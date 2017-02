¿Qué película NO merece ganar el Óscar?

Faltan unas horas para la celebración de la edición número ochenta y nueve de la gala de entrega de los Óscar y siguiendo una ancestral tradición de esta casa no queremos privarles del placer de criticar aquellas películas que todo el mundo ensalza. Durante más de medio siglo fueron cinco las candidatas a mejor película cada año, pero desde 2009 se decidió ampliar su número, probablemente para extender el reclamo comercial que supone una nominación aunque a costa, también, de devaluarlo. De las nueve seleccionadas en esta ocasión hay alguna que otra que está ahí de relleno, para qué vamos a engañarnos, así que les invitamos a que voten para desenmascararla.

(La caja de voto se encuentra al final del artículo)

Comanchería

Cuesta reconocer a aquel novio de Claire falto de un par de hervores de A dos metros bajo tierra en un papel que no puede ser más antagónico, lo que dice mucho a favor de este actor. Pero no hemos venido aquí a reconocer los méritos de la película, así que puestos a señalar alguna de sus flaquezas tendríamos que fijarnos en un guion —también nominado— que coge de la mano al espectador y no permite ni por un momento que saque sus propias conclusiones. Sí, nos hacemos una idea de la personalidad del ranger interpretado por Jeff Bridges al escucharle su primera docena de chistes racistas, pero le añaden otra por si había algún despistado en la sala. Y sí, entendemos que al retratar a dos hermanos que roban sedes de un banco para pagar una hipoteca contraída con esa misma entidad se pretende transmitir determinado mensaje, pero el guionista no se fía de las entendederas del público y hace explicar a uno de los personajes que igual que los colonos le arrebataron todo a los nativos en su día, ahora son los bancos y las corporaciones quienes hacen eso a los descendentes de aquellos colonos. Como puede haber algún espectador algo sordete, posteriormente otro personaje repite la misma idea sobre lo malos que son los bancos. Vale, ya nos ha quedado claro, como también el hecho de que la historia transcurre en Texas, con unos personajes tan conscientes de su idiosincrasia regional y caricaturizados como tales de forma tan enfática que podría haberse titulado Ocho apellidos texanos. En fin, si los atracadores son enfrentados por ciudadanos armados no es necesario hacerles decir «¡qué difícil es atracar un banco en un estado con todos sus ciudadanos armados!», es que ya lo estamos viendo.

Lion

Slumdog Millionaire nos mostró en su día que no solo puede haber nominadas de relleno, también algunas ganadoras. El intérprete de aquella vuelve aquí con otra historia ambientada en la India aunque bastante menos colorista en su retrato de la pobreza tercermundista; el problema surge en la segunda mitad, una vez ya es adoptado y vive en Australia. La cosa hubiera ganado interés de haberse centrado en el hermano tonto, lamentablemente en su lugar opta por recrearse con los mohínes del protagonista en un intento forzado de generar tensión dramática, metiendo de por medio rupturas y reconciliaciones porque al fin y al cabo algo había que contar en esos minutos restantes, dado que mostrar a alguien usando Google Earth no es muy vibrante. Como telefilm está bien.

La llegada

Quizá por el prestigio de su director, Denis Villeneuve, o por el lógico entusiasmo que provoca en muchos la ciencia ficción filosófica, esta cinta generó unas expectativas desorbitadas para terminar contando con un ritmo muy pausado algo que ya vimos en Ultimátum a la Tierra y Encuentros en la tercera fase. También podríamos señalar que la hipótesis de Sapir-Whorf que da sentido a la trama está hoy día desacreditada por muchos autores, aunque ese es un jardín en el que mejor no entraremos.

La La Land

Hace dos años la anterior película escrita y dirigida por Damien Chazelle, Whiplash, también logró colarse entre las nominadas. Como en aquella el autor nos vuelve a hablar de la amargura del éxito y el altísimo peaje que requiere a cambio. Un mensaje que complace tanto a quienes se han quedado abajo remando, pensando que de buena se han librado, como a los que sí triunfaron, que de esa manera dejan claro ante los demás que lo suyo no fue cuestión de suerte. Seguro que todos los millonarios reunidos esta noche en la gala la aplaudirán a rabiar: «Miradnos, pobres de nosotros, lo que hemos tenido que sufrir para estar aquí». ¿Qué se puede decir malo de esta película? Pues bien fácil: es un musical.

Manchester frente al mar

«Un ejercicio autocomplaciente, fatigoso e irritante de alguien empeñado en contar una tragedia de forma distinta». Así la describió Carlos Boyero y quiénes somos nosotros para llevar la contraria a este señor. Forma parte de la cuota de cine indie que hay que incluir cada año en la lista de nominaciones para que el menú resulte variado. Quizá en este caso parece demasiado consciente de serlo, con diálogos que parecen improvisados y escenas débilmente hilvanadas que se han montado de cualquier manera.

Hasta el último hombre

Resulta frecuente en el cine de los últimos años la inclusión de escenas extremadamente violentas, propias del gore, que nos hacen sospechar en ocasiones que se busca impactar en el espectador a toda costa y a falta de otros recursos para lograrlo, como la imaginación y el talento. En este caso estamos ante una película bélica, por lo que resulta en principio justificable cualquier escena sanguinolienta… ¿pero era realmente necesario el momento con el torso humano usado a modo de escudo? Intenta ser épico y más bien se parece al final de Braindead: tu madre se ha comido a mi perro. Por lo demás estamos ante una historia narrada con mucho oficio o, como sentenció Juan Manuel de Prada en el momento de su estreno: «preparaos, patulea, porque vuelve Gibson, y os va a partir la jeta a pollazos».

Figuras ocultas

En la edición de 2014 ese muestrario de tormentos que era 12 años de esclavitud ganó el Óscar a la Mejor Película al ser votada por unos miembros de la academia que, en algunos casos, reconocieron que ni siquiera la había visto. Esa es la actitud, sí señor. El caso es que debieron confiarse tras ello y el año pasado la ausencia de nominados de raza negra provocó críticas que desembocaron en una ceremonia presentada por Chris Rock llena de reproches y monotemática hasta el hastío. Así que para curarse en salud este año hay tres nominadas al respecto, entre las que se encuentra esta historia cargada de buenas intenciones y con las limitaciones propias del género biopic.

Fences

Fences era una obra de teatro que hizo ganar a su autor, August Wilson, el premio Pulitzer en 1987, que este año le ha valido también una nominación de forma póstuma al guion adaptado. Denzel Washington ha sido el encargado de llevarla a la pantalla y el problema es que no ha hecho el más mínimo esfuerzo por adaptarla al lenguaje cinematográfico, en todo momento tenemos la sensación de estar ante una obra teatral filmada.

Luz de luna

Esta otra adaptación teatral peca justo de lo contrario. Puestos a señalar algún defecto cabe decir que el director a veces se gusta demasiado moviendo la cámara, haciéndose notar desde la escena inicial. En cualquier caso el recibimiento de la crítica ha sido inmejorable y parece ser la principal competidora de La La Land.

