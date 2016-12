Lecturas que habría lamentado perderme en 2016

La España vacía, de Sergio del Molino. ¿Qué vamos a decir a estas alturas sobre el mejor ensayo de 2016? Solo un par de cosas. Una, que instruye deleitando. Dos, que el pacto de amnesia de la transición posfranquista nos hizo olvidar también cuestiones gravísimas y ancestrales, como la que este libro nos plantea de nuevo.

Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin. Apabullante. Fenomenal. Divertidamente desesperado. Las mujeres de este libro son como los hombres en las películas de John Ford; espero que esto no suene machista, porque es el mejor elogio que se me ocurre.

Sangre en los estantes, de Paco Camarasa. Los recuerdos de un librero, engranados con los anales de una librería hermosa y difunta (Negra y criminal), envueltos en un tratado sobre la literatura negra. Una magnífica sorpresa.

La España de Alá, de Ignacio Cembrero. Insisto: el mejor periodismo está en los libros. Este es un trabajo imprescindible, tan rico en datos como en historias extraordinarias, sobre un tema que suele abrumar y que tendemos a abordar con simplificaciones.

Biblia, Corán, Tanaj, tres lecturas sobre un mismo Dios, de Roberto Blatt. El título acojona. Las páginas iluminan. Este ensayo bíblico ofrece muchísimas claves para entender nuestro tiempo. Como La España vacía, ha sido editado por Turner: cabe sospechar que en esa casa hay alguien que piensa.

Escapar, de Guy Delisle. Es la historia de un secuestro ocurrido hace casi veinte años en el Cáucaso. Es un concentrado de angustia, monotonía e ingenio, coloreado con todas las gamas del gris. Cada viñeta encierra una joya.

Patria, de Fernando Aramburu. Supongo que es una de las novelas más vendidas del año. Y no me extraña. Constituye la enésima confirmación de que en un buen relato lo más importante no es el tema (en este caso, ETA y la tragedia vasca), sino los personajes y sus voces.

Diccionario enciclopédico de la vieja escuela, de Javier Pérez Andújar. Barcelona no ha muerto del todo. Lo que queda de ella sobrevive en la periferia, preservado por tipos como el autor de este artefacto juguetón y sarcástico.

El lagarto negro, de Edogawa Rampo. Esta novela se publica en unas semanas, pero yo la he leído en 2016 y he disfrutado como un niño: una historia detectivesca escrita en 1930 por un japonés sabio y truculento; un cóctel de aventuras y escenas de vodevil; un texto tan inocente como perverso. En ciertos momentos, uno siente un placer parecido al de leer por primera vez un Tintín o un Sherlock Holmes.

Bajos fondos, de Luc Sante. Son crónicas del hampa neoyorquina, de gente sórdida y disparatada, de escenarios cutres, de peripecias imposibles. Cuenta la infrahistoria de la capital de un mundo desaparecido, el del siglo XX: lamentaría de verdad habérmelo perdido.