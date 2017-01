Whiplash: bombas humanas

Whiplash es la mejor película de psicópatas que veréis en mucho tiempo.

El primer medio minuto de Whiplash es una genialidad con los elementos al mínimo. Una pantalla en negro donde de repente se escucha un golpe de tambor, seguido de otro, y otro, y otro más. Unas baquetas que castigan la piel del instrumento de un modo que cada vez resulta más violento. El título de la película entra en pantalla, se presenta y desaparece devolviendo toda nuestra atención al compás que se desata. El aguacero de golpes de batería se convierte en tempestad, en una ametralladora que ha inundado ese agujero negro que es la pantalla. Damien Chazelle en el libreto original detallaba en un par de líneas esta introducción: «Los golpes crecen tan rápido que comienzan a difuminarse entre ellos. Como en un tiroteo». En las entrevistas este joven director y guionista (y músico frustrado, la historia nace de su experiencia como batería) se atreve a expandir esta idea al afirmar que su intención era crear una película con el alma de las historias bélicas y de gánsteres, pero con la diferencia de que en su obra las armas serían sustituidas por instrumentos musicales y el campo de batalla por escuelas de música y audiciones. Casi más sorprende que su planteamiento resulta la eficiencia de este director que aún no llega a la treintena: ha rodado Whiplash en menos de veinte días y el resultado es fascinante. No es la única cinta reciente que se introduce con la cadencia de una batería pero sí es la que tendría más razones para hacerlo. Porque Chazelle en esos treinta segundos nos acaba de adelantar lo que vamos a ver a continuación, lo que ha planeado ofrecernos: un ritmo desbocado hasta el extremo, una maratón en la que nadie tiene la más mínima intención de pararse a coger aire, pero tampoco de soltarlo hasta que todo acabe.

Andrew Neiman (Miles Teller) es un joven que aspira a convertirse en un gran músico de jazz. Idolatra al legendario Buddy Rich y vive ensayando sin descanso para alcanzar la perfección de esa leyenda. Su mundo más allá de la banqueta de la batería es miserable, camina mirando al suelo y no tiene amigos. Su padre ni siquiera resulta un modelo, un hombre abandonado por su mujer, resignado ante la vida y alguien a quien la gente azota con un cubo de palomitas en el cine cuando pasa a su lado porque ni siquiera lo han visto. Neiman tampoco encuentra apoyo en su entorno cercano: durante una cena familiar nadie es capaz de reconocer lo extraordinario de su empresa como artista, pero todos deciden celebrar los logros alcanzados por otras personas en algo tan banal, para su perspectiva del mundo, como es el ámbito deportivo. Terrence Fletcher (J.K. Simmons) es un profesor de rasgos reptilianos con unos métodos salvajes destinados a demoler el espíritu de sus alumnos a través de la humillación extrema. Un ser tan maquiavélico que utiliza la presunta amabilidad de una charla privada en un pasillo para sonsacar información personal, mientras acorrala a propósito a su víctima con un brazo apoyado estratégicamente en la pared, solo para utilizar las revelaciones íntimas como cuchillo con el que posteriormente apuñalar al discípulo. Alguien que durante toda la película solo tiene una verdadera sonrisa sincera, una que además ocurre fuera de plano.

Whiplash no es una película sobre jazz. Si se proyecta ante un verdadero batería este la dinamitará sin compasión: los ensayos del aspirante carecen del talento necesario, la interpretación musical no es extraordinaria si la acercamos a las mejores piezas del género, Andrew tras horas de práctica sangra por la mano equivocada (la derecha, un batería de jazz diestro debería de coleccionar callos en la izquierda) y atraviesa furioso con su puño uno de los tambores sin pulverizarse la mano en el proceso, la banda de jazz es un conjunto de seres individuales sin compenetración y la película se obsesiona con un ritmo estúpidamente desquiciado de beats por minuto pero no tanto por la música en sí. Tampoco es una película sobre la enseñanza, Fletcher es todo lo que no debería ser un profesor: violento, racista, sexista, malvado y cruel con su ejército de músicos, hasta el punto de tener ese tufo de adoctrinamiento militar estadounidense que empuja a los críticos a parir aproximaciones sobadísimas con La chaqueta metálica y El sargento de hierro. Incluso la excusa de llevar al límite a los alumnos porque en 1937 Jo Jones arrojó un platillo a Charlie Parker y aquello detonó su conversión en Bird es solo una idea ficticia (Jones ni siquiera arrojó aquel platillo a la cabeza de Parker sino a sus pies) que sirve de gasolina para que un psicópata justifique sus acciones.

