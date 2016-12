Ni elegías ni odas al chico malo

La realidad es ancestral, pero el vocablo es reciente y está en boga: empotrador. Aunque el término derrocha evocación más que suficiente, recomendamos a los neófitos que se dirijan a Google y tecleen dos palabras: «Tom» y «Hardy». Et voilá. Dudas despejadas respecto al término.

Pero sucede que esta expresión, habitualmente empleada por mujeres que hablan de un tipo de hombre con el que mantener relaciones sexuales festiva y despreocupadamente, se ha vuelto en su contra con una virulencia que trasluce algo más. Lo conocerá toda aquella que haya expresado públicamente su derretimiento por figuras como Don Draper: «Al final, siempre os enamoráis del chico malo», te escupen como una salmodia, probablemente el reproche más clásico de un género a otro desde que se inventaron las zarzuelas. No es un debate terminológico, sino la sempiterna diatriba remozada de modernidad: ¿tendrías la amabilidad tú, mujer, de decirme exactamente qué es lo que tengo que hacer para enamorarte o encamarte? La búsqueda del Santo Grial de la seducción, las relaciones personales y la pareja. Como si alguien pudiera ejercer la portavocía de las preferencias del 49,5% de la población sin margen de error. Como si esta pregunta no fuera una cuestión envenenada desde el núcleo, que más que perseguir el objetivo que dice (esclarecer qué gusta y qué no) oficia de arma arrojadiza contra nosotras: dime qué tengo que hacer, para seguirlo a rajatabla, y si aun así no caes rendida podré volcar todo mi tormento y rencor en ti, porque me has estafado. Eso, o aludiré ceñudamente a la inherente contradicción femenina —que expresa el anhelo de bueno y se levanta la falda ante el malo— y acudiré al consuelo de la ola científica más reciente y más de moda —como la psicología evolucionista— que no maneje teorías parciales, sino absolutas que a poder ser refieran al cerebro reptiliano. Y que de paso confirme que tú, mujer, declaras una cosa pero tus instintos biológicos son los que te hacen contradecirte.

Y en esas estamos, inmersos en la enésima vuelta de tuerca de la crisis de la masculinidad. Porque alguien les dijo —un ser incorpóreo mezcla de revistas de tendencias y consejos mal entendidos— que la hombría ya no funcionaba con nosotras. Que la masculinidad estaba en retroceso. Que había que ser sensible, atento, correcto y organizar el sepelio al ritual de seducción de apoyar los codos en las barras de los bares gesticulando a lo John Wayne. Un amalgama de directrices tan confuso que uno no puede menos que comprender el desubique masculino, inmerso en un marasmo de tips y listados de cómo comportarse como un hombre moderno, sin que la galantería resulte casposa ni la sensibilidad demasiado masticable. ¿Tenemos que empotraros siempre contra la pared con ojos candentes o susurrar a Neruda sobre el edredón? ¿Pegar un salto de dos metros porque ladra un perro me resta virilidad o queda compensado si me pongo crepuscular mirando al infinito bebiendo un whisky? ¿Me tengo que deleitar con el esfuerzo o evitarlo? Esto sin atreverse a poner un pie cerca del hastío, es decir, la controversia inagotable de cuáles de esas acciones infieren machismo y cuáles son territorio libre de él.

Los historiadores y sociólogos decretaron esta denominada crisis de la masculinidad a finales del siglo XIX en Estados Unidos, el XX en el continente europeo. Hay lecturas de antropólogos como Robert J. Corber, Diane Abbott o Michael Kimmel muy interesantes y clarificadoras. Pero lo es aún más comprobar cómo algo que tenía que ver con la defunción de una hegemonía de género, por la incorporación de la mujer al mundo laboral y el destierro de ciertos estereotipos y roles, ha llegado hasta nuestros días con un mensaje completamente transfigurado. Y bobalicón a rabiar: ¿hace falta acercarle la silla a la mesa en el restaurante o no? Lo que se decretó —más bien constató— es la pérdida de hegemonía, no que la hombría era el mal y había que replegarse. Porque, recordemos, los valores que hasta entonces se asociaban a ella datan de allá por el siglo XII, cuando en la corte de Leonor de Aquitania se buscó compensar a las mujeres por su condición subalterna. Y es eso lo que ha cambiado, no que la masculinidad tenga que ser liquidada. Ni que ya no nos guste.

Espectro de la hombría vaciada

Seamos honestos: algo satisfactorio ha de tener este diálogo de sordos de la perenne guerra de sexos. Para comenzar, el hecho de que todos y cada uno de los individuos hallarán, con una simple conexión a internet, una hipótesis que arrope su idea de si la topología del varón macho está en crisis y qué hacer para conquistar a pesar de la paradoja de que ellas hagan ojitos a los moteros. Prenden como una llama en yesca seca, en formato estudio científico o las más risibles reseñas en publicaciones de tendencias (aplazando la lobotomía de los cursos de seducción oficiados por primates genuinos): «Los hombres que presentan la tríada oscura tienen mucho más éxito sexual que los demás» asegura una investigación y otras diez conjeturan en la misma dirección instantes después. «La ciencia explica cuáles son los comportamientos que más atraen a las mujeres», contraviene otro análisis, que afirma como «natural genéticamente» la atracción por el macho más dominante de la manada. Pero, ¿saben lo que no es natural? Basar tu comportamiento en una teoría científica. Porque la ciencia también dice que la violencia es natural, y eso no significa que debamos aceptarlo.

