Maldita Pixar

Por razones ajenas a mi voluntad me he convertido en un experto en cine para niños. Esas razones ajenas a mi voluntad son mis niños, claro. Me he tragado casi todas las películas de los últimos años y esto me convierte en crítico autorizado de cine infantil y de animación. Desde que tengo hijos, como muchos padres y madres, he visto más películas para niños que cuando era niño yo mismo. Los niños parecen ser hoy en día los únicos que pueden arrastrar a un adulto al cine, porque sus padres no ven la hora de llenar los espacios muertos, o más bien sin ocio, del tiempo libre. Prácticamente se estrena una película infantil a la semana. Antes era en Navidad y basta, y el resto del año, a correr por casa o en la calle.

Ahora los niños, que llevan a sus padres incorporados, se han convertido en un objetivo esencial de público de masas. Los niños no tienen dinero, pero sí más capacidad de persuasión que cualquier campaña publicitaria, y con un mínimo esfuerzo por parte del fabricante del producto. Basta que les enseñes el caramelito y ellos se encargan de dar el coñazo a sus padres hasta conseguirlo. Es una técnica irresistible. Por eso, por no resistir, y porque me gusta el cine y quiero que a ellos les guste, les he llevado a menudo al cine. Pero ya empiezo a estar harto.

Mi punto de saturación llegó con Del revés (Inside out, 2014). Ya, ya sé que la han puesto de obra maestra, pero a mí me pareció odiosa. Parte de la idolatría general entra en esa inercia de beatificación que aún emana todo lo que rodea el mundo de Steve Jobs, quien adquirió la empresa que sería conocida como Pixar en 1986, casa de producción del filme y símbolo de esta nueva era animada. Pero la verdad, mis hijos no se enteraron de nada y yo, que me enteré, salí de mala leche. ¿Para quién es esa película, a quién va dirigida? No es para niños ni para adultos, es para una especie muy particular, cada vez más frecuente: los adultos que son como niños. Quizá el público estadounidense medio, y el mundial, se englobe cada vez más en esa categoría.

La deriva de infantilización de los adultos convive, de forma paradójica, con esa manía de forzar a los niños a ser mayores, metiéndoles en asuntos, situaciones y gracietas que les superan en edad. El argumento de Del revés, con esos personajes que trabajan en el cerebro como en una central de datos, es un atentado psicoanalista para un chaval, que por suerte aún no se hace ninguna paja mental. Hablando de eso, Woody Allen ya hizo esto con infinita mayor gracia en Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo (y nunca se atrevió a preguntar), de 1972, en la famosa escena en la que interpreta a un espermatozoide a la espera de saltar al vacío como en una misión paracaidista.

La protagonista de Del revés, una tal Alegría, es más insoportable que una tarde de Cantajuegos. No solo hay poesía barata, es que la película está impregnada de psicología barata, como si la mente fuera un parque temático controlado por poderes ocultos y con total ausencia de racionalidad. Y, como siempre, mucho personaje con traumas, complejos, sentido de culpa, dudas de identidad y obsesionado con el éxito y cómo conseguirlo. Yo no sé qué gente conoce quien escribe estos guiones, pero si su barrio es así le iría mejor abriendo una consulta de psicoanalista.

Ya eran un delirio adefesios como Gru, mi villano favorito 2 (2013), de la Universal, que transcurre en un centro comercial, Shrek 4 (2010) y sus líos espacio-temporales o el malo celoso de fama de Los pingüinos de Madagascar (2014), ambas de Dreamworks. Lejos de llegar a la cumbre del formato, como se proclama, creo que se está agotando. Pero es raro oír que nadie ponga pegas a estas películas. En las críticas siempre son estupendas para toda la familia. No niego habérmelo pasado bien con muchas de ellas, pero siempre me acabo moviendo en la butaca al notar lo subliminal y el tufo de moralina que hay detrás. Porque vas con niños. Entre tanta tecnología y mecanismo de juguete perfecto a menudo falla todo lo literario, lo lírico, el cuento. Por no hablar de la clase media baja del sector, esas series de dibujos animados por ordenador que ponen en la tele a todas horas en que los personajes parecen androides en paisajes digitales desolados. Hagan la prueba: a los críos les das a elegir y siempre escogen Tom y Jerry, La Pantera Rosa y cosas así. Tienen gusto.