Porque en realidad Whiplash es una película de psicópatas en la que la bodycount está al mínimo posible y ocurre de manera colateral. Una cinta en la que el dolor, la sangre derramada y el sufrimiento son una parte del efectismo de las ficciones y no del mundo real. Y no es engañosa, no nos vende lo contrario, su guion se pregunta para qué va a molestarse nadie en utilizar un metrónomo cuando resulta más divertido llevar el ritmo a hostias. Tomada de este modo, como una película sin un mensaje que proclamar y ninguna lección que dar sobre el mundo del jazz pero planteada como un duelo de boxeo salvaje entre dos personas que resultan ser maestro y alumno, Whiplash es un ejercicio acojonante de ritmo y tensión. Es la crónica de una explosión anunciada con una cuenta atrás a golpe de batería. La historia de dos bombas humanas que colisionan de manera irremediable.



La primera bomba es Fletcher, un arma de destrucción masiva cuya carga ha sido detonada hace mucho tiempo porque lo que contemplamos es la onda expansiva dispuesta a volatilizar todo a su paso hasta encontrar la mecha adecuada a la que prender fuego. Una furia imparable que deja una colección de frases memorables, «Not my fucking tempo!», junto a un rastro de cadáveres calcinados. J.K. Simmons construye su personaje con la certeza de quien sabe que un personaje como el que le ofrece este libreto puede implicar la posibilidad de fagocitar todo lo que le rodea en cada plano, por eso mismo cada vez que entra en escena está limpiando el polvo de la estantería para hacerle un hueco al Óscar.

La otra bomba, la que está a punto de ser detonada, es Neiman, anodino como persona pero extraordinario como músico. Alguien capaz de renunciar a su humanidad para besar el éxito, y cuya escasa vida social comienza a volatilizarse cuando se somete al juego de tortura y autodestrucción que plantea su mentor, asimilando esa teoría de sufrimiento extremo porque cree que es el único camino posible. Y sobre todo porque en el fondo también tiene algo de psicópata. Teller parte con una dificultad: su antagonista podría devorarle en pantalla, y en ocasiones lo hace, pero el actor consigue plantarle cara hasta transformar la batalla en la auténtica razón de ser de la película.

Ahí es donde funciona y donde la relojería de sus entrañas marca el tempo, en el campo de guerra. Los contados momentos en los que la película escapa de aulas y escenarios los entendemos, pero a la vez los recibimos deseando que el alumno vuelva a ocupar su posición en la banda, que continúe con la pelea. Neiman y Fletcher también lo desean, Chazelle lo tiene clarísimo.

Y entonces llega la escena final, el auténtico duelo, un tiro por la espalda cuyo perpetrador recibe otro tiro por la espalda y todo desemboca en un tiroteo sobre las tablas de un auditorio donde el espectador es una cámara que se embala entre dos bombas humanas y que no alcanza a perseguir a tiempo las manos del batería.

Un montaje desenfrenado, un ritmo que acelera, un director que se arriesga a dejar de lado el destino de los figurantes y decide que lo único importante es habernos conducido a ese último asalto orquestado.

Una ametralladora imparable y un momento de éxtasis, una mirada entre dos contendientes a punto de estallar que se saben a punto de lograrlo. Una sonrisa que se intuye.

Y unos platillos que sudan y sangran.

Se escucha un golpe de tambor.

Seguido de otro más.

Y de otro más.

Y de otro.

Entran los créditos. Es el momento de soltar el aire.