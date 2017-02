La Liga de fútbol en datos: entre la desigualdad y la excelencia

Son muchos quienes opinan que la Liga española se devalúa. Desde hace años, Barcelona y Real Madrid, los dos clubs más ricos y poderosos, ejercen un dominio abusivo que destruye la competición. Ganan sus partidos con suficiencia, baten récords de puntos y sus goleadores consiguen marcas nunca vistas. El resto de equipos no les disputan el título ni apenas los partidos. A pesar de que esta temporada hemos vivido una saludable disrupción atlética, la mayoría considera que la Liga es un juguete estropeado, una competición sin competencia, desigual y de atractivo menguante.

Sobre este debate planea, además, un claro factor económico. Pronto los clubs españoles deberán renegociar los derechos televisivos y son muchos los equipos que reclaman un reparto más igualitario. Su argumento es que una liga más igualitaria en lo económico será una liga más igualitaria en lo deportivo, y en consecuencia un espectáculo mejor y más atractivo. En el fondo, lo que reclaman estos clubs es abandonar la venta individual de derechos y regresar a una negociación colectiva como la que rige en el resto de grandes ligas, donde los clubs actúan coordinados y dispuestos a repartirse los ingresos de forma igualitaria y no según la ley de mercado. La situación hoy es bien diferente: en 1996 se produjo una «fiebre del oro» que llevó a la venta individual de derechos y cuyo resultado ha sido que Real Madrid y Barcelona, los equipos con más audiencias, logran la mitad de todos los ingresos televisivos de la Liga. El reparto en el resto de grandes ligas europeas es mucho, muchísimo, más uniforme.

Nadie cuestiona que nuestra liga reparte sus ingresos televisivos de forma desigual, ¿pero se traslada esa desigualdad a la competición? ¿Es nuestra liga más desigual que el resto? Este artículo es una propuesta modesta para discutir ese asunto con cifras, a lo data-driven.

El superdominio de Barcelona y Real Madrid

En el mundo del fútbol se asume que Barcelona y Real Madrid ejercen últimamente un dominio anormal, y en esta ocasión los datos confirman esa impresión generalizada. En la gráfica siguiente se representa los puntos de Barcelona y Real Madrid desde la temporada 80/81, junto con los puntos conseguidos por un tercer equipo, el mejor clasificado diferente a estos dos.

Verán que los datos son elocuentes. En tres décadas, jamás Real Madrid y Barcelona había superado con tanta holgura al resto de equipos como en el último lustro. También han batido consistentemente el récord de puntos. El dominio bicéfalo de los últimos años no tenía precedentes.

¿Pero es la Liga una competición particularmente poco disputada?

Durante diez años solo Barcelona y Real Madrid han disputado el título de la Liga, pero esta temporada el Atlético de Madrid ha irrumpido para romper esa tendencia. El año pasado el Atlético ya fue capaz de acercarse a los dos primeros, pero ahora ha dado un paso más y está consiguiendo disputarles el título. La Liga española la están disputando tres equipos, algo que hace tiempo que no veíamos.

Mientras tanto, ¿qué ocurre en el resto de Europa? Para responder esa pregunta he representado en términos comparables el estado de las cosas en las cinco grandes ligas, la Seria A italiana, la Premier inglesa, la Ligue 1 francesa, la Liga española y la Bundesliga alemana.

Observarán que, conforme con los tópicos, este año la liga más disputada está siendo la Premier, pero junto a ella aparece nuestra competición. Son los dos únicos torneos con tres equipos disputando la cabeza. El resto de ligas tienen dominadores claros: la Juventus domina con autoridad la Serie A y el PSG domina en tierras francesas. Mención aparte merece el Bayern Munich de Guardiola, que se pasea por la Bundesliga con cifras astronómicas.

Pero el gráfico dice más cosas. Fíjense en la clasificación española y verán una fractura abisal entre el tercer y el cuarto clasificado. Es la misma brecha que en años anteriores separaba a Real Madrid y Barcelona del resto, la evidencia que usamos para denunciar —con razón— la desigualdad de la competición. Sin embargo, si observan el resto de ligas verán que esa fractura parece ser algo generalizado en Europa. Los líderes de todas las competiciones tienden a estar más distanciados entre sí y también del resto de equipos, que se agolpan en un pelotón siempre más abajo.

Eso que vemos es la dualidad de las ligas europeas. Parecen existir dos clases en todos los torneos, una clase alta con los equipos que juegan la Champions League de forma rutinaria y otra con los demás. Los equipos que frecuentan la mejor competición europea —Juventus, Roma, Chelsea, Liverpool, Machester United, Monaco, Real Madrid, Barcelona o Bayern Munich— son mejores y se mantienen a distancia considerable. Es cierto que cada año se les une algún equipo en lo alto, pero para competir con ellos, a esos equipos se les exige ser mucho mejor que todos los demás.

¿Y es la Liga española la más desigual?

Como dije al principio, quienes abogan por un reparto más uniforme de los derechos televisivos afirman que eso logrará reducir la brecha deportiva entre los equipos. Es un argumento razonable, pero creo que exageran y que la medida no conseguirá tanto como creen. La pregunta pertinente es si la Liga española es anormalmente desigual en lo deportivo. Para averiguarlo midamos la desigualdad de las grandes ligas de fútbol europeo.

Por definición, un reparto será perfectamente igualitario si todos los equipos tienen los mismo puntos, y será totalmente desigual si un equipo acumula todos los puntos (cosa en este caso imposible). Para medir situaciones intermedias hay varias métricas alternativas. Se trata de las mismas métricas que se usan para cuantificar otras desigualdades más importantes, como las diferencias en ingresos y en riqueza dentro de una sociedad. Por ejemplo, en estas mismas páginas escribimos sobre desigualdad económica —los famosos 1 %— y ofrecimos cifras de dos de estas medidas.

La tabla que sigue muestra la desigualdad de cada liga según distintos criterios:

Lo que dicen los datos es que, grosso modo, la desigualdad en todas las ligas es similar. Los cuatro mejores equipos de cada torneo consiguen entre 2,5 y 3 veces más puntos que los cuatro peores (es decir, muchos puntos). Hilando más fino vemos que las ligas inglesa y francesas son algo más homogéneas que las demás, pero las diferencias son menores.

Aunque se trata de datos de una sola temporada, cálculos equivalentes con los resultados de la temporada anterior arrojan resultados parecidos. Algo similar se observa cuando damos un vistazo a las series históricas: desde la temporada 92/93 la Liga española la han ganado cinco equipos, el mismo número que ha ganado la Liga italiana y la Liga inglesa, y solo un menos de los que han ganado la Bundesliga. La excepción es la Liga francesa, que en solo veinte años ha repartido títulos entre diez equipos.

Una desigualdad difícil de arreglar

En definitiva, es evidente que sufrimos una liga desigual, pero no parece que eso sea algo excepcional entre las grandes ligas. Eso sugiere que el reparto de ingresos televisivos que caracteriza a la Liga española quizá no sea tan determinante: el resto de ligas distribuyen más sus ingresos y siguen siendo competiciones con dominadores claros. No me malinterpreten, reformar la negociación de derechos probablemente contribuirá a aumentar la competencia dentro de nuestra liga, pero dudo que eso vaya a revolucionar nuestra competición.

La razón es que los ingresos televisivos de la liga doméstica son solo una parte del pastel. Los clubs consiguen recursos por otras muchas vías —taquilla, ingresos asociados a las competiciones europeas, esponsorización, ventas de productos, etc.—, y todos esos ingresos van a continuar siendo desiguales. Son ingresos, además, que cada vez dependen menos del torneo doméstico.

Como escribí al hablar de los fichajes más caros de la historia, creo que detrás de la desigualdad de la Liga no está la cuestión televisiva, sino la apertura del mercado que se produjo tras la sentencia Bosman. En 1996 el fútbol europeo derribó las barreras nacionales para convertirse en un mercado global, donde unos pocos clubs de élite europea pelean para conseguir los mejores jugadores, técnicos y hasta aficionados. El talento acaba así acumulándose en un puñado de clubs excelentes. Esos clubs se baten entre sí en la Liga de Campeones, un escenario que acumula cada vez más atención y genera cada vez más ingresos, lo que contribuye a reforzar a los que ya eran más fuertes. El resultado es que tenemos unos colosos europeos que se baten en una fabulosa competición supranacional, pero que entre duelo y duelo regresan a sus dominios para pasearse aburridos.