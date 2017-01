Esteban Granero: “Los jóvenes prefieren Twitter o la Play, yo soy más de leer un libro”

Un futbolista del Real Madrid de las Galaxias que estudia Psicología. Tendríamos que echar la memoria atrás sin pensar mucho, como salvas de artillería, para imaginar que lo más parecido sería una mezcla entre Pardeza, que era filólogo, y Butragueño, que hacía yoga, algo que le sirvió por lo menos para tener la mejor elasticidad de la plantilla cuando quedaba último en todos los test de forma física. Pero este no es el caso de Granero. Alto, de espalda ancha, Esteban es fuerte, potente, sutil en la asistencia y contundente en el disparo. Un caramelito de la cantera, bien parecido, como le gustan a su presidente los jugadores de cara a la imagen comercial del club, que afronta su cuarta temporada sin haberse consolidado definitivamente en el once titular pero sin que a nadie se le ocurra tampoco prescindir de él.

No obstante, su entrenador, José Mourinho, es capaz de abrir la caja fuerte del Banco de Inglaterra o con el láser más vanguardista o con un sacacorchos oxidado. Le da igual. Su fórmula de la Coca-cola es tirar de jugadores con alma. Y es ahí donde Granero, desde que era pequeño en el Real Madrid, tiene una nota al margen que dice: muy apto.

Nos cita en la Biblioteca Nacional. Vil estratagema para poder visitarla hasta la cocina. No había podido hacerlo la última vez que vino. Cuando nuestro cicerone se sonríe porque es la primera vez en la que un futbolista se interesa por este lugar, Granero no le cede un palmo de terreno: “¿Y bomberos, vienen muchos?” No está cómodo en el estereotipo de tarugo en calzoncillos millonario pateando sobre césped tripa de vaca cosida. Pero menos aún en el rollito filosófico cultureta que no escasea precisamente tampoco en este deporte. Este chico transmite la sensación de que, para bien o para mal, sólo confía en lo que diga su propia mente.

Contesta a las preguntas de Jot Down concentrado. Desprecia la incomodidad del silencio en una entrevista. Medita mucho, calibra lo que dice. Es preciso en el lenguaje. No torea. No hay ambages. Nos lo compramos, parece honesto. Así fue el encuentro:

Uno de los primeros psicólogos que aparecen en la Historia del fútbol, si no el primero, es el que se llevó Brasil al mundial de Suecia 58. Este doctor, tras la preparación, hizo un informe en el que aconsejaba prescindir de Garrincha, quien a la postre fue decisivo en el campeonato que se llevó su país.

Lo desconocía. Seguramente al ser el primero querría empezar teniendo el protagonismo. Típico golpe de efecto que todos los que somos nuevos en una materia queremos dar para significarnos. Menos mal que no le hicieron caso. Pero creo que han pasado más de cincuenta años y ha cambiado mucho la cosa. Ha habido muchos psicólogos que han dado consejos buenos y más que buenos.

Los psicólogos que trajo Benito Floro al Real Madrid fueron muy polémicos. El primero, Emilio Cidad, le planteó a los jugadores ejercicios como imaginar comerse una fruta —que fue portada del Marca con Butragueño tragándose un limón imaginario— y pasará a la historia por haberle hecho a la plantilla recitar poesía con los pantalones bajados.

Lo de la fruta lo conozco. Son terapias que parece que no se adecúan al perfil del futbolista, pero seguramente tenían su fundamento. De hecho lo tienen. Lo de recitar poesía con los pantalones bajados es una forma de acercar a las personas. Ridiculizarte, entre comillas, delante de tus compañeros te hace más humano, más cercano. Muchas veces en el vestuario de un equipo de fútbol existe cierto distanciamiento entre los jugadores, y más en un equipo como el Madrid, en el que cada uno viene de una zona del mundo y cada uno tiene unas ambiciones muy grandes. Ese distanciamiento es malo para el equipo. Una terapia de acercarte a tu compañero haciendo el ridículo es importante. Que funcionara o no, pues no lo sé, no tengo la información. Desde luego los futbolistas somos a veces muy reservados para este tipo de cosas o demasiado prepotentes, en el buen sentido de la palabra, y nos cuesta abrir los brazos a otras nuevas.

En aquella plantilla, Prosinecki dijo que él no hablaba con un psicólogo, que estaba lesionado pero no loco. Mientras que Míchel venía de haber estado viendo a uno a escondidas en los ochenta, Rosa Guisasola, la de la Federación de Atletismo.

¡Eso Míchel no me lo ha contado! Creemos que el fútbol es un deporte que tiene poco recorrido de mejora, sobre todo en los métodos de entrenamiento y demás, cuando en el terreno psicológico tiene más de lo que pensamos.

