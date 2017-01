Indiana Jones contra la lógica del frigorífico

Aunque pueda parecer lo contrario, la lógica del frigorífico tiene poco que ver con Indy convirtiendo una nevera en un búnker antinuclear volador en aquel tropiezo con tirabuzón que era el Reino de la calavera de cristal. En realidad la expresión es culpa de la silueta de un británico extraordinario tras las cámaras: Alfred Hitchcock, quien al ser preguntado por la inexplicable desaparición de Madeleine en el hotel de Vértigo contestaba que aquella era una icebox scene, un agujero de la trama sin justificación del cual el espectador no llegaba a ser consciente hasta que horas más tarde se paraba a pensar en ello mientras realizaba algo tan mundano como sacar el pollo congelado de la nevera.

La expresión lógica del frigorífico se basa en esa simpática escena: una persona rebusca la cena, una cerveza o delibera cuál de los ocho yogures del pack tiene el sabor más exótico, cuando de repente cae en la cuenta de que, en la película que ha visto dos horas antes, era imposible que Marty Mcfly viajara años en el futuro para comprobar cómo sería su existencia si en el pasado él mismo había desaparecido de la línea temporal por el propio hecho de viajar al futuro. La denominación de ese descubrimiento tardío se antoja prima de aquel espíritu de la escalera francés y en ambos casos el sujeto se pregunta cómo ha sido posible que la revelación no se le haya ocurrido antes o durante.

The big bang theory contra Indiana Jones

En el episodio «Raiders minimization» de The big bang theory Sheldon propone a Amy sentarse a gozar con En busca del arca perdida para obtener, una vez finalizada la película, una puntualización que derrumba el pedestal en el que el personaje tiene a la aventura de Indy: en opinión de Amy el film es entretenido pero la presencia de Indiana Jones es innecesaria para el desarrollo de los acontecimientos. Su teoría asegura que el mayor plot-hole del guión es muy obvio: de no existir el héroe los nazis habrían descubierto el Arca igualmente, se habrían fundido al abrirlo y el resultado final sería el mismo, convirtiendo la figura protagonista en prescindible. Es justo reconocer que los guionistas de la sitcom se apuntaron un buen tanto aquí al girar la perspectiva de un clásico del cine y de paso propiciar un acalorado debate de fanboys discutiendo hasta qué punto Amy tenía razón. Probablemente el ejército nazi hubiese descubierto tarde o temprano el Arca, pero quizá el destino del mismo hubiese sido muy distinto: en un momento dado los protagonistas vuelan por los aires el avión que iba a transportar la reliquia supuestamente a Alemania (no se especifica el destino pero un diálogo lo insinúa al mencionar la poca paciencia del Führer), y eso convierte la afirmación de Amy en una pesadilla para el groupie de Indy ya sea cierta o no: si ella tiene razón Indiana Jones no influye para nada en la historia, pero si está equivocada y ese avión se dirigía a Berlín resulta que la única acción del héroe que realmente modifica los acontecimientos ha sido evitar que el Arca llegase a las mismas manos de Hitler. Es decir, Indy ha impedido indirectamente que Hitler se convirtiera en una pizza cuatro quesos al abrir la tapa del cacharro en su casita. Indy ha salvado a Hitler.

Indiana Jones contra la lógica del frigorífico

Ese Indy de En busca del arca perdida estaba tan obcecado por perseguir el Arca capturada por los nazis que se subía a la cubierta de un submarino alemán y aguantaba el paseo tranquilamente hasta que la nave alcanzaba su destino. Una escena que reposada en la memoria provocaba intensos debates sobre su viabilidad. ¿Cómo podría alguien aguantar un viaje de más de una jornada sobre un submarino? La respuesta más obvia señalaba que no existía mucho problema si el submarino no se sumergía durante el trayecto, pero esa posibilidad era rápidamente demolida si uno tenía a mano un diccionario de alemán porque los tripulantes de la nave recibían en la siguiente escena la orden de iniciar la inmersión. La verdadera solución al misterio se podía encontrar en el guión original: se especificaba que en el momento de la inmersión el plan de Indy consistía en amarrarse con el látigo al periscopio, que asomaba sobre las aguas, para acabar cayendo rendido y despertar horas más tarde con el viaje hecho. Incluso existen pruebas que dan la razón a esta explicación: esta foto furtiva que insinúa que la secuencia llegó a rodarse y una viñeta del cómic oficial que adaptaba el script original incluyendo esta imagen descartada. Aquello era un agujero de guión tonto y con cierta justificación, algo planeado que se quedó en la sala de montaje, pero lo que realmente escuece es la otra lógica del frigorífico, la que se le escapaba a los guionistas en esa misma secuencia. Porque era imposible que el Arca estuviese dentro de aquel submarino debido a una razón bastante sencilla: el artefacto era demasiado grande como para que cualquier nazi, aun empujando muy fuerte, fuera capaz de hacerlo entrar por la pequeña escotilla del submarino.

