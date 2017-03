Anuario de Cómics Esenciales 2016

Una de las señas de identidad que caracteriza a Jot Down desde su fundación es la colaboración con otras editoriales, publicaciones o diferentes agentes del sector de la cultura. Otra, la apuesta decidida por el papel sin abandonar internet, en una convivencia feliz y no competitiva entre formatos. Así, ya han sido numerosos los proyectos que han visto la luz gracias a este esfuerzo colaborador. Colaborar siempre es más productivo y el fruto es más auténtico y de mayor calidad.

En una nueva apuesta tanto por la colaboración como por el papel, Jot Down se alía con la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic en España (ACDCómic) para cumplir un sueño; publicar un anuario impreso en el que se repasan los cien mejores cómics publicados en España. Cómics Esenciales 2016.

La ACDCómic es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa actualmente a sesenta y seis personas que realizan trabajos de periodismo, crítica, estudio, comisariado y otras actividades teóricas y divulgativas relacionadas con el cómic. Trabajan en distintos ámbitos, soportes y formatos, y comparten recursos y esfuerzos para apoyar sus trabajos individuales, difundir actividades y realizar proyectos conjuntos que no podrían desarrollarse de otra manera.

Desde el año 2013 vienen publicando en su web los Esenciales, una selección de los cincuenta títulos más destacados elegidos de forma colectiva por votación entre sus miembros de entre todas las publicaciones editadas en España durante el año. El objetivo, claramente, pretende proporcionar una herramienta para descubrir diferentes cómics publicados en nuestro país y llamar la atención sobre las obras que consideran destacables.

Cómics Esenciales 2016 se basa en los Esenciales de la ACDCómics pero va un poco más allá. Amplía esa lista hasta cien, lo que permite ofrecer una mirada más amplia, y también más detallada. En la selección se incluyen obras del mercado americano, japonés y europeo (con un aporte significativo de obras publicadas en España). Tomos, grapas, álbumes, integrales, webcómic… Cómics populares y cómics alternativos.

Jot Down cuenta ya con alguna incursión editorial en solitario en el mundo del cómic. Cabría destacar Off the record, un cómic coral en el que diez ilustradorores de la talla de Paco Roca, Javier Mariscal, José María Beroy o Manel Fontdevilla, entre otros, elabora una historieta, cada uno según su propio estilo, narrada por diez periodistas de prestigio, como Ana Pastor, Sol Gallego, Enric González, Rosa María Calaf o Julia Otero, por ejemplo. También ha publicado una recopilación de los cien mejores cómics de la historia seleccionados y comentados por sus redactores.

Cómics Esenciales 2016 cuenta con una larga nómina de autores entre los que se encuentran Alberto García Marcos, Yexus, Álvaro Pons, Anna Abella, Elisa McCausland, Gerardo Vilches, Pedro Monje, José Andrés Santiago y Juan Royo entre otros. Incluye una entrevista de Pepo Pérez a Paco Roca y Ana Galvañ y cinco artículos que tratan en profundidad los temas, tendencias y géneros que han tenido relevancia en la actualidad reciente del mundo del cómic: la nueva ola de obras de ciencia ficción, la actividad expositiva sobre cómic en museos y otros centros culturales, el estado del sector de la fanzinería, autoedición y microedición, la emergencia del «gafotaku» como perfil de lector de mangas y la nueva corriente de periodismo en viñetas. Y por supuesto, la reseña de las cien obras seleccionadas.

Por otra parte, y como regalo con la compra del anuario de Cómics Esenciales 2016, se entregará el libro digital Cómic digital hoy. Una introducción en presente, editado por la propia ACDCómics que reúne diversos estudios sobre el panorama contemporáneo del cómic digital internacional. A lo largo de treinta y tres capítulos, veintisiete estudiosos, críticos y divulgadores del cómic y las artes visuales abordan su objeto de estudio desde diferentes perspectivas: histórica, analítica, ensayística, reportaje o entrevista.

Este libro contribuye a prestar más atención al impacto de las nuevas tecnologías digitales en los modelos de producción, difusión y consumo del cómic, así como analizar casos específicos de historietas digitales publicadas en las últimas dos décadas.

Puedes adquirirlo ya en nuestra tienda en los siguientes packs: