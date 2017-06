Ragnar Lothbrock, patrón de España

Cuando los historiadores se ponen estupendos se dedican a encontrarle relaciones causa-efecto a cualquier acontecimiento pasado, de tal manera que nos puede llegar a parecer que los procesos históricos son algo inexorable y determinado, incluso por alguna fuerza más allá de la simple voluntad humana. El caso es que algo de eso hay —es complicado que se produzcan determinados cambios sin ciertas condiciones previas, véase la Revolución Industrial—, pero no es oro todo lo que reluce, y se nos están transmitiendo así una versión distorsionada de la historia. En realidad no siempre es culpa suya, sino del tremendo sesgo que supone la teleología al analizar el pasado: saber lo que va a ocurrir después es una tentación demasiado grande como para pasarla por alto, y de esta manera queda camuflada la influencia de un actor principal en el relato de tiempos anteriores. El azar.

La triste realidad es que en muchísimas ocasiones los resultados en el tiempo histórico corto son la consecuencia de una acumulación de circunstancias aleatorias. Incluso si los actores tenían una intencionalidad clara al tomar ciertas decisiones, no en pocos de los casos las expectativas no se vieron cumplidas y los efectos inesperados dieron un empujoncito a la historia en una dirección azarosa. Para comprender este fenómeno, uno de los ejemplos más notorios lo encontramos en la historia de los vikingos durante la Alta Edad Media.

Antes de que por obra y gracia del History Channel se convirtieran en ecoasesinos sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y la igualdad de género, los vikingos ya eran conocidos por representar una curiosa idea procedente del Romanticismo y que como tantas de similar origen no hay por dónde cogerla: una suerte de representación de la libertad encarnada en los rudos hombres del norte que podían hacer lo que quisieran. Básicamente asesinar, saquear, violar y matar. Aunque parezca mentira, este concepto de «libertad» hizo bastante fortuna, pues se aplicó también al mundo de la piratería. Eso sí, blanca y anglosajona, porque cuanto más moreno y sureño el pirata, menos hombre libre y más sangriento criminal parece. Sin embargo, por encima de las mitologías decimonónicas, el interés principal de la historia de los normandos radica en que sin querer pusieron patas arriba la historia europea posterior. Y aunque sus correrías se centran especialmente en tierras de Inglaterra y Francia, se pasaron también por la Península, interviniendo en un episodio poco conocido pero que podría haber sido crucial para el desarrollo posterior del medievo hispano.

Durante la cuarta temporada de la serie, asistimos a un capítulo donde los hijos de Ragnar Lothbrok, Björn Ironside y Hastein, asaltan y saquean la ciudad musulmana de Al Jazira, más conocida hoy como Algeciras. Dicho acontecimiento es histórico y el relato figura en numerosas crónicas cristianas y árabes, pero desafortunadamente el alcance del tour que se marcaron los hermanos por el Mediterráneo no está bien reflejado, dejándose lo mejor en el tintero. Pero antes de comenzar con el cogollo del asunto, eso sí, hay que hablar un poco (pero solo un poco) de las famosas fuentes.

Para reconstruir periodos de la historia tan remotos, los expertos se basan en las crónicas supervivientes y tratan de contrastarlas con hallazgos arqueológicos, que viene a ser como buscar la famosa aguja en el pajar, dado que la mayor parte de los escritos están llenos de imprecisiones, términos genéricos, datos recogidos de oídas o simplemente adaptados según el gusto del escriba porque este no tenía ni pajolera idea de lo que estaba copiando. Todo esto arroja como resultado que a día de hoy dichos expertos se metan el dedo en el ojo dudando de tal o cual comentario, puesto que la fuente de información para algunos episodios dados por verdaderos durante mucho tiempo es una triste línea o comentario de pasada en un pergamino.

En el caso de los vikingos, por ejemplo, las fuentes son las sagas islandesas, básicamente relatos de fazañas bélicas mágico-místicas, así como las crónicas cristianas y musulmanas. En ellas aparecen con un montón de nombres diferentes: normando, normani, londomani y en árabe al-mayyus, mayús, almajuces en castellano antiguo, términos todos que los identifican como paganos o «adoradores del fuego». Pero claro, también se usan términos similares para llamar paganos a los montañeses del Cantábrico y los Pirineos, que se citan como mayús, wascones, baskunis y demás. Para rematar, al cristianizar los normandos, los cronistas de tiempos posteriores se hacen un lío y el resultado es que nunca se sabe muy bien de quiénes hablan en cada momento. Por otra parte, parece cada día más evidente que Ragnar Lothbrok, igual que el rey Arturo, sant Jordi o Batman, es un personaje legendario de ficción y que sus herederos, personajes ya históricamente documentados, se proclamarían sus «hijos» para darse importancia, que es la base de los procesos históricos. La historia de las elites se basa precisamente en eso, legitimar nombramientos, robos y apropiaciones por la vía de entroncarse con alguien legendario.

