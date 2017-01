¿Cuál es la canción sobre sexo más inspirada?

Y no, el reguetón no cuenta. A este estilo musical que con sus letras dejaría pequeño al Siglo de Oro lo situaremos al margen para dar una oportunidad al resto. Aunque es justo reconocer que todas las demás canciones no van muy a la zaga: nada inspira tanto como el amor y el deseo y es tal la urgencia por expresarlo al mundo que a veces, en fin, hasta salpica. Así que nos detendremos en aquellos temas en los que el arrebato sexual se ha cantado de forma más memorable, evocadora, con metáforas de las que provocan un tic en el ojo en quien las escucha. Son miles las que merecerían estar incluidas, así que esta es solo una pequeña selección que pueden ustedes ampliar con su buen acierto, si lo desean, en los comentarios.

«Kiss That Frog», de Peter Gabriel

«Déjame mostrarte su ranidad (frogness) / Solo tú puedes hacerle cantar / Está toda hinchada, quiere ser tu reina / Oh, tú puedes hacerlo / Vamos chica, besa esa rana (…) Se sumergirá en las profundidades / va a ser tu mejor amiga / Entonces qué es un pequeño beso / Un ligero toque (…) Ah, princesa, te puede gustar / Si bajas tus defensas / Besa la rana y conseguirás tu príncipe». El vídeo incluía novedosas imágenes por ordenador y tenía ese punto lisérgico tan característico de Peter Gabriel, pero tras verlo repetidas veces y escuchar la letra… empezamos a sospechar. Tal vez «rana» era aquí una metáfora, ¿pero de qué? Seguiremos dándole vueltas.

«212», de Azealia Banks

«Ahora ella quiere lamer mi ciruela al atardecer». Maldita sea, parece que aquí estamos ante otra metáfora. O bien estamos más salidos que un psicoanalista o con su textura carnosa, su hendidura central y su pepitilla esta fruta evoca esa parte de su anatomía que luego describe como «cunt», lo cual ya nos despeja cualquier duda. El resto de la letra está repleta de alardes raperos, pero tanto el vídeo como la música la convierten en una canción muy dicharachera.

«Tutti Frutti», de Little Richard

Si ranas y ciruelas aluden a obscenidades entonces este otro título seguro que no trae nada bueno. Richard Penniman, conocido artísticamente por el diminutivo que le acompañaba desde la infancia, fue uno de los padres del rock and roll y la canción que le hizo saltar a la fama tiene una curiosa historia detrás que pueden leer aquí. Aunque su letra contiene algunos guiños, lo interesante fue la primera versión antes de ser reescrita en la que se daba un sabio consejo. Es probablemente la frase de autoayuda más práctica que podrán repetir en las redes sociales, mejor aún si se la atribuyen a Einstein o Coelho: «Si no encaja, no la fuerces / Puedes engrasarla / Hace que sea fácil».

«I Just Had Sex», de Akon & The Lonely Island

Nuestra amplia experiencia al respecto nos ha hecho percatarnos de una extraña curvatura del espacio-tiempo durante el acto sexual, un curioso fenómeno que nos remite a aquel planeta de Interstellar y que debería ser estudiado por los físicos: lo que un hombre percibe como una abrumadora sucesión de estímulos en la que el tiempo se detiene, para ella no supone más de treinta segundos. En cualquier caso la misión se ha cumplido y no cabe más que felicitarse por ello. De ese momento de éxtasis, sueños hechos realidad y autoestima por las nubes es de lo que trata esta alegre canción. Tuvo una gran acogida hace unos años y surgió de la colaboración del cantante de hip hop Akon y del grupo de humoristas del Saturday Night Live conocido como The Lonely Island.