No era la única duda que planteaban las desventuras de Indy: ¿cómo era posible que una tribu diseñase trampas sensibles a la luz? ¿Cómo se podía apoyar Indy sobre la losa más cercana, cuando casi se despeña en la prueba rollo Apalabrados de La última cruzada, si esa letra era tan incorrecta como la que acababa de pisar? ¿Cómo era posible que el cuerpo de un alienígena atrajera magnéticamente el contenido de un granada si en la composición de una granada no existen elementos metálicos? ¿Los indígenas que surgían del interior del decorado en El reino de la calavera de cristal se tiraban el día ahí, agazapados tras un Tetris de piedra esperando al aventurero casual?

Todo el cine contra la lógica del frigorífico

Un clásico incombustible es el Rosebud de Ciudadano Kane, ya que la película se construye a raíz de gente intentando descubrir qué significa realmente aquella palabra murmurada por un anciano Charles Foster Kane en su lecho de muerte. Pero ese enigma central que justificaba la trama era a su vez el error más idiota: resultaba imposible que la historia se articulara alrededor de aquel misterioso nombre cuando la persona que lo pronunciaba fallecía en soledad y sin nadie cerca para tomar nota de sus últimas palabras. En Toy Story el personaje de Buzz Lightyear era un juguete que creía ser una persona y no un muñeco de plástico. Hasta aquí todo bien porque allá cada uno con sus movidas, pero lo inexplicable ocurría cuando entraba en escena algún ser humano real, porque en ese momento Buzz se congelaba al igual que el resto de muñecos, comportándose como un juguete en modo disimulo. Gremlins establecía unas reglas básicas para cuidar de los bichejos entre las cuales se encontraba el no permitir que las criaturas entraran en contacto con el agua, pero en la práctica esto se contradecía con unos cuantos gremlins bebiendo líquidos, arrastrándose por la nieve o buceando en una olla de agua y verduras —Gremlins 2—. Por lo menos Joe Dante se cubrió las espaldas sobre todas las cuestiones relativas a los cabroncetes verdes en aquella secuela: un grupo de secundarios de la película debatirían si la regla referente a la alimentación («No darle de comer después de medianoche») tenía en cuenta la posibilidad de que algún gremlin se tragara un paluego después de las doce o se encontrara en un vuelo a través de diferentes zonas horarias. El propio director zanjaba estas divagaciones soltando por sorpresa a un gremlin en escena en un ejemplo más que evidente de «deja de darle vueltas y procura disfrutar del espectáculo». Ben Affleck preguntó al director Michael Bay si en Armageddon no sería más lógico entrenar a astronautas en la perforación que entrenar a los perforadores para ser astronautas, y la respuesta que obtuvo fue un cariñoso shut the fuck up. Steven Soderbergh reconocía que en Ocean’s eleven no existía manera de explicar cómo y quién había cambiado el dinero real por flyers de prostitutas durante el robo. En La bella y la bestia se fijaba la edad de Bestia en veintiún años y en otro momento uno de los secundarios-mobiliario afirmaba que la maldición llevaba ya diez años de recorrido, con lo que era posible deducir que Bestia fue convertido en un cosplay de Chewbacca a los once años, algo que desafía directamente la existencia en el palacio de un retrato adulto del príncipe en su versión humana.

