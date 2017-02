¿Cuál es la máquina de Rube Goldberg más espectacular?

Regreso al futuro, La Bella y la Bestia, Los Goonies, Delicatessen, Chitty Chitty Bang Bang… cuando el cine ha querido retratar a un inventor excéntrico a menudo la mejor manera que ha encontrado era mostrándonos el funcionamiento de algún mecanismo de su creación para realizar una tarea sencilla mediante una extravagante secuencia de pasos, lo que se conoce como una máquina de Rube Goldberg. Tan inútil como hermosa, es la ingeniería hecha arte. Para ello pueden valer una sucesión de fichas de dominó, cuerdas, neumáticos, palancas, bolas… cualquier cosa, sin más límite que la imaginación y la física newtoniana, sirve para trasmitir la energía cinética en una secuencia aparentemente interminable. Además del cine, los anuncios y vídeos musicales también han empleado este recurso, epónimo del dibujante norteamericano que popularizó esa idea a comienzos del siglo XX mediante sus viñetas cómicas en prensa. Así que a continuación repasaremos algunos de los ejemplos más destacados, para que voten su favorito o añadan el que deseen.

(La caja de voto se encuentra al final del artículo)

_______________________________________________________________________

Art of Time

Espectacularidad no necesariamente significa enormidad, así que comenzaremos por la máquina de Rube Goldberg catalogada como la más pequeña del mundo. Cuando una marca recurre a una de ellas para anunciarse procura vincularla de alguna manera a sus productos, de forma que una compañía de relojería querrá ser asociada a la precisión y para ello qué mejor manera que mostrándonos este diminuto mecanismo de mil doscientas piezas.

_______________________________________________________________________

The Athlete Machine

Si lo que se vende es una bebida energética, entonces lo que procede es recurrir a nueve deportistas profesionales (uno de ellos es Danny Macaskill, busquen sus vídeos si no lo conocen) como engranajes de la maquinaria y un equipo de rodaje de setenta y cinco personas que incluyó ingenieros de la NASA. El resultado es trepidante.

_______________________________________________________________________

World’s Slowest Rube Goldberg Machine

Claro que ese afán contemporáneo por el ritmo anfetamínico y la saturación de imágenes y sonidos puede acabar aturdiéndonos. La reflexión requiere sosiego y para ello tenemos aquí la máquina Rube Goldberg más lenta del mundo, que necesitó algo más de cuarenta y cinco días para completar su recorrido. Lástima que no esté disponible a tiempo real.

_______________________________________________________________________

Time Machine

Esta otra sin embargo es bastante más breve, aunque abarque nada menos que toda la historia del universo. Hay que decir que el resumen que hace es francamente mejorable, pues por ejemplo salta de la Edad Media a la Segunda Guerra Mundial y, lo que es peor, no incluye el gol de Iniesta en el Mundial. Los doscientos cuarenta y cuatro pasos de su sistema le hicieron en 2011 alcanzar el récord del mundo, que posteriormente fue superado.

_______________________________________________________________________

Scandiweb

De hecho actualmente y desde el pasado dos de diciembre el récord lo ostenta con cuatrocientos doce pasos este artefacto puesto en marcha en la capital de Letonia. En total cuarenta y nueve personas participaron en el montaje de esta locura, que culmina con el encendido del árbol de Navidad.

_______________________________________________________________________

Date Night Rube

Si Barney Stinson tuviera una máquina de Rube Goldberg sin duda sería esta. Lástima que la actuación de los protagonistas con sus risas a destiempo no ayude, pero en cualquier caso estamos ante un enfoque muy original, y quién sabe si abrirá el camino a otras máquinas que incluyan tramas sentimentales más elaboradas o, por qué no, escenas sexuales.

_______________________________________________________________________

Dog Goldberg Machine

No todo van a ser bolas y palancas, también es posible hacer una máquina de este tipo con perros…

_______________________________________________________________________

Target Fresh Machine

… y hasta con frutas.

