuertes: Un sonido pulido y una cantante con una voz dotada de personalidad propia.

Por qué el éxito: Durante una temporada pareció que podrían comerse el mundo. Esta What I am sonó intensamente, recibieron muchos elogios y tenían alguna otra canción interesante (personalmente, me gusta muchísimo el single Mama help me, una gran canción con un verdaderamente fantástico estribillo que perfectamente podrían haber grabado los Grateful Dead de esa época).

Qué pasó con ellos: No estuvieron a las alturas de las enormes expectativas creadas y decepcionaron con una música más aburrida de lo esperado.

Veredicto: La verdad es que eran buenos músicos y prometían bastante, pero no cumplieron.

_____________________________________________________________________________________

Artista: Musical Youth

El hit: Pass the Dutchie

Quiénes eran: Los chavales más talentosos de Londres.

Sus puntos fuertes: Saber tocar la guitarra a una edad en la que yo todavía estaba intentando desentrañar los secretos del Cinexin.

Por qué el éxito: Grabaron una versión de un reggae que originalmente hablaba —cómo no— de marihuana, aunque la letra fue cambiada para editarla, ya que había menores de por medio. Y lo cierto es que la versión estaba muy bien hecha, como mínimo tenía mucho más gancho que la original.

Qué pasó con ellos: Supongo que una vez pasada la novedad el mundo sencillamente dejó de prestarles atención, aunque apuntaban maneras.

Veredicto: Como diría un crítico musical, fueron la respuesta británica a Joselito, pero en cool.

_____________________________________________________________________________________

Artista: The buggles

El hit: Video killed the radio star

Quiénes eran: Un dúo de tecno y New Wave.

Sus puntos fuertes: Inauguraron la era MTV.

Por qué el éxito: Porque la escuchas una vez y ya no puedes olvidarla. Los conceptos “me gusta” o “no me gusta” carecen de sentido cuando un tema tiene semejante gancho. Puedes incluso odiarlo, pero estará ahí, en tu mente, acechando. Yo creo que es un buen tema, pero entiendo a quien lo deteste. Básicamente resumieron los 80 con esta canción, aunque había sido grabada al final de los 70. Pero el espíritu está ahí. Momento indicado, sitio justo, acertaron tanto con la música como con el título y la letra del tema.

Qué pasó con ellos: La MTV los respaldó. Cumplieron su papelito en la historia, aportaron lo que tenían que aportar, y lógicamente no nos volvieron a sorprender con nuevas joyas… joyas que no tenían.

Veredicto: Quien diga que no ha tarareado nunca esta canción, ¡miente!