En todas las noches de este fin de semana de agosto miles, millones de personas saldrán a tomar algo, a disfrutar y relajarse a lo largo y ancho del mundo. Lo harán en ciudades amenazadas por el terrorismo. También en ciudades que ya han sufrido el terrorismo, o que puede que lo sufran dentro de poco. Lo harán en París, en Londres, y también en Barcelona.

Porque la verdad es que vamos ganando.

Vamos ganando donde podemos salir a tomar algo tranquilamente. Pese a todo, pese a la aleatoriedad que favorece una constante sensación de pánico, de tensión, el riesgo de ser víctima de un atentado yihadista es remoto si se vive en Europa, en América o en Oceanía. La estadística es tozuda aun frente a la espectacularidad de los medios, de las redes sociales, de nuestra propia adicción al miedo: en 2015 y 2016, murieron menos de trescientas personas a manos del terrorismo islamista radical. Una cifra que palidece no solo ante otras causas de muerte (desde accidentes de tráfico hasta violencia machista), sino que es considerablemente baja en comparación con los años dorados del terrorismo europeo doméstico, por así llamarlo, cuando se alcanzaban picos de más de cuatrocientas víctimas en un solo año (1972, 1974, 1980, 1988).

Y, allá donde nació, al yihadismo no le va tan bien como cabría pensar. Al menos, no a ISIS. Es cierto, y cabe recordarlo siempre ante cualquier ataque en suelo europeo, que la inmensa mayoría de sus víctimas están en países de mayoría musulmana. Irak, Afganistán, Pakistán, India, Nigeria, Somalia lideran esta triste clasificación. No Francia, el Reino Unido ni España. Es allí donde el islamismo radical es un problema real, diario, imposible de esquivar. Pero también en ese frente ISIS va perdiendo terreno poco a poco, milímetro a milímetro. Y a medida que cede, también pierde ingresos, que son poder: hasta un 80%, según la estimación de varios expertos. Ni el islamismo radical ni el terrorismo yihadista se circunscriben a ISIS. Ni tampoco, ni mucho menos, los problemas de Oriente Medio se acabarán cuando muera esta y otras organizaciones similares. Pero la realidad es que al menos esta batalla no la estamos perdiendo.

El terrorismo no se llama así por casualidad. Es una obviedad que cabe recordar de cuando en cuando. El terror es no solo su arma predilecta, sino que quizás es también la única. Un grupo terrorista no está en condiciones de ganar una guerra, así que necesita un amplificador. Ese altavoz se lo da el miedo. En su forma más perfecta, el miedo hace que los que vamos ganando, los que en realidad jamás tuvimos posibilidad de perder, nos cuestionemos si realmente es así.

Es en ese momento de duda cuando dos reacciones toman forma. Una es la culpa; la otra, la autoridad. La culpa se pregunta qué se ha hecho mal para que esto nos suceda. Busca responsabilidades para explicar la desgracia, el ataque. La autoridad, por el contrario, se cuestiona cuál es el espacio que se ha dejado para que el terror entre, cómo sellar las fisuras para que no vuelva a suceder. En una versión tranquila y sosegada, ambas reacciones pueden ser útiles. La culpa ayuda a buscar causas. La autoridad, a encontrar modos de defensa. Pero en sus versiones extremas se convierten en un torbellino que se alimenta, precisamente, del miedo que los terroristas esperan proporcionarnos.

Las sociedades abiertas se encuentran entonces ante un dilema difícil. El desacuerdo es necesario, imprescindible y consustancial a la libertad. Todo está sujeto a discusión, salvo el propio derecho de ser libres. No porque sea absoluto y horizontal: raras veces lo es. Pero sí porque es el ideal al que aspiramos. Y lo que precisamente quieren matar los terroristas. Esa aspiración a mantener unas reglas de juego en las cuales el conflicto sea algo que no vive solo del miedo, sino también de la estabilidad para unos, y de la esperanza de cambio para otros.

Un año después del 11S, Salman Rushdie escribía lo siguiente, que Kiko Llaneras se encargó de recordarnos el jueves en Twitter:

El fundamentalista cree que no creemos en nada. En su mirada del mundo, tiene las certezas absolutas, mientras nosotros estamos hundidos en indulgencias sibaritas. Para demostrarle que está equivocado, primero debemos saber que está equivocado. Debemos ponernos de acuerdo en lo que es importante: besarse en lugares públicos, los sándwiches, estar en desacuerdo, la moda vanguardista, la literatura, la generosidad, el agua, una distribución más equitativa de los recursos de la Tierra, las películas, la música, la libertad de pensamiento, la belleza, el amor. Estas serán nuestras armas. No los derrotaremos haciendo la guerra, sino por la forma que elijamos de vivir nuestras vidas sin miedo.

¿Cómo derrotar al terrorismo? No se dejen aterrorizar. No dejen que el miedo domine sus vidas. Aunque estén asustados.

Así pues, discutamos, enfrentémonos, tomemos en consideración varios puntos de vista, investiguemos causas, propongamos políticas contrapuestas. Pero no olvidemos que estamos en el mismo barco, que vamos ganando, y que de hecho la única manera real que tenemos de perder será si nos saboteamos a nosotros mismos. Mejor, creo, salir a tomar algo y debatir todo esto alrededor de unas cervezas. Porque no hay nada que nos una más que unas cervezas.