Más tarde, Iván Campo sufrió crisis de ansiedad cuando fichó por el Real Madrid. Y en otros clubes, ha trascendido que Gerard, a su regreso al Barça, se moría de miedo por no dar el nivel que tuvo en el Valencia, que Julen Lopetegui entró en crisis también de azulgrana; Valerón en el Atlético de Madrid tuvo una depresión terrorífica, como el portero Toni; Guerrero durante sus últimos años en el Athletic estaba completamente estresado, o Giner, en el Valencia, que se sentía obsesivamente culpable por todos los goles que le metían a su equipo… por no hablar de los entrenadores, con Luis Aragonés a la cabeza, que tuvo que abandonar tres equipos por ansiedad fóbica, o Cruyff y sus problemas de miocardio… el idolotrado Sacchi no pudo nunca con la presión de no igualar los éxitos de su revolucionario sistema con el Milan….

Esos jugadores que has nombrado pasaron por situaciones de estrés que son muy habituales. El 95% de los futbolistas de alto nivel tienen esos problemas. Yo los he tenido muchas veces. Es natural, este es un deporte con mucha exigencia. Te exigen por todas partes. Además a los futbolistas también se les señala como iconos, como responsables de la educación de los niños. Y todo esto teniendo que rendir en el campo donde se nos permiten pocos fallos porque estamos a un nivel muy alto. Esta atmósfera crea una situación de estrés que en algunos casos estalla y en otros casos estalla un poco menos, pero todos tenemos esos problemas. Es muy raro que alguien no haya pasado por eso. No sólo por casos similares a los que citas, incluso se pueden padecer todos a la vez. Hay jugadores que han podido lidiar mejor con ello y otros que al final la situación ha terminado yendo muy lejos y su problema sale a la luz.

Rosana Llames, psicóloga del Sporting de Gijón a principios de los noventa, dijo que era fundamental para su responsabilidad saber de fútbol.

Desde luego, igual que un militar, por muy buen estratega que sea no puede ser un buen entrenador, pues lo mismo, [¡Un recuerdo al fallecido Valeri Lobanovsky, coronel del Ejército Rojo y entrenador del Dinamo de Kiev!; Nota del Redactor] es algo parecido. Las diferencias entre los problemas psicológicos que atraviesa una persona en su vida con los que atraviesa un futbolista, en cuanto a intensidad y precisión, tienen poco que ver. Por eso, el psicólogo cuanto más sepa de fútbol, mejor. Si ha sido futbolista o ha practicado un deporte de equipo como el baloncesto también puede funcionar. Son problemas que le resultarán familiares y los podrá identificar mejor.

En el Madrid ahora no tenéis psicólogo, pero en las categorías inferiores sí.

Hasta hace tres sí que había, pero no estoy seguro de que sigan. Yo estuve con Chema Buceta y José Beirán, dos buenos psicólogos. Dábamos charlas cuatro o cinco veces al año. Charlas grupales y alguna charla personalizada según ellos vieran las necesidades de cada jugador. Luego hacían un seguimiento estadístico de los factores psicológicos de los jugadores mediante tests. Sobre todo medían la motivación, el cansancio mental, reacciones en situaciones de estrés, que cuando eres joven en la cantera muchas veces te ves excesivamente exigido por el equipo, pero también por la familia, por el ambiente, por los amigos. Estar cerca de un objetivo importante causa demasiado estrés y ellos lo tenían controlado. Como las reacciones en situaciones adversas, tanto como en los momentos positivos. Identificaban cómo sabíamos analizar una situación y cómo resolverla. Nos ayudaban a discernir bien, en definitiva.

Muchos medios hicieron mofa del uso de psicólogos en el fútbol, pero la selección que fue a la olimpiada de 1992 llevó uno, José Lorenzo González (Del Sporting y Atlético de Madrid, entre otros deportes de elite), y luego Luis Aragonés también apostó por esta figura cuando fue seleccionador (sólo en el Mundial de Alemania). Ambos terminaron siendo equipos campeones.

No creo que tenga tanto que ver. También habrá que contar con el equipo que había. El psicólogo es importante para un equipo, pero hay que saber utilizarlo. Hay que saber escogerlo. Para mí sí es importante. Hay un recorrido de mejora ahí que no se trabaja demasiado, o no se trabaja prácticamente nada. E igual que se mejoran la técnica o la táctica, la faceta psicológica creo que también se puede entrenar y mejorar. Y todo el mundo está de acuerdo en que ésta es un factor determinante en el rendimiento de un equipo y de un futbolista. Creo que es importante, pero no creo que ganasen porque llevasen un psicólogo.

