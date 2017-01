No será que a ustedes les importe demasiado, pero he de hacerles partícipes de mi perplejidad —es más, de mi indignación— ante el ostracismo conceptual al que se ve sometido todo un género cinematográfico. Un género no reconocido, olvidado de las taxonomías oficiales y de las categorías establecidas en las entregas de premios. Un género desposeído de su idiosincrásica mismidad y asimilado a la fuerza con otras especies más aceptadas, consideradas respetables y académicamente delimitadas. En un mundo en el que incluso la pornografía goza de un epígrafe propio en las enciclopedias de cine más liberales —no «liberales» como sinónimo de «creo que hay subvencionar a los millonarios para salvar el PIB de las necesitadas Islas Caimán», claro—, existe todavía toda una hueste de películas que bien merecería lucir con orgullo una categoría propia… por la consecución de la cual, sin embargo, nadie alza la bandera. Toda una clase de películas que los críticos incluyen sin escrúpulos en ese sindiós heterogéneo, en ese soperío informe al que se refieren simple y llanamente como «drama». Cualquier largometraje que no sepan muy bien en qué genero situar y que no sea una comedia o una sucesión de planos panorámicos de genitales, va directamente al cajón del «drama». Y yo, naturalmente, ¡me opongo a ello! No veo por qué se reclama el «derecho de autodeterminación» para los pueblos y no para algo mucho más importante, mucho más relevante, mucho más definido que cualquier pueblo: el Cine de Tacitas.

Probablemente se estará usted preguntando: pero ¿qué es exactamente el «cine de tacitas»? Bien, existen dos formas de intentar explicarlo. Una es ejemplificando por la vía rápida: si está viendo usted una película en la que aparece Keira Knightley luciendo un vestido largo o Emma Thompson poniendo cara de que se le acaba de morir el perrito, no hay duda, se encuentra usted ante una muestra con todas las de la ley de auténtico Cine de Tacitas. Pero si requiere usted de una definición más precisa —y no, incomprensiblemente no existe un artículo ad hoc en la Wikipedia—, intentaremos perfilar una aproximación más o menos científica al asunto.

La identificación genérica, «de tacitas», proviene del hecho de que tarde o temprano aparecerá en la pantalla alguien sosteniendo una tacita, bebiendo de una tacita o acarreando una bandeja repleta de tacitas. Esta sinécdoque sirve para denominar el género, como la expresión «western» denomina aquellas películas que suceden en determinado momento histórico y que suelen tener lugar en el oeste de los Estados Unidos, aunque no siempre sea así. El propósito del cine de tacitas no es el de promocionar vajilla, sino el de conseguir que el espectador o espectadora se identifique con un microcosmos de atildada distinción, aristocráticos modos y nobilísimo mobiliario, el cual siempre está perfectamente conjuntado con el vaporoso cortinaje. El objetivo del cine de tacitas es, pues, hacernos sentir especiales, como Amélie o como las películas de Tim Burton, pero sustituyendo las rebequitas de lana y los peinados a lo Níquel Nanas por cuidadísimos cortes de pelo y confecciones al más puro estilo Romanov. El cine de tacitas es básicamente Cine Para Sentirse Elegante y Sucumbir al Dulce Embargo De Las Sutiles Emociones.

Ciertamente, una de las funciones del cine de tacitas es la de ejercer como catálogo de vestuario y decoración. A menudo nos hallaremos ante cuidados diálogos de lo más literario, interpretaciones contenidas aunque convincentes y argumentos puntualmente sobrecogedores, pero todo ello se somete al servicio del lucimiento textil y mobiliario. El verdadero material de base de la película de tacitas no es el guión, sino el ajuar, y cualquier secuencia que pudiese dañar el mismo queda excluida automáticamente. Muy especialmente, nada de lo que veamos en pantalla podrá estropear el vestido de la protagonista, ipso facto descartamos secuencias de tiroteos en calles polvorientas, descensos desde helicópteros de combate o —más lamentablemente— peleas en charcos de barro. Contémplese el asunto de este modo: el 90% de los personajes que aparecen en una buena película de tacitas no sudan (como Superman), no van al excusado (como Superman) ni tampoco se manchan o se despeinan jamás (nuevamente, como Superman) porque de aparecer repentinamente cubiertos de cochambre traicionarían la naturaleza y el propósito del noble arte tacitesco. El que los protagonistas hayan de aparecer perennemente impolutos elimina pues la posibilidad de trepidantes secuencias de acción aunque nos deja con un todavía variopinto muestrario de situaciones aceptadas: diálogos en salones, diálogos en salitas, diálogos en aposentos, diálogos en bibliotecas, diálogos en recibidores, diálogos en jardines, diálogos en pérgolas bajo la luz de la luna e incluso (caso de intervención de personajes proletarios para alivio cómico y/o sociológico contraste de pareceres) diálogos en cocinas y, en caso extremo aunque no necesariamente deseable, diálogos en cuadras.