Cuando ves a un niño gozar con Chaplin comprendes que los enanos tienen una sensibilidad y una agudeza mucho mayor de las que a menudo les suponemos, pero al mismo tiempo son muy ingenuos y vulnerables. Pueden disfrutar con explosiones y estrés narrativo, aunque es obvio que no todo lo que fascina es bueno, pero si les pones el pato Donald descubres que su sentido del ritmo, su humor y su capacidad de asombro están aún inmersos en un insondable y sacro océano de inocencia. Se ríen a carcajadas con lo clásico: las caídas, las muecas, los eructos. No necesitan mucha sofisticación, pero también tienen un sutil sentido del humor y de la maravilla casi inaccesible para los adultos, un código muy suyo que solo algunos genios que mantienen cierta pureza logran cifrar. Adaptarse a ello es una tarea dificilísima, requiere un tacto y un estilo sublime, pero viendo algunas películas parece que el objetivo es dilapidar a toda velocidad esas reservas de inocencia, y es un pecado diabólico, porque es un estado envidiable al que nunca regresarán. ¿Por qué tanta prisa en hacerles adultos? Entre niños que crecen antes de tiempo y adultos que van para atrás nos encontraremos pronto, si no estamos ya, en un punto intermedio donde seremos todos gilipollas.

Recuerdo bien, cuando era pequeño, a los padres gilipollas de algunos de mis amigos. Era un dilema existencial peliagudo, porque desde temprana edad yo me preguntaba si esos niños, por tratarse de sus padres, se darían cuenta de que eran gilipollas o su condición les cegaría irremediablemente las puertas de la percepción. Con el tiempo vi que algunos llegaron a la misma conclusión. Y esto quería yo decir: si ustedes son gilipollas y tienen hijos, desengáñense, ellos se darán cuenta. El hecho de que les hayan traído al mundo no les va a garantizar nada. Una generación no tiene por qué ser mejor que la anterior, no funciona así, como si salieran nuevos modelos y mejores de forma natural. De hecho no sé dónde están esos genios de mi generación. Aunque tiene sus ventajas, porque la caída del nivel medio nos da posibilidades a los normalitos.

Aquellos chicos con padres memos parecían normales y eso te devolvía la fe en la raza humana, capaz de sobreponerse a la adversidad. Pero con la adolescencia estallaba el conflicto y muchos de ellos se hacían raros o se volvían medio locos. Y eso quería decir también: aunque piensen que les han salido bien, desengáñense, luego llega el ajuste de cuentas. Los hijos siempre juzgan severamente a sus padres.

Pero además es que en este rollo de Pixar, comprada por Disney en 2006, y demás casas cinematográficas hay un matiz económico nada secundario, porque se trata de vender un producto al mayor número posible de personas. Estas películas han trabajado hasta ahora a fondo el híbrido generacional, las tramas que se mueven a varios niveles de comprensión que funcionan, simultáneamente y dando un poquito a todos, con adultos, adolescentes y niños. El equilibrio es arduo y no siempre está conseguido. La presión de la producción y, en otras ocasiones, una loable ansia experimental han dado cosas raras, cuando no engendros. La primera mitad de Wall-E es fabulosa, pero infumable para un niño, además de tétrica y apocalíptica. En Del revés pasa lo mismo. Sería mejor si se aclararan. Si quieres hacer Ingmar Bergman en dibujos animados, adelante. Arrugas (2011), sin salir de España, de Ignacio Ferreras y basada en el cómic de Paco Roca, es un peliculón. Para adultos, claro. La animación europea, en general, tiene otra inspiración y otra respiración, otro aire. Kirikú (1998) o Un gato en París (2010), o la fantástica serie gamberra belga Panique au village, convertida en película en 2009, son buenas muestras.