Posteriormente, en el Madrid, el preparador físico Walter di Salvo trajo de Massachusetts una máquina para entrenar la mente, el llamado “Módulo de entrenamiento mental del Real Madrid Tec”. ¿Sigue por ahí?

Sí, la he probado. Ya no está en funcionamiento. La probé sólo por curiosidad. No sé hasta qué punto puede funcionar. Era una máquina de subir o bajar tu activación mental a través de sonidos e imágenes en una pantalla, se incrementaba o se relajaba.

Sin embargo, hay futbolistas, auténticas estrellas, que están como unas maracas. ¿En este caso podríamos hablar de que la locura o una personalidad excesiva, incluso desequilibrada, puede favorecer la práctica del balompié?

Sí, seguro. Ese tipo de futbolista no creo que pueda ser de otra forma. Es decir, no existe Balotelli en versión niño bueno. Esa posibilidad no existe. Hay un carácter que se aprende; él, con 25 años, poco puede cambiar. Además, hay un temperamento que viene en los genes. No digo que estar así, o ser así, le haga mejor futbolista, pero tampoco el hecho de no ser así le va a convertir en mejor. No podemos pensar en Mágico González acostándose a las diez de la noche, levantándose, desayunando y yendo al partido. Esa persona no existe. Tenemos que disfrutar del que era tal y como era: un fenómeno. Igual que George Best o Maradona… ¿Tendrían que haberse cuidado más? ¿Por qué? Disfruta de lo que ves, de lo que tienes delante, y ya está.

Mijatovic dijo de ti que no podías aguantar la presión psicológica de estar en el primer equipo.

Ya, se han dicho tantas cosas que… Pero es curioso porque él firmó mi contrato con el primer equipo. No sé si es algo que Pedja pensó luego, pero yo ahí sigo. Y cada vez mejor, la verdad. Y ese problema no creo que sea mío. Al revés, creo que es uno de mis puntos fuertes: llevar bien la presión y superar esa situación de un canterano, que sabe que cada año van a venir los mejores jugadores del mundo a pelear por su puesto y tiene que hacerse un hueco en el equipo. Llevo tres años aquí, ahora empiezo el cuarto y quiero estar… ¡todos! Creo que hasta ahora he dado un buen rendimiento con el club y creo que puedo dar mucho más. La presión no es un problema para mí.

¿Cómo llevas la licenciatura de Psicología?

Voy poco a poco, sin prisa y disfrutando. Mi primer año en la Complutense fue muy bueno, pero por temas de horarios y según crecía mi carrera futbolística, tuve que cambiar a una universidad privada. En fechas de exámenes y temas así me es más cómodo, pero tengo buen recuerdo de la Complutense. Mi primer año allí hice un montón de asignaturas e hice muchos amigos, fue un año bueno.

Como ‘casi psicólogo’, ¿ves muchos cocos dignos de estudio a tu alrededor?

Creo que el fútbol es toda una escuela. El Real Madrid es una escuela mucho más importante que cualquier universidad de Psicología a la hora de dar consejos psicológicos en el ámbito futbolístico. Yo he recibido consejos que me han ayudado mucho de muchos compañeros. De Casillas, de Raúl, de Guti, que son gente que ha estado muchos años ahí. Han tenido que lidiar con muchos más problemas que cualquiera de los que acaban de licenciarse en Psicología. Me fijo mucho en ellos. Ahora sobre todo en Xabi, en cómo resuelve las dificultades. Le admiro mucho en ese sentido. También admiro a Cristiano Ronaldo por la ambición que tiene, cómo se comporta cuando está en la cima de la montaña y parece que no puede subir más, cómo busca otro paso más hacia arriba.

¿Cristiano se baja de la montaña cuando está fuera del campo?

Él está en la montaña porque es un jugador que vive en la cima. Tiene esa exigencia. Es tan bueno y tan determinante que está ahí y es su sitio. Es una persona cariñosa, comprensiva, amigo de sus amigos y compañero de sus compañeros. La imagen que se tiene fuera lamentablemente no se corresponde con la realidad. Sobre todo porque las envidias tienden a desprestigiar a un futbolista cuando está muy arriba. Pero él no se tiene que bajar de la montaña. Está ahí por méritos propios. Y que siga. Desde ahí arriba se puede ser un buen tío y se puede ser humilde. Y la humildad no es sólo agachar la cabeza. Él es bueno y lo sabe, por eso lo dice, la humildad la demuestra cuando sabiendo que es tan bueno quiere más, eso te lo da en cada entrenamiento, en cada partido. Nunca se conforma, eso también es humildad. Cuando dicen que Cristiano no es humilde, me río. Es de los tíos más humildes que conozco.

