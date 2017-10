Algunas canciones que merece la pena rescatar del olvido

Quizá “olvido” es una palabra demasiado terminante para algunos de estos temas, ya que los habrá que sigan muy presentes para los seguidores de determinados artistas o estilos de música. Pero lo cierto es que hay grandes canciones que no suelen sonar en las actuales radiofórmulas, ni aparecen con frecuencia en los nuevos éxitos de Hollywood (aunque alguna de esta lista, que yo sepa, sí ha aparecido en algún videojuego). En todo caso, no son canciones que el gran público tenga demasiado presentes, aunque algunas fueron éxitos en su momento y tienen la calidad suficiente como para gustar a un amplio rango de oyentes. Otras las he incluido por su videoclip (ya verán que en esos casos, ¡merecía la pena incluirlas!). Como sé por experiencia que descubrir una gran canción o un buen videoclip del que no tenía noticia constituye un enorme placer, espero que alguna de las pequeñas joyas de esta lista produzcan esa misma sensación en algún lector.

A girl (la la la) de Artful Dodger

Esta banda estadounidense llegó a caer en la desmemoria hasta el punto de que no muchos años más tarde surgió en el Reino Unido un grupo que ¡usaba exactamente el mismo nombre! Como si ellos no hubiesen existido. Por lo cierto es que eran un grupo de calidad aunque nunca alcanzaron el gran éxito. Pese a ser americanos, recordaban mucho a bandas inglesas como los Rolling Stones y sobre todo los Faces, gracias a que la voz de su cantante Billy Paliselli sonaba extraordinariamente parecida a la de Rod Stewart. Intentaron hacerse un hueco en el mercado durante una breve carrera compuesta de únicamente cuatro álbumes, pero nunca llegaron a dar el gran salto y su popularidad se limitó sobre todo al ámbito local de Virginia y estados limítrofes. Lo cual resulta extraño teniendo bazas como una absolutamente maravillosa canción de su cuarto y último LP que parecía hecha para reventar las listas de éxitos de su tiempo. Hablo de A girl (la la la), un tema fantástico on grandes melodías y esos sus irresistibles cánticos finales. Pese a sus aires de himno radiofónico universal, incomprensiblemente, nunca se convirtió en tal cosa. Diez sobre diez.

Why did you do it de Stretch

Una fantástica banda británica de funk y rock que no es exactamente un grupo olvidado para los entendidos y que han llegado a reunirse en años más recientes, pero que sí es desconocida para una mayoría del público actual. Estoy seguro de que será un descubrimiento para los lectores más amantes del soul y el funk, de hecho voy a incluir no uno sino dos temas suyos en este artículo. Tuvieron un nacimiento accidentado: sus miembros fueron fichados inicialmente para ejercer como sustitutos de los miembros originales de Fleetwood Mac en una gira, pero Mick Fleetwood los dejó tirados en lo que parecía iba a ser su despegue en el negocio. Después trataron de salir adelante ya rebautizados como Stretch y le dedicaron a Fleetwood la muy sentida Why did you do it?, canción con la que de repente alcanzaron el éxito. La gran baza del tema es la impresionante voz del cantante Elmer Gantry (sí, seudónimo extraído de la famosa película de Burt Lancaster). El tipo quizá tenía en su contra el aspecto de haber emergido de un cómic de los Freak Brothers —no era precisamente un sex symbol— pero en justicia debería haberse convertido en una estrella por lo mucho que era capaz de expresar con su voz. No hablamos solamente de alguien que cantaba bien, sino de alguien que podía plasmar casi cualquier emoción en cada momento de una canción. Aquí, por ejemplo, reflejaba todo el resentimiento que Stretch albergaban hacia quienes los habían dejado en la estacada y Gantry se encarga de que su voz sirva de vehículo para dicho resentimiento (¡cómo canta esa última estrofa!). Un tema que aún hoy debería sonar a todas horas en la radio, aunque solo fuese en las emisoras nostálgicas.

Snakes alive de Stretch

Otro tema del impresionante primer disco de Stretch, aunque no tan dramático como Why you did it?. Es una canción vacilona en la onda de lo que estaban a punto de hacer Aerosmith con Walk this way, por ejemplo, aunque con una mayor carga funk. La expresividad de la línea vocal vuelve a ser el punto fuerte y es lo que convierte la canción en un artefacto verdaderamente irresistible. Además de la letra, que hace lo primero y más importante que tiene que hacer una letra, o sea, llevar la cadencia rítmica a la perfección. Esto no quedará muy bien, pero en cuestión de letras prefiero la forma por encima del fondo, y una letra con una buena rítmica se me antoja preferible a una letra muy literaria o poética pero sin un buen groove. “You rolled down from London town, take a look and then turn around”. ¡Brillante!

The Beast de Aphrodite’s Child



Seguramente mucha gente conoce mejor a los griegos Demis Roussos y Vangelis por sus respectivas carreras en solitario, y tal vez les cueste relacionar entre sí a ambos nombres más allá de su nacionalidad. Pero quizá haya también lectores que recuerden el grupo de rock progresivo que ambos formaron a finales de los 60, Aphrodite’s Child, una banda muy interesante —desde luego me gusta más que lo que ambos hicieron después— cuyo rango estilístico iba desde las canciones lentas y dramáticas al estilo de Procol Harum a otras como la que traemos aquí, la divertida The Beast, un tema sencillo pero muy efectivo donde la voz de Demis Roussos muestra trazas de sentido del humor inéditas en su posterior etapa como “cantante melódico”.