Pues bien, los vikingos, que ya habían aparecido en 844 en las costas gallegas y se habían llevado una hostia con la mano abierta a manos de Ramiro I y otra de revés frente a Sevilla, planearon una segunda gran expedición en 858-862 en la que bordearon la península ibérica, cruzaron el estrecho de Gibraltar y llegaron hasta Niza y el norte de Italia. Björn y Hastein zarparon desde Irlanda y fueron de nuevo rechazados en Galicia, asaltaron Algeciras con éxito y después huyeron perseguidos por la flota musulmana, saqueando Orihuela y las Baleares de paso y perdiéndose ya su ruta hacia Roses y Ampùries como última escala hispana.

El caso es que durante este agitado crucero tuvo lugar un oscuro incidente que se menciona de pasada en las crónicas árabes: en algún momento, los vikingos llegaron hasta Navarra, donde saquearon Pamplona y secuestraron a su rey, García Íñiguez I. Siguiendo el popular procedimiento utilizado a lo largo de los siglos para enriquecerse, pidieron el consiguiente rescate para liberarlo. Al parecer y siempre según Al Nowairi e Ibn Jaldún, pagaron los navarros setenta mil dinares de oro (que algunos autores modernos tasan en trescientos kilos) por recuperar a su monarca entero, aunque parece bastante dudoso que un reino tan chuchurrío tuviera tanto cash ahorrado. Sorprende que tan llamativo acontecimiento haya pasado desapercibido o incluso que haya sido cuestionada su historicidad cuando se da la extraña circunstancia de que no solo aparece prácticamente igual en dos crónicas distintas, sino que además la datación temporal en 859 coincide con el reinado del reyezuelo este y a su vez con la expedición norteña.

Esto bastaría para dar verosimilitud a la historia del secuestro del pobre «Garsiya ibn Wannaqo/Enneko/Íniguez», pero como por estos lares nos gusta tanto discutir, el asunto no se queda ahí y da para unas cuantas polémicas. Porque además, según la teoría a la que nos adscribamos, este episodio menor podría haber provocado un terremoto de insospechadas consecuencias en la zona. Para entender la importancia del ridículo reino de Pamplona y su vicisitud hay que darse un garbeo por la situación geoestratégica en el valle del Ebro a mediados del siglo IX y toparse con la figura de Sánchez Albornoz y sus huestes de seguidores y detractores.

El matón del barrio por aquellos tiempos era, obviamente, el emirato omeya de Córdoba, que controlaba todo el territorio por debajo de la línea Duero-Ebro. Uno de los estados más pujantes y centralizados de Europa, la distracción favorita de los emires era organizar expediciones para darle duro al otro poder hispano, el reino de Asturias. Dirigidos por Ordoño I, los cristianos habían iniciado en 850 una labor de construcción de una serie de fortificaciones en su frontera oriental que a día de hoy conocemos como Castilla.

La causa de tan frenética actividad «inmobiliario-militar» por parte asturiana la podemos encontrar en la tercera pata del banco del poder político medieval hispano, el clan de conversos conocido como los Banu Qasi (hijos de Casio), amos y señores de gran parte del Valle del Ebro desde Nájera hasta Tortosa prácticamente. Su líder, Musa Ibn Musa, era llamado en algunas crónicas el tercer rey de Hispania, o el rey sin corona. Si bien eran musulmanes y debían obediencia formal al emir cordobés, las relaciones con este eran bastante difíciles y solían fluctuar entre la tolerancia y la hostilidad manifiesta. ¿Y qué pinta en esto el minúsculo reino de Pamplona? Pues resulta que los Banu Qasi eran artífices de la instalación en ese trono de la familia de los Arista, de la cual García Íñiguez era el titular en aquellos momentos. La ubicación de los navarros y su alianza con Musa apuntalaba el control sobre un territorio crucial para las operaciones militares.

Y es que al parecer, para poder untarse los morros al fronterizo modo (es decir, en expediciones de castigo) los cordobeses debían obligatoriamente rodear el valle del Duero y girar a mano izquierda por el del Ebro para impactar contra los cristianos desde su flanco oriental. En otras palabras, cruzando por los dominios de Musa Ibn Musa. El motivo de este curioso procedimiento radica en una antigua polémica alrededor de lo que Sánchez Albornoz y su escroto bautizaron como «desierto estratégico del Duero» y que ha servido para que generaciones de medievalistas españoles se menten la madre sin cesar.

