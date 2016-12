Libros y Navidad

¿Qué mejor regalo en estas fechas tan entrañables que un libro? Son el alimento del espíritu, el refugio de la inteligencia y la sensibilidad en unos tiempos aciagos, con ellos nos subimos a los hombros de aquellos gigantes que nos han precedido. Nos gustan tanto que no dejamos de repetir aquella cita de John Waters: «Si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te lo folles». Aunque la cruda realidad nos haya enseñado que tener una nutrida biblioteca será condición necesaria, pero no suficiente. Nos encanta sopesarlos, abrirlos, aspirar el olor de sus páginas y, a veces, incluso leerlos. Por eso queremos compartir esta lista con ustedes, confiando en que encuentren entre alguna de nuestras recomendaciones el obsequio perfecto para sus seres queridos.

_______________________________________________________________________

El mullet, el peinado de los dioses

Procopio de Cesarea describió el mullet por primera vez en su Historia Secreta mostrándonos así que es algo más que un peinado, es una hermandad oculta que trasciende los siglos: MacGyver, Duran Duran, Van Damme, Chiquetete… Figuras inspiradoras que adoptaron para sus cabezas el lema «business in the front, party in the back». Se hacía necesario entonces que alguien investigara a fondo este fenómeno y es lo que nos ofrece esta magnífica obra de ciento veintiocho páginas, tan bien aprovechadas que encontraremos capítulos titulados «Aerodinámica del mullet» o «Mullet cuisine». Recomendado para románticos y soñadores que quieran hacer del mundo un lugar más justo.

_______________________________________________________________________

David Beckham: mi vida

Si han visto el corto artístico David: imagen reverencial y vulnerable, de Sam Taylor-Wood, la prestigiosa directora de Cincuenta sombras de Grey, tal vez ansíen un libro sobre él que les induzca a un estado similar. Pues aquí lo tienen. Hemos de admitir que titular una obra de memorias Mi vida no es excesivamente original, cuánto mejor hubiera quedado, por ejemplo, David Beckham: gran futbolista y mejor persona. Pero juzgar un libro por su título o su tapa sería tan frívolo como fichar a un futbolista por las camisetas que venda. Lo que importa es el contenido y ahí podemos decir que estamos ante la autobiografía más emocionante que hemos leído desde Mi lucha. El día que conoció a Mel C, sus campañas publicitarias, sus cambios de equipo y de peinado… su vida es la historia de una constante búsqueda interior con la que cualquiera puede sentirse identificado. Recomendado para aficionados al fútbol y seguidores del Atlético.

_______________________________________________________________________

El Libro Verde de Gadafi

«El guía de la era de las masas», como hacía llamarse Gadafi, vertió en esta obra un ideario al que bautizó como la Tercera Teoría Universal. Sería imposible resumirlo en unas pocas líneas, así que simplemente citaremos una de sus frases: «En todas las calles un teatro y todas las noches, una fiesta».

.

.

_______________________________________________________________________

Cómo hacer tú mismo ataúdes para mascotas y personas

Por desgracia resulta demasiado frecuente en nuestra sociedad el vivir agobiados por el trabajo, frustrados por una rutina diaria que acaba arrastrándonos a la soledad, la apatía e incluso a la depresión. Es necesario tener hobbies con los que desconectar, un entretenimiento que nos aporte algo de ilusión y para ello qué mejor que los manuales de «hágalo usted mismo». La lista es interminable en torno a los temas más variopintos pero nos quedaremos con este que, además de proporcionar un absorbente trabajo manual, permite demostrar a quien lo lea su interés por los seres queridos que le rodean. Recomendado por tanto para aquellas personas de carácter reservado o incluso huraño, que encontrarán así una forma de darse a los demás.

_______________________________________________________________________

Cómo vivir con un pene enorme

Hay obras que forman trilogías aunque tengan diferentes autores y aparentemente aborden temas distintos, complementándose como músicos tocando cada uno su particella para dar lugar a una misma sinfonía. Es lo que ocurre con la trilogía de autoayuda definitiva: Juan Salvador Gaviota, Quién se ha llevado mi queso y Cómo vivir con un pene enorme. Habíamos aprendido a manejar nuestras zonas erróneas, a evitar personas tóxicas, a desarrollar nuestra inteligencia emocional… pero nadie nos había dicho hasta ahora cómo sobrellevar tan pesada carga. Es un libro que enseña lo que Paulo Coelho lleva treinta años intentado explicarnos, ideal para leer delante de otras personas o para situarlo en una estantería visible ante la que hacernos algún autorretrato casual a compartir en nuestras redes sociales. Si publicaran una edición que solo incluyera la tapa probablemente se vendería igual y lo cierto es que ayuda a mejorar la autoestima mejor que cualquier libro titulado Cómo mejorar la autoestima.