Un señor llamado Fernández de Córdoba de The Storm

Otra banda progresiva de los años 70, esta vez de origen nacional. No se dejen engañar por el castizo título de la canción: estamos hablando de rock progresivo con toques a lo Deep Purple y Pink Floyd, fantásticamente ejecutado por músicos con influencias completamente anglosajonas. El tema instrumental Un señor llamado Fernández de Córdoba es tan hipnótico como lo que podía firmar cualquier banda extranjera de la época. Fueron teloneros de Queen y al parecer Freddie Mercury se fijó en ellos; incluso es posible que alguien llegase a considerar la idea de exportarlos al Reino Unido. Pero por un motivo u otro nunca dieron el salto que merecían dar. Sea como sea, los sevillanos —que se han reunido ocasionalmente con los años— son uno de los grupos más injustamente “olvidados” de la escena española y su brevísima discografía esconde unas cuantas sorpresas.

Rock me again and again de Lyn Collins

Apadrinada nada menos que por James Brown, esta cantante tejana grabó varios singles memorables a principios de los 70 y hasta donde yo sé, únicamente un par de LPs. Por motivos que también se me escapan no alcanzó un mayor estatus pese a su carisma y su fantástica voz. Quizá la sombra de la factoría Brown era demasiado alargada, no lo sé. El caso es que es menos recordada que por ejemplo la fogosa Betty Davis. La canción más conocida de Collins se llamaba Think (about it), pero a mí me gusta particularmente la lúbrica Rock me again and again y su irresistible estribillo, el cual no consigo entender que no esté sonando en radios y discotecas a todas horas, aunque creo que hay gente que se ha familiarizado con la canción gracias al videojuego GTA San Andreas.

Running de Baby Huey & The Babysitters

Cuando hablamos del final de la década de las flores siempre se cita las muertes de Hendrix, Joplin y Morrison, pero en 1970 se produjo una pérdida igualmente dolorosa. El orondo Baby Huey fallecía con solo 26 años a causa de su adicción a las drogas, al alcohol y a la comida, ¡todo a la vez! (vamos, era tan autodestructivo como Charlie Parker). Su prometedora carrera al frente de Baby Huey & The Babysitters únicamente dejó un LP recopilatorio —para colmo, publicado de forma póstuma— pero en él podemos encontrar auténticas joyas de soul con influencias de la psicodelia y el rock (Baby Huey fue telonero de Sly & The Family Stone y se dejó influir en gran medida por ellos). Esta extrordinaria Running es un verdadero himno: suena como un himno, vibra como un himno. Un sonido grandilocuente (en el buen sentido) y toneladas de emoción contenidas en una estructura aparentemente estándar. Pero nunca tuvieron tiempo de explotar comercialmente. Tras la muerte de Baby Huey la desgracia siguió persiguiendo a los miembros del grupo. El fantástico batería Dennis Moore (¡escuchen cómo cabalga en esta canción!) tuvo que ir a la guerra del Vietnam y sufrió graves heridas que le impidieron seguir tocando… y al regresar optó por quitarse la vida. Una banda maldita que sin embargo nos bendice con monumentales canciones como esta:

Gimme a break de Claw Boys Claw

Un poco de alegría después de la desgracia. No voy a decir que esta Gimme a break sea un clásico a la altura de Bob Dylan (aunque a mí la canción, ¡me gusta bastante!) por más que en su país de origen, Holanda, son una banda respetada. Pero me apetecía incluirlos en esta lista especialmente por un motivo: el estupidísimo y muy divertido videoclip que filmaron para este tema. Estos cuatro garrulos holandeses no dejaron que la falta de presupuesto se interpusiera entre ellos y un espectacular vídeo, así que tiraron de ingenio y exprimieron los escasos medios técnicos de la época (hablamos de los años 80) para confeccionar uno de los clips promocionales más entrañables e imaginativos de todos los tiempos. Porque todo lo que necesitas para crear un gran video son cuatro sillas, un puñado de amigotes bebedores de cerveza e imágenes de simios comiéndose sus propios mocos (y todo sea dicho, un fantástico montaje). De hecho, el vídeo era tan sumamente chorra que consiguieron emitirlo en diversos países y por ejemplo el que hay en Youtube fue grabado en la televisión alemana. Seguramente es lo más opuesto a un clip de Tool que pueda llegar a concebirse y cuidado, la canción es mucho más pegadiza de lo que parece a la primera escucha. Se lo digo yo, que hace como 20 años que la llevo dentro de la cabeza.

(619) 239-KING de Mojo Nixon & Skid Roper

Hablando de videoclips desternillantes, todo un clásico en su género. En la pegadiza canción (619) 239-KING, el gamberro de Mojo Nixon ironizaba sobre la gente que aseguraba haber visto a Elvis Presley con vida y le pedía al Rey que le llamase por teléfono. El tema es muy bueno, pero es que el clip es una verdadera delicia, repleto de sarcasmo y momentos surrealistas que no siempre se captan en el primer visionado. Vemos un Elvis negro, un Elvis niño, un Elvis calvo… y bailarinas al estilo Robert Palmer con patillas a lo Elvis. Todo un desmadre. Sí, sé que Mojo Nixon no es un invididuo especialmente olvidado (aunque sea desconocido para muchísima gente) pero se trata de uno de mis videoclips favoritos de todos los tiempos —me alegra el día al instante—, además de una canción memorable (qué gran estribillo y, ¡qué bonito solo de guitarra!). Así que, ¡dentro vídeo!