Al parecer, el valle del río Duero era deliberadamente evitado por los musulmanes —y por los cristianos— a la hora de planificar sus campañas de hostigamiento, dado que lo consideraban tierra «desértica», en el sentido de que era imposible que un ejército se aprovisionara cruzando por aquella zona. Los motivos y el grado de abandono se desconocen: Albornoz parte de varias crónicas cristianas que indican que el rey Alfonso I de Asturias «se llevó» a la población a las montañas. Según el categórico erudito, esto implicaría un despoblamiento completo y deliberado. Sin embargo, hoy se cree que era imposible que Alfonso contara con recursos como para despoblar una zona tan grande. Se trataría más bien de un amplio territorio de clima no muy agradable con población escasa y dispersa, sin ciudades grandes ni lugares donde un ejército de miles de jinetes pudiera hacer una parada en boxes.

Así pues, el alineamiento político de los Banu Qasi y sus relaciones con Córdoba eran esenciales para el mantenimiento de una paz precaria en la Península, dado su control de las zonas de alicatamiento de cara. En la época en que irrumpen nuestros nórdicos muchachos, sin embargo, algún movimiento de fondo indica que las firmes alianzas del pasado comenzaban a flaquear: Ordoño I de Asturias había creado el condado de Castilla posiblemente como precaución ante el poder acumulado por Musa, quien en 852 le derrotó en la primera batalla de Albelda, acompañado de sus fieles aliados vascones (es decir, el reino de Pamplona), haciéndose con el control de la zona riojana.

Y en estas estamos cuando ocurre el episodio del secuestro exprés del rey navarro. El cómo, cuándo y quién fue el responsable del incidente no está tampoco nada claro, ya que a falta de datos solo podemos especular con el asunto. La opinión tradicional es que la expedición de Björn y Hastein, una vez en el Mediterráneo, remontó el Ebro hasta Pamplona y capturó a García en un espectacular golpe de mano. Esta es la interpretación de Albornoz y de un nutrido grupo de medievalistas hispanos, aunque las revisiones modernas apuntan a una opción mucho más factible como sería acceder a Pamplona desde la costa vasca remontando el Bidasoa o desde la ría de Mundaka-Gernika. En este caso, algunos autores han atribuido la acción a las dinastías vikingas de Dublín, lo que significa que el responsable último habría sido Ivar el Deshuesado (otro ilustre hijo de Ragnar). Los motivos para desechar la ruta del Ebro son obvios: es mucho más largo y complicado, y además implica cruzar ciudades grandes como Zaragoza o Tortosa por territorio Banu Qasi, lo cual significaría ser avistados por los musulmanes, de lo cual no hay registro ninguno. Tampoco están claras las fechas, pues a pesar de la datación islámica, se sigue sosteniendo en algunos casos que el secuestro tuvo lugar a la vuelta de la expedición de Björn/Hastein, que sería difícil hacer coincidir con 859.

A pesar de la mayor sencillez y parsimonia de la opción vasca, no se puede descartar el remonte del Ebro tan fácilmente. Que no se haya consignado en una crónica no implica necesariamente que los vikingos no pudieran haber subido un río mucho más navegable, por un lado, sobre todo si no interesa dejar rastro escrito. Por el otro, está la curiosa coincidencia de que en el mismo año de 859, probablemente recién liberado García Íñiguez, se libró la segunda batalla de Albelda donde se registra un sorprendente cambio de alianzas, ya que los pamploneses se alinean por primera vez con el reino astur para destruir la nueva fortaleza Banu Qasi. La causa de esta espantá navarra se desconoce, pero… ¿y si Musa Ibn Musa hubiera dejado pasar a los vikingos hasta alcanzar a su pequeño aliado? ¿Quizá acariciaba la idea de someter a los cristianos y extender su poder para rivalizar con Córdoba? Una incursión desde el Cantábrico dejaría esta inversión de alianzas sin explicar. Lo cierto es que desde la incursión vikinga los navarros pasan a formar bando con los asturianos y el papel de Castilla como baluarte defensivo toma una dimensión importantísima. Desde la segunda Albelda, el poder de los Banu Qasi va en continuo retroceso hasta desaparecer al mismo ritmo que el crecimiento del condado de Castilla. De hecho, dada la trayectoria posterior de dicho territorio uno podría preguntarse qué habría ocurrido de no mediar el azaroso incidente vikingo. ¿Habría consolidado Ibn Musa un nuevo reino? ¿Existiría Castilla tal y como la conocemos? ¿Podríamos extender la pregunta a España como proyecto mayoritariamente castellano? Por este camino hasta podríamos preguntarnos si no fueron los hijos de Ragnar Lothbrock las famosas mariposas que agitan espadas en Pamplona y provocan un huracán en la historia. O no, pero al menos para un episodio de la quinta temporada daba.