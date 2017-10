Vive deprisa y muere de forma extraña

Ya sabemos que la historia del rock está repleta de muertes prematuras y trágicas, pero muchas de ellas apenas sorprenden porque fueron el producto del estilo de vida propio de los músicos —sobredosis, intoxicaciones etílicas, etc.— o porque se debieron a causas que pueden afectar a cualquiera, como los accidentes de tráfico, de aviación, las enfermedades, incluso los asesinatos. Pero no acaba ahí la cosa. En el mundillo ha habido otros fallecimientos bastante más chocantes, por lo fortuito, por lo surrealista o por lo estúpido. Muertes que pudieron evitarse fácilmente o que llegaron de la manera más peregrina en el momento menos conveniente.

Esta peculiar tradición empezó en el momento mismo del nacimiento del rock & roll, con la canción que hizo estallar la fiebre, «Rock Around the Clock», de Bill Haley & The Comets. Quién no recuerda el magnífico solo grabado por el guitarrista de los Comets, Danny Cedrone; un solo tan bueno que de hecho lo repescaron de una canción anterior en donde también había tocado él. La clase de solo que en los años cincuenta podía convertirte en una leyenda. Pues bien, en junio de 1954, apenas tres meses después de haber grabado «Rock Around the Clock», Cedrone abandonó este mundo de la manera más peregrina imaginable: fue a un restaurante donde vendían comida para llevar, hizo su pedido, lo cogió y cuando se disponía a marcharse, tropezó en las escaleras de la salida, cayó y se rompió el cuello. Murió al instante. Así, Danny Cedrone se convirtió en el primer mártir oficial de la historia del rock. Por entonces, «Rock Around the Clock» todavía no era un éxito, pero ocho meses más tarde apareció en una película y explotó, generando un fenómeno musical y sociológico a nivel mundial. El pobre Cedrone, cuyo solo empezaron a descubrir millones y millones de personas, nunca llegó a ver cómo en 1955 se convertía en el guitarrista más escuchado del planeta.

No fueron aquellas las únicas escaleras asesinas. Recordarán, si no el nombre, sí la mágica voz de Sandy Denny, inmortalizada gracias a Led Zeppelin y el dueto «Battle of Evermore». Alcohólica y politoxicómana, Sandy parecía una candidata a dejar este mundo por sobredosis o cirrosis. Estaba tan loca que bebió y esnifó toneladas de cocaína durante el embarazo de su hijo, al que una vez nacido se dejaba olvidado en los bares de tan borracha como terminaba. Sin embargo, no fueron las sustancias las que acabaron con ella. En 1978 cayó por unas escaleras y se golpeó la cabeza contra el suelo. Pudo levantarse, pero durante los siguientes días empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza que amortiguaba con sus habituales festines de bebida y drogas diversas. La examinó un médico, que al parecer desconocía su caótico estilo de vida y fue lo bastante negligente como para no averiguarlo; para aliviar el dolor, le recetó unos analgésicos que eran incompatibles con la bebida, lo cual ayudó a que su comportamiento fuese incluso más aberrante que de costumbre. Su marido, que ya debía de estar harto desde tiempo atrás, decidió marcharse a otro país sin decirle nada (llevándose a su hijo, por cuya vida temía). Ella siguió estando cada vez más embotada por el cruce entre analgésicos y alcohol, lo cual impidió que volviese para que la examinaran de nuevo, ya que su estado estaba empeorando. Finalmente se desplomó en casa de una amiga: estaba en coma y ya no despertó. Una hemorragia interna había estado presionando su cerebro durante dos semanas, pero había estado siempre tan drogada que nadie había sospechado que el empeoramiento de su conducta se debía a que el cráneo se le estaba llenando de sangre.