¿De dónde saca el hielo para tallar sus estatuas Eduardo Manostijeras cuando se aísla del mundo si es virtualmente incapaz de transportar nada y además vive solo? ¿Por qué Skynet se emperra en enviar terminators de uno en uno y no moviliza todo un ejército? ¿Por qué ET no vuela hasta su nave al comienzo de la película si posteriormente se demuestra que el marciano es capaz de hacer levitar lo que le venga en gana? ¿Por qué durante el enfrentamiento final del Batman de Tim Burton el Joker asegura que solo era un niño cuando mató a los padres del enmascarado si no conoce la verdadera identidad del murciélago? ¿Cómo es posible que Daniel pueda vencer el torneo en Karate kid con una patada en la cara si una norma del propio torneo es que están prohibidos los golpes en la cara? En la única película que existe de Matrix ¿cómo puede Cifra reunirse con el agente Smith y traicionar a sus compañeros si para conectarse a la propia matrix necesita de manera obligatoria la ayuda de otra persona? ¿Por qué Darth Vader va por las galaxias enfundado en un supositorio negro que le ayuda a sobrevivir durante un futuro en el que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para crear prótesis artificiales del cuerpo?

En el mundo de Bitelchús (título que es una horrible y muy cuestionable adaptación de ese Beetlejuice original que sonaba similar al nombre de la estrella del film: Betelgeuse) era bastante obvio que aquellos que habitaban el plano de muertos recientes conservaban en su físico pistas sobre la forma en la que habían fallecido. Todos menos los dos protagonistas (Adam y Barbara), quienes aparecían completamente secos pese a haber fenecido ahogados. También chirriaba el plan sugerido por su asesora para asustar a los nuevos habitantes de su casa: deformar sus caras de manera grotesca, algo muy práctico si no fuese porque se deja claro que los indeseables inquilinos (exceptuando a Lydia) son incapaces de ver a los fantasmas.

Jurassic Park también ofrecía momentos para rascarse la cabeza, el famoso enfrentamiento con el T-Rex obligaba a ignorar cómo era posible que el dinosaurio salvase un inmenso precipicio (que en escenas anteriores parecía no existir) para escapar de su cautiverio. Y el encontronazo final con la misma criatura ocurría dentro de un edificio que no disponía de puertas de entrada lo suficientemente amplias para permitir la entrada de un tiranosaurio. La secuela El mundo perdido abría la nevera para algo mucho más inexplicable: tras un viaje en barco, toda una tripulación llegaba a su destino supuestamente masacrada por el T-Rex que la propia embarcación transportaba en cautividad, pero la carnicería resultaba improbable al extenderse a lugares inaccesibles, por estrechos y recónditos, para el carnívoro (como la cabina del timón), sobre todo cuando el propio dinosaurio ni siquiera había escapado de su encierro. La explicación real se había quedado fuera del film, una escena original aclaraba que a toda la tripulación humana se la había merendado un velociraptor infiltrado, pero al no llegar a ser parte del montaje final lo que se generaba era un agujero del tamaño de una pisada de dinosaurio.

Y lo inevitable en cuanto a neveras es repasar la saga de Regreso al futuro, donde encontramos el ejemplo mencionado al comienzo del texto: era imposible que Marty viajara al futuro para ver cómo sería su vida allí cuando su persona se había evaporado del pasado para viajar a ese 2015, incluso la propia película había sentenciado antes con el viaje del perro que cambiar de época suponía dejar de existir en la actual. Pero también azuzaba otras dudas: ¿por qué la Jennifer del futuro se sorprendía al toparse con su yo del pasado cuando su propia memoria debería conservar un recuerdo del momento? ¿Cómo podía el Biff del futuro viajar al pasado para modificarlo y luego volver a un 2015 no modificado? (otro plot-hole que una escena eliminada aclaraba). ¿Por qué los padres de Marty no lo veían demasiado parecido a aquel Calvin Klein que conocieron? ¿Por qué en Regreso al futuro III Doc no se dedica a buscar la forma de fabricar gasolina —cuando, recordemos, es una persona que produce hielo en pleno Oeste y que, joder, ha fabricado una máquina del tiempo—? Y sobre todo ¿por qué no se le ocurre utilizar el combustible del DeLorean en el que él mismo ha llegado a la época, ese que se encuentra escondido en una cueva para el Marty del futuro?

