La teoría de la idiotez masculina

Los premios Darwin reconocen a aquellas personas que han colaborado con la evolución de la especie humana eliminando sus genes del acervo común de la humanidad, mediante su esterilización o su propia muerte. Para ganar un premio Darwin los posibles candidatos deben liquidarse a sí mismos de una forma particularmente estúpida, mejorando de esta manera las posibilidades de que nuestra especie sobreviva en el largo plazo al hacer limpieza de los genes de estos «artistas». La mayoría de los premios son póstumos, pero hay también algunas menciones de honor a gente que merecería haberlo ganado pero ha sobrevivido con su capacidad reproductiva intacta. Uno de ellos es Larry «Cortacésped» Walters, un californiano que en julio de 1982 acopló cuarenta y cinco globos meteorológicos llenos de helio a su tractor cortacésped, cogió unos sándwiches, unas cervezas y una pistola de balines por si tenía que disparar a los globos para descender y se preparó para el despegue. Este camionero que siempre había soñado con ser piloto pidió a un amigo que cortase la amarra pero no empezó a flotar suavemente sino que el artilugio salió despedido hacia arriba como la bala de un cañón. El cortacésped volante no se estabilizó a los diez metros de altura, ni a los cien, ni a los mil, alcanzó una altitud de cuatro mil novecientos metros e invadió el corredor de entrada al aeropuerto de Los Ángeles donde varios pilotos avisaron a la torre de control de que no podían creer lo que estaban viendo. Tras pasar catroce horas en un ambiente gélido sobrevivió, pero tuvo que abonar una multa de mil quinientos dólares por haber invadido el espacio aéreo bajo control. Otra mención de honor fue otorgada a dos individuos que intentaron robar en la casa de Duncan Ferguson, un futbolista escocés famoso por su agresividad que había tenido cuatro condenas por peleas, una colección de tarjetas rojas directas y había estado seis meses en prisión. Uno de los ladrones tuvo que ser hospitalizado tras enfrentarse al jugador.

Las diferencias entre hombres y mujeres tanto en mortandad como en admisiones en un servicio de urgencias son bien conocidas. Entre las causas están los daños fortuitos, las lesiones haciendo deporte o los accidentes de tráfico. Algunas de esas diferencias entre sexos pueden ser debidas a factores culturales o socioeconómicos: los hombres participan más en deportes de contacto y de riesgo y la mayoría de los puestos de trabajo con posibilidades de sufrir un accidente están ocupados por hombres. Pero hay otra posible explicación: que los hombres seamos más idiotas, que tengamos una tendencia superior a asumir riesgos, a hacer cosas sin ningún posible beneficio y con una alta probabilidad de acabar mal, de hecho, muy mal.

Un estudio publicado en el British Medical Journal en diciembre de 2014 utilizaba los premios Darwin para comprobar la llamada «male idiot theory» o teoría de la idiotez masculina. Según esta hipótesis de trabajo muchas de las diferencias en los comportamientos de riesgo, las frecuencias de ingresos en servicio de urgencias o la mortandad se podrían explicar con un sencillo postulado: los hombres somos idiotas y los idiotas hacen cosas estúpidas.

El grupo de trabajo encabezado por B. A .D. Lendrem —por cierto, de quince años de edad—, utilizó para comprobar esta teoría los datos de los ganadores de los premios Darwin en los veinte años registrados desde 1995 a 2014. Los premios hacen una clara distinción entre muertes idiotas y muertes accidentales. Por ejemplo, no se otorgan a alguien que se haya pegado un tiro en la cabeza al intentar demostrar que una pistola no estaba cargada. Es algo bastante frecuente y se considera un accidente. Por el contrario, uno puede ser merecedor de un Darwin si se dispara en la cabeza para demostrar que la pistola SÍ estaba cargada; como el italiano que se pegó un tiro en el cerebro con un bolígrafo-pistola para demostrar a un amigo que era verdad que el pequeño artilugio funcionaba.

Una selección de premiados mencionados en el artículo de Lendrem y colaboradores incluía al ladrón que intentó robar el cable de un ascensor soltándolo mientras estaba dentro del elevador, con el resultado de que el aparato se precipitó contra el suelo matando a su ocupante; al que intentó ahorrarse un billete de tren atando un carrito de supermercado al último vagón y subiéndose a él para ser arrastrado durante tres kilómetros antes de que el maquinista se diera cuenta y pudiera detener el tren y retirar el cuerpo del ahorrador; o mi favorito, el terrorista que envió una carta bomba sin suficiente franqueo y que cuando le fue devuelta por el servicio de correos abrió sin darle más vueltas.

Estos tres «lumbreras» cumplen los cinco restrictivos criterios de los premios Darwin:

-Incapacidad de reproducción. Los nominados tienen que haber terminado muertos o estériles o incapaces de usar sus órganos sexuales.

-Excelencia. La estupidez del candidato debe ser asombrosa y única. Se supone que es por el deseo de que los premios tengan un toque de humor. Morir por fumar en la cama no se considera premiable pero morir en la cama de un hospital después de que te hayan aplicado un ungüento inflamable y te hayan dicho específicamente que no debes fumar te acerca a poder ganar un Darwin. Una mención de honor fue concedida a un hombre que quiso suicidarse mediante la ingestión primero de píldoras de nitroglicerina e intentar luego detonarlas corriendo y chocando contra una pared.

-Autoselección. Matar a un amigo al intentar manipular un explosivo no se considera meritorio, pero matarse a sí mismo mientras intenta fabricar un sistema para limpiar la chimenea utilizando una granada de mano está mucho mejor valorado.