_______________________________________________________________________

La ciudad de Dios

A todo el mundo nos gusta recibir regalos, pero también es muy satisfactorio darlos. Elegir alguno, comprarlo e imaginar la cara que pondrá quien lo reciba al desenvolverlo. Buscamos que coincida con sus gustos —y también con los propios, para qué engañarnos— pero sobre todo queremos sorprenderle. Con este libro lo conseguirán. En él su autor divaga sobre los santos, los demonios, la desnudez de Adán y Eva, la llegada del Anticristo, la resurrección de los muertos y el fin de la vida temporal, entre otros muchos temas de interés.

.

_______________________________________________________________________

Amor, sexo y tractores

Hay quien dice que Cincuenta sombras de Grey ha mejorado su vida sexual, eso es porque no ha leído Amor, sexo y tractores. El autor no es ningún recién llegado al mundo de la maquinaria agrícola, pues si repasamos su obra encontraremos Tractores viejos y los hombres que los amaban, Todo lo que sé sobre las mujeres lo aprendí de mi tractor y Los viejos tractores nunca mueren. Uno de los temas predilectos de la ciencia ficción ha sido siempre la naturaleza del cíborg, la fusión del hombre y la máquina para dar lugar a un ser más evolucionado. Eso es lo que aborda con sutileza este autor abriéndonos a un futuro quien sabe si dominado por el hombre-tractor. Recomendado para los amantes del agroturismo y el bondage.

_______________________________________________________________________

La cafeína mató a mi familia: la mejor cura gratuita desde el propio Jesús

Estas son fechas propicias para marcarse nuevos propósitos en la vida y uno de ellos podría ser dejar de tomar café, cosa que, afirma la autora, le salvó la vida. A diferencia de sus antepasados, que están todos muertos por culpa de la cafeína. Leyendo su breve biografía en la contraportada la verdad es que no le ha ido nada mal con esa vida tan sana: dice ser ingeniera química, sabe cantar y tiene un nivel casi profesional en golf, natación, surf, excursionismo, billar, tenis de mesa, kayak en mares y lagos, así como en descenso de ríos. ¿Vivirá en una cueva de Afganistán? Quién sabe.

_______________________________________________________________________

Hijos de Matrix: cómo una raza interdimensional controla el mundo desde hace miles de años

David Icke era un periodista deportivo británico como otro cualquiera hasta que cierto día le sobrevino una revelación. Desde ese momento se ha dedicado a explicarnos pacientemente que desde los lejanos tiempos de Lemuria y la Atlántida el mundo ha estado bajo control de la Hermandad Babilónica, un grupo secreto de humanoides reptilianos interdimensionales que manipula nuestras mentes usando como antena la Luna (está hueca por dentro) y los anillos de Saturno. Algunos de ellos además forman parte de la vida pública contemporánea convenientemente disfrazados de humanos, entre los que menciona a George W. Bush, la reina Isabel II o Kris Kristofferson. Suena convincente, yo añadiría a Miguel Ángel Revilla. En definitiva, un libro recomendado para intelectuales, librepensadores y seguidores de Rafapal en general.

_______________________________________________________________________

Cómo cagar en el bosque

A medio camino entre los manuales de ayuda y las guías de viaje tenemos aquí un minucioso análisis de todas las variables en torno al fenómeno que indica su título. Igual que cuando se tiene un martillo se ven clavos por todas partes, si tras leer este libro uno va al campo y no caga en él sentirá que no ha aprovechado el día. Es una forma de comunión con la naturaleza tan válida como abrazar árboles, pero requiere una técnica. Así que el lector se iniciará en ella mediante capítulos como «Nuestras inhibiciones», «Estilo», «Precauciones» o «Preservando la dignidad». También cuenta con un apartado para mujeres, sobre cómo mear de pie y afrontar la menstruación en el campo, así como una evaluación de cada entorno natural con sus ventajas e inconvenientes (ríos, nieve…). En conclusión, un regalo ideal para amantes de la naturaleza, y también para aquel a quien se quiera mandar sutilmente a hacer lo indicado en el título.

_______________________________________________________________________