Horror de nevera

Lo divertido siempre llega con la parte más perturbadora del asunto. O revelaciones que insinúan que quizá no todo es tan bonito como pudiera parecer en un primer momento. El gigante de hierro es una muy recomendable película en la que un chaval se hacía amigo de un golem de acero y escasísimas palabras (doblado por Vin Diesel) construyendo una fábula hermosa pero con un trasfondo lúgubre que afortunadamente escapaba al espectador. Todos los encantos del corazón de chatarra hacían olvidar al público la misión inicial del extraterrestre: someter la Tierra. De hecho en alguna viñeta del storyboard original se puede echar un vistazo a unos recuerdos del gigante donde se nos muestra otro mundo devastado y esclavizado por robots. La conclusión es obvia, quien quiera que haya enviado aquella máquina de destrucción a nuestro planeta volverá a intentarlo, y probablemente con una legión de ellos. El desenlace de Jumanji resetea treinta años de golpe al devolver a los protagonistas iniciales a su forma infante tras haber concluido una partida que había estado en modo pausa durante las décadas en la que los personajes habían seguido creciendo. Teniendo en cuenta que la memoria de ambos permanece inalterada, el escalofrío aquí también es razonable: se han convertido en dos personas adultas atrapadas en cuerpos de niños. Aceptemos que en Independence day se hackean los ordenadores alienígenas con un virus y sentémonos un momento a razonar a cuánta gente han aplastado al ser derribadas/volatilizadas unas naves gigantescas situadas sobre los principales núcleos de población. Rio finaliza con la última pareja de guacamayos azules del planeta dispuesta a salvar su especie, algo loable sobre el papel pero ligeramente defectuoso al aplicarle leyes biológicas: si solamente dos especímenes son los encargados salvar su legado, eso implica que durante el proceso tarde o temprano alguien tendrá que montar a su primo, hermano o padre y los genes se irán de rave entre ellos hasta acabar desembocando en todas las desventajas de la endogamia. La mención especial es para los hábitos alimenticios que se adivinan a los queridísimos ewoks de El retorno del jedi. Una tribu que, recordemos, intentó cocinar a Han Solo y que durante el banquete final de celebración ameniza la fiesta usando como bongos cascos de soldados derrotados. Lo terrorífico es imaginar el menú de dicho banquete, porque no hay rastro alguno de los dueños de aquellos cascos imperiales y tampoco hay ningún prisionero a la vista.

Y por supuesto el can-can temporal de Regreso al futuro también venía acompañado de sombras oscuras. En su desenlace Marty obtenía una nueva familia 2.0, o lo que venía a ser en realidad un conjunto de completos desconocidos con los que nunca había crecido y que tan solo compartían aspecto físico con la familia original. Pero lo más jodido de todo era descubrir que el cabeza de aquella familia consideraba muy normal contratar como asistente de su casa a alguien, Biff, que en el pasado había intentado violar a su mujer.

Los nerds contra The big bang theory

Existe un texto muy interesante en cierto blog en el que una persona que se identifica como nerd describe cómo ha evolucionado su relación con la serie. La que en un principio le resultaba una sitcom divertida donde veía reflejada parte de su obsesión por la cultura pop del entretenimiento, acabó resultándole una serie incómoda de ver por razones que no acababa de acotar. Hasta que repensando sobre ello llegaría a una aterradora conclusión: The big bang theory se estaba riendo de él. La serie utilizaba como excusa una dignificación de la cultura nerd, convertía en protagonistas a los que usualmente son los secundarios cómicos más vapuleados, pero al mismo tiempo practicaba el bullying con ellos de forma disimulada. Según el autor del post, si uno observaba detenidamente detalles como las risas enlatadas y el momento en que estas se producían llegaba a descubrir cómo los creadores identificaban al espectador con el personaje de Penny (el considerado «normal» por ser ajeno al mundo nerd). También se descubre que la mayoría de las gracias no se forraban de ese tipo de subcultura sino que se reían de ella al convertir la mera mención de Dungeons & Dragons en objeto de carcajada, o a un personaje femenino nerdy (Amy) en alguien asexuado a favor del estúpido tópico de que una mujer inteligente no tiene interés en las cuestiones sexuales. Para ese bloguero incomodado TBBT es un farsante que se promociona en la Comic-Con descaradamente vendiendo camisetas. Es lo opuesto a la celebración de lo nerd que le ofrece Community. Es lo que ha encontrado al fondo del frigorífico.

Amy tiene unos padres que se ríen de ella en su propia cara a través de risas enlatadas y en ese mismo universo Indiana Jones le ha salvado el culo a Hitler.

Cerrad la puerta de la nevera al salir.