He echado un vistazo al timeline de los jugadores de la selección olímpica española. En su Twitter uno puede encontrar lo que hacen cada minuto, quiénes son sus parejas, qué hacen con ellas, cuándo… queda claro que también están enganchados a la Play. ¿Qué opinas de este fenómeno contemporáneo?

Esto no le pasa sólo a los futbolistas, aunque igual el futbolista sí que tiene más tiempo libre y también al ser personas públicas se ve más lo que hacen, pero no es algo exclusivo de futbolistas. A mí personalmente no me atrae, no significa mucho para mí. Entiendo que la gente que pasa su tiempo en eso le llene, que los jóvenes prefieran publicar cada minuto de su vida en Twitter, o jugar a la Play, pero yo soy más de leer un libro. Las redes sociales son algo tan nuevo, ha llegado de forma tan explosiva, que es normal que esté acaparando un montón de tiempo sobre todo a la gente joven.

Tú empezaste fuerte en Twitter pero luego te desinflaste.

He ido seleccionando un poco más. Tuve un par de malas interpretaciones que me obligaron a pensar un poco más lo que escribía. También he crecido y hay cosas que las disfruto más guardándomelas para mí que compartiéndolas. Pero como todo, son gustos. Yo tengo el mío, cada uno tiene el suyo. No me creo mejor que nadie.

Twitter tiene su importancia. Por ejemplo, se puso en duda una crónica de Diego Torres en El País que te situaba en el vestuario del Bernabéu aguantando gritos de Mourinho. Que si eras su amigo y le habías traicionado, porque tuiteaste ese día que estabas en casa sancionado… (Granero tuiteó ese sábado 16 de abril de 2011 que estaba en su casa, pero horas antes del partido; Nota del redactor)

Sí, dentro de un vestuario, y menos en el vestuario del Real Madrid, no nos gusta que alguien hable como si estuviera dentro cuando no lo está. Primero porque hoy en día la información tiene mucho poder y lo que una persona lee en el periódico es “la verdad”. Por mucho que acabes desmintiéndola, termina siendo “la verdad”. Y muchas veces ese poder que tienen los medios de comunicación no tiene ningún control. Estamos un poco indefensos ante la posibilidad de que alguien pueda escribir algo que no sea verdad y pueda perjudicar a un grupo como el nuestro, con unos objetivos importantes, y no nos podemos permitir esa clase de problemas. Por eso, a veces también nos tenemos que proteger de alguna forma. En ese caso era cierto que yo tenía tarjeta y estaba sancionado, aunque no creo que esa sea la forma correcta de defenderse, a través de una red social. También fuimos una vez a cenar un grupo de compañeros y un periódico decía que habían ido los españoles, todos menos yo. Que a mí no me habían invitado porque como era amigo del entrenador ya no formaba parte del grupo. Imagínate, al día siguiente salió una foto en la que estábamos todos. Al tener que llenar tantos periódicos todos los días muchas veces tienen que crear historias y a veces esas historias perjudican. Que estamos acostumbrados, sí, pero no nos gusta.

¿Cómo fue tu relación con el anterior entrenador, con Pellegrini?

Fue un hombre que confió en mí. Un hombre cercano, un buen entrenador de fútbol. Yo venía del Getafe, el Real Madrid tenía seis estrellas en mi posición, y le pregunté si iba a ser tratado con las mismas oportunidades que todos o si tenía algún tipo de reticencia. Me dijo que no, que éramos todos iguales y que iba a contar con el que mejor estuviera. Ese año jugué treinta y muchos partidos y era mi primer año, así que en ese sentido cumplió su palabra y tengo un buen recuerdo.

Luego has tenido a lo largo de tu carrera entrenadores que parecen diametralmente opuestos, como Laudrup y Mourinho.

No son tan opuestos. Tienen patrones distintos de trabajo. Es verdad que tienen una trayectoria distinta y una experiencia muy distinta. Pero tenían similitudes. Michael era un tío muy ambicioso. En ese sentido muy parecido a nuestro entrenador. Y aunque Laudrup no lo aparentaba tanto, era un tío muy perfeccionista, igual que Mourinho. Pero claro, no se pueden comparar, uno es el mejor entrenador del mundo y el otro acaba de empezar. Los hay más opuestos.

El Madrid ha hecho fichajes de aparente relumbrón que luego se han pasado la temporada sin jugar. ¿Esto desmoraliza a los canteranos?

Cuando haces un fichaje lo haces convencido. Los canteranos madridistas de verdad quieren que al Real Madrid vengan los buenos. Yo prefiero que el equipo se refuerce aunque eso signifique más competencia para mí. Cuando era aficionado quería que el Real Madrid fichara a los buenos y que jugase el mejor. Prefiero que vengan y pelear con ellos. Si lo que traigan me sirve a mí para mejorar como futbolista, o para aprender de ellos, o que el hecho de superarles sea un aliciente para mí, mejor. Además, el club tiene muy buen criterio y lleva dos años haciendo fichajes muy acertados. Cuantos más jugadores buenos vengan, mejor. Nietzsche decía que los enemigos son los que hacen que mejores, que debes tenerles cariño. Cuando llega un jugador bueno en tu posición es un aliciente.

