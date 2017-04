Librerías con encanto: Cálamo (Zaragoza)

Todo el mundo del mundo del libro conoce a Paco Goyanes, el librero de Cálamo. Persona inquieta, incluso acelerada al hablar; está contigo y está también pensando, seguramente, en lo que te cuenta y en lo que ahora te va a contar, sin dejar de pensar por ello en los pendientes que va a tener que atender de aquí a nada. Qué ritmo lleva. Es tal vez así como se explique toda la actividad que se desarrolla en torno a Cálamo, su presencia destacada en Ferias, el listado de premios que les han dado (1) o la cantidad de eventos que organiza. Y el comentario, el “todo el mundo del mundo del libro conoce a Paco Goyanes” de José Antonio Ruiz de la Torre en la Librería Luces de Málaga.

Paco se hace librero hace ya casi treinta años, “por los libros” (…) “Ahora estoy leyendo La ciudad y la historia de Lewis Mumford, editado por Pepitas de calabaza, una pequeña editorial de Logroño, que publica mucho libro político y literatura también de calidad, mucho libro ácrata; y esto es un libro de historia del urbanismo, o de historia cultural de la ciudad, mejor. Magnífico. Lo que está haciendo este chaval, esta pequeña editorial, es admirable, un catálogo extraordinario. Afortunadamente, además, cada vez tiene mayor presencia”. “También me gusta muchísimo este libro, Amexica. Guerra en la frontera, me parece una pasada, de Ed Vulliamy, un periodista de investigación clásico, creo que de origen inglés, que aquí lo que hace es recorrer toda la frontera, la línea caliente del narcotráfico; el libro es estremecedor; te enseña mucho”

Le hace especial ilusión el que la Feria Internacional del Libro haya contado este año también con ellos para organizar el encuentro Otra Mirada, “es un puntazo, porque es una librería muy pequeña, un evento de esas características, que ya el año pasado fue un éxito, acudieron cerca de 130 profesionales de todo el mundo, lo hicimos aquí en Zaragoza, estuvo muy bien” La Feria de Frankfurt les encargó, a resultas de aquello, montar una exposición sobre lo que había sido el encuentro y lo hicieron el año pasado, “era la primera vez en más de 100 años que la Feria encargaba a una librería un proyecto así, a una librería independiente, no había pasado nunca, que montara una exposición… fue la primera, y además una librería no alemana, que se ocupaba de un proyecto de estas características” (Se ríe, “son pequeñas medallas que se pone uno, que te quedan ahí, las contaré cuando sea abuelete…”)

Es inevitable preguntar a Paco por la crisis. Dejamos que nos lo cuente: “por una parte han desaparecido las ventas a instituciones (bibliotecas y demás); de otra, también están desapareciendo las ayudas a la edición, ya no queda casi nada; el mercado se contrae por la evidente mala situación económica de todo el mundo. Así, que todas las librerías hemos bajado en ventas, es una situación muy difícil: ni nos compran las instituciones ni nos compra la gente, lógicamente tienen menos dinero (…) Seguramente muchas editoriales van a tener que cerrar, pero sí es cierto que somos un sector resistente por naturaleza. Recuerdo mis primeros años, hace ya casi treinta, ese aguantar aguantar es algo que yo no se lo deseo a nadie; una persona con dos dedos de frente no lo hubiera hecho”.

Tenemos entonces que acabar así hoy: libreros y editoriales independientes apostando por un tipo de negocio muy determinado, ciertamente apreciado por aquellos a quienes los libros nos gustan y nos aportan tanto.

Podríais apagar ahora el ordenador. Id a las librerías. Dejad que os cuenten qué se está editando y cómo, qué libro se está leyendo el librero, cuál le han recomendado. Vamos a ayudarles a sobrevivir, a seguir ahí después de todo. Digo, si se puede pedir.

Fotografía: Jesús Llaría

Notas:

(1) 1989. Premio a la mejor labor cultural organizada por librerías, concedido por CEGAL y Ministerio de Cultura.

2001. Premio Librero Cultural (Cegal y Ministerio de Cultura).

2005. Premio Búho de la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro.

2006. Ponente en el V Foro Internacional de Editores celebrado en Guadalajara (México), por invitación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

2007. Ponente en el XX Congreso de Libreros celebrado en Alcalá de Henares.

2007. Ponente en el XXIII Encuentro sobre la Edición de la Universidad Menéndez Pelayo.

2009. Miembro del Jurado del Premio de Novela de la Fundación Lara.

2009. Ponente invitado a la Conferencia Editorial 2009 organizada por Opción Libros, organismo dependiente de la Dirección de Industrias Creativas y Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.