-Madurez. Hay que tener edad para conducir de forma legal, estar en su juicio y no sufrir ningún trastorno mental. En algún caso es difícil estar seguro, como el paquistaní que se presentó voluntario para que su sufí le matase y le resucitase después para demostrar sus poderes, cosa de la que solo cumplió la primera parte.

-Veracidad. El suceso tiene que estar verificado, comprobado en una fuente fiable. Las leyendas urbanas y los relatos sin confirmar son excluidos.

También se han seguido otros criterios, como que no debe poner en riesgo la vida de otras personas inocentes y no deben ser el resultado de un intento deliberado; es decir, que nadie se mate a sí mismo solamente por el honroso propósito de conseguir un Darwin.

El equipo investigador revisó los datos de todos los nominados para los Darwin anotando su sexo. Excluyeron a las menciones de honor, tales como el hombre que se masturbaba con la maquinaria de su taller acercando su pene a la correa de una máquina mientras sus compañeros tomaban el bocadillo. En el momento final de entusiasmo se acercó demasiado a la correa, que le enganchó el escroto y le lanzó despedido a varios metros. Al ver la herida —de hecho había perdido su testículo izquierdo— decidió reparar la avería utilizando una pistola de grapas. Cuando fue finalmente a urgencias tenía el escroto del tamaño de un pomelo, ocho grapas oxidadas clavadas en la piel y un testículo superviviente, con lo que perdió su oportunidad de conquistar un Darwin ya que mantuvo la posibilidad de seguir aportando sus genes a las nuevas generaciones.

Los autores del artículo estudiaron a los 413 nominados a los premios Darwin, de los cuales 332 fueron verificados de forma independiente y confirmados por el comité que concede los premios. De esos, 14 eran compartidos por un hombre y una mujer, normalmente parejas aventureras que se pusieron en posiciones comprometidas, dejando 318 casos válidos para el análisis estadístico. De esos 318, 282 eran hombres (88.7%) y 36 mujeres (11.3%). El análisis con el programa informático SPSS confirmó que la diferencia era altamente significativa (p<0,0001). Este resultado es perfectamente coherente con la teoría de la idiotez masculina y con la hipótesis de partida: que los hombres somos unos majaderos y hacemos cosas estúpidas.

El estudio termina planteando una discusión sobre la validez de los datos y las posibles explicaciones. Una de las limitaciones es el haber usado datos retrospectivos y que pueda haber algún tipo de sesgo en la selección. Es posible que las mujeres nominen más a hombres para los premios Darwin, que el propio comité realice una selección sesgada de los posibles candidatos o que los periodistas, la principal fuente de identificación de nominados, primen historias protagonizadas por hombres para que reciban estos prestigiosos premios, esa solidaridad masculina tan denostada en algunas camarillas. A pesar de estas posibilidades es bastante evidente que a los premiados no les preocupa el riesgo mortal o no lo evalúan adecuadamente y hay dudas sobre su nivel de inteligencia. Unos oficinistas observaban interesados a un trabajador de la construcción que iba demoliendo los pilares de un aparcamiento en el solar adyacente. ¿Cómo iba a hacer para que la estructura se viniera abajo de una forma segura antes de tirar el último pilar? El último día descubrieron que no se lo había planteado. La plataforma de hormigón superior se derrumbó aplastando la miniexcavadora y a su conductor.

No sabemos por qué los hombres se comportan de una manera idiota con más frecuencia y mayor diversidad que las mujeres. Las diferencias pueden ser debidas a aspectos genéticos, psicológicos y también a hábitos de consumo como, por ejemplo, el alcohol. Tres hombres que jugaban una variante de la ruleta rusa tomaban un trago de alcohol y, a continuación, saltaban sobre una mina terrestre camboyana sin detonar. La mina terminó explotando, destruyendo el bar y matando a los tres sujetos. También habían estado bebiendo los dos amigos de Kentucky que decidieron repetir la hazaña de Guillermo Tell, pero como no tenían una manzana a mano usaron una lata de cerveza, algo fácilmente disponible, con el resultado que imaginarán. Sin embargo, el que no existan datos sobre consumo de alcohol en muchos nominados hace imposible un análisis científico de esta variante.

Hay dudas sobre por qué los hombres toman esos riesgos innecesarios; puede ser un rito de paso, una forma de asombrar a los colegas y avanzar en la jerarquía del grupo, una manera de conseguir sexo ya sea por asombro o lástima de la observadora o que sea, simplemente, la respuesta habitual a esa frase de «a que no hay huevos…» sustituyendo los puntos suspensivos por cualquier actividad que te acerque a un premio Darwin. Los investigadores comentan que «presumiblemente, el comportamiento idiota debe proporcionar alguna ventaja selectiva, aún sin identificar, a aquellos que no terminen siendo víctimas de él. Otra posibilidad es que sea un ejemplo de altruismo en el cual algunas personas se sacrifican de forma generosa para mejorar la supervivencia de la especie. Hasta que no haya una explicación satisfactoria del comportamiento estúpido masculino, las salas de emergencia de los hospitales tendrán que ir juntando las piezas, a menudo literalmente». Esa es la tarea de Andy Gray, cirujano traumatólogo y coautor del estudio que declaraba: «Es normalmente a lo que me dedico las noches de los viernes y los sábados». Las críticas del artículo consideran que hay que separar entre tomar riesgos y que algo salga mal frente a realizar algo completamente idiota, dan explicaciones evolutivas como que las mujeres se obligan a sobrevivir sin tomar riesgos absurdos para cuidar de los hijos y algunos comentaristas destapan la batalla de los sexos para lo que recurren a listas de premios Nobel o a avances médicos para negar la idiotez de los hombres. En realidad, un artículo navideño, realizado con humor, y que da para pensar y comentar.