Es cuestión de reconciliarse con el siglo en el que uno vive, tan absurdo como eso. No de tratar de redefinir la masculinidad saliendo por las calles con un farol como Diógenes y su búsqueda de el hombre, de patrón imposible. De vaciar la hombría de todo aquello heredado de la época en la que el varón se creía más fuerte y hecho a la imagen de Dios. Que la masculinidad, en suma, es algo que trasciende al individuo rudo, mutilado emocionalmente para el llanto, que gañe alaridos inarticulados sin venir a cuento o da cachetadas en el culo a su secretaria. La caricatura es tramposa, cierto. Pero sucede que a veces no hay una forma más útil de perfilar la realidad que ridiculizarla. Y cuando nos escupen eso de que nos gustan «los chicos malos» también se parodia, porque se sobreentiende un espíritu masoca y una intención manifiesta de provocarse un daño emocional. O una estrechez de miras, que no sé que es peor.

No hay ningún secreto, así de tonta es la vida con sus obviedades tan evidentes que su sola formulación chirría: a muchas mujeres les gustan hombres muy masculinos, los mismos hombres que otras tantas juzgan completamente exentos virilidad. ¿Qué dilema, no? Pero como nos atrae la réplica amorosa más que el azúcar a un oso, nos enredamos cuando algún apologeta profiere esos: «Lo que a las mujeres les gusta es….». Lo más sensato es huir. Porque lo que se avecina a continuación es una gilipollez espantosa, siempre. Provenga de boca de un hombre o una mujer.

Si hemos logrado —o estamos en ello, no todo es tierra conquistada— rescatar socialmente la dignidad la mujer, arrancándola de su atávica lugar de dependencia del varón, no parece muy sano incurrir en el error de nuevo pero cambiando el protagonista. Del mismo modo que ellas ya no se definen exclusivamente por su relación con el hombre —madre, esposa o hija— se antoja un error que sea la mirada femenina la única encargada de redefinir la masculinidad. Determinar un patrón de conducta guiado por teorías científicas no parecía muy acertado, así que no digamos el hacerlo guiado con el único fin de encandilarlas, sexual o afectivamente, imitando un modelo de algo así como el «verdadero hombre» que en realidad no existe. Asoma algo de instrumentalización ahí, además.

El tema en torno a la crisis de la masculinidad está tan embarullado que al otro lado del océano crecen como champiñones los grupos de apoyo que asisten a los hombres en el trance. El escritor y guionista Shaun Zaken —quien sitúa su espectro de virilidad en algún lugar entre «Caitlyn Jenner and Tom Brady»–, asistió a uno de los más de veinte que existen en Los Ángeles, porque sentía que su ansiedad e inseguridad respecto a su masculinidad se debía a que los roles y expectativas entre hombres y mujeres se han vuelto hoy más borrosas que nunca. «La virilidad es confusa en 2015. Con atletas convirtiéndose en chicas de portada, tipos duros mostrando el pecho en las películas, y la ropa interior masculina ofreciendo “levantadores de glúteos”, es difícil determinar lo que significa ser un hombre hoy», escribía. Su tragicómica experiencia en estas reuniones semanales, donde el grupo ponía sobre la mesa sus frustraciones relacionados con la seducción o con cualquier otra cuestión conectada con las mujeres, la resume con una conclusión: «Donde quiera que te sitúe el espectro de masculinidad, eso no te hace menos hombre».

Una idea que entronca con ese dicho de la sabiduría convencional de «el hombre de verdad nace, no se hace» y que dibuja la virilidad como un estatus social que el hombre se ha ganado históricamente —matando al mamut lanudo más carnoso— pero que ahora se ha vuelto frágil. El trabajo académico también ha puesto sus ojos en esta realidad en esa pugna por definir qué significa ser un hombre en el contexto presente. El ya mencionado sociólogo Michael Kimmel —autor de una infinidad de obras, entre otras la Enciclopedia cultural del pene— lleva cuarenta años estudiando la crisis, y recientemente ha celebrado la primera conferencia internacional sobre masculinidades. Pero como es clásico en esta clase de encuentros, el resultado no es útil en cuanto a respuestas halladas como la necesidad de formular adecuadamente las preguntas. Pueden encontrar una versión pueril y mucho menos matizada de este mismo asunto acudiendo a visitar la horda de reacciones recolectadas por el sociólogo de la Universidad de Berkeley Anthony Williams en Twitter, cuando dijo que «la violencia contra las mujeres es resultado de la fragilidad masculina». Asomarse al hashtag #MasculinitySoFragile y echarse a llorar es todo uno.

Porque todo esto deja bien claro lo despistadísimos que seguimos socialmente respeto al asunto central. Tanto, como ese amigo que cuando le conté que este artículo empezaba a pergeñarse en mi cabeza me instó a que nos dejáramos de «odas al chico malo» y patrones de masculinidad que no «nos vemos capaces de cumplir». Como si todo fuera una cuestión de expectativas. Ni odas ni elegías, está claro. Porque si él es capaz de hacer espectaculares y elaboradísimas ensaladas de rúcula, enfundarse leggins para ir a bikram yoga y no sentir amenazada su masculinidad ni su heterosexualidad por ello, es que quizá la masculinidad no se construya sobre la pureza de pensamiento o de acción —porque entonces, no se salvaría nadie— sino sobre la aspiración a ella. Que no tiene nada que ver con que todos puedan empotrarte. Ya dijo Einstein y otros cien antes que él, que si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil.