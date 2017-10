Francisco Polo: “Me preocupa que haya juicios públicos, pero no me siento responsable”

Será el muñeco “bubble-head” de Obama, o el de Michelle; será la revista de tendencia Monocle, bien planchada encima de la mesa; será la tarta casera de frutas y las cookies; será la vitrina esquinada succionando sol y vida de la Gran Vía; serán las paredes inmaculadas pero la oficina de Change.org parece un mundo aparte. Un mundo perfecto en el que da resquemor pisar con fuerza, hacer un chiste verde o no comer cookies.

Su director, Francisco Polo, se siente “un líder sin complejos”. O sea, un líder con tres botones desabrochados y deportivas blancas; que se define como gay en su bio de twitter; con su periplo estadounidense y sus premios como emprendedor social. Antes de hablar con Jot Down, acaba de atender a una cadena norteamericana que emite “para toda América y Asia”. Su discurso es como su oficina: un mundo perfecto y sin aristas. Pero ahí sí toca pasar sin llamar.

Change es una plataforma desde la que la gente puede lanzar peticiones por los temas más variopìntos: que no se repita el drama del Madrid Arena, que se mantenga abierta la unidad de cardiopatía infantil de un hospital de Las Palmas o “que paren las violaciones en la India”. Acaba de saltar a las portadas por lograr un millón de firmas por la dimisión de la cúpula del PP y de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Basta incluir nombre, un apellido, un mail y el código postal, y ha hecho más daño que cualquier manifestación en la calle Génova. ¿El click desde el sillón es el nuevo activismo del siglo XXI?

Las cifras son apabullantes.

Ha sido la petición con más crecimiento en menos tiempo en toda la historia de Change a nivel mundial. Nunca habíamos visto una petición pasar de cero a 300.0000 firmas en menos de 12 horas. Ya es la que más firmas tiene en la historia de change.org en España. Pasar el millón no deja de ser un número simbólico, pero significativo. Es mucha presión, que después se traducirá o no en decisiones concretas, pero que haya tanta gente pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno y toda la cúpula del Partido Popular por el escándalo que publicó El País sobre los pagos secretos es significativo.

Pero hay que hablar de los controles [hoy, 11 de febrero, la petición para la “dimisión de la cúpula del PP y de a dimisión del presidente del Gobierno” cuenta con 1.121.553 firmas]. Yo quise probar vuestra seguridad. Con el mismo nombre, apellido y código postal, y cambiando sólo el servidor del mail, he firmado por duplicado y no lo habéis detectado.

Tenemos dos tipos de controles. Los automáticos, para ataques de bots o de spam. Desde San Francisco, nuestros técnicos, cuando ven un envío masivo, lo corrigen. Y luego hay un control manual. Cada cierto tiempo revisamos peticiones para ver si alguna sobra. Además, si la dirección es falsa, ese correo rebota y también lo detectamos.

Siento insistir. Yo he firmado dos veces con mi mismo nombre. Y nadie ha anulado al menos una de las firmas.

No podemos evitar que una persona entre una segunda vez con un segundo correo electrónico. O incluso con el mismo correo pero desde una IP diferente. Lo reconozco, del mismo modo que en Facebook no se puede evitar que se creen dos perfiles.

Ya, pero Facebook no sirve para pedir dimisiones de un Gobierno, por ejemplo. Vosotros tenéis una responsabilidad social mucho mayor.

Lo que nos interesa es que la representación general de las firmas sea representativa. Nadie podría hinchar una petición con 10.000 firmas, porque eso sí lo detectaríamos.

Pero una a una, sí. Como sólo pedís nombre, apellido, código postal y mail, basta con saber el correo de alguien para hacerle firmar. Ayer le comenté a un compañero de LaSexta que tenía esta entrevista. Y me dijo: “pregúntales por qué me mandan correos como si hubiera firmado cosas que no he firmado”.

Ahí lo relevante es que hay una adulteración de una petición. Puedes suplantar una identidad, como puedes hacerlo en Twitter o en Facebook. Pero eso no quiere decir que la gente lo haga. Nosotros apenas hemos recibido quejas de los usuarios diciendo “alguien ha firmado por mí”.

Si esos agujeros existen, puede hacerlo quien quiera y cuantas veces quiera. Y al no detectarlo, ni siquiera vosotros sabéis cómo de grande es el agujero.

Tú me estás proponiendo que tengamos sistemas de detección automática. Nosotros, por una cuestión de equilibrio entre la usabilidad del sitio y la fiabilidad de las firmas, hemos decidido optar por este sistema, que nosotros creemos que es más sofisticado y hace la plataforma más usable. La mayor parte de la gente solo viene a firmar, sin intenciones aviesas.

Pero si la usabilidad permite que alguien firme por mi compañero poniendo su mail, algo falla.

Entonces esa persona debe ir a nuestro panel de ayuda y decir que no ha firmado.

¿La responsabilidad de detectar el fraude no debería recaer en vosotros? Ni siquiera pedís un click en el mail para validar vuestra petición. ¿Cómo decir públicamente que hay 800.000 o 900.000 firmas que piden algo si no podéis asegurar que realmente existen?

El 99% que firma en change.org lo hace para provocar cambios sociales y dan su identidad.

¿Y cómo sabes que es el 99% y no el 83%? ¿O el 42%? Si no comprobáis que sean firmas reales…

Porque no recibimos quejas de personas diciendo que las han suplantado. Y cuando eso ocurre, inmediatamente ayudamos a quitar esa firma. Mucha gente tiene la costumbre de no desloguearse de un sitio, luego en ese ordenador entra su pareja, va a firmar algo y no siempre la suplantación es con mala intención. Y si hay suplantación, la responsabilidad es del usuario. Eso puede ser hasta un delito y es responsabilidad del que lo hace.

Bastaría con pedir un DNI.

Entiendo que la gente quiera mayores precauciones. Pero nosotros hemos decidido tener un control suave y funciona. La gente firma con un solo correo electrónico de forma honesta. No somos un proceso legislativo y no pedimos el DNI. No aspiramos a ser una plataforma que proponga iniciativas populares, somos una plataforma de movilización donde la gente firma con su correo electrónico. Ya existen plataformas de peticiones con DNI. ¿Cuánta gente firma? ¿Qué cambios consiguen?

La cuestión es si todo vale para conseguir cambios. ¿No te parece anacrónico que una empresa que critica la falta de controles en los procesos democráticos peque de lo mismo?

Nosotros no tenemos agenda en ese sentido ni pedimos nada concreto. Nuestra plataforma está abierta para todos. No decidimos las peticiones.

En el momento en que asumís las “campañas de comunicación” de algunas peticiones, y luego hablaremos de ello, no podéis decir que no tenéis relación con las peticiones. No os mantenéis al margen.

Nosotros intentamos tener una plataforma que refleje de la mejor manera posible una petición de cambio. Y sí, una misma persona puede firmar con un segundo correo esa petición. No lo puedo negar. Pero lo que no quiero es que la gente crea que las peticiones están desvirtuadas. Es nuestra preocupación que no nos utilicen.

Visto desde otro punto de vista, ¿no le da miedo convertirse en juez de un tema que no ha sido juzgado? No se sabe si hay culpables o no, solo indicios. Tanto en el tema del PP como en muchos otros.

Por supuesto. Pero no es change.org quien pide esa dimisión, sino una persona concreta.

Bueno, pero en el momento en que aportas la estructura, la publicitas y te haces eco de su crecimiento, te haces en cierto modo responsable del contenido de la petición.

Yo creo que esa gente no pide que Rajoy dimita, sino que sea responsable y consecuente.

La petición dice “dimisión inmediata del presidente del Gobierno”. No deja lugar a muchas dudas.

Yo no me considero juez de ese juicio, pero sí, me preocupa que haya juicios públicos y que se ponga en duda la presunción de inocencia de la gente.

¿Entonces?

Como digo, me preocupa que haya juicios públicos, pero no me siento responsable. No soy paternalista, es la gente la que tiene que decidir qué peticiones tienen que tener eco mediático y qué consecuencias. Yo no me hago cargo.

¿No crees que este tipo de “cibermovilización”, donde basta con poner tu nombre y tu mail, suponiendo que sean ciertos, es una especie de sedante social?