«Lola», de The Kinks

Y en lo que se refiere a vivencias personales he aquí todo un clásico, una anécdota mil veces oída y experimentada. A quién no le ha pasado alguna vez culminar una cena de empresa, boda o bautizo con una noche loca en la que una vez descubres el tiburón tampoco es cuestión de echarte atrás y pelillos a la mar. En este temazo imperecedero de The Kinks la protagonista a la que cantaban con tanto sentimiento reunía lo mejor de ambos mundos: tetas y polla. Un combo ganador que es toda una celebración de la vida.

«I Touch Myself», de Divinyls

Australia ha sido una tierra muy pródiga en dar al mundo grupos de rock y uno de tantos ejemplos de ello lo tenemos en Divinyls. En 1991 publicaron este canto al amor propio y ajeno: «Te quiero / No quiero a nadie más / Y cuando pienso en ti / Me toco». ¿Es posible decirle a alguien algo más bonito que esto?

«Closer», de Nine Inch Nails

Aunque hay también otra manera de expresarlo más impetuosa y que tiene su público igualmente: «Quiero follarte como un animal». Al igual que el resto de la letra y las imágenes del videoclip que la acompañaba gira en torno a la imaginería sadomasoquista tan popular en los últimos tiempos. Que si hoy día no hay azotes y gente atada con cuerdas colgando del techo se queda uno insatisfecho.

«Physical», de Olivia Newton John

Con la estela del éxito de Grease aún presente, en 1981 lanzó esta canción sobre sexo y aerobic, que no todo van a ser látigos, cuero y mazmorras. Aunque no recurra a elementos morbosos, las intenciones que expresa la actriz y cantante australiana no son tampoco nada recatadas: «Te llevé a un restaurante íntimo / Luego a ver una película sugerente / Ya no queda nada que hablar / A menos que lo hagamos horizontalmente».

«Sex Machine», de James Brown

Con todas las virtudes y defectos que cabe esperar de un biopic, la reciente I Feel Good resultaba muy entretenida y nos mostraba a un James Brown con más energía dentro del cuerpo que el Doctor Manhattan. Fue una auténtica máquina en todos los aspectos y también en el sexual, pues por lo que vemos no desaprovechaba ocasión de esparcir sus genes entre las fans. Esta es la canción con la que se celebró a sí mismo y a todo el que se viene arriba en un momento de euforia.

«Rock My World», de Betty Blowtorch

Si decimos que el rock como música y concepto está íntimamente ligado al sexo y a la celebración de la vida en general no revelamos ningún secreto oculto en los perdidos pergaminos de Lemuria. El sexo compartido y también en solitario. Betty Blowtorch fue un maravilloso pero efímero grupo de punk rock de finales de los noventa que lo tenía bastante claro, así que Bianca Butthole, su bajista, cantante y líder identificaba el deseo sexual con el verbo rockear. Sucede que a veces el rock también está ligado a la tragedia, y Bianca murió en un accidente de tráfico en 2001. Pero por suerte nos legó un magnífico disco que contenía esta canción, donde nos contaba que si su amante la tenía rockeada pero no llegaba a tiempo a la cita tampoco pasa nada, celebremos la vida, el sexo y la masturbación: «Sábado noche y la comida china se está enfriando / estoy lista y muy cachonda / estoy lista para el rock and roll / mis bragas están húmedas y tú llegas otra vez tarde / lo siento nene, tendré que masturbarme».

«Shave ‘Em Dry», de Lucille Bogan

Y si el rock está ligado el sexo no pensemos que se debe a la relajadas costumbres de la modernidad, pues uno de sus padres, el blues, no se quedaba corto. Si ya muchas canciones del blues más popular estaban trufadas de insinuaciones sexuales, existió antes de la Segunda Guerra Mundial un subgénero, el dirty blues, que se dejaba de metáforas e iba directamente al lío. Esta canción de la reina del género Lucille Bogan, quizá la más explícita, empezaba tal que así: «Tengo pezones en mis tetas / grandes como la punta de mi pulgar / tengo algo entre las piernas que haría correrse a un muerto».