Ignorar los golpes en la cabeza es peligroso, incluso para los más duros rockeros. En 1972, Berry Oackley, bajista de Allman Brothers Band, estampó su motocicleta contra un autobús. Después se puso en pie, le dijo a todo el mundo que estaba bien y se marchó a casa. Tres horas después tuvieron que llevarle al hospital porque estaba delirando y padeciendo fuertes dolores de cabeza. Los médicos ya no pudieron hacer nada y una hemorragia cerebral acabó con su vida, aunque insistieron en que podía haberse salvado si hubiese acudido al hospital justo después del accidente. Lo más chocante es que un año antes y apenas a tres manzanas de distancia su mejor amigo y fundador del grupo, Duane Allman, había muerto tras chocar su Harley contra un camión, muriendo horas después en el hospital y también por causa de las graves lesiones internas. El que Berry Oackley desdeñase ayuda médica con semejante precedente fue algo muy estúpido, pero desde luego demuestra que era un tipo con mentalidad de cowboy. Igualmente inexplicable fue la muerte de Stiv Bators. En 1990, el músico de Dead Boys y Lords of the New Church estaba de vacaciones en París junto a su novia; mientras paseaba por la ciudad fue atropellado por un taxi. Aunque no mostraba grandes heridas, acudió de inmediato a un hospital. Dado que parecía encontrarse bien, el personal de urgencias le retuvo varias horas en la sala de espera. Finalmente, cansado de aguardar allí sentado sin que nadie le atendiese, Bators se marchó a su hotel y se acostó. Murió mientras dormía a causa de una hemorragia cerebral. Eso sí, el que sucediese en París hizo que fuese posible cumplir su deseo, expresado por él mismo en diversas ocasiones, de que sus cenizas fuesen esparcidas sobre la tumba de Jim Morrison. Fue su novia la que cumplió aquella última voluntad, no sin antes reservarse un poco de ceniza para ella, la cual esnifó para «estar más cerca de él». Encantador.

No siempre son las trampas arquitectónicas o los vehículos el peor enemigo del músico, sino sus propios instrumentos. El rock funciona con energía eléctrica y, aunque los materiales suelen estar preparados para evitar sorpresas, nunca se puede descartar que suceda un accidente desagradable. La probabilidad es muy pequeña, pero es un gaje del oficio. El propio Keith Richards estuvo a punto de morir durante una gira estadounidense en 1965. En un momento se escuchó un ruido seco parecido a un disparo y todos le vieron salir disparado hacia atrás («literalmente volando», diría el promotor, que lo estaba viendo desde muy cerca) y caer de espaldas sobre el escenario, inconsciente. Aunque al principio creyeron que había sido un atentado, no tardaron en descubrir que se había electrocutado, aunque en su caso le aplicaron primeros auxilios y pudieron salvarle la vida. Una profesión con sus riesgos, como ven. Menos suerte tuvieron otros. En 1972, la magnífica banda Stone the Crows estaba en pleno ascenso hacia el éxito —compartían mánager nada menos que con Led Zeppelin—, liderados por el guitarrista Les Harvey, un tipo con mucho talento. Pues bien, durante uno de sus conciertos estaba lloviendo con tanta intensidad que el escenario se llenó de charcos. Muchas bandas han actuado en condiciones parecidas, pero aquel día hubo mala suerte: por culpa de un micrófono que no tenía una correcta toma de tierra, se creó una corriente eléctrica a través de la guitarra de Les Harvey, quien empezó a electrocutarse ante más de un millar de espectadores mientras un técnico intentaba sin éxito desenchufar el instrumento.

Algo parecido le sucedió a Keith Relf, antiguo cantante de los Yardbirds y fundador de Renaissance, aquella banda de rock progresivo con tintes melódicos que había formado con su hermana. Un mal día de 1976 estaba ensayando en el sótano de su casa, con la guitarra colgando, cuando también sufrió un choque eléctrico por culpa de una mala toma de tierra. Aquello lo mató al instante. Exactamente lo mismo le sucedió a John Rostill, bajista de los legendarios The Shadows: había quedado con su compañero de banda Bruce Welch para grabar algunos temas en el estudio que tenía en su casa. Mientras esperaba, Rostill se puso a tocar la guitarra. Cuando Welch llegó y llamó a la puerta del estudio, nadie contestaba. Él y la esposa de Rostill intentaron entrar por todos los medios. Finalmente, tras forzar la puerta, encontraron su cadáver. Había sido electrocutado por su guitarra. Hablando de electricidad, todavía más inexplicable, por estúpida, fue la muerte del legendario cantante francés Claude François; sí, el que compuso «Comme d’habitude», cuya versión en inglés, «My Way», fue inmortalizada por Frank Sinatra. Pues bien, un día cualquiera de 1978 François estaba duchándose tranquilamente en su casa, cuando, según se deduce, vio que la lámpara del techo estaba torcida… e intentó ponerla en su sitio. Se pueden imaginar el resultado de tan infortunada ocurrencia: no salió con vida de aquella ducha. Tenía treinta y nueve años.