No. Una persona que se moviliza a través de Internet no deja de hacerlo en la calle. Frente a los que nos llaman “activismo de salón”, la universidad de Washington sacó un estudio a finales de 2011 sobre comportamiento de gente que firmaba peticiones online. Es gente dos veces más influyente que una persona normal, con más capacidad de transformar su entorno y más implicada en otro tipo de participación, en sus barrios, en organizaciones. Al contrario, todo esto es algo que utiliza la gente más movilizada. Y para mucha gente es la única forma que tienen de participar. Uno que está con su hijo, su trabajo, tiene sólo un ratito y firma.

Change significar cambiar. ¿Cambiar el qué?

Nosotros, a diferencia de otras organizaciones clásicas, como Greenpeace o Amnistía Internacional, no tenemos una visión concreta de qué queremos cambiar. Para nosotros, el valor supremo es el empoderamiento. Dar a la gente una herramienta que les ofrezca poder para cambiar las cosas. Y que, con esas acciones, acaben mejorando el mundo, con cambios a nivel local o global.

Como un intermediario de la indignación.

Una herramienta para que la gente pueda provocar cambios. Somos la mayor plataforma de peticiones online del mundo con más de 25 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales tres están en España. Se crean más de 10.000 peticiones nuevas cada mes en todo el mundo (1.000 en España). Y, lo más interesante, la gente siempre se pregunta si esto sirve para algo. Sí, sirve para algo. En el mundo cada día vemos cambios concretos, historias de todo tipo, peticiones relacionadas con animales, con derechos de las personas LGTB [Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales], con la política…

Y todo, con una firma.

No solamente es una firma.

¿Qué más hay?

En primer lugar, el hecho de que haya una persona que decida dar un paso adelante para cambiar una realidad a través de change.org. Luego, el resto de personas no es solo que firmen, es que apoyan la petición. Y, después, necesitas que los medios de comunicación locales, nacionales o estatales se hagan eco de esta petición para aumentar la presión. Hay quien contrapone lo online y lo offline, y no hay ninguna contraposición.

Vosotros no trabajáis directamente en la realidad.

Sí que lo hacemos. Somos una plataforma online, donde empiezan las peticiones. Después, el creador, sí está inmerso en esa realidad.

Pero ese creador no sois vosotros.

Nosotros no tenemos una agenda, con lo cual el equipo de campañas no crea nuevas peticiones. Pero cuando de repente vemos que una petición está cogiendo mucha fuerza, o va a beneficiar no solamente al que lo pide sino a una comunidad mayor, nuestro equipo de campañas se pone en contacto con el creador de la petición. Y ponemos a su servicio a la mejor gente de campañas de España. Les orientamos acerca de la propia petición y solemos trabajar con él y asesorarlo.

O sea, que sois una especie de estructura itinerante comunicativa para todas aquellas personas que quieren luchar por algo pero no saben cómo.

Exactamente, somos una estructura líquida y cada semana vamos trabajando con diferentes creadores de peticiones para ayudarles. Nuestro departamento de comunicación dedica un 5% de su tiempo a promover la marca change.org y, el resto de tiempo, trabajan con los creadores de peticiones para ver qué nota de prensa pueden sacar, en qué medios tendrá más difusión su petición…. Utilizamos todos los resortes que sabemos que funcionan.

¿Cómo hacéis para decidir qué petición requiere vuestra atención? Porque hay un fenómeno que es peligroso: luchar por todo, por todos y en todo momento.

Nosotros creemos que todo el mundo debe tener la capacidad de luchar por el tema que quiera en cualquier momento. No es que yo luche por todo, sino que cada uno luche por aquello en lo que cree. Nadie mejor que la gente que está en diferentes sitios para conocer las raíces de los grandes problemas. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y Change está permitiendo miles de victorias en este campo. El último gran éxito es que los Boy Scouts permitan que sean sus agrupaciones locales quienes decidan si admiten gays. Lo que hemos hecho es dar a la gente la posibilidad de utilizar esas herramientas que estaban limitadas sólo a unas pocas organizaciones.

Una especie de “ponga un Greenpeace en su vida”.