Qué sentimiento cunde en la cantera, ¿se cree que se confía en ellos?

Se confía en el que se lo merece. En ese sentido nuestro entrenador es justo. Ha dado muchas oportunidades. El año pasado han debutado muchos jugadores con él. En la mayoría de entrenamientos hay gente del Castilla y eso son oportunidades que ya habría querido yo tenerlas en mis tiempos jóvenes. Claro que se confía, pero esto es el Real Madrid y no puedes darle la responsabilidad a alguien que no está preparado. Por su propio bien. No se puede decir a la ligera eso de canteranos sí porque sí.

Qué opinas de esa teoría de que Xavi Hernández gozó en el Barça de oportunidades que se le hubieran negado de no estar su club durante aquellos años tan importantes para su desarrollo en una crisis económica.

No estoy de acuerdo. Eso son cábalas. A lo mejor si el Barça hubiese fichado a otro futbolista, Xavi hubiese jugado en otro equipo donde hubiese explotado, o a lo mejor no hubiese explotado por otra razón. No puedes decir qué hubiera pasado si hubiésemos tomado otro camino. Eso nunca se sabe. A lo mejor Xavi en otro equipo hubiese sido incluso mejor jugador. Es difícil de saber. Creo que Xavi era un jugador con un gran potencial y se encontró con la plataforma ideal para desarrollarlo, convirtiéndose en un futbolista muy bueno.

Un compañero tuyo en el filial, Javi García, se encontró con Emerson y con Diarra, luego con Van der Vaart, Gago, Lass… ahora le va bien en el Benfica. ¿Hablas con él?

No hablamos mucho (sonríe). Hemos sido compañeros varios años. En la cantera, compañeros y rivales, porque éramos de posición parecida con los mismos objetivos. Y aunque éramos compañeros teníamos, por ascender a la vez, una cierta rivalidad. Siempre me alegraré de que le vaya bien y creo que es así. Además, es muy ambicioso. Al final a las personas con las que has peleado, entre comillas, es a las que guardo cariño.

Los responsables de la cantera del Madrid decían que tú, desde crío, te diferenciabas de tus compañeros por tu obsesión por jugar en el primer equipo. A la hora de regresar al Madrid ¿te planteaste recalar en un club donde hubieras podido tener la titularidad más firme o asequible?

Para mí el éxito es el Real Madrid. Este equipo significa éxito, no se puede tener más en ningún sitio. ¿En otro equipo hubiera podido desarrollar más? ¿En qué otro equipo, dónde me pongo el límite? ¿Hasta dónde tengo que bajar para pensar que un equipo es mi tope? No lo sé, no sé si en un equipo de segundo nivel, en uno de segunda división o en uno de segunda B o en uno de tercera. ¿Hasta dónde llego? ¿Si no es el Madrid y es el Valencia a lo mejor ya me encaja más? ¿Si es un equipo de la mitad de tabla, si es un equipo que lucha por permanecer en primera? No sabría ponerme un techo que no fuera el más alto. No sería justo conmigo mismo y no sería justo con haber estado toda mi vida desde que era muy pequeño entrenando y dedicándome al fútbol, que era mi mayor pasión. Si tuviera una oportunidad de jugar en el sitio más alto, por muy difícil que fuera, y renunciar a eso por tener más oportunidades, no. Claro que quiero las oportunidades, pero en el Real Madrid, que es el mejor sitio. Y pudiendo, teniendo esa posibilidad, optar por otra es una locura. Y más si llevas toda tu vida entrenándote y soñando con ser futbolista de alto nivel. Si cuando tienes la oportunidad te da miedo y coges algo más seguro, entre comillas, has perdido el tiempo.

¿Crees que hay otros canteranos a los que sí que les ha ido mejor fuera del Madrid?

No te sé decir casos, cada futbolista toma sus decisiones. Has dicho antes que yo tenía más obsesión que cualquiera de mis compañeros de las categorías inferiores por jugar en el primer equipo del Real Madrid. Puede ser. Pero siempre lo he visto tan lejos que he remado con todas las fuerzas. Si lo hubiera visto cerca, a lo mejor habría calibrado más mis esfuerzos. Pero para mí siempre ha estado tan lejos, siempre ha sido tan complicado, tan onírico estar en este club, que no me podía permitir dejar de hacer un mínimo esfuerzo por ir en esa dirección. No soy un sabio, pero una de las razones por las que he llegado es por pensar que era imposible llegar. Como lo veía imposible, iba a tope. Si no lo hubiera visto así, igual hubiera perdido la oportunidad.