Las armas de fuego también matan a los músicos, aunque por lo general se trata de homicidio (como en los casos de John Lennon, Sam Cooke, Marvin Gaye o Dimebag Darrell) o de un suicidio premeditado (como en el caso de Kurt Cobain). Y ya sabemos de la tendencia de los metaleros nórdicos a aniquilarse entre ellos. Los casos de Lennon y Darrell fueron obra de perturbados, pero los de Gaye y Cooke parecieron concebidos por un malévolo guionista. Marvin Gaye tuvo un final especialmente triste a causa del tétrico trasfondo familiar. Todo sucedió en 1984. Su padre era un hombre muy agresivo que le había maltratado durante la infancia. Convertido ya en estrella, no pudo evitar dejar salir toda esa amargura cuando al interponerse en una discusión entre sus progenitores, que estaban con él en su casa, terminó dándole una buena paliza a su propio padre. Marvin estaba fuera de sí, como vengándose de todo lo que le había hecho pasar durante sus años más jóvenes. Cuando se hubo desahogado, se marchó a su habitación. Pero ahí no terminó la cosa: instantes después, su padre volvió a aparecer, aunque esta vez con una pistola. No dijo absolutamente nada —la madre de Marvin estaba presente— y se limitó a disparar a su propio hijo en el pecho. La primera bala derribó a Marvin, causándole la muerte de manera instantánea, ya que le atravesó el corazón. Una historia terrible.

También increíble fue la muerte de Sam Cooke, sucedida veinte años antes, en 1964. Durante mucho tiempo permaneció rodeada de misterio; de hecho aún hoy se sigue discutiendo qué sucedió, porque los únicos testimonios al respecto son los de la homicida y una mujer de pasado dudoso. La versión oficial era esta: Cooke, que tenía treinta y tres años, ocupó una habitación de motel junto a una chica llamada Elisa Boyer. Al tiempo, ella salió huyendo de la habitación (según su versión, porque Cooke la había secuestrado y la quería forzar). Sam Cooke, medio desnudo, apareció en la recepción y exigió a la encargada, llamada Bertha Franklin, que le dijese dónde se había escondido la chica. Franklin, pensando que la chica había huido porque estaba en peligro, se negó. Según ella, Cooke estaba fuera de sí y la trató casi con violencia, agarrándola de manera agresiva, ante lo cual ella sacó una pistola para defenderse. Apretó el gatillo. Ella misma recordó que las últimas palabras de Cooke fueron «Señora, me ha disparado» («Lady, you shot me»). El problema con esta versión es que mucha gente se negó a creer los testimonios de ambas mujeres, sobre todo el de Elisa Boyer. La chica había sido presentada formalmente a Sam Cooke por amigos comunes, detalle que después prefirió olvidar aunque a los presentes les pareció obvio que ella estaba interesada —los conocidos de Cooke estaban acostumbrados a sus dotes de conquistador—; además fue Boyer quien pidió al cantante que la llevase a casa. A partir de ahí, nada está claro. Según ella, Cooke iba conduciendo y se desvió del camino, llevándola a un motel por la fuerza con la intención de violarla. Esto chocaba con otros testimonios, porque cuando Cooke hizo el check in, registrándose con su propio nombre, ella fue vista esperando en el automóvil sin hacer ademán alguno de querer escapar o gritar. También era extraño el hecho de que hubiese huido de la habitación llevándose sus propias ropas, pero también las de Cooke, que había ido al cuarto de baño. Muchos sospecharon que quería robar al cantante; para complicar más el asunto, tres meses después del homicidio la policía arrestó a Boyer por ejercer la prostitución, lo cual despertaba nuevas dudas sobre la relación que había existido entre ambos aquella noche. Para colmo, la propia Bertha Franklin resultó tener un historial criminal importante, incluyendo proxenetismo.

El misterio se volvió todavía más enrevesado —si cabe— cuando la famosa Etta James, que estuvo en el funeral de Cooke, dudó en público de la versión oficial, porque según ella el cadáver de Cooke mostraba señales de mucha violencia, como si hubiese sufrido una tremebunda paliza, algo que no aparecía en el relato oficial. Esto dio pie a hipótesis de todo tipo, algunas sensatas, pero otras más conspiranoicas, como aquella según la cual el mánager de Cooke, Allen Klein, habría tramado su muerte para lucrarse porque los derechos de su música le corresponderían a él. En fin, no tengo espacio aquí para añadir todos los detalles, que son muchos, pero comprobarán que el asunto es digno de una novela negra. La verdadera respuesta al enigma es algo que seguramente nunca sabremos, pero desde luego las circunstancias fueron de lo más aberrante.