_______________________________________________________________________

Isaac Newton vs. Rube Goldberg

Este vídeo destaca por dos motivos: en primer lugar porque el comienzo del circuito tiene lugar boca abajo aunque los espectadores inicialmente no lo percibamos, y en segundo por el uso de imanes (que es lo que hace posible lo primero). Este otro vídeo sobre cómo se rodó nos permite hacernos una idea más exacta de lo que realmente estamos viendo.

_______________________________________________________________________

On the Move

El Museo de la Ciencia de Londres es el responsable de esta escultura cinética, que es otra forma de denominar a estas obras en las que el movimiento es el protagonista.

_______________________________________________________________________

Tuna Melt

El tema «Tuna Melt» de los músicos A-Trak y Tommy Trash contó con este vídeo del que algunas partes parecen realizadas por animación digital, pero en cualquier caso el conjunto queda muy logrado.

_______________________________________________________________________

LEGO Great Ball Contraption

Para una compañía como esta, emplear las piezas de sus juguetes para componer una máquina de Rube Goldberg era marcar a puerta vacía. Evidentemente no desaprovecharon la oportunidad y cada año celebran en diferentes ciudades de Europa y Estados Unidos la Great Ball Contraption. Si nos ponemos puristas no es equiparable a las otras que estamos viendo, dado que aquí las bolas no activan con su movimiento la máquina en una reacción en cadena, sino que son desplazadas pasivamente por ella durante su recorrido. De manera que estamos realmente ante una «máquina de bolas», que es un subgénero propio con decenas de invenciones y vídeos de YouTube al respecto.

_______________________________________________________________________

La máquina de la rana Gustavo

Estamos viendo mecanismos enormemente sofisticados y a veces en la simplicidad está la belleza. Está máquina ideada por la rana Gustavo solo tiene cuatro pasos y ni aun así funciona; a falta de acierto al menos voluntad no le ha faltado.

_______________________________________________________________________

The Ways Things Go

Si tenemos en cuenta que hay obras del arte moderno consistentes en ver a David Beckham echándose una siesta de casi un par de horas (y que han sido expuestas en el National Portrait Gallery), entonces ya no es tan descabellado dedicar media hora a contemplar este mediometraje rodado en 1987 por los artistas suizos Peter Fischli y David Weiss. Pese a su duración no tiene récord alguno porque en realidad hay varios cortes en la continuidad, aunque su mérito está en realidad en la gran influencia que ejercería en todas las máquinas de Rube Goldberg diseñadas desde entonces.

_______________________________________________________________________

Cog

De la infinidad de anuncios que han empleado este recurso el de la marca Honda no fue el primero ni, desde luego, el último, pero tal vez sea el más recordado por el público. Costó más de un millón de dólares y requirió siete meses de filmación, un esfuerzo que se vio recompensado por la enorme acogida que tuvo, a pesar de que los artistas del vídeo anterior protestaran por lo que consideraban un plagio.

_______________________________________________________________________

Mythbusters Christmas

Entre el variado repertorio de trucos que hemos visto hasta ahora para dar continuidad a esas reacciones en cadena, ninguno había recurrido a las propiedades de los caramelos Mentos combinados con las bebidas gaseosas. Tuvieron que llegar los cazadores de mitos para cubrir ese vacío en este vídeo con el que felicitaron las Navidades.

_______________________________________________________________________

This Too Shall Pass

No podíamos concluir sin mencionar este vídeo musical de una banda especializada precisamente en hacerlos con la mayor espectacularidad posible. En este caso, y pese a la relativa limitación del presupuesto, lograron la colaboración de empleados del Caltech, el MIT y la NASA para el diseño de la máquina, que además de su considerable complejidad tiene la particularidad de que se ajusta al ritmo de la música. Pocas veces se ha visto un mayor despliegue de talento en un vídeo musical.

_______________________________________________________________________