¿Conociste el Bernabéu cuando tenía grada de pie?

Sí, iba con los compañeros del filial.

Aquello era una locura, de gritos, de saltos; había botellas de vino, bocadillos volando por los aires, era demencial. Ahora está todo el mundo sentado, lleno de turistas japoneses. ¿Crees que es mucho más frío?

Ha cambiado el mundo, no ha cambiado el Bernabéu. Antes al Real Madrid iba a verlo la gente de Madrid, los madridistas. Ahora el Madrid, gracias a nuestro presidente, que se ha esforzado mucho en ello, es el club más universal que hay. Tiene repercusión en todo el mundo, lo conocen en todo el planeta. Las comunicaciones, los medios, han cambiado, y el Madrid se expande por todo el globo. Entonces el Bernabéu ya no es el mismo, pero también porque el Real Madrid ya no es el mismo de los años 70 y 80, no tiene nada que ver con el del siglo XXI, que está adaptado a la globalización. Para nosotros no es lo mismo que en el estadio esté la gente que está ahora que la gente que estaba antes. Lo entendemos. Pero también sabemos que depende de nosotros que se muevan más o menos. Y también sabemos que en los partidos importantes el Bernabéu siempre nos ha ayudado. El año pasado hubo tardes muy importantes para nosotros y la grada ha estado ahí como en los mejores días que recuerdo. Lo que pasa es que no podemos pretender que el Real Madrid crezca, a la velocidad que está creciendo y la dimensión que está tomando, y no surjan ese tipo de cambios que son naturales. Yo prefiero que haya japoneses y que en Japón la gente sea del Madrid. He estado en Japón este verano y está lleno de madridistas y de gente con la camiseta del Madrid. Normal entonces que haya japoneses en el estadio…

Bueno, no es una cuestión étnica o xenófoba con los japoneses, es que hay quien se queja concretamente de que el público no anima como antes. A la afición la han bautizado como “piperos” (C) Fans del Madrid.

Es normal que se cansen de celebrar goles. Hemos marcado ciento y pico este año. Hemos hecho una temporada increíble y yo creo que se lo han pasado de miedo. Ya me gustaría a mí ser un aficionado del Madrid e ir ahora todos los días a disfrutarlo. Con jugadores de un nivel de otro planeta, con números brutales. Hemos hecho partidos muy grandes. No les ha dado tiempo a comer muchas pipas (risas).

La prensa dijo que Mourinho había conseguido que estuvierais con él a muerte, hasta que tú protestaras constantemente al linier en la final de la Copa del Rey del año pasado.

No soy protestón. No me gusta meterme con el linier. El pobre está de espaldas y es un poco cobarde darle caña, está haciendo su trabajo. Pero Mou, por su parte, sí que consigue que estemos con él a muerte. Es una de sus virtudes y lo consigue por medio de la honestidad. Y esa es la diferencia. Es un entrenador que ha ganado todo, que quiere seguir ganando, tiene una ambición que se contagia. Te hace estar al 100% constantemente todos los días del año. Y eso el futbolista ambicioso lo agradece.

En cualquier caso, al Barcelona de los últimos años no se le pueden añadir muchos elogios, ha sido un equipo increíble y lo ha ganado todo. ¿Cómo ha digerido este hueso el madridismo?

No creo que haya que digerirlo. No creo que el madridismo y la cultura madridista se tenga que limitar a ver los éxitos del Barcelona para luego digerirlos. Nosotros estamos acostumbrados a ser el número uno, que es el lugar que nos corresponde, y tanto los aficionados como los futbolistas no queremos digerir nada. Lo dejamos ahí y peleamos por volver a nuestro lugar, el que hemos vuelto a conquistar el año pasado. El nivel de los últimos tres años de ellos ha sido muy alto, la verdad, pero eso da más mérito a lo que hemos conseguido nosotros. Ahora tenemos un reto importante que es mantenernos ahí y volver a recuperar la hegemonía. Todo el mundo habla del mejor equipo de la historia y otro equipo le ha ganado por nueve puntos cuando no paran de hablar maravillas de ellos ¡Pues nosotros hemos estado muy por encima en esta Liga! ¡Y hemos ganado en su estadio! Hay que entender que el Madrid no es un equipo que se conforme, que se limite a digerir lo que ve; se rebela y que quiere volver al lugar que yo creo que le pertenece.

En un sueño húmedo, imagina, ¿crees que te iría mejor el juego del Barça por tus características?