Siguiendo con las armas de fuego, a veces lo que mata es la insensatez de sus dueños. Una de las muertes más estúpidas de la historia del rock fue la de Terry Kath, primer guitarrista de la exitosa banda Chicago. Era un músico de mucho prestigio; baste decir que, según contaba el saxofonista de Chicago, Jimi Hendrix se les acercó después de un concierto diciendo: «Hola, soy Jimi Hendrix, os he estado viendo y creo que vuestro guitarrista es mejor que yo». Bien, no creo que Kath fuese mejor que Hendrix, pero desde luego era un fantástico guitarrista sin cuya aportación no podrían concebirse canciones tan impresionantes como «25 or 6 to 4» (¡esos solos!). En su vida personal era un tipo excesivo, que consumía muchas drogas y bebía mucho alcohol, pero no era eso lo que más preocupaba en su entorno, sino su afición por las armas de fuego. Solía llevar consigo varias pistolas y se decía que alguna vez había jugado a la ruleta rusa. Tenía tal confianza sobre su manejo de las armas que una noche de 1978, tras una fiesta, empezó a bromear con sus compañeros poniéndose un revólver en la cabeza y apretando el gatillo. Para horror de todos lo hizo varias veces, aunque no pasó nada porque no había balas en el tambor. Ante el comprensible espanto de los presentes, Kath cogió otra pistola —una automática— dispuesto a repetir el numerito. Todos protestaron, pero Kath les mostró que el cargador no tenía munición. Después se puso el arma en la sien y volvió a apretar el gatillo. ¿El problema? No se había dado cuenta de que todavía había una bala en la recámara. Murió al instante. Tenía treinta y un años.

Vayamos con los ahogamientos. Para empezar, un dato curioso: el más famoso de todos (al menos hasta que Jeff Buckley fue tragado por la corriente mientras se adentraba cantando a voces en las aguas de un río) ¡nunca se produjo! Quizá recuerden la leyenda que rodeó a Cass Elliot, «Mama Cass», cantante del legendario cuarteto vocal The Mamas & The Papas. Cuando falleció empezó a correr el rumor de que se había atragantado con un bocado de sandwich de jamón, pero esto fue una habladuría de mal gusto relacionada con su sobrepeso. En realidad murió mientras dormía por un ataque cardíaco (que sí estaba relacionado con su obesidad, de todos modos, ya que era demasiado joven). Por cierto, en la misma habitación murió cuatro años después el batería de The Who, Keith Moon, a la misma edad de treinta y dos años. En su caso se debió a una sobredosis accidental de barbitúricos, pero lo llamativo es que el cenizo de Harry Nilsson —aquel cantante melódico que tuvo tanto éxito en los setenta— creía que la vivienda estaba maldita y había advertido a Moon que corría peligro quedándose allí (el líder de The Who, Pete Townshend, se tomó la supersticiosa advertencia a cachondeo y le intentó tranquilizar diciendo que «un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio»). Sin embargo terminó sucediendo la tragedia, así que podemos decir que Keith Moon murió gafado por Harry Nilsson. Siempre lo dije: ¡hay algo maléfico en torno al maldito Nilsson! Pero bueno, volvamos a lo de los ahogamientos: si bien Mama Cass no murió atragantada, sí fue eso lo que le pasó a Steve Peregrin Took, antiguo compañero de Marc Bolan en el dúo Tyrannosaurus Rex. Un día de 1980 estaba con su novia bebiendo y drogándose, cuando por accidente se tragó la cereza de un cóctel. La cereza se le atascó en la tráquea y al parecer su novia no sabía practicar la maniobra Heimlich, por lo que el desdichado Took se asfixió hasta morir. Lo curioso es que la autopsia reveló grandes cantidades de heroína en su sangre, pero ¡era la cereza lo que le había matado!