No obstante, esta fórmula básica —gente con vestidos elegantes hablando sin parar en estancias diversas y sosteniendo ocasionalmente una tacita— puede no expresar por sí sola todo el abanico de fascinantes matices que se desgranan cuando estudiamos mejor este género cinematográfico, tan injustamente calificado como de vulgar «drama», como si se pareciese en algo a las películas donde aparece la canalla menesterosa que por no tener estilo y distinción ni siquiera se molesta en beber usando tacitas. Se me antoja que, además de una definición lato sensu como la que acabamos de formular, convendría confeccionar un FAQ («preguntas frecuentes») acerca del cine de tacitas, resumiendo sus características básicas en diversos puntos clave con propósito divulgativo y didáctico.

1. ¿Es el cine de tacitas «cine de época»?

Lo es. Aunque la etiqueta «de época», lo confieso, siempre me ha turbado un tanto. ¿A qué época concreta se refiere eso de «cine de época»? Por lo que a mí respecta, En busca del fuego podría ser considerado «cine de época». Pero claro, viendo En busca del fuego no podríamos admirar el sublime vuelo de los vestidos de Keira Knightley, por más que ella actuase tiempo ha en aquella versión modernizada del cine de trogloditas titulada El Rey Arturo. Podríamos decir que, en líneas generales, el cine de tacitas se sitúa en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XX; esto es, el periodo álgido del vestuario señorial, del refinamiento en las maneras mundanas y de la importación de la hoja del té.

Toda película con características similares que se ambiente en una época anterior caería ya directamente en la categoría de «cine de princesas», ambientado en una era previa a la popularización de la tacita. Y las películas con características similares que tengan lugar en la era más moderna ya caerían en una categoría especial denominada Cine Al Qaeda: El diario de Bridget Jones, La boda de mi mejor amigo o cualquier película en la que Julia Roberts luzca un suéter diecisiete tallas más grande de lo que mide.

2. ¿Cuál suele ser el argumento fundamental del cine de tacitas?

La protagonista, por lo general joven, rica y guapa, sufre mucho.

Nota: En ocasiones la protagonista no es joven ni guapa, en tal caso hablamos de Tacitas Experimentales Con Alta Carga Literaria

3. ¿Qué papel ocupa el amor en el cine de tacitas?

Un papel fundamental. La protagonista, elegante y de buena familia, acostumbra a estar prometida con un apuesto burgués adinerado —aunque de imbéciles hechuras— al que su entorno social considera un «buen partido». Como un Argentina-Brasil, pero en señor con bigotito. Esto es lo que en su inocente ignorancia nuestra desdichada protagonista considera «amor», hasta que un buen día se cruza en su camino un bien parecido proletario: mozo de cuadras, jardinero, o cualquier profesión que implique uso de la fuerza física y consiguiente desarrollo de sus bíceps y, misteriosamente, también de sus pómulos. El proletario, más enigmas, no se parece a los mozos de cuadras de verdad sino a algún apolíneo actor de Hollywood. Y no obstante adolecer de un vulgar vestuario prêt-à-porter y un mal afeitado, resulta poseer una sorprendente caballerosidad intrínseca que trasciende lo habitual entre sus malolientes congéneres de clase baja —él, por descontado, huele bien—, y debajo de sus sudorosa frente se esconde un temperamento cerebral que no ha gozado de las oportunidades de triunfo de las que dispone todo pijo burgués del vecindario, pero que disfruta con la literatura y muy especialmente con la contemplación del firmamento nocturno, inclinación que la protagonista encuentra inexplicablemente afrodisíaca. También levanta pesados fardos de paja, usualmente desprovisto de camisa.

Naturalmente, la protagonista se encuentra de repente ante un dilema: sucumbir a la presión social y casarse con un cretino rico, triunfador y aparentemente encantador (aunque sabemos que en el fondo ¡es muy mala persona!) o abandonarse al romance prohibido y escapar a la aventura con el proletario guapo, poco simpático pero muy gentil y cubierto de brea y briznas de paja que se reparten estratégicamente entre el vello de sus pectorales (película rodada antes de los noventa) o por sus pectorales depilados (película rodada después de los noventa). ¿Triunfará el amor? Esta es la pregunta básica de toda buena película de tacitas. Esa y «¿qué vestido le queda mejor a la protagonista?».

4. ¿Es el cine de tacitas «cine para mujeres»?

