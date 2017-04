Michael Caine, el gentleman cockney

Hoy cumple ochenta y tres años. Lleva más de sesenta actuando en teatro, cine y televisión. En su abultadísima filmografía hay de todo: grandes filmes, producciones aceptables, proyectos fallidos y pura mierda alimenticia. Sin embargo, la mirada sobre cada una de las películas que ha protagonizado o en las que ha participado descubre en la pantalla una verdad incuestionable: la presencia de Michael Caine dignifica incluso a la más infame de ellas. Caine posee ese no sé qué magnético de las estrellas clásicas del cine. En verdad, y dejando a un lado la mística delicuescente, el secreto no es más que un talento trabajado durante años con determinación, humildad y esperanza. Sangre, sudor y lágrimas. Al propio Caine le gusta citar aquella frase de John Osborne en Mirando hacia atrás con ira: «Nunca mires hacia atrás con ira; mira siempre hacia adelante con esperanza». Lo ha tenido que hacer muchas veces a lo largo de su vida porque nada ha sido fácil y la lucha fue ardua. Para empezar, en una sociedad eminentemente clasista como la británica, provenía de una familia paupérrima y sin vínculos con el mundo del espectáculo, no era guapo y hablaba en cockney. Aun así, se curró las tablas de los teatros de segunda y tercera división y las giras por provincias; sufrió la precariedad y el acoso de los acreedores; pasó épocas viviendo de la generosidad familiar y de buenos amigos; tuvo que aguantar el éxito de sus colegas de generación mientras a él le llovían las negativas en todas las pruebas de casting a las que se presentaba; cedió la educación de su primera hija a sus suegros por su imposibilidad de ofrecerle una infancia digna. En fin, tragó quina a mansalva hasta pasados los treinta años. Al final, la perseverancia tuvo su recompensa y el andrajoso secundario en representaciones desechables pasó a convertirse en icono cool del cine británico de los sesenta. En sinónimo de calidad interpretativa y en un nombre que otorga pedigrí a cualquier producto audiovisual. Además de actor inmenso, Caine es un narrador espléndido, un contador de historias divertidísimo, con un toque de elegancia y humor british edificante. Sus dos volúmenes de memorias —Whats It’s All About? y The Elephant to Hollywood— así lo atestiguan y aportan honestidad e inteligencia a un subgénero, el de la autobiografía cinéfila, tan impostado como impostor.

De Frankenstein a Alfie

Michael Caine fue bautizado Maurice Joseph Micklewhite en una iglesia modesta del sur de Londres. Tanto el nombre como la ubicación no hacían presagiar un futuro rebosante de éxitos, dinero y popularidad. En cualquier caso, pese a pertenecer al proletariado más puteado, recuerda una infancia sin falta de cariño materno ni comida en la mesa. Nada de triste desamparo dickensiano. Nació, eso sí, con algunas taras que le marcaron físicamente. La mirada levemente somnolienta se la debe a la blefaritis, una enfermedad ocular de nacimiento que se caracteriza por la hinchazón de los párpados, así como su modo de andar un tanto torpe es herencia del raquitismo infantil. El propio Caine resume su estampa de mocoso de barrio: «Un chico de ojos escrutadores y párpados caídos, con un tic nervioso, las orejas sujetadas con esparadrapos y unas pesadas botas de Frankenstein anudadas hasta justo debajo de las rodillas».

Después de la Segunda Guerra Mundial, la familia se establece en una casa prefabricada en el barrio de Elephant. Allí había gente chunga. Es un chaval listo, con inquietudes y un devorador de películas en sesión continua. Como muchos chicos de su generación y condición social el cine le salva de la roña y la violencia circundante. De una realidad que no le gusta: «Me convertí en un fanático absoluto del cine, encaprichado con lo que me parecía el hechizo americano. La mayor parte de los sueños acaban en decepción, pero el cine ha sido para mí más fantástico de lo que pude haber imaginado en aquellos oscuros y deprimentes días». Y la idea de la huida del entorno se va convirtiendo en una obsesión: «Había dos caminos para salir del barrio: el deporte y el espectáculo. El deporte estaba fuera de mi alcance, de modo que el espectáculo era la única opción». A la única opción, el joven fantasioso y cinéfilo en ciernes le encuentra ciertos impedimentos. La mayoría de actores a los que admira desde la butaca son guapos y morenos —Robert Taylor, Tyrone Power, Cary Grant— o tienen un atractivo peculiar —Humphrey Bogart, James Cagney—. Él es rubio, se considera más bien feo y desgarbado con su metro ochenta y ocho de estatura. Pronto, no obstante, su determinación encuentra el asidero en otros actores: Spencer Tracy y Jean Gabin. No son guapos ni morenos. Pero son dos pedazo de actores.

Tras el servicio militar y una estancia en la guerra de Corea con la infantería, Michael Caine entra a formar parte de una compañía de segunda capitaneada por el productor Alwyn D. Fox. A este debe el cambio del lábil Maurice por el vigoroso Michael. Son años duros, muy jodidos. A la cima llegan muy pocos. Y para su desgracia, es testigo tanto del ascenso de los triunfadores —Albert Finney, Peter O’Toole, Terence Stamp, Sean Connery— como del abandono e incluso suicidio de los derrotados. Pese a todo, no ceja en su empeño. Las puertas se cierran y los consejos paternalistas van encaminados a disuadirle de realizar carrera en el mundo del espectáculo, pero él sigue. Su participación en la guerra de Corea le sirve, por lo menos, para ser escogido para el filme Una colina en Corea. Necesita un nombre y, por casualidad, se fija en el afiche de un cine en el que proyectan El motín del Caine. Caine es contundente. Tiene pegada. Michael Caine. Le gusta.

Tendrá que esperar a 1963 para hacer su primer trabajo de enjundia en pantalla. Zulú se convierte en su presentación ante el gran público. En el filme interpreta a un arrogante aristócrata del ejército británico en tierras sudafricanas durante la guerra anglo-zulú. Por lo tanto, Caine tuvo que cambiar su acento cockney por un inglés de dicción nobiliaria. Gracias a las buenas críticas, el actor pasó a tener un hueco en las agendas de los productores. En 1965, interpreta por primera vez al agente secreto Harry Palmer, la antítesis de James Bond, en Ipcress. Y, al año siguiente, consigue por fin el éxito internacional (menos en Francia, donde la posibilidad de que un inglés fuera capaz de encamarse con una docena de mujeres fue considerada una farsa completamente inverosímil y ridícula) con Alfie, las aventuras de un cockney seductor y trepa. Pijoaparte va a Londres, vamos.

Carrera superdirecta

Con treinta y tres años, Michael Caine inicia lo que él mismo denomina «carrera superdirecta». Esto es: no para nunca de trabajar en películas. Había pasado tantos años mendigando papeles, con deudas y números rojos que, a partir de ese momento, se propuso coger cualquier proyecto bien pagado que le ofreciesen. El cine tiene mucho de porcino y también de él todo se aprovecha: «Es mucho más difícil actuar bien en una película mala con un director malo que en cualquier otro tipo de películas, y te proporciona una gran experiencia en cuidar de ti mismo».

Pese a su fama de mercenario del celuloide, el actor ha protagonizado un puñado de obras inmarcesibles. Apoquinó como productor para interpretar Asesino implacable, filme duro y sombrío que reflejaba con notable realismo la violencia brutal del submundo de los gánsteres. Estuvo a la altura interpretativa de Lawrence Olivier en La huella, de Mankiewicz; modeló, junto a su amigo Sean Connery, a la inolvidable pareja de pícaros kiplingianos de El hombre que pudo reinar, de Huston; consiguió el anhelado y merecido primer Óscar con Hannah y sus hermanas, de Allen, galardón que volvería a recibir por su interpretación en Las normas de la casa de la sidra; construyó al flemático y entrañable Alfred de la trilogía del Batman de Nolan (tan grande es que salva la insoportable tercera entrega con solo una sonrisa y un asentimiento de cabeza final). También son reivindicables sus aportaciones a comedias ligeras como Lío en Río, de Donen, o Un par de seductores, de Frank Oz, divertido remake de un fallido filme protagonizado por David Niven y Marlon Brando.

Ciertamente, solo repasando la filmografía de Caine uno queda agotado de tanta actividad imparable. Sin embargo, el propio actor señala que en los setenta, cuando se casó con la modelo Shakira Baksh, de quien se quedo prendado viéndola en un anuncio de la tele, se tomó un pequeño respiro. Coincidió con su abandono del alcohol de alta graduación ingerido a escala industrial. Llegó a vaciar tres botellas de vodka al día. Según parece, la discreta recriminación de su mujer fue suficiente para desquitarse de la compulsión bebedora y dedicarse únicamente al vino en dosis moderadas y con las comidas.

A parte de excelente actor, Caine se ha granjeado fama de buen compañero de rodaje, educado y accesible. Tal vez por haberlas pasado putas durante años, no se ha permitido caer en excentricidades ni en autodestrucciones patéticas. Para tener una carrera tan longeva, a partir de cierta edad es importante cuidar las neuronas y el hígado. Así que todavía tenemos a Caine en acción —recientemente estrenó Juventud, de Sorrentino, y El último cazador de brujas, otro filme alimenticio protagonizado por Vin Diesel— y esperemos que sea para muchos años.

Afirma no ser un entendido en política, pero se identifica con ciertos principios socialistas sin compartir lo que él considera tics paternalistas de la izquierda. De hecho, abandonó durante años Inglaterra harto de los sablazos fiscales del Gobierno laborista anterior a la era Thatcher. Reconoce que sus orígenes le impiden votar a los conservadores, aunque aplaudió algunas medidas liberalizadoras de los tories. Haciendo balance de los Gobiernos de Thatcher dijo: «Ayudó a que los ingleses levantaran el culo y se pusieran a trabajar, pero olvidó a los que se quedaron de rodillas». En 2000 la Corte Real británica le nombró caballero. Michael Caine escogió recibir su caballería con su verdadero nombre. Maurice Micklewhite. En honor a su padre.

«He leído en algún sitio que procede usted de una familia muy pobre», le dijo Anthony Quinn en una ocasión. «Es cierto. ¿Y usted?», preguntó Caine. «Yo también —sonrió Quinn—, pero la diferencia entre una familia pobre mexicana y una familia pobre inglesa es tan grande que no creo que pueda usted comprender realmente lo que es la verdadera pobreza». A lo que Caine respondió con suave dejada de set y partido: «He empleado la mayor parte de mi vida en evitar descubrirlo».

Larga vida a Michael Caine.