Asfixiado murió también el cantante de AC/DC, el gran Bon Scott. Quizá hayan oído decir muchas veces que se ahogó con su propio vómito, algo que puede producirse sobre todo cuando una persona está inconsciente por culpa de alguna droga o del exceso de bebida; eso precisamente le había sucedido a Jimi Hendrix, al menos según la versión oficial. Sin embargo, la muerte de Bon fue incluso más estúpida. Es verdad que cuando murió estaba inconsciente tras una larga noche de borrachera, pero lo suyo pudo haberse evitado incluso con más facilidad: un amigo lo había acostado en el asiento trasero de un coche para llevarlo a su casa, aunque al llegar no encontraba las llaves y salió para ver cómo se las arreglaba. Entre tanto, Bon seguía recostado en el asiento, en tan mala postura que su cuello se le dobló hasta impedir que pasara el aire. Como estaba tan borracho no pudo reaccionar; cuando su amigo lo encontró, tenía el cuello amoratado y llevaba muerto varios minutos. Una terrible negligencia. Aunque más embarazoso fue el caso de Michael Hutchence, cantante de INXS, cuyo ahogamiento tuvo tintes escabrosos. Aficionado al «autoestrangulamiento erótico», práctica que al parecer aumenta el placer durante la masturbación y a la que algunas personas se enganchan más de la cuenta (llámenme anticuado, pero no estoy muy dispuesto a hacer el experimento, ¡me gusta más respirar!), estaba masturbándose mientras se colgaba del techo con su propio cinturón. El asunto se le fue de las manos y terminó ahorcándose accidentalmente. La misma manera en que moriría después el actor David Carradine. Ya saben, ¡no jueguen con sus cinturones!

Más ahogados. El famoso Dennis Wilson, miembro de los Beach Boys, murió como corresponde a la leyenda de su banda, en el agua del mar. Eso sí, lo hizo a su manera. Desde finales de los setenta su existencia se había tornado caótica por culpa de las drogas y la bebida; en uno de sus arranques de insensatez alcohólica llegó a arrojar varios objetos valiosos desde su yate, y todos ellos se hundieron en el puerto deportivo donde lo tenía amarrado. Como verán, un tipo centrado. Pues bien, fue de mal en peor, perdió también el yate y su decadencia fue tal que llegó a vagabundear sin hogar, habiéndose gastado fortunas en cocaína y sobreviviendo gracias a sus amigos. En 1983, cuando tenía treinta y nueve años, se la pasaba entrando en hospitales para rehabilitarse, aunque solían darle el «alta voluntaria» al poco tiempo cuando armaba alguna trifulca (vamos, que no podían con él y le echaban a patadas). Su última noche la pasó en el yate de un amigo; tras haber bebido durante horas, decidió de repente que quería recuperar aquellos objetos que había tirado por la borda tiempo atrás, una ocurrencia que hizo reír a los presentes, acostumbrados a sus salidas de tono. Pero él iba en serio. Todavía muy borracho, se sumergió en las aguas del puerto deportivo para bucear en busca de sus tesoros personales. En principio no temieron por él, ya que era buen nadador (¡él había sido el único surfero de los Beach Boys! El resto eran más bien de secano). Así que cuando no le veían reaparecer creyeron que les estaba gastando una de sus típicas bromas y que habría emergido en alguna otra parte. Sin embargo, pasaron los minutos y empezaron a preocuparse. Finalmente acudieron buceadores de socorro y encontraron el cadáver de Dennis Wilson, que se había ahogado justo debajo del embarcadero mientras buscaba sus tesoros.

También relacionada con los barcos, aunque bastante más heroica, fue la muerte de la cantante Kirsty MacColl. Estaba de vacaciones en México, enseñando a su familia a practicar una de sus aficiones favoritas, el buceo. Durante todo el día observaban peces, corales y demás, pasándolo en grande. Hasta que de repente un bote fueraborda apareció a toda velocidad, directo hacia el hijo de Kirsty. Ella reaccionó al instante y, nadando a la desesperada, consiguió llegar a tiempo para apartar al niño de la trayectoria de la embarcación. Sin embargo, no pudo evitar que el barco sí la golpease a ella, matándola en el acto. ¿Lo más irónico? Aquel barco pertenecía a un magnate local —dueño de una cadena de supermercados— que se libró de la acusación por homicidio imprudente, desviando las culpas a uno de sus empleados (quien terminó yendo a la cárcel en solitario). Este suceso, por cierto, recuerda al fallecimiento de Johnny Burnette en 1964. Famoso por interpretar la inmortal «You’re Sixteen», era muy aficionado a pescar en un amplio lago, al que solía sacar su pequeño barco durante las noches. Como su pequeña embarcación tenía una iluminación muy débil, fue arrollado por un crucero cuyos tripulantes no se habían percatado de su presencia. Hasta la plácida actividad de pescar es peligrosa para los rockeros.