Buena pregunta, aunque controvertida. Lo cierto es que el cine de tacitas está protagonizado casi invariablemente por personajes femeninos, lo cual podría conducirnos a deducir que se concibe ya desde un inicio buscando la complicidad de las espectadoras. Pero no quisiera ser acusado de arbitrariedad sexual a la hora de intentar señalar cuál es el target de este amplio género cinematográfico, así que propongo una evaluación objetiva basada en el método científico. Primero, creamos dos grupos experimentales con sujetos que no se conocen de nada entre sí:

—Grupo M, compuesto por cinco sujetos experimentales de sexo masculino. Estarán provistos de un sofá, una pantalla de TV, un reproductor de DVD, palomitas, cerveza y cigarrillos.

—Grupo F, compuesto por cinco sujetos experimentales de sexo femenino. Estarán provistas de un sofá, una pantalla de TV, un reproductor de DVD, palomitas, cerveza y cigarrillos.

Ambos grupos experimentales estarán separados entre sí y completamente incomunicados; ninguno tendrá acceso a teléfono móvil, Internet, revistas, libros, discos ni demás accesorios lúdicos. Sobre una mesa dejaremos un par de cartuchos de DVD (el mismo par para ambos grupos). Uno de los cartuchos contendrá la película Rambo y el otro contendrá la película Sentido y sensibilidad. A continuación observaremos los procesos de toma de decisiones que tienen lugar dentro de cada grupo y anotaremos la elección final de la película que deciden ponerse a ver de manera conjunta. Repetiremos este experimento variando los pares de películas (Rambo vs. La duquesa, o también Dos tontos muy tontos vs. Atonement). Finalmente, como resultado de nuestro experimento es posible que observemos cierta correlación significativa entre el grupo experimental femenino y una mayor preferencia por el cine de tacitas frente al cine descerebrado para gañanes. Mientras que en el grupo experimental masculino… en fin.

5. ¿Qué lenguaje cinematográfico usa el cine de tacitas?

El lenguaje cinematográfico básico del cine de tacitas es la mirada lánguida.

Los diálogos, las acciones de los personajes y los demás componentes de la expresión cinematográfica se supeditan a un solo resorte narrativo relevante: la caída de ojos que «está queriendo decir cosas».

6. ¿Cuáles son las enseñanzas éticas, filosóficas y morales del cine de tacitas?

—Lección Uno: Resulta altamente recomendable no casarse por conveniencia, sino por amor, pero esperando a que el guapo jardinero/mozo de cuadra reciba una inesperada herencia o prospere socialmente gracias a su hasta hoy oculto talento literario/pictórico/diplomático/financiero. Una canita al aire en la biblioteca —o si hablamos de películas más atrevidas, en las cuadras— está bien, pero ni se le ocurra a usted señorita casarse con un desocupao (lo admito: no he descansado hasta no encontrar la excusa para citar a Ramoncín).

—Lección Dos: Los mayordomos también son personas.

—Lección Tres: Las interacciones sociales entre proletarios, las cuales tienen lugar habitualmente en el interior de la cocina, no nos afectan directamente, pero sí pueden afectar a la calidad, puntualidad y consistencia del desayuno que se nos sirve. Así que hay que echar un vistazo de vez en cuando para comprobar qué están haciendo. A poder ser, que el vistazo ocurra con una periodicidad inferior a los nueve meses, ya que el proletariado tiene una imparable tendencia a reproducirse en las alacenas, bajo los manteles y en cualquier rincón sombreado y fresquito.

7. ¿Es el cine de tacitas «cine de derechas»?

No. El cine de tacitas es cine progresista. O mejor dicho, se desarrolla en torno a argumentos y moralejas que eran de lo más progresista en 1815. Pero no debería equivocarnos ese concepto de que los ricos son intrínsecamente mejores personas; esto no es un sesgo político del cine de tacitas, ¡esto es una verdad incontestable!

8. ¿Existen distintos tipos de cine de tacitas?

Desde luego. Podríamos enumerarlos de este modo:

—Cine de tacitas hollywoodiense: La gente llora mucho y discute en voz alta. Aparecen esclavos negros como alivio cómico (antes de los años 50) y/o piedra de toque moral (después de los años 50).

—Cine de tacitas británico: La gente no llora pero se pasea con expresión de padecer acidez de estómago. A veces creemos deducir que discuten, pero nunca estamos seguros… a no ser, claro, que alguien levante una ceja.

—Cine de tacitas chino: Todo el mundo está increíblemente deprimido y apenas hablan.

—Cine de tacitas japonés: Todo el mundo está increíblemente deprimido, apenas hablan y, cuando uno ya estaba cogiendo el sueñecito en el sofá… de repente los personajes se ponen a gritar como descosidos.

—Cine de tacitas español: Similar al hollywoodiense, aunque en vez de esclavos aparecen tipos bajitos y cejijuntos, y el protagonista es Vicente Parra. Rodado en los años 50.

—Cine de tacitas mexicano: Similar al español y también rodado en los años 50, pero el protagonista, inexplicablemente, no es Vicente Parra.