El problema es que con Ingmar Bergman en dibujos animados luego no vendes pijamas ni tazas. Que es de lo que se trata. Lo de Frozen (2013), de la Disney, otro horror de iconos femeninos con un pibón de las nieves, ha batido récords de mercadotecnia majara. Y sí, admiradores incondicionales, me temo que la última de Star Wars, distribuida por Disney, y todos sus defectos, obedecen a la misma lógica. Sobre la estética televisiva de Operación Triunfo de algunos de estos bodrios poco hay más aterrador que ver a una horda de pingüinos cantar un tema de Queen en la medianoche boreal en Happy Feet (2006), de la Warner, también tremenda en sus mensajes.

El niño ya no es tanto un espectador como un enorme consumidor. Y eso que no tienen un duro en el banco. Pero se les empuja para que crezcan y se conviertan rapidito en adultos consumidores. Más carne para la máquina. Alguien me debe explicar todavía por qué esas cadenas que solo emiten dibujos animados infantiles, y por tanto se destinan a un público exclusivamente de niños, tienen anuncios. Y por qué se permite. Ya nos parece normal. De hecho cada vez que lo digo me miran como si estuviera loco.

Cuando eres un niño no es infrecuente usar un criterio elemental: lo que no les gusta a tus padres es bueno. Y estamos ahí: no sé qué pensarán los niños si a la mayoría de sus padres les encantan estas películas. Alucinas con lo que te recomiendan algunos papás y mamás y te llevas muchas sorpresas al comprobar el nivel mental de conocidos y amistades. Es como la tragedia humana de nuestro tiempo de descubrir los pensamientos de los demás en Twitter o WhatsApp. Calladitos ganamos mucho todos.

De pequeño aprendes más cuando ves películas de mayores, y no digamos si es a escondidas, porque están sin disfrazar y sin masticar. Te asomas a un mundo extraño e intrigante, el de los adultos, al que un día pertenecerás, y nadie te baja el listón. Tienes que subir tú. Ahora es al revés, o del revés: el listón se baja cada vez más y los mayores se vienen contigo al cine, y a veces hasta son las únicas ocasiones en las que van. Ver películas con los padres siempre ha tenido algo de incordio, porque el cine es una actividad solitaria. Todos hemos vivido esos momentos de silencio con toses en el salón cuando la familia se ve reunida de improviso ante una escena erótica en la tele.

A los niños, por lo que yo veo, les encanta crecer y cumplir años. Son algunos adultos los que tienen un problema con haberlo hecho. Por eso algunas de estas películas sobre lo complicado de crecer, y que sus protagonistas lo acepten de una puñetera vez, parecen más bien destinadas a ellos, no a sus hijos. La pareja de progenitores de Hotel Transilvania 2, de la Sony, son dos niñatos anormales nada preparados para ser padres. También son parábolas de madurez o de la adolescencia Shrek, Buscando a Nemo o Cars, así como el telón de fondo de la saga de Toy Story. No sé, comparando con clásicos de Disney, que también se las traían en ideología subyacente, Cenicienta no debía crecer, estaba ya crecidita y lo que pasaba es que su vida era una mierda. El reto era superarlo, aunque fuera con hada madrina. El paradigma en Peter Pan es explícito, pero es una despedida de la infancia: queremos seguir siendo niños, pero esto es lo que hay.

El periodista australiano James Douglas ha ido aún más lejos en un interesante análisis sobre las películas de Pixar publicado en The Awl el año pasado. Viene a decir que sus historias son siempre, de forma obsesiva, una metáfora capitalista del mundo laboral, donde el empleado debe adaptarse a los vaivenes y filosofía de la empresa. En Toy Story, la primera película de Pixar, hace ya veinte años, dos individuos compiten por un mismo puesto de trabajo; en Up un jubilado debe reinventarse si no quiere ser aplastado; en Monstruos S. A. una élite de empleados lucha por ser el número uno; Ratatouille va de que cualquiera, hasta el más insospechado, puede hacer un trabajo si se esfuerza lo suficiente y de cómo convertirse en líder de un equipo. Douglas sostiene que en Buscando a Nemo o Indomable (Brave) el argumento aborda disfunciones familiares como si se tratara de problemas de recursos humanos, porque finalmente los padres reconocen las capacidades de sus hijos.