«Sex Dwarf», de Soft Cell

Hoy gracias a internet el sexo con enanos ha logrado por fin el protagonismo que merece y forma parte de nuestra vida diaria. Pero no siempre fue así. El grupo de electropop Soft Cell debutó en 1981 con un álbum que incluía el conocidísimo tema «Tainted Love» y también este otro que montó un considerable revuelo y cuyo vídeo fue confiscado por la policía inglesa, suponemos que para poder verlo en exclusiva.

«Je t’aime… moi non plus», de Serge Gainsbourg y Jane Birkin

Aunque inicialmente Gainsbourg la grabó con su amante Brigitte Bardot, la versión que se haría mundialmente conocida fue la posterior con Jane Birkin en 1969. Tuvo la virtud de la oportunidad, al llegar justo en los años de la revolución sexual, el punto de inflexión entre dos épocas, aquella en la que si se follaba había que mantenerlo en silencio y la actual, en la que si no se folla hay que mantenerlo en silencio. Se convirtió en todo un himno generacional y la canción contenía, además de diversas metáforas de tono erótico, una serie de gemidos que imitaban una relación íntima como hasta entonces nadie se había atrevido a grabar.

«Love To Love You Baby», de Donna Summer

Unos años después los orgasmos intercalados durante la interpretación harían de este tema todo un éxito de la música disco y lanzarían al estrellato internacional a Donna Summer. Según contaba para grabarlo apagaron las luces del estudio con el fin de que venciera la timidez, en una situación en la que se imaginaba a sí misma como Marilyn Monroe.

«Ay que gustito pa mis orejas», de Raimundo Amador

La canción surgió de la mente de uno de los más grandes letristas que ha dado nuestro país, el autor de otro extraordinario tema como «Mi agüita amarilla», Pablo Carbonell. Se le ocurrió mientras estaba en plena tarea con su señora, más adelante se la propuso a Raimundo Amador y Andrés Calamaro y el final de la historia lo cuenta él mismo aquí.

«Like A Virgin», de Madonna

Esta fue una de las canciones más conocidas de Madonna durante los años ochenta y en ella hablaba de cómo una nueva relación puede cicatrizar heridas, hacernos rejuvenecer y afrontarla como si fuera la primera vez. Bien, eso es lo que ella decía, pero cada vez que la volvemos a escuchar la interpretación que inevitablemente nos viene a la cabeza era la que explicaba Tarantino en Reservoir Dogs.

«Relax», de Frankie goes to Hollywood

Por si la letra no fuera lo suficientemente provocadora, el vídeo que la acompañó estaba ambientado en un bar gay, lo que en aquellos tiempos oscuros supuso su prohibición por la MTV y la BBC. Pero como tantas veces ha ocurrido el escándalo lo que consiguió fue incrementar las ventas. Muchos años después en un homenaje/parodia a El candidato manchurio, en Zoolander esta melodía era el resorte que activaba en el cerebro del protagonista su objetivo de matar al primer ministro malasio.

«Let’s Talk About Sex», de Salt-N-Pepa

En el portal milanuncios.com un usuario compraba por veinticinco euros a mujeres un tupper lleno hasta arriba de… cómo lo diríamos… la expresión que usaba él era «pipí y popó». Por si había dudas añadía: «No busco sexo ni contacto de ningún tipo, solo mi tupper bien lleno. Seriedad y discreción absolutas». ¿Cuál es la moraleja de esta anécdota? Pues que el ser humano es maravilloso y que hay otros mundos y están en este. De manera que hay formas muy variopintas de vivir la sexualidad y está bien hablar de vez en cuando al respecto sin tabúes, eso es precisamente de lo que trataba esta canción: «Vamos a decir cómo es y cómo podría ser / Cómo era, y por supuesto, cómo debe ser / Aquellos que piensan que es sucio tienen una opción / Levanta la aguja, aprieta el botón de pausa, o apaga la radio».