—Cine de tacitas escandinavo: No existe como tal, porque en el cine nórdico todo el mundo es pobre y bebe sopa en vez de té; véase pues el epígrafe Cine de Cuencos de Sopa.

—Cine de tacitas ruso: Como el cine de cuencos nórdico, pero con 45 minutos más de metraje.

—Cine de tacitas italiano: Los italianos son incapaces de rodar cine de tacitas porque a los cinco minutos de metraje la protagonista ya andaría por ahí correteando en pelotas.

—Cine de tacitas alemán: Se llama Sissí emperatriz y en realidad está filmado en Austria, pero como bien nos demuestra la experiencia, a los alemanes les importa poco la diferencia.

—Cine de tacitas polaco: Los alemanes se llevaron todas las tacitas.

9. Hola, soy un lector habitual de Mondo Sonoro y me gustaría saber si el cine de tacitas es «hipster» o «demasiado mainstream».

Hola. Pues no sabría muy bien qué responder a su pregunta, pero creo que debería concederle una oportunidad a este tipo de cine; a fin de cuentas ya está usted escuchando música de tacitas.

10. ¿Debe tener el cine de tacitas un final feliz?

No necesariamente. No estamos hablando de películas de Disney precisamente. El cine de tacitas muestra duras realidades sociales de la manera más cruda: esas miradas de soslayo en el saludo del embajador, ese comentario levemente hiriente durante el vals de la tarde, esa insensible cocinera que se queda preñada e insiste egoístamente en ponerse a parir justo cuando íbamos a organizar una recepción para la condesa… pequeñas tragedias cotidianas; la vida tal y como es, sin edulcorantes. Prepárese para lo peor.

11. Hola, soy varón, oficial de segunda de ferralla y juego en un equipo de rugby, pero me gusta mucho el cine de tacitas. ¿Debería avergonzarme por ello?

En absoluto. En este tipo de cine, como en todos los demás, hay películas con valores cinematográficos intrínsecos que pueden satisfacer a cualquier espectador, sin limitaciones de sexo, edad, condición o de si es usted zaguero o ala.

Eso sí, probablemente se verá usted condenado a llevar una doble vida; no sé si es recomendable que sus compañeros de equipo encuentren en su mochila la edición especial «Director’s cut» de Atonement, sobre todo teniendo en cuenta que algo más tarde se los va a topar en la melée.

12. Hola, soy mujer, pero no soporto el cine de tacitas. ¿Soy rara? ¿Debería preocuparme?

No, no es usted rara. El que sea un tipo de cine habitualmente orientado para el público femenino no significa que le haya de gustar a todas las mujeres. De hecho, muchas féminas encuentran este tipo de cine soporífero y superficial. El problema de las generalizaciones es este; caemos en el cliché y olvidamos el importante factor de la variabilidad individual. El reduccionismo resulta tentador pero debemos evitarlo a cualquier precio, o empezaríamos a juzgar a la gente por sus gustos, lo cual es una actitud arbitraria e injusta.

Eso sí, si disfruta usted con El diario de Bridget Jones, probablemente tenga usted que replantearse su futuro. Sin acritud se lo digo.

13. ¿Podemos incluir Cincuenta sombras de Grey en el mundo de las tacitas?

Pues la verdad es que no he leído el libro, pero… probablemente.

14. ¿Cuáles son los títulos más recomendables del cine de tacitas?

Depende, ¿qué talla de vestido usa usted?

15. Una reflexión final sobre el cine de tacitas.

Vivimos en un mundo repleto de horrores. Gente que combina chándal con zapatos; gente que se aglomera paseando por mercadillos y rozándose unos con otros mientras compra ropa barata de dudosa procedencia; gente que hace sushi con mejillones; rockeros melenudos; programas de televisión de famosos que se lanzan a una piscina con bañadores de faralaes y que atraen más espectadores que las fotografías del Mars Rover Curiosity… resulta evidente que se necesita un cambio. Estilo, esa es la palabra. El pueblo debe ser reeducado, la nación debe centrar sus esfuerzos en eliminar la chabacanería y vulgaridad de nuestras calles, plazas y jardines. El ciudadano medio debe conseguir comportarse en sociedad sin que parezca haber recibido la crianza en una manada de bonobos; ¿qué futuro pretendemos para nuestra civilización si la elegancia y la distinción no se convierten en los faros que guían nuestra existencia? El cine de tacitas puede enseñarnos el camino; observando a gente más esbelta, más guapa, más elegante —y esencialmente mejor— que nosotros, podremos aprehender la esencia de lo excelente. Así, paso a paso, iremos encaminando España hacia un futuro en el que podamos alzarnos con orgullo ante el mundo y decir: ahora, sí, ahora por fin hemos dejado atrás la era de la boina. Yes, we can.