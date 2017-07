La gente no cambia. Es como es. Pero eso no significa que no cambie. La gente cambia. No es como resultaba. Llega un día en tu vida de mierda, para que te hagas una idea del cambio, que de pronto no te importa salir de casa con paraguas; aunque no llueva. Basta la probabilidad certera de la lluvia. Tal vez ese sea el mayor cambio que se forja en la vida de un individuo dispuesto a ser siempre el mismo, empeñado en reconocerse cada mañana, cuando se levanta, sin necesidad de mirarse al espejo. Los días de lluvia nos retratan con el tacto de un escultor, hasta desnudarnos.

Existe un periodo en la juventud en el que uno odia las camisas, y en especial plancharlas. Odia a su padre. Odia el cárdigan. Odia cuando su madre se lima las uñas a su lado. Odia los imperdibles. Odia cuando le preguntan «en qué piensas». Tal vez odia Jot Down. En fin. Cioran calculaba que cualquier persona inteligente o decente odia a la mitad de sus contemporáneos. Pero por encima de todo, detesta el paraguas. Este utensilio concentra el malestar que uno siente hacia su propia existencia. En cierto sentido, las batallas más ensangrentadas y bellas son las que libras no tanto contra otras personas, como contra ciertos objetos aborrecibles, casi humanos. Una lámpara horrorosa, un cuadro que pintó tu madre, una alfombra. Y el puto paraguas.

Uno está dispuesto a pensar de sí mismo que es un desgraciado, un traidor, un asqueroso hijo de perra si comparece cubriéndose con un paraguas un día de diluvio. Da igual cuánto llueva, el frío que haga. Tus odios deben ser cultivados, hasta que brillen. Todos sabemos qué siente una persona que se queda sin paraguas en mitad de la tormenta, atrapado en un bar, o en la Subdelegación del Gobierno, o en Massimo Dutti. Está abandonado frente a la lluvia, solo, superado por las adversidades, como en el momento en que el capitán Ahab afronta su destino ante Moby Dick, cuando ya todo acaba. Se siente feliz de no tener que defenderse con un paraguas. Un paraguas es siempre una presencia insoportable, una carga humillante, un sinsentido. Te recuerda a lo peor del género humano, capaz de idear objetos colgantes, repulsivos. Ninguna madre, ningún consejo bienintencionado, modificará esta convicción, sana y honesta. Hay objetos que predicen una experiencia frustrante que nos hunde en la miseria, y que podemos conectar con ese verso de Emily Dickinson que dice «sentí un funeral en mi cerebro». Prefiero el agua, la enfermedad, el hospital, en último caso la muerte, a exponerme a la posesión del paraguas. A su lado se siente bien qué es un drama, y qué poco vale la vida si has de cubrirte del agua. Pero en un minuto, esas convicciones férreas se hunden.

Cada vez que veías un paraguas actuabas como la protagonista de Laura, de Otto Preminger, a quien de pequeñita la enseñaron a escupir cuando se cruzaba con un agente de policía. Solo el nombre (p-a-r-a-g-u-a-s) te levanta dolor de cabeza y quieres matar a alguien. Pasará el tiempo y nada cambiará nunca la idea que tienes de los paraguas. «Nunca», sin embargo, solo dura cierto tiempo. Llega un mañana cualquiera, y ya no eres el mismo. El cambio. No sales de casa sin valorar si no lloverá en algún momento de la mañana o la tarde, y si hace falta llevar paraguas. El paraguas es un objeto aborrecible. Me pone malo. Ni me lo nombren. Pero es maravilloso. «Bello como el encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas», escribe el Conde de Lautréamont, en una de las comparaciones más célebres del irracionalismo surrealista. Jamás hay que fiarse de un cielo despejado, que se caracteriza, precisamente, por las probabilidades de volverse en pocos minutos un cielo cubierto.

Las ideas inamovibles no sobreviven si no prometen rigidez antes de un desplazamiento. Me viene a la cabeza el nombre de Anthony Comstock. Durante una época fue el mayor censurador de pornografía de los Estados Unidos, como bien cuenta Gay Talese en La mujer de tu prójimo. Pero, ¿fue siempre así? No. En su adolescencia, según confesaría en sus diarios, se masturbó de manera tan obsesiva, que temió que tanta paja lo condujese al suicidio. En fin. Es solo un ejemplo de cómo la gente no cambia nunca, y sin embargo cambia. En realidad, las personas no cambian en un aspecto sustancial, visible, pero sí subterráneo.

De pronto, un día te das cuenta, casi con tristeza, de que te falta el paraguas, que tanto aborreces. Acaba de desaparecer delante de tus narices, en el bar. Afuera llueve. Quieres irte a tu casa, pero, ¿cómo exponerte al aguacero sin paraguas? Fácil: robas uno. Es el último crimen que te creías capaz de cometer. Pero también un día adviertes que vales para eso. Se trata de un automatismo, un reflejo, como si en realidad el otro paraguas también fuese tuyo. Todos los paraguas son el mismo paraguas. Ojalá lo dijese Borges, piensas, para legitimar las manos sucias. Manejas la teoría de que si tú robas un paraguas, la víctima de tu maniobra sustrae a su vez un tercer paraguas, y la víctima siguiente etcétera, hasta que siguiendo una larga cadena, el cabrón que te robó a ti se queda nuevamente sin paraguas. Conviene no ser dogmáticos con relación a tus gustos, y estar dispuesto a hacer periódicamente mudanza en las ideas más enraizadas. Cuando odias algo con mucha fuerza, a menos que sepas que nunca lloverá sobre tu cabeza, has de estar preparado para empezar a amarlo.