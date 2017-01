Banda sonora para lubricar

Para acompañar la lectura del artículo, la lista (casi) completa en spotify

Si vas a casa de alguien y te pone música para follar, no te lo folles. Esto no lo dijo John Waters, pero tiene más sentido que su consejo, el de no hacerlo con quien carezca de libros. Vamos a ver: ¿aquí hemos venido a follar o a organizar un coloquio? Absurdo. A las criaturas superficiales y primarias se nos antoja aberrante distraer el sexo con una música de fondo. Amén de una falta de respeto hacia la pareja no dedicarle la atención exclusiva de todos los sentidos. En los clubes de campo más notables caerían monóculos dentro de las tazas de té ante tal muestra de mala educación. Pero solo en el sexo como acto, eso sí. Nada deplorable hay en buscar una banda sonora que evoque el sexo cuando no estamos inmersos en materia, y a eso vamos. A canciones escritas e interpretadas de manera memorable, a veces con metáforas de las que provocan un tic en la entrepierna de quien las escucha y la mayoría con letras que en principio no tienen intención rijosa pero con un ritmo evocador. Son miles las que merecerían estar incluidas, así que disculpad si esta brevísima selección no es digna.

«Gardenia», de Kyuss. En el álbum Welcome to the Sky Valley

Tal como arranca uno de los mejores discos de los noventa iniciamos la lista. Ignoro si la intención de los popes del stoner era cimentar una simbología sexual sobre la imagen de montar en coche, drogarse fuerte y atravesar felices y sudorosos el desierto, pero la canción te pone. Push it over, baby / Makin’ love unto you.

«Loverman», de Nick Cave & The Bad Seeds. En el álbum Let Love In

Una canción ideal para practicar el noble arte del cunnilingus. Como opción B disponemos de la versión de Metallica en el Garage, Inc. La voz de Nick Cave es más profunda, pero las inflexiones en la de James Hetfield ayudan más si se quieren incluir mordiscos de una intensidad que limite con lo tolerable. I’m your loverman, yehei.

«Your Russia» de Woven Hand. Versión del álbum-película Blush

No todo el mundo pensará que las religiosas canciones de D. E. Edwards son las más indicadas para el sexo, pero unos gritos de aleluya evoca a cualquier mente calenturienta un bestial clímax con los ojos en blanco. La adecuada es la versión de este disco, pues en la película homónima las danzas modernas que ejecutan representando el funeral de Eurídice y la bajada al Hades de Orfeo consisten, a grandes rasgos, en gente haciendo como que folla.

«The Outlaw Torn», de Metallica. En el álbum Load

Sí, vale, se cortaron el pelo, dejaron el estilismo en manos de Margaret Astor, se vendieron. Pero el disco incluye algunas buenas canciones y esta es la mejor. Quién sabe si de lo que estaba roto Hetfield al cantar era de amor o delirium tremens, pero no cabe duda de que inspira momentos de violenta intimidad.

«Rock My World», de Betty Blowtorch. En el álbum Are You Man Enough?

Si decimos que el rock como música y concepto está íntimamente ligado al sexo y a la celebración de la vida en general no revelamos ningún secreto oculto en los perdidos pergaminos de Lemuria. El sexo compartido y también en solitario. Bianca Butthole, bajista, cantante y líder de la banda identificaba el deseo sexual con el verbo rockear, y nos contaba que si su amante la tenía rockeada pero no llegaba a tiempo a la cita tampoco pasa nada, celebremos la vida, el sexo y la masturbación: «Sábado noche y la comida china se está enfriando / estoy lista y muy cachonda / estoy lista para el rock and roll / mis bragas están húmedas y tú llegas otra vez tarde / lo siento nene, tendré que masturbarme».

«Shave ‘Em Dry», de Lucille Bogan. En cualquier recopilatorio de la artista

Y si el rock está ligado el sexo no pensemos que se debe a la relajadas costumbres de la modernidad, pues uno de sus padres, el blues, lo hizo antes y mejor. Si ya muchas canciones del blues más popular estaban trufadas de insinuaciones sexuales, existió antes de la Segunda Guerra Mundial un subgénero, el dirty blues, que se dejaba de metáforas e iba directamente al lío. Esta canción de la reina del género Lucille Bogan, quizá la más explícita, empezaba tal que así: «Tengo pezones en mis tetas / grandes como la punta de mi pulgar / tengo algo entre las piernas que haría correrse a un muerto».

«Monolithic», de Monster Magnet. En el álbum Monolithic Baby!

Y no es la única de un grupo dedicado a la psicodelia, space rock, stoner y ante todo a una música que parece creada por y para follar. Y para que alteremos nuestra percepción con toda suerte de sustancias recreativas, pero lo glosaremos en otra ocasión. De momento escuchemos esto. Para ponerse monolítico en el sentido más amplio de la palabra. Cuidado al marcar el ritmo a empujones de cadera; más de un cérvix podría verse dañado.

«November Blue» de The Avett Brothers. En su primer álbum, Country Was

No todos los encuentros han de ser necesariamente animales. A veces basta con rozarse. No todo se circunscribe al mundo de la carne. Hay otras cosas; salir a cenar, comprar unos helados, pasear cogidos de la mano. Es bonito. Caminar a casa y, a mitad de camino, arrinconarse en un sórdido portal y follar salvajemente. Mirándose arrobados a los ojos, eso sí.

«Heartattack And Vine», de Tom Waits. En el álbum Heartattack And Vine

Un ritmo que solo se puede calificar como húmedo para hacer las cosas bien, quizá despacito pero muy fuerte. Y repetir hasta eyacular o esquirtear el alma.

«Violence», de Anathema. En el álbum A Natural Disaster

Puede que lo oportuno fuera recomendar todo el desarrollo de la canción, ajustando con ella los ritmos del acto, siguiendo esos cansinos consejos de toda revista «masculina» o «femenina» acerca de tomarse su tiempo, los preliminares, los masajes con aceites a la luz de velas aromatizadas y montar un cristo para echar un polvo más aparatoso que la cena de empresa de El Circo del Sol. Pero no, he venido a abrir mi corazón y hacer el ridículo, como se puede ver desde el principio, y mi consigna es ponerse en bucle lo que va del minuto 2:20 al 4:40 y darle duro hasta que por uso y abuso la RAE termine por recoger la acepción del verbo «empotrar» que estamos pensando.

«Stray Cat Blues» de The Rolling Stones. En el álbum Beggars Banquet

Si para explicar a un invidente de nacimiento lo que es el color azul le pedirías que oliera el mar, un numerario del Opus debería escuchar esto para tener claro lo que es el sexo. El sexo sucio y sudoroso. Como debe ser el sexo. Como son los Stones.

Las discografías completas de Bill Withers, Marvin Gaye y Al Green

Es evidente y necesario. Universal y para todos los gustos.

Lo que sea de Mortician

Cualquiera de sus pandemónicas canciones que no llegan al minuto: en un contexto de democracia, libertad, respeto y buen rollito, en definitiva. Todo el mundo tiene derechos, incluso los eyaculadores precoces. Y no dispondrán de tiempo para mucho más.