Más o menos. Nosotros decimos: conviértete en Greenpeace. Te vamos a dar a ti, persona que crees que no puedes cambiar las cosas, todas las herramientas que tiene Greenpeace para cambiar a realidad. La comunicación es muy importante en el cambio social.

Hay una palabra que me parece clave para entender los problemas de España hoy: la transparencia. Del Gobierno, de los bancos, de las comunidades autónomas, de la Fundación Ideas, de Bárcenas, del dopaje, de la Corona… parece como si en España las instituciones hubieran llevado una vida paralela sin control.

En cierto modo ha pasado eso. El 15M logró un despertar de la ciudadanía. Introducir en la mente de la gente una idea: la política no está respondiendo a nuestras necesidades, el sistema económico no está funcionando al servicio de las personas, sino que estas le servían a él, y, en tercer lugar, en lo social no somos un país tan justo y con un reparto equitativo de la riqueza. Ahora, gracias a Internet, la gente tiene herramientas para pedir cambios. Lo que falta son las herramientas democráticas para conseguirlos. El sistema democrático español no tiene vías suficientes para que los ciudadanos hagan escuchar su voz y entonces se están utilizando herramientas alternativas, como change.org.

¿Puede cambiar algo la ley de transparencia?

Es básica. España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que todavía no tiene una ley de Transparencia. Se está tramitando en el Congreso y, de forma totalmente alucinante, los partidos políticos, las fundaciones, los sindicatos y la Corona no estarán englobados por esa Ley de Transparencia. En Change.org ya hay una plataforma que pide exactamente lo contrario. ¿Cómo puedes votar si no tienes información? Cuando tú sabes lo que está pasando, podrás saber si la imagen que te vende un partido es real. Entonces podrás tomar decisiones informado.

¿Qué información le falta al ciudadano?

Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto cobra todo el mundo en los partidos políticos. Pero voy más allá, como en los países nórdicos. Estoy a favor de una ley para que todo el mundo sepa cuánto cobra todo el mundo en este país.

Tiene que haber límites de privacidad. Yo no tengo por qué decir cuánto me pagan por hacer esta entrevista.

Si no hay nada que ocultar, ¿dónde está el inconveniente? Eso existe en los países nórdicos y acaba con la corrupción porque todo es transparente. Todo el mundo sabe quién ha ingresado qué, y de quién.

Vale. ¿Qué beneficios tuvo Change el año pasado?

No te lo puedo decir. No hablamos de nuestros beneficios.

¿?

Es una política de la empresa.

¿Y la transparencia?

Si tuviera sede en España, se podría saber. Pero al estar en Estados Unidos, no tiene por qué publicarse. Es una cuestión de competencia. Somos una empresa. Para que te hagas una idea, tenemos unas 150 personas trabajando para la organización en todo el mundo, en más de 18 países. Eso sí, somos una empresa social. Todo lo que ganamos lo reinvertimos. No trabajamos para ganar dinero, sino para contribuir a una misión social. A principios de 2012 sólo estábamos en Estados Unidos, el Reino Unido, España, en la India y en Australia. Como fue un año muy bueno, se reinvirtió en la expansión y ahora estamos en 18 países, en varios idiomas y ayudamos a la gente en cada uno de esos países a hacer sus peticiones.

Ya que no podemos saber la cifra, ¿cómo gana dinero change.org?

Somos una plataforma como Youtube o Twitter. Tú puedes colgar peticiones gratuitamente, pero si eres una ONG igual quieres promocionar un vídeo o una petición. Si nos contratan, pueden promocionar su petición. Y les damos un servicio muy concreto y de mucho valor para ellos, ayudarles a conectar con la persona que firma una petición. Cuando se ve una petición que aparece como patrocinada, se ofrece la posibilidad al internauta de que la ONG se ponga en contacto con ellos. Además de la visibilidad y el número de firmas de su petición, puedes conectar con un posible voluntario o un posible donante.

Y tal cómo está la situación de las ONG, ¿os da para ganar dinero?

Lo que hacemos es mejorar los servicios que hacen otras empresas. La gente ve a todos esos chicos que están por la calle con carpetas. Generalmente son empresas que ofrecen servicios de captación de socios y son muy caras. Nuestro servicio es mucho más barato y eficiente.