Resumiendo, según este autor, y al margen de que el protagonista sea un muñeco, un pez, un robot o un ratón: «La base de cada historia de Pixar es un individuo que intenta establecer, afinar o preservar su función de instrumento en un sistema laboral. El único modo en que la Pixar consigue conceptuar un protagonista es asignarle un trabajo, o dejarle sin él, y construir mecanismos en la trama para asegurar que logre su tarea (…) Está orientado hacia la meta final de ser un trabajador eficiente y productivo». Es decir, prosperidad individual con un trabajo incesante.

Sin volvernos locos, es la historia de siempre en el cine de Hollywood, la de alguien que logra lo que se propone. En ese esquema también encaja perfectamente Ulises en la Odisea. Y también decía Truffaut, que va a misa, que se sentía estafado si un tipo se pasa media película haciendo un túnel para escapar y al final le pillan. En realidad a mí en todas estas películas, como en muchas desde hace años, lo que me apesta es que está todo muy milimetrado, como un juego de pesos y medidas que controla las emociones. Están obscenamente calculadas siguiendo algoritmos de manual de guion. Noto cómo me tengo que emocionar, asustar o que me quieren activar cualquier otro resorte sentimental en tal escena. No son nada fluidas, no dan ninguna sensación de libertad, de relato imprevisible, de alguien que me quiere contar algo. Tienen escasísima poesía, aunque son muy buenas en el cinismo. Que es un sentimiento estrictamente adulto. Vivimos tiempos muy prosaicos y sensibleros, que no sé que es peor, pero en el fondo muy materialistas.

Douglas identifica esta idea dominante que percibe en las películas de Pixar con la filosofía misma de la empresa y el buen rollo de Silicon Valley, esas compañías que todos envidiamos porque puedes vaguear en un cojín gigante o jugar al futbolín. Porque para Pixar, todo es uno: vivir es trabajar. Trabajando te lo pasas tan bien que no te enteras de que estás trabajando. Es toda una aventura. Igual que cuando jugueteas con el móvil por trabajo a todas horas no piensas que estás trabajando. Es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, está fenomenal. No hay diferencia entre tiempo libre y trabajo. Yo me deprimo cada vez que veo a niños narcotizados con una tablet en un restaurante mientras sus padres comen en silencio. O niños aburridos mirando al techo mientras sus padres consultan el móvil durante lapsos de veinte minutos.

Metáfora fantástica de todo esto es la basura. Es curioso, señala Douglas, la de veces que en estas películas aparece el basurero como la muerte final, el mal absoluto o el infierno del olvido. O del capitalismo. «La basura no trabaja, no tiene una función, es el modo de representación de la inutilidad (…) Es la lógica del capitalismo puro. En una economía estructurada sobre el crecimiento ilimitado, el dinamismo es el estado natural de las cosas y el capital improductivo, como el trabajador improductivo, es un desperdicio de recursos. El ciudadano virtuoso no debe solo consumir, sino también producir», dice Douglas. En Del revés el vertedero es el lugar donde mueren los sueños de la infancia cuando ya no sirven, en Wall-E es directamente el planeta Tierra antes de ser refundado por humanos emprendedores y en Toy Story 3 es el amenazador final de los juguetes extraviados.

En este orden de cosas es entrañable recordar un correo electrónico de Steve Jobs. Salió a la luz en un juicio por pactar ilegalmente con Google y otras empresas del valle idílico que no se robarían empleados para poder así mantener congelados sus sueldos. Cuando el jefe de Google le comunicó por e-mail que despediría en una hora a un dirigente que se había saltado esa regla secreta, San Steve Jobs respondió así: :).