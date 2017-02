Yo utilicé bien una preposición

Las preposiciones, como los primeros amores, aparecen en edad escolar para nunca más irse y, además, nos hacen perder en la práctica lo mucho que hemos ensayado con la teoría. Ya me explico. Lo que quiero decir es que todos recordamos con especial cariño aquella cantinela: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en… quedó grabada con tanta fuerza en nuestro subconsciente, tan seguida, tan honestamente leal, que sería imposible que alguien reconociera una preposición de las que pululan anárquicamente por el centro de la lista sin haber recorrido antes la ristra completa:

—Oye, ¿«por» es una preposición?

—Espera: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en…

Esto resulta mucho más traumático cuando pienso en mí. Yo pertenezco a una generación que vio cómo, en pleno desarrollo académico, allá por sexto de primaria, le colocaban cuatro nuevas preposiciones dentro del listado: durante, mediante, excepto y salvo. Para dicha generación, gran parte víctima del naufragio español de la segunda década del siglo xxi, aquellas cuatro palabras nunca formaron parte del listado de preposiciones que con tanto cariño habíamos cerrado a cal y canto. La salida estaba prohibida, ya no digamos el acceso.

A medida que fui creciendo, como ocurrió con los temas amatorios a los que me referí al inicio, comprobé que teníamos una formación teórica excelsa, pero que en la práctica éramos poco menos que un desastre. Han pasado muchos años desde entonces y yo también me hundo en esta crisis. Pero, como la orquesta del Titanic, me niego a morir sin restañar mi honor. Así que aquí van algunos de los usos que la Academia detecta como poco apropiados. Hay que aligerar, de alguna manera, la embarcación.

Sustantivo + a + infinitivo

Cuidado con este galicismo. La RAE se moja y nos indica que no se debe formar esta estructura en algunos casos. Por ejemplo, si la preposición «a» se puede sustituir por «para», debemos utilizar esta última:

*El uso de la preposición es un tema a tratar.

El uso de la preposición es un tema para tratar.

La Academia también propone evitar el verbo hacer, por cuestiones cacofónicas.

*La práctica preposicional es un ejercicio a hacer.

No debemos olvidar que, a menudo, estas construcciones resultan artificiosas y completamente prescindibles.

*Mi generación es un ejemplo a seguir para todos los amantes preposicionales.

Mi generación es un ejemplo para todos los amantes preposicionales.

De arriba a abajo

En este caso, es la preposición «a» la que no debería aparecer en la construcción. La Academia nos pide que sean «de», «desde», «hacia», «para» o «por» las que precedan al adverbio pero no «a» la que lo suceda en este tipo de secuencias.

*Todos recitamos la lista de preposiciones de arriba a abajo.

Todos recitamos la lista de preposiciones de arriba abajo.

En relación a

La RAE admite las construcciones «en relación con» y «con relación a». Pero mi generación, tan entregada a mezclar todo lo que le echen, ha asimilado como correcta la expresión que nace de la fusión entre ambas: «en relación a».

*En relación a las preposiciones, nueve de cada diez expresiones están mal construidas.

De motu proprio

Incorrección clásica (nunca mejor dicho). Hemos decidido colocarle a esta locución latina la preposición «de», sin importarnos que la propia locución ya incluye la supuesta preposición. Por eso, ha de aparecer sin ningún acompañamiento.

*Aprendimos preposiciones de motu proprio.

Aprendimos preposiciones motu proprio.

Nota. Absténganse de cambiar el latino «proprio» por el castellanísimo «propio». Gracias.

Dequeísmos y queísmos

Probablemente, las estrellas dentro del equipo de errores motivados por la preposición. El dequeísta coloca la preposición «de» delante de la conjunción «que» cuando no debe.

*Sería un orgullo de que las preposiciones empezaran a utilizarse bien.

Por el contrario, el queísta omite el «de» que precede al «que» cuando le place.

*Me alegro que empiecen a utilizarse bien las preposiciones.

Junto a

La construcción «junto a» tiene, según el diccionario académico, el significado «cerca de». Sin embargo, se ha extendido el uso hasta abarcar el significado «en compañía de» o «en colaboración con». En estos casos, debe utilizarse «junto con».

*La Fundeu se ha empeñado, junto a la RAE, en que utilicemos bien las preposiciones.

La Fundeu se ha empeñado, junto con la RAE, en que utilicemos bien las preposiciones.

En base a

Estas una de las típicas fuerzas de la naturaleza etimológica que terminarán por arrasar el diccionario. En un principio, la construcción «en base a» se consideró incorrección hasta que, por el uso frecuente, han terminado por aceptarla. Sin embargo, la Academia sigue promoviendo el uso de «con base en», «sobre la base de», «basándose en»…

*En base a los últimos estudios, creo que las preposiciones se suicidarán pronto.

Basándome en los últimos estudios, creo que las preposiciones suicidarán pronto.

A grosso modo

De nuevo aparecen los problemas cuando de utilizar locuciones latinas se trata. En este caso, aparecen al colocar la preposición «a» delante de grosso modo. Esta locución debe ir siempre sin preposición.

*Así, a grosso modo, no tenemos ni pajolera idea de utilizar preposiciones.

Así, grosso modo, no tenemos ni pajolera idea de utilizar preposiciones.

Contra más

Utilizar la preposición «contra» antes del adverbio «más», con el mismo sentido que le habría dado «cuanto», es un vulgarismo con el que la RAE no comulga. Por tanto, debemos elegir siempre «cuanto más».

*Contra más conocimiento teórico de la preposición, menos interés práctico.

Cuanto más conocimiento teórico de la preposición, menos interés práctico.

Desde mi punto de vista

Aunque la Academia ya acepta el intercambio, sigue proponiendo la construcción «DESDE mi punto de vista» en lugar de «BAJO mi punto de vista». ¿O es que se puede visualizar algo bajo tu propia mirada?

*Bajo mi punto de vista, la preposición está en coma.

Desde la sinceridad

La Academia también sugiere que no debemos utilizar la preposición «desde» cuando el contexto permite la preposición «con».

*Desde la sinceridad, mucha tilde en sólo pero poca preposición.

Con sinceridad, mucha tilde en sólo pero poca preposición.

Conforme a

Cuidado con esta construcción. No se debe prescindir de la preposición jamás.

*Conforme lo establecido, las preposiciones son parias.

De acuerdo con

De nuevo se produce el intercambio de preposiciones. La Academia sugiere que no utilicemos esta construcción con la preposición «a», por lo que siempre utilizaremos a su hermana «con».

*De acuerdo al sumario, la preposición será condenada a muerte.

De acuerdo con el sumario, la preposición será condenada a muerte.