¡No!, ¡no!, ¡no! ¡Me da exactamente igual cómo jueguen! Como madridista no podría jugar en el Barcelona jamás, ni en las mejores condiciones ni por todo el oro del mundo. No podría por principios. Sería incapaz.

Tras ganar esta liga apareció en Twitter, y destacada en algunos medios, una foto tuya besando a Ramos; también otra en la que tenías el torso desnudo en el vestuario. Esa hoy inevitable imagen extrafutbolística más, digamos, pop, ¿cómo la llevas?

Me niego a adoptar ese papel. Me niego. Soy futbolista, ¿vale? Los futbolistas nos dedicamos a jugar al fútbol y mi trabajo es jugar al fútbol y hacerlo bien. No se le puede exigir a los futbolistas que además de jugar bien se comporten de forma ejemplar pensando en… los niños. No creo que sea algo que tenga que ir inherente a tu profesión. La única diferencia clara que sí que veo es cuando juegas en el Madrid. Una vez que juegas en este equipo, si tienes este escudo en el pecho, tienes que ser un ejemplo. Como si llevaras la camiseta todo el día. Porque la gente no te ve a ti, ve a un futbolista del Real Madrid y el Real Madrid es una imagen que no se puede manchar. Yo me he criado aquí, me han enseñado unas cosas que creo que tengo que divulgar, ellos me han enseñado a jugar al fútbol, pero también me han enseñado muchas más cosas. Debo respeto a esta institución. Es una cuestión de dignidad. Pero no me gusta que se les exija a los personajes públicos, ya sea un cantante, ya sea un deportista, que den ejemplo los niños, que eduquen a los niños. No, a los niños les educan sus padres.

Has publicado una foto con muchos libros: Valle Inclán, Maupassant, Gil de Biedma, Bukowski, Carver, Kafka, Miguel Hernández… ¿Los has leído ya todos?

Los he leído todos. El de Valle Inclán, bien. Hay que hacerse al lenguaje, yo por lo menos. Algunas cosas hay que leerlas un par de veces. No estoy hecho a un lenguaje tan de otra época, tan literario, he tenido que usar el diccionario. Pero el esperpento está más presente casi ahora que antes. Creo que es una buena época para leérselo, tan complicada…

¿Cómo veis esta época los jugadores del Real Madrid?

La gente está enfadada y es normal. Estamos en una situación muy difícil. Con familias y personas que lo están pasando muy mal. Mientras, nosotros tenemos una situación privilegiada, no nos tenemos que avergonzar de ello, pero tenemos que ser responsables para conocer la realidad por lo menos y ser conscientes de lo que está ocurriendo.

¿El sindicato de futbolistas cómo anda?

Peleando por los futbolistas que lo necesitan. La gente piensa que el fútbol es fama y millones, pero hay muchísimos futbolistas que no cobran. Y el fútbol es un trabajo, la gente vive de ello y necesita un sindicato también para defender sus derechos igual que cualquier trabajador.

Volviendo a los libros que has leído este verano… Xabi Alonso nos contó que te tiene loco Kafka.

Lo dice porque me pilló en algún viaje con él. Sí, me gusta. Es diferente. Es de los escritores que te está contando una historia que parece que no te está llegando mucho hasta que paras de leer, te quedas tranquilo unos minutos y te das cuentas de que te ha cambiado el cuerpo. En ese sentido es como Carver, lees uno de sus cuentos, parece una historia normal y corriente y cuando la terminas te quedas con una sensación… Con La Metamorfosis también me quedé con angustia, no la sentía durante la lectura. Es un libro que se lee bien, que está escrito incluso con dulzura aunque hable de un bicho, pero después de acabarlo te queda una sensación de angustia importante. Y con Carver algo parecido, son situaciones cotidianas muy bien contadas y resulta que hay algo que no está en las letras. Bukowski, en cambio, es todo lo contrario. Es realismo puro y duro. Lo bueno es que te lo crees tanto que es así y ha sido así. Su personaje, su alter ego, Henry Chinaski, es real. Te puedes identificar con él veinticuatro horas aunque sea un supuesto perdedor. Incluso llegas a admirarle. Y esa es la parte positiva de todo eso. Luego Gil de Biedma es mi poeta favorito. He hablado mucho de él con amigos, era un gran personaje, la verdad. Tiene cosas muy precisas, me gusta mucho. De Maupassant me he leído tres cuentitos y poco más. Lo que pasa es que me ocurrió una cosa. Estaba en el mercado de las Pulgas en Bogotá, que tiene muchos libros antiguos, encontré este de Maupassant que tiene el relato de Bola de Sebo, el que más me gustó, lo compré y lo guardo con cariño como recuerdo de allí. Por otro lado, de Miguel Hernández no te puedes creer que escribiera eso en la situación en la que lo escribía. Me cuesta meterme en su pellejo. Decir: cómo este tío, con lo que ha pasado, es capaz de expresarse así, de hablar de la forma que habla. Es admirable. Es algo más que admirable, por eso me gusta.