Hablemos de sustancias, pero no de las sospechosas habituales como las drogas o el alcohol, sino de las empleadas en el también plácido mundo de la jardinería. El batería Jeff Porcaro, que alcanzó el éxito con la banda Toto, estaba arreglando el jardín de casa con vistas a celebrar una barbacoa que ya había anunciado a todos sus amigos. Mientras fumigaba las plantas se sintió repentinamente enfermo y su estado empeoró tan rápidamente que no se le pudo salvar la vida. La autopsia mostró que sufría una muy avanzada arteriosclerosis, algo insólito para alguien de treinta y ocho años. Como era músico, los encargados del informe policial se calentaron poco la cabeza y dictaminaron que el estado de su sistema circulatorio y el consiguiente ataque al corazón se debían al abuso de cocaína. Sin embargo, todos los que conocían a Jeff Porcaro negaron rotundamente esa posibilidad. Especialmente sus compañeros de grupo, quienes afirmaban con insistencia que Jeff había sido siempre el más prudente respecto a las drogas. Al final, la explicación apuntó a una extraña y fortuita combinación de factores. La causa primaria parecía ser el envenenamiento por pesticida, pero, aunque usaba unos llamados organofosfatos que al parecer son bastante tóxicos, no tenían por qué provocar una muerte tan rápida con un empleo normal como el que se hace en un jardín. La cosa empeoró porque al parecer era alérgico a los mismos. Para colmo, su arteriosclerosis prematura y un corazón débil se debían a motivos genéticos (resultó que dos tíos suyos habían muerto por ataque cardíaco con solamente cuarenta años de edad). El pobre Jeff Porcaro, pues, tenía todas las papeletas para morir a causa de los pesticidas desde el momento en que se dispuso a fumigar, pero no había tenido forma de saberlo. Mala suerte.

Hablando de mala suerte, el músico británico de ska Judge Dread sufrió un infarto durante un concierto. Del que quizá pudo haber salido vivo en otras circunstancias, pero no tenía salvación tal y como sucedió todo. En serio, si no fuese tan trágico, parecería el guion de una comedia negra. Para empezar, cuando en mitad del concierto sus fans lo vieron gesticular y ponerse de rodillas sobre el escenario pensaron que se trataba de parte del espectáculo, pero en realidad ya estaba sufriendo el infarto, así que el pobre hombre empezó a agonizar entre las risas y aplausos de la concurrencia. Finalmente, un médico que estaba entre el público se dio cuenta de que no fingía, y subió al escenario para intentar reanimar a Dread, que ya se había desplomado. Llamaron a una ambulancia. Cuando llegó, sacaron a Dread en camilla y lo metieron en la parte trasera, conectándole a los aparatos de emergencia. Pero cuando el conductor trató de arrancar, ¡el motor había dejado de responder! Ante la desesperación del personal médico, los propios seguidores del cantante empujaron la ambulancia para ver si arrancaba, o, en caso negativo, intentar acercarla hasta el hospital más cercano. La escena se volvió todavía más surrealista cuando unos avispados policías de la zona —para quienes el público de un concierto de rock debía de resultar indistinguible de una horda de hotentotes— vieron a una pequeña multitud empujando un vehículo y trataron de detenerles, ¡bajo la acusación de que estaban intentando robarlo! Con semejante confusión a su alrededor, apenas sorprende que el pobre Judge Dread no lograse sobrevivir. Pero, si hablamos de mala suerte en estado puro, hay que citar a Mike Edwards. Su nombre no es muy conocido, pero ya había llegado a lo más alto del negocio tocando el chelo para la Electric Light Orchestra cuando de repente se convirtió a una religión oriental y decidió que las bambalinas ya no eran para él. Se puso el exótico nombre de Swami Deva Pramada, y, aunque siguió tocando y enseñando música, lo hizo de manera más modesta, despegado del mundanal ruido, viviendo en comunas y llevando una existencia espiritual. Terminó retirándose al campo, donde era feliz rodeado de granjas y naturaleza. Todo muy bonito y muy zen, como podemos ver. Lástima que el universo no sea tan zen. Un día, mientras conducía su furgoneta por un camino rural, sucedió algo en una colina que bordeaba la carretera unos metros más adelante: una bala de heno que estaba en lo alto empezó a rodar colina abajo. El destino quiso que llegase al camino justo en el momento en que Edwards pasaba con su furgoneta. Si es usted urbanita, puede que el concepto «bala de heno» le suene poco aterrador, pero teniendo en cuenta que pesaba casi seiscientos kilos y estaba bajando a toda velocidad, podemos decir que era el equivalente de varios rinocerontes. Y claro, cuando golpeó el lateral de la furgoneta, el pobre Mike Edwards, que había llevado una existencia tan pacífica, murió aplastado por uno de los símbolos más reconocibles de la bucólica vida en la campiña. Como suele decirse: karma is a bitch.