Da la sensación de que en otros países, con un 25% de paro y las instituciones del país desangrándose por su corrupción interna, las protestas serían mucho mayores en nuestra situación. Hay menos tejido asociativo que en otros países… ¿La sociedad española está dormida?

No. Yo creo lo contrario. Cada vez más gente se da cuenta de que tiene que participar en la vida pública y asociativa. La diferencia con otros países es que nuestra democracia es mucho más joven y la gente no está acostumbrada a ejercer el poder que tiene y no existen las herramientas para ejercerlo. En España no hay todavía una cultura de organización de la ciudadanía. Hay gente que quiere cambiar cosas y no sabe cómo hacerlo. Pero yo mismo he visto la progresión de la ciudadanía. Cuando creé Actuable, la gente apenas sabía hacer las peticiones. Ahora sí.

¿Y los políticos? Porque parecen haberse quedado todavía más atrás.

Totalmente. Hace falta una reforma del sistema electoral de nuestro país que haga que los partidos y los políticos sean más responsables. Hacen falta listas listas abiertas y circunscripciones pequeñas donde el político responda ante sus ciudadanos. En España no hay política fuera de los partidos.

Da la sensación de que los líderes de España no están preparados para el mundo de hoy. Viven en una política antigua, mandan balones fuera, no entienden que hay que dar respuestas rápidas y transparentes. ¿Hay un problema de liderazgo?

En España hay muy malos ejemplos de liderazgo. El único líder que se entiende es un dictador, alguien que oprime y dice lo que tienes que hacer. Yo entiendo que un líder es una persona que trabaja al servicio de la gente de diferentes maneras. Cuando toca liderar y ponerte delante de la gente para empujar, porque tienes más energía, porque tienes una visión que sabes a dónde quieres llegar o porque sabes sacar lo mejor de un grupo.

Con lo cual tú te sientes un líder.

Sin ningún tipo de complejo. Lo que creo es que en España la gente no debería tener miedo a liderar. No tenemos ejemplos positivos de liderazgo. Los gobernantes no tienen dónde mirarse. Y lo más grave de todo eso es que como el sistema político es tan cerrado y está tan denostado, que es en parte también responsabilidad de los ciudadanos, los mejores de nuestra sociedad jamás deciden dedicarse a la política.

Te defines como emprendedor social. A mucha gente en la izquierda le cuesta juntar empresario y social en la misma frase. Hay una especie de alergia a la idea de lo privado y del beneficio.

Uno de los grandes dramas de la izquierda y la derecha es que son fundamentalistas. Yo me planteo qué es lo que va a cumplir la mejor función. Yo intenté crear una ONG y no funcionó porque el trabajo voluntario no era suficiente. Me di cuenta de que debíamos hacerlo como empresa. Yo podía ofrecer un servicio muy bueno y generar beneficios.

En la biografía de tu blog mencionas que trabajaste en política y con partidos pero no dices en cuál.

Trabajé en una consultora para grandes partidos políticos y eso me permitió ver la política desde fuera. Luego estuve en la carrera diplomática y me atraía mucho el proyecto del partido socialista. Soy gay y el matrimonio igualitario me pareció un avance capital y me tocó. Llamé a Elena Valenciano y pedí trabajar en el PSOE. Entonces me llamó para incorporarme al equipo. Estuve casi un año en la secretaría de política internacional. Luego me propusieron dirigir la campaña online de 2009. Para un chico de 28 años era mucha responsabilidad, pero quería asumirla. Me succionaron hacia arriba sin preguntarme y ahí pude ver cómo funcionaba el partido. Estuve en la secretaría de organización, el gobierno dentro del partido. En ese momento el partido empezó a cambiar, traicionando un proyecto que era muy bonito. Me di cuenta por la ley Sinde. Esa ley se conoció dentro del partido el día en que sale en el BOE y era un recorte de libertades que me daba vergüenza. Muchos de los que no estaban de acuerdo o no tenían mi vocación de independencia, cambiaron su postura. Pero yo no. Me marché en noviembre de 2010. Fue enriquecedor.

Fotografía: Guadalupe de la Vallina