Tienes un gusto muy variado en comparación con Xabi, que reconoció estar entregado a la novela negra.

También me gusta la novela negra. Pero a mí lo que me gustan son los libros buenos. Tanto en la música como en los libros tengo especial predilección por los clásicos. Porque siempre pienso que los clásicos lo son por algo, y siempre pienso que eso es algo que tienes que leer. Y también me gusta leerme un best seller. No tengo el best seller tan estereotipado, para mí la mala fama que pueden tener en los ámbitos más culturetas y yo no estoy muy de acuerdo. A veces no los he leído enteros pero sí tres capítulos o así, o cuatro frases, y creo que suelen ser escritores con mucha calidad.

¿Tenéis tertulia literaria en el Real Madrid?

No, no mucha (risas). Estamos concentrados en el partido. Con Xabi sí hablo más de estas cosas, pero no se comentan demasiado, cosa que es normal.

Has visto cuatro veces Annie Hall.

Me gusta mucho. Tengo también el guión. Soy bastante fan de Woody Allen, la verdad. Me parece muy bueno, pero también me parece muy bueno que se haya inventado lo que hace. Hacerlo es difícil, pero inventárselo es más difícil todavía.

¿Más gustos cinematográficos?

El Padrino. Antes era más fan de Stanley Kubrick… (Piensa mucho) También me gusta aquella película que hizo Sofia Coppola, la de Lost In Traslation.

Sé que te gusta también leer a Haruki Murakami. ¿Has visto Tokio Blues?

Vi la peli, sí. No me parece mala, pero no está a la altura del libro, aunque también me esperaba menos de lo que luego vi. El libro lo leí muy joven y me impactó mucho. Creo que es un libro para leer con 18 años. Por lo menos a mi nivel. Son libros que tienes que leer haciéndote mayor, que te hacen un poco mayor. Como El guardián entre el centeno, Demian, los lees cuando te estás haciendo mayor y te dan un empujón hacia arriba.

Alonso también nos susurra lo de tus guitarras.

No es un gran vicio, pero me gusta tocar la guitarra. Ahora me obligo más porque tengo un amigo que me regaló una que significaba mucho para él y ahora lo significa para mí, por eso me obligo a tocarla de vez en cuando. Es como todo, cuesta, pero cuando funcionan las cosas me siento bien.

Lo que me llama la atención de la lista de músicos que has citado alguna vez que te gustan es que aparezcan Ryan Adams, Lucinda Williams, Wilco, Josh Rouse y, de repente, zas: Pereza.

Me gusta todo tipo de música. También escucho música clásica. De Brahms soy muy fan. Aunque la música electrónica todavía no me ha llegado o no la acabo de comprender muy bien. Me gusta la guitarra y la música americana, sí, y también me gusta mucho Pereza, desde pequeño. Les conocí y son dos tipos geniales. Con Leiva mantengo la amistad. Ahora está en solitario, tiene un talento brutal y es un buen amigo, me ha ayudado mucho con mil cosas. Le tengo muchísima admiración. Y Pereza tiene mucha inspiración americana. Estoy seguro de que Leiva también escucha Wilco y le gusta. También me gusta la música en directo. Aunque sólo sea un tío con una guitarra en un bar. También el jazz, no sólo la música sino el ambiente, que es muy literario… estoy a gusto ahí, la verdad.

Para terminar, te voy a hacer el Test Soylent Green. ¿Has visto la película?

No.

Es una película en la que el Gobierno hace galletitas con los ancianos para el resto de la población. Cuando estos van a morir, acuden a unos centros donde les ponen la música que les gusta, les dan la última comida, ven un vídeo agradable y así, plácidamente, dejan de respirar. Quiero que me digas qué comida, música e imágenes querrías si te vieras en esa situación.

¡Saldría corriendo! Me gusta demasiado vivir, huiría hasta que me ahorcaran. Pero si no tuviera escapatoria… me pondría a Quique González, una canción que no está editada todavía, estará el año que viene, él aún no tiene claro el nombre… pero no puedo decir de qué va… ¡Voy a cambiar de canción! Pondría Tan joven y tan viejo, de Sabina. Y en la pantalla, pediría un vídeo en Super 8 que tengo grabado de hace muchos años de mi madre con mi hermano de pequeño; mi madre tiene 23 años y mi hermano 2. Me gusta mucho. De última comida, un café.

Las galletitas Soylent Green ‘Granero’, pues, sabrían a café.

Fotografía: Guadalupe de la Vallina — Agradecimientos: Biblioteca Nacional